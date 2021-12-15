РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11442 посетителя онлайн
Новости ЭкономикаОбщество
1 363 21
Газ (10097) Кабмин (13801) уголь (989) отопительный сезон (475) Шмыгаль Денис (2321)

В Украине достаточно энергоресурсов для спокойного прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

В Украине достаточно энергоресурсов для спокойного прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль

Украине хватает ресурсов для спокойного прохождения отопительного сезона. Это касается как запасов газа, так и угля.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"2 месяца прошло с начала отопительного сезона и можем говорить, что сейчас все проходит абсолютно спокойно и стабильно. К началу отопительного сезона "Нафтогаз" закачал в подземные хранилища 18,6 млрд кубометров газа", - сказал Шмыгаль, добавив, что средний показатель, с которым Украина начинала отопительный сезон в предыдущие годы – 17,9 млрд. куб.м.

"По состоянию на середину декабря у нас в газохранилищах более 15 млрд кубометров газа. Этого абсолютно достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом и людей, и коммунальные предприятия", - отметил он.

"Осенне-зимний период проходит стабильно, энергоресурсов у нас достаточно, а тарифы для населения, как мы и обещали, расти не будут", – добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ассоциация городов заявила о нехватке "льготного" газа и обратилась к Шмыгалю с просьбой содействовать перерасчету объемов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+4
Так , абы ляпнуть.
показать весь комментарий
15.12.2021 13:36
+4
Верю . Во дворе 12 кубов сухих дров .
показать весь комментарий
15.12.2021 13:39
+3
Где ж вы их, звиздюки взяли?

Это один сухогруз Ахметова шоле до конца зимы отапливать будет?
показать весь комментарий
15.12.2021 14:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так , абы ляпнуть.
показать весь комментарий
15.12.2021 13:36 Ответить
а от з освітлювальним сезоном не так добре та гаразд - всі ремонтні роботи енергокомпанії відклали на морозні, холодні, дощові та хуртовинні дні року
показать весь комментарий
15.12.2021 13:38 Ответить
В хуртовину - вища оплата праці 😁👍
Людям на свята потрібні гроші
показать весь комментарий
15.12.2021 13:43 Ответить
Верю . Во дворе 12 кубов сухих дров .
показать весь комментарий
15.12.2021 13:39 Ответить
Синоптики обіцяють найтеплішу зиму за останні 30 років. Шмигаль маладєц - наворожив.
показать весь комментарий
15.12.2021 13:52 Ответить
От і добре .
Слава Україні 🇺🇦😎👍
показать весь комментарий
15.12.2021 13:39 Ответить
Ура, переміга! Нє?
показать весь комментарий
15.12.2021 13:44 Ответить
та да. лес на Прикарпатье ещё недопиленный.
показать весь комментарий
15.12.2021 13:47 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2021 13:47 Ответить
Половину ноября и половину декабря жду когда ж стукнут в Украине Якутские морозы 45 *....вчера было +4...сегодея +3...зима называется...Моцкали сраные...хде ваши морозы?
показать весь комментарий
15.12.2021 13:50 Ответить
А чого тоді ви купляєте електроенергію в Білорусі, якщо енергоресурсів достатньо? В цього уряду і так званого президента брехня на брехні і брехньою поганяє.
показать весь комментарий
15.12.2021 13:52 Ответить
Разорвать единую энергетичскую систему элетроснабжения в дохлом ССре не так просто Чувак...Советские Мудаки хитро закольцовали все эл.станции и атомные в том числе....
показать весь комментарий
15.12.2021 13:57 Ответить
Сколько лет прошло с начала войны с парашей? Что сделано для перехода в европейскую энергосеть??? А НИЧЕГО!!! У нас только "велике крадівництво". Просто мы сами виноваты, выборами привели к власти предателей!!!!
показать весь комментарий
15.12.2021 14:30 Ответить
Моя Сенаторша вчера каже,котел включим вечером часов 9...,за час будет тепло что в Африке...,а вы поставили себе котел на вороде?или ждете гас из РАБссии вонючки?
показать весь комментарий
15.12.2021 13:54 Ответить
На улице +1 С, НО:
электричество уже покупают в Беларуссии.
уголь уже везут по морю сухогрузами.
А премьер все песни про "достатньо" поет.
показать весь комментарий
15.12.2021 13:58 Ответить
Украина разрушает советский план ГОЭЛРО 1922 года,для выхода из сраной системы нужен еще год...и до свидос РАБссия БелоРАША...вонючки блин.. мавзолейные Бараны
показать весь комментарий
15.12.2021 14:01 Ответить
Где ж вы их, звиздюки взяли?

Это один сухогруз Ахметова шоле до конца зимы отапливать будет?
показать весь комментарий
15.12.2021 14:12 Ответить
Наче себе заспокоює
показать весь комментарий
15.12.2021 14:17 Ответить
Через нестачу вугілля Міненерго пропонує перевести ТЕС на спалювання коштовного газу Джерело: https://biz.censor.net/n3305242
14.02.2021
показать весь комментарий
15.12.2021 14:19 Ответить
А понесла ли какая ни будь падла, довевшая до кризисного состояния с энергоресурсами (углем) уголовное наказание?????
показать весь комментарий
15.12.2021 14:24 Ответить
Наївний прем'єр!Та чи горлопанам "все пропало!" потрібно це??
показать весь комментарий
15.12.2021 15:13 Ответить
 
 