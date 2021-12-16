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Зеленський подякував ЄС за "потужну підтримку України"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський подякував ЄС за

Президент України Володимир Зеленський подякував Європарламенту за резолюцію щодо ситуації на кордоні та окупованих РФ територіях України.

Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую за потужну підтримку України з боку Європейського Союзу. Вчора – на саміті "Східного партнерства". Сьогодні - резолюція Європарламенту щодо ситуації на українському кордоні! Військові дії проти України матимуть для Російської Федерації високу економічну і політичну ціну", - написав Зеленський.

Він також наголосив, що загроза безпеці України – це загроза миру і стабільності Європи.

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У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Європарламент закликав РФ відвести війська і підтвердив перспективу членства України в ЄС.

"Вітаю нову сильну резолюцію Європарламенту про ситуацію на кордоні та окупованих РФ територіях України. Європарламент закликав РФ відвести війська і припинити погрози, підтвердив перспективу членства України в ЄС і неприпустимість поступок в питанні вибору Україною її альянсів", - написав Кулеба у твіттері.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
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16.12.2021 19:06
+3
так почему мы не в ЕС?
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16.12.2021 19:07
+3
Зате вже потужно висадили мільярд потужних дерев.
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16.12.2021 19:26
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16.12.2021 19:06 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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16.12.2021 20:34 Відповісти
так почему мы не в ЕС?
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16.12.2021 19:07 Відповісти
Зє не добавив: за патужну МОРАЛЬНУ підтримку УКраїни. Позвіздєлі, позвіздєлі і позичили 500 лямів під зобовьязання відновити необмежений вивіз лісу кругляка з України.
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16.12.2021 19:14 Відповісти
Зате вже потужно висадили мільярд потужних дерев.
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16.12.2021 19:26 Відповісти
Наркоман обіцяв три мільярди
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16.12.2021 19:34 Відповісти
Потому что повсюду кроты наверху.
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16.12.2021 19:34 Відповісти
Надо «20 дней подождать»
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16.12.2021 20:19 Відповісти
Тому що багато ще таких хохлів як ти в Україні.
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16.12.2021 20:24 Відповісти


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16.12.2021 19:11 Відповісти
Потужний клоун потужно подякував.
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16.12.2021 19:23 Відповісти
у него постоянно эти потужные потуги.
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16.12.2021 19:54 Відповісти
Дякула ти наш золотий !!!
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16.12.2021 19:56 Відповісти
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16.12.2021 19:58 Відповісти
А до зеледента хоть смысл этой беззубой резолюции дошел? До него дошло что после его одностороннего отвода наших войск и его дебильному желанию заглянуть в глазик тупину даже европарламентарии, которые 5 лет до его избрания поддерживали Украину поняли что это бесполезно при таком говнокомандующем?
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16.12.2021 20:26 Відповісти
Полная некомпетентность только вчера Bloomberg заявил что Франция, Германия Италия и Испания не собираются вводить экономические санкции. А эти страны практически и есть Европа
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16.12.2021 20:35 Відповісти
Спасибо за мощную глубокую озабоченность.
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16.12.2021 20:38 Відповісти
А по-моему, им похрен. Мощно они только причмокивают у Путина.
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16.12.2021 20:49 Відповісти
Нарешті він визнав вклад Європейської Солідарності...
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16.12.2021 20:53 Відповісти
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16.12.2021 21:05 Відповісти
Тут ЗЕ правий,таку підтримку України країнами ЕС потрибно виключно писами в скобках.
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16.12.2021 21:16 Відповісти
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16.12.2021 21:54 Відповісти
...дипломаты на форуме есть? Объясните матом, что сказал тов. Первый, а то непонятно ничего!
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17.12.2021 05:16 Відповісти
 
 