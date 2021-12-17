Экс-глава ГУР Минобороны Бурба уволился с военной службы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-глава Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба уволен из Вооруженных сил Украины на основании поданного им рапорта.
Об этом Бурба сказал в комментарии LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.
По словам разведчика, министр обороны Алексей Резников подписал его рапорт на увольнение вчера, 15 декабря. Это был повторный рапорт. Первый рапорт об увольнении не захотел подписывать на тот момент глава Минобороны Андрей Таран.
"Он (Резников, – ред.) уволил меня по моему рапорту, который был написан еще в сентябре 2021 года", – сказал Бурба.
В то время, напомнил он, должно было состояться заседание временной следственной комиссии (ВСК) парламента по делу о срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, на котором планировали заслушать его показания. Но заседание перенесли якобы из-за отсутствия кворума.
"То есть они перенесли, я так думаю, потому что просто не хотели слушать. И в это время меня набрал министр обороны (Таран, – ред.) и сказал, чтобы я явился к нему в кабинет. В ходе разговора я не согласился с его позицией относительно моего участия в ВСК. Я написал рапорт на увольнение. В связи с тем, что министр был уволен, я написал новый рапорт, и по состоянию на вчера его министр (Резников, – ред.) удовлетворил, приказ подписан", – сказал Бурба.
На вопрос, почему Таран не подписывал рапорт, Бурба ответил: "Могу сказать, что у меня есть непроверенные оперативные данные: якобы это был один из рычагов влияния на меня, что я военнослужащий, и таким образом, возможно, министр или кто-то из ОП думал, что это влияние на меня, поэтому, выслушав министра, я решил написать рапорт, я не согласился с его позицией касательно моего участия (в ВСК, – ред.)".
Зачем он написал новый рапорт на увольнение, Бурба не пояснил.
Резников в комментарии LIGA.net сообщил, что провел беседу с Бурбой и подписал его рапорт до своей командировки в Швецию. Позже министр уточнил, что приказ №660 об увольнении Бурбы выдан 9 декабря. Сегодня был другой приказ – об исключении его из списков части и направлении в военкомат.
Пожалуйста, подождите...
військових кадрів у нас до-хре-на !!!!!
Розчарування в Буданові жорстке!
Але одразу ж виникають питання по операції в Криму - тут є чим зайнятись контрозвідці Хунти !
Уряд ліквідував академію зовнішньої розвідки
9 листопада 2021 г
Не варто питати кому вони служать. Очевидно, що кацапам.
Там є дуже цікаве інтерв'ю з відомим позаштатним агентом НАБУ Євгеном Шевченко, який зробив камінг-аут - зізнався, що він ще є й агентом ГУР. Ця частина програми називається Російська агентура зайняла високі керівні посади. Шевченко каже, що після зміни влади потрібно буде допитати в першу чергу Баканова, Венедиктову, Єрмака. Від себе додам: а найперше - допитати Зе. Якщо не встигне здриснути до Ізраїлю або Ростова.
Допитати з пристрастю треба усіх, але ПреЗЕдент 74 рази Миздобул буде брехати, як він звик це робити. Зараз він міг би і до Італії здриснути, а от через рік його вже навіть Ростов не прийме.
Тепер. Зеленський роками жив в Москві. Нагадайте, скільки можна там жити без московської прописки?
Вілла в Криму. Квартплата сплачується, отже- з рахунку в російському банку. Тепер. Вони заборонили мати нерухомість громадянам інших держав, особливо України. В той же час нерухомість перереєстрована згідно російських законів. Так, на Лєнку, отже вона 100% має російське громадянство.
Зебіли, що ви наробили?
От СБУ та ГРУ мали б навести лад тишком-нишком самі, це їхній обов'язок тим паче в нас війна!!!!!!!!
А вже потім і прикопати можна.
Інтер'ю гордона з богданом. Гордон сказав, що сидів у Лукашенка, коли таракану дзвонив віслюк по вагнерівцях.
Відео на хв. 1:41:46
Богдан: А хто звонил? Дима, ты же в это время у Лакашенка брал интервью?
Гордон: Конечно.
Б. Кто звонил?
Г. Владимир Александрович. Прямо во время моего разговора. Несколько раз. Мы с Лукашенко были заняты, Лукашенко сказал: «Чуть позже». Пришла помошница, говорит: «Он просит сейчас. Очень срочно. Лукашенко пошел разговаривать».
Б. Вагнергейт?
Г. Вагнергейт.
Б. А там еще посмотри на сайте. Офис президента. Там фотографии за этот период и даже телефонние разговоры андрея ермака с главой администрации президента Белоруссии. Если это месенджери в телефоне, то американцы точно знают.
хв. 1:36:00
Это ж как себя надо было девальвироть? Это ж как надо было из ситуации когда тебе звонит президент Америки Трамп и поздравляет с избранием. Как можно было девальвировать своей тупой актерской игрой высокое звание Президента Украины? Тебя народ избрал. Что ты сделал из этого високого звания?
Есть такая поговорка украинская ласкаве теля двух маток ссе. А наглое, безпардонное тоже сосе, но там другая конструкция.
хв. 2:39:45
Ты вообще представляешь, если бы Порошенко накладывал санкции в 19-м году, за факи или за критику или за троллинг, возбуждал уголовные дела где бы был владимир александрович и вся труппа?
хв. 3:10:00
Не воспринимают у нас в стране сумашедшего диктатора, которий обещает всех посадить. Чтож ты багаешь как этот… на всех столбах кукурікаєш, того посажу, этого посажу…
хв. 3:12:20
Дети лейтенанта арахамии. Уникальное животное. Он присуствует во всех каких то бизнес терках.
Я со многими, даже президентами воевал, но я никогда не видел дна такого морального падения. Никогда. И у януковича даже. Мы все его будем ненавидеть через короткое время.
https://www.youtube.com/watch?v=QBZM_LBT0QM&t=6940s
Хочеться вірити, що ця людина ще послужить Україні: такими не можна розкидатися.
Щасти Вам наразі. Бережіть себе.
Какой бесславный конец... 😆 Жаль только, что на нары он не присядет...