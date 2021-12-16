ЄС легко досягне консенсусу щодо нових санкцій проти РФ, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Країни Європейського Союзу легко досягнуть консенсусу щодо пакета нових обмежувальних заходів на випадок вторгнення Росії в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
"Цього разу так", - відповів він у Брюсселі на запитання журналіста про те, чи зможуть лідери країни ЄС на саміті в четвер легко досягти консенсусу щодо цього пункту.
Боррель додав, що в Брюсселі готують "повний пакет санкцій".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар16.12.2021 14:00 Відповісти Мені подобається 2
дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар16.12.2021 14:30 Відповісти Мені подобається 1
Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар16.12.2021 18:51 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...