РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16106 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Война
2 321 28
война (46795) Зеленский (16549) резолюция (310) Евросоюз (15877) Кулеба Дмитрий (2635)

Зеленский поблагодарил ЕС за "мощную поддержку Украины"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поблагодарил ЕС за

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Европарламент за резолюцию по ситуации на границе и оккупированных РФ территориях Украины.

Об этом он написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо за мощную поддержку Украины со стороны Европейского Союза. Вчера - на саммите "Восточного партнерства". Сегодня - резолюция Европарламента по ситуации на украинской границе! Военные действия против Украины будут иметь для Российской Федерации высокую экономическую и политическую цену", - написал Зеленский.

Он также подчеркнул, что угроза безопасности Украины – это угроза миру и стабильности Европы.

Читайте также: В случае нападения на Украину Россию отключат от SWIFT, а "Северный поток-2" будет заморожен, - резолюция Европарламента

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Европарламент призвал РФ отвести войска и подтвердил перспективу членства Украины в ЕС.

"Приветствую новую сильную резолюцию Европарламента о ситуации на границе и оккупированных РФ территориях Украины. Европарламент призвал РФ отвести войска и прекратить угрозы, подтвердил перспективу членства Украины в ЕС и недопустимость уступок в вопросе выбора Украиной ее альянсов", - написал Кулеба в твиттере.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
показать весь комментарий
16.12.2021 19:06
+3
так почему мы не в ЕС?
показать весь комментарий
16.12.2021 19:07
+3
Зате вже потужно висадили мільярд потужних дерев.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.12.2021 19:06 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
показать весь комментарий
16.12.2021 20:34 Ответить
так почему мы не в ЕС?
показать весь комментарий
16.12.2021 19:07 Ответить
Зє не добавив: за патужну МОРАЛЬНУ підтримку УКраїни. Позвіздєлі, позвіздєлі і позичили 500 лямів під зобовьязання відновити необмежений вивіз лісу кругляка з України.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:14 Ответить
Зате вже потужно висадили мільярд потужних дерев.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:26 Ответить
Наркоман обіцяв три мільярди
показать весь комментарий
16.12.2021 19:34 Ответить
Потому что повсюду кроты наверху.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:34 Ответить
Надо «20 дней подождать»
показать весь комментарий
16.12.2021 20:19 Ответить
Тому що багато ще таких хохлів як ти в Україні.
показать весь комментарий
16.12.2021 20:24 Ответить


показать весь комментарий
16.12.2021 19:11 Ответить
Потужний клоун потужно подякував.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:23 Ответить
у него постоянно эти потужные потуги.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:54 Ответить
Дякула ти наш золотий !!!
показать весь комментарий
16.12.2021 19:56 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2021 19:58 Ответить
А до зеледента хоть смысл этой беззубой резолюции дошел? До него дошло что после его одностороннего отвода наших войск и его дебильному желанию заглянуть в глазик тупину даже европарламентарии, которые 5 лет до его избрания поддерживали Украину поняли что это бесполезно при таком говнокомандующем?
показать весь комментарий
16.12.2021 20:26 Ответить
Полная некомпетентность только вчера Bloomberg заявил что Франция, Германия Италия и Испания не собираются вводить экономические санкции. А эти страны практически и есть Европа
показать весь комментарий
16.12.2021 20:35 Ответить
Спасибо за мощную глубокую озабоченность.
показать весь комментарий
16.12.2021 20:38 Ответить
А по-моему, им похрен. Мощно они только причмокивают у Путина.
показать весь комментарий
16.12.2021 20:49 Ответить
Нарешті він визнав вклад Європейської Солідарності...
показать весь комментарий
16.12.2021 20:53 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2021 21:05 Ответить
Тут ЗЕ правий,таку підтримку України країнами ЕС потрибно виключно писами в скобках.
показать весь комментарий
16.12.2021 21:16 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2021 21:54 Ответить
...дипломаты на форуме есть? Объясните матом, что сказал тов. Первый, а то непонятно ничего!
показать весь комментарий
17.12.2021 05:16 Ответить
 
 