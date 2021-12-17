СБУ предупреждает правительство о реальности возможной остановки теплогенерирующих предприятий Украины. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Служба безопасности Украины направила Кабинету министров Украины отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере.
Согласно тексту сообщения, который редакции ZN.UA передали источники в правительстве, Украина в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы, из-за критически низких запасов угля, передает Цензор.НЕТ.
"Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива", ─ сказано в отчете.
Подчеркивает Служба и то, что под угрозой отсутствия отопления оказались целые регионы, которые обеспечиваются некоторыми ТЭС и ТЭЦ:
Славянская ТЭС имеет в 50 раз ниже необходимого запаса угля
Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже минимально необходимых запасов
Черниговская ТЭЦ ─ запасы в пять раз ниже нормы
Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов
СБУ предупреждает правительство, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Это, в свою очередь, может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".
Пожалуйста, подождите...
А теперь собирается угробить страну.
Уголь для ТЕЦ - его ответственность.
Не обеспечил - на нары, в петушиный угол.
Пожизненно...
А может - нехай Герус зі Шмигалєм , відірвуть сраку від крісла , і займуться своїми прямими обов'язками !?
ДТЕК і закупляє .. Але для своїх ТЕС . . У ДТЕК вугіль є , його енергоблоки працюють , а от державні стоять ,, якби вугілля ще й у Ахметова не було ,сидів би ти зараз взагалі при свічці ,, йолоп .
Дарницька ТЕЦ ТОВ Євро-Реконструкція (Дарницька ТЕЦ)
Луганская ТЭС ООО "ДТЭК Востокэнерго"
Славянская ТЭСПАО «Донбассэнерго»
Колхозан иди в школу! Нет государственных ТЭС в списке!
-------------------------------
Через брак вугілля не працює рекордних 14 енергоблоків. Ще 6 нині на різних стадіях ремонту обладнання. Навантаження несуть всього 3 блоки з 23 державних , що становить 10% їхньої потужності.
На кожній із 3 державних ТЕС працює по 1 енергоблоку.
При цьому на приватних ТЕС через брак вугілля не працює всього 4 енергоблоки, половина з яких на Луганській ТЕС, яка переведена на економний режим через блокаду постачання вугілля з боку Росії (єдиний маршрут постачання вугілля на цю ТЕС проходить територією РФ). Джерело: https://censor.net/ua/n3299311
а ЗЕ-***** все просрала!
Від слова "все" 😕
Ви навіть не вівці, а кози з козлами.