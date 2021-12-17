Экс-глава ГУР Минобороны Бурба уволился с военной службы

Экс-глава Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба уволен из Вооруженных сил Украины на основании поданного им рапорта.

Об этом Бурба сказал в комментарии LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

По словам разведчика, министр обороны Алексей Резников подписал его рапорт на увольнение вчера, 15 декабря. Это был повторный рапорт. Первый рапорт об увольнении не захотел подписывать на тот момент глава Минобороны Андрей Таран.

"Он (Резников, – ред.) уволил меня по моему рапорту, который был написан еще в сентябре 2021 года", – сказал Бурба.

В то время, напомнил он, должно было состояться заседание временной следственной комиссии (ВСК) парламента по делу о срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, на котором планировали заслушать его показания. Но заседание перенесли якобы из-за отсутствия кворума.

"То есть они перенесли, я так думаю, потому что просто не хотели слушать. И в это время меня набрал министр обороны (Таран, – ред.) и сказал, чтобы я явился к нему в кабинет. В ходе разговора я не согласился с его позицией относительно моего участия в ВСК. Я написал рапорт на увольнение. В связи с тем, что министр был уволен, я написал новый рапорт, и по состоянию на вчера его министр (Резников, – ред.) удовлетворил, приказ подписан", – сказал Бурба.

На вопрос, почему Таран не подписывал рапорт, Бурба ответил: "Могу сказать, что у меня есть непроверенные оперативные данные: якобы это был один из рычагов влияния на меня, что я военнослужащий, и таким образом, возможно, министр или кто-то из ОП думал, что это влияние на меня, поэтому, выслушав министра, я решил написать рапорт, я не согласился с его позицией касательно моего участия (в ВСК, – ред.)".

Зачем он написал новый рапорт на увольнение, Бурба не пояснил.

Резников в комментарии LIGA.net сообщил, что провел беседу с Бурбой и подписал его рапорт до своей командировки в Швецию. Позже министр уточнил, что приказ №660 об увольнении Бурбы выдан 9 декабря. Сегодня был другой приказ – об исключении его из списков части и направлении в военкомат.