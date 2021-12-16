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Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию отремонтированных БМП-2 и БРЭМ-2

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию отремонтированных БМП-2 и БРЭМ-2

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" провело капитальный ремонт и модернизацию партии БМП-2 и БРЭМ-2 и отгрузило их Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Специалисты предприятия восстановили работоспособность узлов и агрегатов боевых машин, установили модернизированные приборы наблюдения и системы управления огнем, проверили и откорректировали работу вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Житомирский бронетанковый завод по результатам соответствующих квалификационных испытаний начал серийное изготовление корпусов для БТР-4Е. Первая партия готовится к отправке заказчику для дальнейшей сборки.

Читайте также: Львовский бронетанковый завод капитально отремонтировал партию БМП-1 для ВСУ. ФОТО
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БМП-2 другое дело, их даже у агрессора ещё используют. А то была смешная новость сегодня:
Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" успішно завершило капітальний ремонт і модернізацію партії бойових машин піхоти БМП-1. Джерело: https://censor.net/ua/n3305650
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16.12.2021 23:12 Ответить
не спеши! сейчас прихожане церкви святого Гетьмана тебе все обоснуют)))
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16.12.2021 23:33 Ответить
з водяним пістолетом на дивані краще ... херой ...
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17.12.2021 00:04 Ответить
А вы находитесь на 1-й линии обороны? Клавиатура в плечо не давит?
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17.12.2021 00:16 Ответить
Ему на голову давит… надо таблетки принимать, а то речь бессвязная
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17.12.2021 07:18 Ответить
а що краще на "Богданах" чи на євробляхах воювати?
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16.12.2021 23:59 Ответить
В тренді на американських биточках "в гарному стані після ДТП"
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17.12.2021 01:46 Ответить
еще бы кареты оббивали клепаным железом
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17.12.2021 08:35 Ответить
Майже так і було у 2014-2015 рр. А Ви не знали ?
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17.12.2021 19:40 Ответить
 
 