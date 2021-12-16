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Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію відремонтованих БМП-2 і БРЕМ-2

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію відремонтованих БМП-2 і БРЕМ-2

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" провело капітальний ремонт та модернізацію партії БМП-2 і БРЕМ-2 і відвантажило їх Збройним Силам України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

"Фахівці підприємства відновили працездатність вузлів та агрегатів бойових машин, встановили модернізовані прилади спостереження та системи керування вогнем, перевірили та відкоригували роботу озброєння тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч Житомирський бронетанковий завод за результатами відповідних кваліфікаційних випробувань розпочав серійне виготовлення корпусів для БТР-4Е. Перша партія наразі готується до відправлення замовнику для подальшого складання.

Також дивіться: Житомирський бронетанковий завод підготував для передачі ЗСУ 26 БМП, вилучених через суд у польського постачальника, - Укроборонпром. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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БМП-2 другое дело, их даже у агрессора ещё используют. А то была смешная новость сегодня:
Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" успішно завершило капітальний ремонт і модернізацію партії бойових машин піхоти БМП-1. Джерело: https://censor.net/ua/n3305650
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16.12.2021 23:12 Відповісти
не спеши! сейчас прихожане церкви святого Гетьмана тебе все обоснуют)))
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16.12.2021 23:33 Відповісти
з водяним пістолетом на дивані краще ... херой ...
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17.12.2021 00:04 Відповісти
А вы находитесь на 1-й линии обороны? Клавиатура в плечо не давит?
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17.12.2021 00:16 Відповісти
Ему на голову давит… надо таблетки принимать, а то речь бессвязная
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17.12.2021 07:18 Відповісти
а що краще на "Богданах" чи на євробляхах воювати?
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16.12.2021 23:59 Відповісти
В тренді на американських биточках "в гарному стані після ДТП"
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17.12.2021 01:46 Відповісти
еще бы кареты оббивали клепаным железом
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17.12.2021 08:35 Відповісти
Майже так і було у 2014-2015 рр. А Ви не знали ?
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17.12.2021 19:40 Відповісти
 
 