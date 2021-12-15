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газ (2588) Кабмін (6261) вугілля (622) опалювальний сезон (548) Денис Шмигаль (2699)

В Україні достатньо енергоресурсів для спокійного проходження опалювального сезону, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

В Україні достатньо енергоресурсів для спокійного проходження опалювального сезону, - Шмигаль

Україні вистачає ресурсів для спокійного проходження опалювального сезону. Це стосується як запасів газу, так і вугілля.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"2 місяці пройшло з початку опалювального сезону і можемо говорити, що наразі все проходить абсолютно спокійно і стабільно. До початку опалювального сезону "Нафтогаз" закачав у підземні сховища 18,6 млрд кубометрів газу", - сказав Шмигаль, додавши, що середній показник, із яким Україна розпочинала опалювальний сезон у попередні роки - 17,9 млрд. куб.м. . 

"Станом на середину грудня у нас в газосховищах понад 15 млрд кубометрів газу. Цього абсолютно достатньо аби забезпечити блакитним паливом і людей, і комунальні заклади, і промислових споживачів"", - зазначив він.

За словами Шмигаля, типові страшилки про те, що в нас уже до зими закінчиться вугілля, виявилися черговим фейком.

Прем'єр із посиланням на дані Міністерства енергетики, зазначив, що у грудні очікується приблизно 2 млн тонн українського та імпортного вугілля за прогнозованого споживання 1,7 млн тонн.

"Осінньо-зимовий період проходить стабільно, енергоресурсів у нас достатньо, а тарифи для населення, як ми і обіцяли, зростати не будуть", - додав він.

Читайте також: Асоціація міст заявила про нестачу "пільгового" газу та звернулась до Шмигаля з проханням сприяти перерахунку обсягів

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Так , абы ляпнуть.
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15.12.2021 13:36
+4
Верю . Во дворе 12 кубов сухих дров .
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15.12.2021 13:39
+3
Где ж вы их, звиздюки взяли?

Это один сухогруз Ахметова шоле до конца зимы отапливать будет?
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15.12.2021 14:12
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Так , абы ляпнуть.
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15.12.2021 13:36 Відповісти
а от з освітлювальним сезоном не так добре та гаразд - всі ремонтні роботи енергокомпанії відклали на морозні, холодні, дощові та хуртовинні дні року
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15.12.2021 13:38 Відповісти
В хуртовину - вища оплата праці 😁👍
Людям на свята потрібні гроші
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15.12.2021 13:43 Відповісти
Верю . Во дворе 12 кубов сухих дров .
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15.12.2021 13:39 Відповісти
Синоптики обіцяють найтеплішу зиму за останні 30 років. Шмигаль маладєц - наворожив.
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15.12.2021 13:52 Відповісти
От і добре .
Слава Україні 🇺🇦😎👍
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15.12.2021 13:39 Відповісти
Ура, переміга! Нє?
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15.12.2021 13:44 Відповісти
та да. лес на Прикарпатье ещё недопиленный.
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15.12.2021 13:47 Відповісти
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15.12.2021 13:47 Відповісти
Половину ноября и половину декабря жду когда ж стукнут в Украине Якутские морозы 45 *....вчера было +4...сегодея +3...зима называется...Моцкали сраные...хде ваши морозы?
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15.12.2021 13:50 Відповісти
А чого тоді ви купляєте електроенергію в Білорусі, якщо енергоресурсів достатньо? В цього уряду і так званого президента брехня на брехні і брехньою поганяє.
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15.12.2021 13:52 Відповісти
Разорвать единую энергетичскую систему элетроснабжения в дохлом ССре не так просто Чувак...Советские Мудаки хитро закольцовали все эл.станции и атомные в том числе....
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15.12.2021 13:57 Відповісти
Сколько лет прошло с начала войны с парашей? Что сделано для перехода в европейскую энергосеть??? А НИЧЕГО!!! У нас только "велике крадівництво". Просто мы сами виноваты, выборами привели к власти предателей!!!!
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15.12.2021 14:30 Відповісти
Моя Сенаторша вчера каже,котел включим вечером часов 9...,за час будет тепло что в Африке...,а вы поставили себе котел на вороде?или ждете гас из РАБссии вонючки?
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15.12.2021 13:54 Відповісти
На улице +1 С, НО:
электричество уже покупают в Беларуссии.
уголь уже везут по морю сухогрузами.
А премьер все песни про "достатньо" поет.
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15.12.2021 13:58 Відповісти
Украина разрушает советский план ГОЭЛРО 1922 года,для выхода из сраной системы нужен еще год...и до свидос РАБссия БелоРАША...вонючки блин.. мавзолейные Бараны
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15.12.2021 14:01 Відповісти
Где ж вы их, звиздюки взяли?

Это один сухогруз Ахметова шоле до конца зимы отапливать будет?
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15.12.2021 14:12 Відповісти
Наче себе заспокоює
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15.12.2021 14:17 Відповісти
Через нестачу вугілля Міненерго пропонує перевести ТЕС на спалювання коштовного газу Джерело: https://biz.censor.net/n3305242
14.02.2021
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15.12.2021 14:19 Відповісти
А понесла ли какая ни будь падла, довевшая до кризисного состояния с энергоресурсами (углем) уголовное наказание?????
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15.12.2021 14:24 Відповісти
Наївний прем'єр!Та чи горлопанам "все пропало!" потрібно це??
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15.12.2021 15:13 Відповісти
 
 