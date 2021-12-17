СБУ предупреждает правительство о реальности возможной остановки теплогенерирующих предприятий Украины. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины направила Кабинету министров Украины отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере.

Согласно тексту сообщения, который редакции ZN.UA передали источники в правительстве, Украина в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы, из-за критически низких запасов угля, передает Цензор.НЕТ.

"Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива", ─ сказано в отчете.

Подчеркивает Служба и то, что под угрозой отсутствия отопления оказались целые регионы, которые обеспечиваются некоторыми ТЭС и ТЭЦ:

Славянская ТЭС имеет в 50 раз ниже необходимого запаса угля

Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже минимально необходимых запасов

Черниговская ТЭЦ ─ запасы в пять раз ниже нормы

Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов

СБУ предупреждает правительство, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Это, в свою очередь, может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".