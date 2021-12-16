Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію відремонтованих БМП-2 і БРЕМ-2

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" провело капітальний ремонт та модернізацію партії БМП-2 і БРЕМ-2 і відвантажило їх Збройним Силам України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

"Фахівці підприємства відновили працездатність вузлів та агрегатів бойових машин, встановили модернізовані прилади спостереження та системи керування вогнем, перевірили та відкоригували роботу озброєння тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч Житомирський бронетанковий завод за результатами відповідних кваліфікаційних випробувань розпочав серійне виготовлення корпусів для БТР-4Е. Перша партія наразі готується до відправлення замовнику для подальшого складання.

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