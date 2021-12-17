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СБУ попереджає уряд про реальність можливої зупинки теплогенеруючих підприємств України. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

СБУ попереджає уряд про реальність можливої зупинки теплогенеруючих підприємств України. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України надіслала Кабінету міністрів України звіт щодо контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури в електроенергетичній сфері.

Згідно з текстом повідомлення, який редакції ZN.UA передали джерела в уряді, Україна за крок від зупинки теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цілі регіони через критично низькі запаси вугілля, передає Цензор.НЕТ.

"Одним із негативних явищ під час проходження осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2021-2022 є невжиття належних заходів з накопичення вугілля на складах ТЕС/ТЕЦ. Зокрема, станом на 01.12.2021 на складах знаходиться 486,2 тис. тонн вугілля при плановому накопиченні 2632,7 тис. тонн (відхилення ─ 2146,5 тис. тонн), що у свою чергу свідчить про критичний запас вказаного палива", ─ сказано у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підготовка до опалювального сезону 2021-2022 років виявилася найгіршою за останні роки: влада розраховує на теплу погоду, - ЗМІ

Наголошує Служба і на те, що під загрозою відсутності опалення опинилися цілі регіони, які забезпечуються деякими ТЕЦ та ТЕС:

Слов'янська ТЕС має у 50 разів нижчий за необхідний запас вугілля

Луганська ТЕС має в чотири рази нижчі за мінімально необхідні запаси

Чернігівська ТЕЦ ─ запаси у п'ять разів нижче норми

Дарницька ТЕЦ взагалі не має запасів

СБУ попереджає уряд, що така ситуація створює загрозу енергетичній безпеці держави та надійному проходженню опалювального сезону. Це, своєю чергою, може призвести до "надзвичайних подій техногенного характеру, зростання соціальної напруги серед населення та дискредитації органів державної влади".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні достатньо енергоресурсів для спокійного проходження опалювального сезону, - Шмигаль

СБУ попереджає уряд про реальність можливої зупинки теплогенеруючих підприємств України 01

СБУ попереджає уряд про реальність можливої зупинки теплогенеруючих підприємств України 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+46
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16.12.2021 23:12
+33
Ну так ось раптом виявляється, що Богдан, який в інтерв'ю Гордону сказав, що буде крах, - правий!
ПриЗеДурок веде країну до прірви.
А всілякі привладні журнаЗелісти, всякі там Мосейчучки, що обсирають опозицію, брешуть.
І пан Вітренко, і пани міністри - брешуть.
Віялові відключення - то будуть тільки квіточки...
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16.12.2021 23:17
+26
Гундосий докерувався до ручки і передає привіт корисним ідіотам
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16.12.2021 23:18
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Давайте "зелёнку", суки православные
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17.12.2021 08:20 Відповісти
* хавайте
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17.12.2021 08:21 Відповісти
Стадо- що ЗЕстадо, яке натягнули на виборах красивими відосіками, так антиЗЕстадо, яким маніпулюють зараз ахметівські і рашистські куратори. Хоча більше половини там троляки з ботоферм... СБУ прокинулась, подивіться! Дуже зайнятті були по кришеванню бізнесу. Потвора Богдан просто знає, що ЗЕлені новачки чи то захотіли віджати великі схеми крадівництва у мастодонтів 90х, чи реально вирішили пограти в робін гудів, але, напевно, перейшли дорогу великим дядям, які доіли, доять та збираються доіти Украіну й надалі...
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17.12.2021 08:28 Відповісти
Докерувались Зебіли там газ подоржчає тут ТЕЦ зупиниться не потрібно і )(уйлу нападати поки що а просто спостерігати як сама зевлада робить все щоб роозвалити країну а коли народ не витримає та вийде на вулиці тоді )(уйло почне на тлі везвладдя так як говномандующий одразу же втече знаючи його сцикливість воно боїться більше чим янукович але зевлада в першу чергу робить все сама у году путіна
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17.12.2021 08:42 Відповісти
73% черни,плебеев и наивных дурачков бежало на выборы в надежде на справедливость,в их шариковском понимании, мечтая грабить клятых алигархов,и совсем не ожидали что их будет грабить их же власть прастова нариду.
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17.12.2021 08:54 Відповісти
мне вот это что СБУ "наголошуе" не понятно, может СБУ должно выполнять свои обязанности ДОБРОСОВЕСТНО, ведь и школьнику понятно что это САБОТАЖ, почему люди допустивлие ТАКУЮ ситуацию не сидят в СИЗО????
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17.12.2021 09:03 Відповісти
свято наближається?
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17.12.2021 09:05 Відповісти
Ну это понятно было сначала. СССР развалили - как коммуналку. Одному досталась кухня, другому-сортир. В результате одному негде жрать, другому-негде срать. Пока нормально не отстроится инфраструктура-так и будет. А на это надо и годы и миллиарды инвестиций.
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17.12.2021 09:14 Відповісти
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17.12.2021 09:15 Відповісти
Та ви шо? да невже..от як би СБУ не сказало то нарід про це би і не знав?Диверсантів ловіть і зрадників і тих хто довів до такого стану а не відосики та лякаючі висновки робіть
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17.12.2021 09:23 Відповісти
Ахметова - на нари.
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17.12.2021 09:40 Відповісти
Порівняне з тим що робить зеко ***** Ахметов виглядає майданівцем.
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17.12.2021 09:47 Відповісти
🤗
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17.12.2021 16:19 Відповісти
Рыжий татарин сначала сдал Даунбас,
А теперь собирается угробить страну.
Уголь для ТЕЦ - его ответственность.
Не обеспечил - на нары, в петушиный угол.
Пожизненно...
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17.12.2021 09:51 Відповісти
люди які під час війни вибирають собі в президенти Клоуна повинні страждати
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17.12.2021 10:15 Відповісти
я так розумію зекоманда дасть нам вибір: або в рашку, або замерзайте
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17.12.2021 09:53 Відповісти
Нестача вугілля на ТЕС створена штучно . Ніщо не заважало зебілам , закупити його влітку , але вони проігнорували ,, " прощьолкали ..таблом " .. А можливо й навмисно . Під час війни це рівнозначно - диверсії . Винуватці ВЖЕ повинні бути - заарештовані .
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17.12.2021 11:26 Відповісти
Может ДТЭК должен закупать? Ты вообще в школе учился? Или сразу из колхоза в ботоферму?
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17.12.2021 11:38 Відповісти
Для кого , для ТЕС які йому не належать .?
А может - нехай Герус зі Шмигалєм , відірвуть сраку від крісла , і займуться своїми прямими обов'язками !?
ДТЕК і закупляє .. Але для своїх ТЕС . . У ДТЕК вугіль є , його енергоблоки працюють , а от державні стоять ,, якби вугілля ще й у Ахметова не було ,сидів би ти зараз взагалі при свічці ,, йолоп .
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17.12.2021 11:49 Відповісти
Черниговская ТЭЦ фирмы ТехНова
Дарницька ТЕЦ ТОВ Євро-Реконструкція (Дарницька ТЕЦ)
Луганская ТЭС ООО "ДТЭК Востокэнерго"
Славянская ТЭСПАО «Донбассэнерго»

Колхозан иди в школу! Нет государственных ТЭС в списке!
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17.12.2021 13:43 Відповісти
Вийди з анабіоза , лапоть , і хоч трішки почитай новини , про те що діється в Україні . .
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Через брак вугілля не працює рекордних 14 енергоблоків. Ще 6 нині на різних стадіях ремонту обладнання. Навантаження несуть всього 3 блоки з 23 державних , що становить 10% їхньої потужності.

На кожній із 3 державних ТЕС працює по 1 енергоблоку.

При цьому на приватних ТЕС через брак вугілля не працює всього 4 енергоблоки, половина з яких на Луганській ТЕС, яка переведена на економний режим через блокаду постачання вугілля з боку Росії (єдиний маршрут постачання вугілля на цю ТЕС проходить територією РФ). Джерело: https://censor.net/ua/n3299311
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17.12.2021 15:37 Відповісти
Фігня це все... Он пан нєлох офшорний по 1000 грн видає! Не забудьте за нього ще разок проголосувати!
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17.12.2021 11:29 Відповісти
идиоты через два дня -15 градусов на дворе.
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17.12.2021 11:32 Відповісти
Менше держави, ринок все зробить - казала Зе команда коли до влади прийшла. Ринок все зробив. Цікаво, чому СБУ все знає про вугілля і нічого не знає про ворожу агентуру на державних посадах?
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17.12.2021 12:05 Відповісти
Так ринок=Ахметов працює,
а ЗЕ-***** все просрала!

Від слова "все" 😕
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17.12.2021 16:22 Відповісти
Где посадки ответственных за обеспечение??? Это диверсия! Народ требует показать уголовные дела!!!
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17.12.2021 12:12 Відповісти
таякарізницяголовненепорошенко
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17.12.2021 12:31 Відповісти
ТІ ХТО ВИБРАВ Зе ВИ ЩАСЛИВІ ??

Ви навіть не вівці, а кози з козлами.
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17.12.2021 12:48 Відповісти
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17.12.2021 12:49 Відповісти
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17.12.2021 12:51 Відповісти
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17.12.2021 12:52 Відповісти
да уж
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17.12.2021 13:05 Відповісти
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