Зеленский поблагодарил ЕС за "мощную поддержку Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Европарламент за резолюцию по ситуации на границе и оккупированных РФ территориях Украины.

Об этом он написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо за мощную поддержку Украины со стороны Европейского Союза. Вчера - на саммите "Восточного партнерства". Сегодня - резолюция Европарламента по ситуации на украинской границе! Военные действия против Украины будут иметь для Российской Федерации высокую экономическую и политическую цену", - написал Зеленский.

Он также подчеркнул, что угроза безопасности Украины – это угроза миру и стабильности Европы.

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В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Европарламент призвал РФ отвести войска и подтвердил перспективу членства Украины в ЕС.

"Приветствую новую сильную резолюцию Европарламента о ситуации на границе и оккупированных РФ территориях Украины. Европарламент призвал РФ отвести войска и прекратить угрозы, подтвердил перспективу членства Украины в ЕС и недопустимость уступок в вопросе выбора Украиной ее альянсов", - написал Кулеба в твиттере.