В Україні достатньо енергоресурсів для спокійного проходження опалювального сезону, - Шмигаль

Україні вистачає ресурсів для спокійного проходження опалювального сезону. Це стосується як запасів газу, так і вугілля.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"2 місяці пройшло з початку опалювального сезону і можемо говорити, що наразі все проходить абсолютно спокійно і стабільно. До початку опалювального сезону "Нафтогаз" закачав у підземні сховища 18,6 млрд кубометрів газу", - сказав Шмигаль, додавши, що середній показник, із яким Україна розпочинала опалювальний сезон у попередні роки - 17,9 млрд. куб.м. .

"Станом на середину грудня у нас в газосховищах понад 15 млрд кубометрів газу. Цього абсолютно достатньо аби забезпечити блакитним паливом і людей, і комунальні заклади, і промислових споживачів"", - зазначив він.

За словами Шмигаля, типові страшилки про те, що в нас уже до зими закінчиться вугілля, виявилися черговим фейком.

Прем'єр із посиланням на дані Міністерства енергетики, зазначив, що у грудні очікується приблизно 2 млн тонн українського та імпортного вугілля за прогнозованого споживання 1,7 млн тонн.

"Осінньо-зимовий період проходить стабільно, енергоресурсів у нас достатньо, а тарифи для населення, як ми і обіцяли, зростати не будуть", - додав він.

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