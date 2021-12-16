Зеленський подякував ЄС за "потужну підтримку України"

Президент України Володимир Зеленський подякував Європарламенту за резолюцію щодо ситуації на кордоні та окупованих РФ територіях України.

Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую за потужну підтримку України з боку Європейського Союзу. Вчора – на саміті "Східного партнерства". Сьогодні - резолюція Європарламенту щодо ситуації на українському кордоні! Військові дії проти України матимуть для Російської Федерації високу економічну і політичну ціну", - написав Зеленський.

Він також наголосив, що загроза безпеці України – це загроза миру і стабільності Європи.

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У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Європарламент закликав РФ відвести війська і підтвердив перспективу членства України в ЄС.

"Вітаю нову сильну резолюцію Європарламенту про ситуацію на кордоні та окупованих РФ територіях України. Європарламент закликав РФ відвести війська і припинити погрози, підтвердив перспективу членства України в ЄС і неприпустимість поступок в питанні вибору Україною її альянсів", - написав Кулеба у твіттері.