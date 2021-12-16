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ЄС легко досягне консенсусу щодо нових санкцій проти РФ, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС легко досягне консенсусу щодо нових санкцій проти РФ, - Боррель

Країни Європейського Союзу легко досягнуть консенсусу щодо пакета нових обмежувальних заходів на випадок вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Цього разу так", - відповів він у Брюсселі на запитання журналіста про те, чи зможуть лідери країни ЄС на саміті в четвер легко досягти консенсусу щодо цього пункту.

Боррель додав, що в Брюсселі готують "повний пакет санкцій".

Також читайте: Країни-лідери ЄС не підтримують пропозицію США щодо планування нових санкцій проти Росії, - Bloomberg

Автор: Богдан Гуньковський
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Є дуже великі та не без підставні сумніви щодо консенсусу. Бо є дві старі європейські шльондри-німеччина та франція...
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16.12.2021 14:00 Відповісти
"Когда убьют, тогда и приходите"... Странно, что это старая милицейская шутка практикуется и в современном Евросоюзе
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16.12.2021 14:30 Відповісти
Выделить очередную озабоченность действительно ЛЕГКО. А вы что подумали?
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16.12.2021 18:51 Відповісти
 
 