В Украине достаточно энергоресурсов для спокойного прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль

Украине хватает ресурсов для спокойного прохождения отопительного сезона. Это касается как запасов газа, так и угля.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"2 месяца прошло с начала отопительного сезона и можем говорить, что сейчас все проходит абсолютно спокойно и стабильно. К началу отопительного сезона "Нафтогаз" закачал в подземные хранилища 18,6 млрд кубометров газа", - сказал Шмыгаль, добавив, что средний показатель, с которым Украина начинала отопительный сезон в предыдущие годы – 17,9 млрд. куб.м.

"По состоянию на середину декабря у нас в газохранилищах более 15 млрд кубометров газа. Этого абсолютно достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом и людей, и коммунальные предприятия", - отметил он.

"Осенне-зимний период проходит стабильно, энергоресурсов у нас достаточно, а тарифы для населения, как мы и обещали, расти не будут", – добавил он.

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