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СБУ предупреждает правительство о реальности возможной остановки теплогенерирующих предприятий Украины. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

СБУ предупреждает правительство о реальности возможной остановки теплогенерирующих предприятий Украины. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины направила Кабинету министров Украины отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере.

Согласно тексту сообщения, который редакции ZN.UA передали источники в правительстве, Украина в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы, из-за критически низких запасов угля, передает Цензор.НЕТ.

"Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива", ─ сказано в отчете.

Подчеркивает Служба и то, что под угрозой отсутствия отопления оказались целые регионы, которые обеспечиваются некоторыми ТЭС и ТЭЦ:

Славянская ТЭС имеет в 50 раз ниже необходимого запаса угля

Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже минимально необходимых запасов

Черниговская ТЭЦ ─ запасы в пять раз ниже нормы

Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов

СБУ предупреждает правительство, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Это, в свою очередь, может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".

СБУ предупреждает правительство о реальности возможной остановки теплогенерирующих предприятий Украины 01

СБУ предупреждает правительство о реальности возможной остановки теплогенерирующих предприятий Украины 02
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Топ комментарии
+46
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16.12.2021 23:12
+33
Ну так ось раптом виявляється, що Богдан, який в інтерв'ю Гордону сказав, що буде крах, - правий!
ПриЗеДурок веде країну до прірви.
А всілякі привладні журнаЗелісти, всякі там Мосейчучки, що обсирають опозицію, брешуть.
І пан Вітренко, і пани міністри - брешуть.
Віялові відключення - то будуть тільки квіточки...
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16.12.2021 23:17
+26
Гундосий докерувався до ручки і передає привіт корисним ідіотам
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16.12.2021 23:18
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Давайте "зелёнку", суки православные
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17.12.2021 08:20 Ответить
* хавайте
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17.12.2021 08:21 Ответить
Стадо- що ЗЕстадо, яке натягнули на виборах красивими відосіками, так антиЗЕстадо, яким маніпулюють зараз ахметівські і рашистські куратори. Хоча більше половини там троляки з ботоферм... СБУ прокинулась, подивіться! Дуже зайнятті були по кришеванню бізнесу. Потвора Богдан просто знає, що ЗЕлені новачки чи то захотіли віджати великі схеми крадівництва у мастодонтів 90х, чи реально вирішили пограти в робін гудів, але, напевно, перейшли дорогу великим дядям, які доіли, доять та збираються доіти Украіну й надалі...
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17.12.2021 08:28 Ответить
Докерувались Зебіли там газ подоржчає тут ТЕЦ зупиниться не потрібно і )(уйлу нападати поки що а просто спостерігати як сама зевлада робить все щоб роозвалити країну а коли народ не витримає та вийде на вулиці тоді )(уйло почне на тлі везвладдя так як говномандующий одразу же втече знаючи його сцикливість воно боїться більше чим янукович але зевлада в першу чергу робить все сама у году путіна
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17.12.2021 08:42 Ответить
73% черни,плебеев и наивных дурачков бежало на выборы в надежде на справедливость,в их шариковском понимании, мечтая грабить клятых алигархов,и совсем не ожидали что их будет грабить их же власть прастова нариду.
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17.12.2021 08:54 Ответить
мне вот это что СБУ "наголошуе" не понятно, может СБУ должно выполнять свои обязанности ДОБРОСОВЕСТНО, ведь и школьнику понятно что это САБОТАЖ, почему люди допустивлие ТАКУЮ ситуацию не сидят в СИЗО????
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17.12.2021 09:03 Ответить
свято наближається?
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17.12.2021 09:05 Ответить
Ну это понятно было сначала. СССР развалили - как коммуналку. Одному досталась кухня, другому-сортир. В результате одному негде жрать, другому-негде срать. Пока нормально не отстроится инфраструктура-так и будет. А на это надо и годы и миллиарды инвестиций.
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17.12.2021 09:14 Ответить
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17.12.2021 09:15 Ответить
Та ви шо? да невже..от як би СБУ не сказало то нарід про це би і не знав?Диверсантів ловіть і зрадників і тих хто довів до такого стану а не відосики та лякаючі висновки робіть
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17.12.2021 09:23 Ответить
Ахметова - на нари.
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17.12.2021 09:40 Ответить
Порівняне з тим що робить зеко ***** Ахметов виглядає майданівцем.
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17.12.2021 09:47 Ответить
🤗
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17.12.2021 16:19 Ответить
Рыжий татарин сначала сдал Даунбас,
А теперь собирается угробить страну.
Уголь для ТЕЦ - его ответственность.
Не обеспечил - на нары, в петушиный угол.
Пожизненно...
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17.12.2021 09:51 Ответить
люди які під час війни вибирають собі в президенти Клоуна повинні страждати
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17.12.2021 10:15 Ответить
я так розумію зекоманда дасть нам вибір: або в рашку, або замерзайте
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17.12.2021 09:53 Ответить
Нестача вугілля на ТЕС створена штучно . Ніщо не заважало зебілам , закупити його влітку , але вони проігнорували ,, " прощьолкали ..таблом " .. А можливо й навмисно . Під час війни це рівнозначно - диверсії . Винуватці ВЖЕ повинні бути - заарештовані .
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17.12.2021 11:26 Ответить
Может ДТЭК должен закупать? Ты вообще в школе учился? Или сразу из колхоза в ботоферму?
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17.12.2021 11:38 Ответить
Для кого , для ТЕС які йому не належать .?
А может - нехай Герус зі Шмигалєм , відірвуть сраку від крісла , і займуться своїми прямими обов'язками !?
ДТЕК і закупляє .. Але для своїх ТЕС . . У ДТЕК вугіль є , його енергоблоки працюють , а от державні стоять ,, якби вугілля ще й у Ахметова не було ,сидів би ти зараз взагалі при свічці ,, йолоп .
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17.12.2021 11:49 Ответить
Черниговская ТЭЦ фирмы ТехНова
Дарницька ТЕЦ ТОВ Євро-Реконструкція (Дарницька ТЕЦ)
Луганская ТЭС ООО "ДТЭК Востокэнерго"
Славянская ТЭСПАО «Донбассэнерго»

Колхозан иди в школу! Нет государственных ТЭС в списке!
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17.12.2021 13:43 Ответить
Вийди з анабіоза , лапоть , і хоч трішки почитай новини , про те що діється в Україні . .
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Через брак вугілля не працює рекордних 14 енергоблоків. Ще 6 нині на різних стадіях ремонту обладнання. Навантаження несуть всього 3 блоки з 23 державних , що становить 10% їхньої потужності.

На кожній із 3 державних ТЕС працює по 1 енергоблоку.

При цьому на приватних ТЕС через брак вугілля не працює всього 4 енергоблоки, половина з яких на Луганській ТЕС, яка переведена на економний режим через блокаду постачання вугілля з боку Росії (єдиний маршрут постачання вугілля на цю ТЕС проходить територією РФ). Джерело: https://censor.net/ua/n3299311
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17.12.2021 15:37 Ответить
Фігня це все... Он пан нєлох офшорний по 1000 грн видає! Не забудьте за нього ще разок проголосувати!
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17.12.2021 11:29 Ответить
идиоты через два дня -15 градусов на дворе.
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17.12.2021 11:32 Ответить
Менше держави, ринок все зробить - казала Зе команда коли до влади прийшла. Ринок все зробив. Цікаво, чому СБУ все знає про вугілля і нічого не знає про ворожу агентуру на державних посадах?
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17.12.2021 12:05 Ответить
Так ринок=Ахметов працює,
а ЗЕ-***** все просрала!

Від слова "все" 😕
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17.12.2021 16:22 Ответить
Где посадки ответственных за обеспечение??? Это диверсия! Народ требует показать уголовные дела!!!
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17.12.2021 12:12 Ответить
таякарізницяголовненепорошенко
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17.12.2021 12:31 Ответить
ТІ ХТО ВИБРАВ Зе ВИ ЩАСЛИВІ ??

Ви навіть не вівці, а кози з козлами.
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17.12.2021 12:48 Ответить
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17.12.2021 12:49 Ответить
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17.12.2021 12:51 Ответить
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17.12.2021 12:52 Ответить
да уж
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17.12.2021 13:05 Ответить
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