Украинский воин получил ранение, российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского, Песков, Золотого-4 и Травневого, - пресс-центр ОС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 обстрела, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Ранен украинский военный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от Новолуганского оккупанты вели огонь с стрелкового оружия. Вблизи Песков враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Золотого-4 и Травневого противник открывал огонь с автоматических станковых гранатометов.

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"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.