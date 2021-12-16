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Украинский воин получил ранение, российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского, Песков, Золотого-4 и Травневого, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский воин получил ранение, российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского, Песков, Золотого-4 и Травневого, - пресс-центр ОС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 обстрела, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Ранен украинский военный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от Новолуганского оккупанты вели огонь с стрелкового оружия. Вблизи Песков враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Золотого-4 и Травневого противник открывал огонь с автоматических станковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска обстреляли из автоматического станкового гранатомета жилые дома Травневого, - СЦКК. ФОТО

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
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Українському воїну-скорішого одужання...
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16.12.2021 17:40 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.
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16.12.2021 17:48 Ответить
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16.12.2021 18:15 Ответить
туда уже вернуться невозможно...
ибо есть Армия... но нет пока верховного главнокомандующего...который бы верил в нее...
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16.12.2021 18:30 Ответить
Ну позвольте, повестки получал? Получал! Следовательно, военнообязаный! Следовательно, годен! Ну и чем Вам( нам) не верховный???! Шо бздиловат и туповат-это да, но он же не сам пришел, его нарід выбрал!
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17.12.2021 08:28 Ответить
Одужання хлопцю! Геоям Слава!
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17.12.2021 08:29 Ответить
 
 