СБУ попереджає уряд про реальність можливої зупинки теплогенеруючих підприємств України. ДОКУМЕНТ
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Служба безпеки України надіслала Кабінету міністрів України звіт щодо контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури в електроенергетичній сфері.
Згідно з текстом повідомлення, який редакції ZN.UA передали джерела в уряді, Україна за крок від зупинки теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цілі регіони через критично низькі запаси вугілля, передає Цензор.НЕТ.
"Одним із негативних явищ під час проходження осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2021-2022 є невжиття належних заходів з накопичення вугілля на складах ТЕС/ТЕЦ. Зокрема, станом на 01.12.2021 на складах знаходиться 486,2 тис. тонн вугілля при плановому накопиченні 2632,7 тис. тонн (відхилення ─ 2146,5 тис. тонн), що у свою чергу свідчить про критичний запас вказаного палива", ─ сказано у звіті.
Наголошує Служба і на те, що під загрозою відсутності опалення опинилися цілі регіони, які забезпечуються деякими ТЕЦ та ТЕС:
Слов'янська ТЕС має у 50 разів нижчий за необхідний запас вугілля
Луганська ТЕС має в чотири рази нижчі за мінімально необхідні запаси
Чернігівська ТЕЦ ─ запаси у п'ять разів нижче норми
Дарницька ТЕЦ взагалі не має запасів
СБУ попереджає уряд, що така ситуація створює загрозу енергетичній безпеці держави та надійному проходженню опалювального сезону. Це, своєю чергою, може призвести до "надзвичайних подій техногенного характеру, зростання соціальної напруги серед населення та дискредитації органів державної влади".
Будь ласка, зачекайте...
А теперь собирается угробить страну.
Уголь для ТЕЦ - его ответственность.
Не обеспечил - на нары, в петушиный угол.
Пожизненно...
А может - нехай Герус зі Шмигалєм , відірвуть сраку від крісла , і займуться своїми прямими обов'язками !?
ДТЕК і закупляє .. Але для своїх ТЕС . . У ДТЕК вугіль є , його енергоблоки працюють , а от державні стоять ,, якби вугілля ще й у Ахметова не було ,сидів би ти зараз взагалі при свічці ,, йолоп .
Дарницька ТЕЦ ТОВ Євро-Реконструкція (Дарницька ТЕЦ)
Луганская ТЭС ООО "ДТЭК Востокэнерго"
Славянская ТЭСПАО «Донбассэнерго»
Колхозан иди в школу! Нет государственных ТЭС в списке!
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Через брак вугілля не працює рекордних 14 енергоблоків. Ще 6 нині на різних стадіях ремонту обладнання. Навантаження несуть всього 3 блоки з 23 державних , що становить 10% їхньої потужності.
На кожній із 3 державних ТЕС працює по 1 енергоблоку.
При цьому на приватних ТЕС через брак вугілля не працює всього 4 енергоблоки, половина з яких на Луганській ТЕС, яка переведена на економний режим через блокаду постачання вугілля з боку Росії (єдиний маршрут постачання вугілля на цю ТЕС проходить територією РФ). Джерело: https://censor.net/ua/n3299311
а ЗЕ-***** все просрала!
Від слова "все" 😕
Ви навіть не вівці, а кози з козлами.