Зеленский поблагодарил ЕС за "мощную поддержку Украины"
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Европарламент за резолюцию по ситуации на границе и оккупированных РФ территориях Украины.
Об этом он написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо за мощную поддержку Украины со стороны Европейского Союза. Вчера - на саммите "Восточного партнерства". Сегодня - резолюция Европарламента по ситуации на украинской границе! Военные действия против Украины будут иметь для Российской Федерации высокую экономическую и политическую цену", - написал Зеленский.
Он также подчеркнул, что угроза безопасности Украины – это угроза миру и стабильности Европы.
В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Европарламент призвал РФ отвести войска и подтвердил перспективу членства Украины в ЕС.
"Приветствую новую сильную резолюцию Европарламента о ситуации на границе и оккупированных РФ территориях Украины. Европарламент призвал РФ отвести войска и прекратить угрозы, подтвердил перспективу членства Украины в ЕС и недопустимость уступок в вопросе выбора Украиной ее альянсов", - написал Кулеба в твиттере.
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