В Украине достаточно энергоресурсов для спокойного прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество
Украине хватает ресурсов для спокойного прохождения отопительного сезона. Это касается как запасов газа, так и угля.
Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"2 месяца прошло с начала отопительного сезона и можем говорить, что сейчас все проходит абсолютно спокойно и стабильно. К началу отопительного сезона "Нафтогаз" закачал в подземные хранилища 18,6 млрд кубометров газа", - сказал Шмыгаль, добавив, что средний показатель, с которым Украина начинала отопительный сезон в предыдущие годы – 17,9 млрд. куб.м.
"По состоянию на середину декабря у нас в газохранилищах более 15 млрд кубометров газа. Этого абсолютно достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом и людей, и коммунальные предприятия", - отметил он.
"Осенне-зимний период проходит стабильно, энергоресурсов у нас достаточно, а тарифы для населения, как мы и обещали, расти не будут", – добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Людям на свята потрібні гроші
Слава Україні 🇺🇦😎👍
электричество уже покупают в Беларуссии.
уголь уже везут по морю сухогрузами.
А премьер все песни про "достатньо" поет.
Это один сухогруз Ахметова шоле до конца зимы отапливать будет?
14.02.2021