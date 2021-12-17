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Новости Политика Украины
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Минобороны (8237) ЧВК Вагнера (1281) Резников (1168) Бурба (81)

Экс-глава ГУР Минобороны Бурба уволился с военной службы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-глава ГУР Минобороны Бурба уволился с военной службы

Экс-глава Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба уволен из Вооруженных сил Украины на основании поданного им рапорта.

Об этом Бурба сказал в комментарии LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

По словам разведчика, министр обороны Алексей Резников подписал его рапорт на увольнение вчера, 15 декабря. Это был повторный рапорт. Первый рапорт об увольнении не захотел подписывать на тот момент глава Минобороны Андрей Таран.

"Он (Резников, – ред.) уволил меня по моему рапорту, который был написан еще в сентябре 2021 года", – сказал Бурба.

В то время, напомнил он, должно было состояться заседание временной следственной комиссии (ВСК) парламента по делу о срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, на котором планировали заслушать его показания. Но заседание перенесли якобы из-за отсутствия кворума.

"То есть они перенесли, я так думаю, потому что просто не хотели слушать. И в это время меня набрал министр обороны (Таран, – ред.) и сказал, чтобы я явился к нему в кабинет. В ходе разговора я не согласился с его позицией относительно моего участия в ВСК. Я написал рапорт на увольнение. В связи с тем, что министр был уволен, я написал новый рапорт, и по состоянию на вчера его министр (Резников, – ред.) удовлетворил, приказ подписан", – сказал Бурба.

На вопрос, почему Таран не подписывал рапорт, Бурба ответил: "Могу сказать, что у меня есть непроверенные оперативные данные: якобы это был один из рычагов влияния на меня, что я военнослужащий, и таким образом, возможно, министр или кто-то из ОП думал, что это влияние на меня, поэтому, выслушав министра, я решил написать рапорт, я не согласился с его позицией касательно моего участия (в ВСК, – ред.)".

Зачем он написал новый рапорт на увольнение, Бурба не пояснил.

Резников в комментарии LIGA.net сообщил, что провел беседу с Бурбой и подписал его рапорт до своей командировки в Швецию. Позже министр уточнил, что приказ №660 об увольнении Бурбы выдан 9 декабря. Сегодня был другой приказ – об исключении его из списков части и направлении в военкомат.
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Топ комментарии
+34
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17.12.2021 00:16
+32
От так під час війни з самим підступним ворогом наші розвідники звільняються, або їх просто викидають на смітник. Зекодло за все це ще кривавою піною вмиється.
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17.12.2021 00:19
+27
43 роки, генерал-полковник, профі !

військових кадрів у нас до-хре-на !!!!!
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17.12.2021 00:13
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43 роки, генерал-полковник, профі !

військових кадрів у нас до-хре-на !!!!!
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17.12.2021 00:13 Ответить
МОЛОДЕЦ ! Что ему делать в филиале ФСБ ,под руководством наркоманов гомосятников ?НАРКОТРАФИК С БУДАНОВЫМ КРЫШЕВАТЬ ????
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17.12.2021 08:42 Ответить
В нас вже треба полк заснувати с генералів-полковників, це ж за які заслуги їм ті звання роздають і скільки коштує їх пожиттєве утримання?
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17.12.2021 09:07 Ответить
Пффф. У нас квартальным клоунам звания раздают
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17.12.2021 09:41 Ответить
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17.12.2021 00:16 Ответить
Тепер не дивуюсь його призначення ЗЕленським - він йхній, таке ж ЗЕ-лайно !

Розчарування в Буданові жорстке!
Але одразу ж виникають питання по операції в Криму - тут є чим зайнятись контрозвідці Хунти !
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17.12.2021 01:28 Ответить
У правильному напрямку розмірковуєте. Дуже ймовірно що буданов може виявитись засланим казачком від параші.
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17.12.2021 10:10 Ответить
От так під час війни з самим підступним ворогом наші розвідники звільняються, або їх просто викидають на смітник. Зекодло за все це ще кривавою піною вмиється.
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17.12.2021 00:19 Ответить
Плісняві, під час війни, знищують розвідку.
Уряд ліквідував академію зовнішньої розвідки
9 листопада 2021 г
Не варто питати кому вони служать. Очевидно, що кацапам.
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17.12.2021 00:28 Ответить
Це ж очевидно, що виконали наказ *******.
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17.12.2021 00:37 Ответить
Как такое ВОЗМОЖНО ? ПОЧЕМУ НЕ ТРЕБУЮТ ИМПИЧМЕНТА ?
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17.12.2021 08:45 Ответить
Кто? Сметуны?
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17.12.2021 09:42 Ответить
Клоун звільнив всіх хто займався операцією вагнерівців з міністерства оборони, з СБУ, з зовнішньої розвідки, з Генеральної прокуратури.
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17.12.2021 00:31 Ответить
Чотири години тому вийшов черговий новий випуск програми "Соромно!" Яніни Соколової, який вона назвала Нові є@ала влади: хто насправді керує країною?
Там є дуже цікаве інтерв'ю з відомим позаштатним агентом НАБУ Євгеном Шевченко, який зробив камінг-аут - зізнався, що він ще є й агентом ГУР. Ця частина програми називається Російська агентура зайняла високі керівні посади. Шевченко каже, що після зміни влади потрібно буде допитати в першу чергу Баканова, Венедиктову, Єрмака. Від себе додам: а найперше - допитати Зе. Якщо не встигне здриснути до Ізраїлю або Ростова.
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17.12.2021 01:48 Ответить
Дякую, ще не дивилась цей випуск.

Допитати з пристрастю треба усіх, але ПреЗЕдент 74 рази Миздобул буде брехати, як він звик це робити. Зараз він міг би і до Італії здриснути, а от через рік його вже навіть Ростов не прийме.
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17.12.2021 02:19 Ответить
Який рік ? Нема в країни такого часу !
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17.12.2021 08:49 Ответить
ФСБ РФ завжди вербувало всіх, хто в майбутньому може принести бодай якусь користь. Я не думаю що вони пропустили молодого, запального єврея з великими амбіціями і вихованням в шані до ссср.
Тепер. Зеленський роками жив в Москві. Нагадайте, скільки можна там жити без московської прописки?
Вілла в Криму. Квартплата сплачується, отже- з рахунку в російському банку. Тепер. Вони заборонили мати нерухомість громадянам інших держав, особливо України. В той же час нерухомість перереєстрована згідно російських законів. Так, на Лєнку, отже вона 100% має російське громадянство.
Зебіли, що ви наробили?
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17.12.2021 07:55 Ответить
Поздно пить "Боржоми" СЕЙЧАС НУЖНО СРОЧНО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ
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17.12.2021 08:48 Ответить
Давно вже пізно пити боржомі, тільки ні пересічні, ні ті що на службі нічого робити не хочуть.
От СБУ та ГРУ мали б навести лад тишком-нишком самі, це їхній обов'язок тим паче в нас війна!!!!!!!!
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17.12.2021 10:24 Ответить
Навіщо їх допитувати, вони вже ділами своїми все показали та підтвердили, розстріляти-повісити-прикопати та й усе
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17.12.2021 10:18 Ответить
З одного боку так. А з іншого - має бути встановлене все коло кротів Кремля у держорганах, які завдання їм ставились та інше.
А вже потім і прикопати можна.
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17.12.2021 10:37 Ответить
Так СБУ повинно усіх знати. Воно ж проводить перевірку і зна що хто за людина, та хто рекомендує і хто просуває. А завдання які так і це зрозуміло - шкодити і розвалювати усе де можна і що можна.
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17.12.2021 10:47 Ответить
СБУ повинно... Але його очолює Баканов з команди-95 Верховного крота, який і ставить йому завдання. І можливо, що за вказівками з ОПи СБУ навіть не перевіряло Гогілашвілі.
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17.12.2021 10:55 Ответить
Не захотів маратись об зелене лайно.
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17.12.2021 00:22 Ответить
Цікаво спостерігати, як ті хто ще рік назад вихвалялись своєю персональною заслугою, що переміг Зе-клоун, сьогодні намагаються врятувати себе.
Інтер'ю гордона з богданом. Гордон сказав, що сидів у Лукашенка, коли таракану дзвонив віслюк по вагнерівцях.

Відео на хв. 1:41:46

Богдан: А хто звонил? Дима, ты же в это время у Лакашенка брал интервью?

Гордон: Конечно.

Б. Кто звонил?

Г. Владимир Александрович. Прямо во время моего разговора. Несколько раз. Мы с Лукашенко были заняты, Лукашенко сказал: «Чуть позже». Пришла помошница, говорит: «Он просит сейчас. Очень срочно. Лукашенко пошел разговаривать».

Б. Вагнергейт?

Г. Вагнергейт.

Б. А там еще посмотри на сайте. Офис президента. Там фотографии за этот период и даже телефонние разговоры андрея ермака с главой администрации президента Белоруссии. Если это месенджери в телефоне, то американцы точно знают.

хв. 1:36:00
Это ж как себя надо было девальвироть? Это ж как надо было из ситуации когда тебе звонит президент Америки Трамп и поздравляет с избранием. Как можно было девальвировать своей тупой актерской игрой высокое звание Президента Украины? Тебя народ избрал. Что ты сделал из этого високого звания?

Есть такая поговорка украинская ласкаве теля двух маток ссе. А наглое, безпардонное тоже сосе, но там другая конструкция.

хв. 2:39:45

Ты вообще представляешь, если бы Порошенко накладывал санкции в 19-м году, за факи или за критику или за троллинг, возбуждал уголовные дела где бы был владимир александрович и вся труппа?

хв. 3:10:00

Не воспринимают у нас в стране сумашедшего диктатора, которий обещает всех посадить. Чтож ты багаешь как этот… на всех столбах кукурікаєш, того посажу, этого посажу…

хв. 3:12:20

Дети лейтенанта арахамии. Уникальное животное. Он присуствует во всех каких то бизнес терках.

Я со многими, даже президентами воевал, но я никогда не видел дна такого морального падения. Никогда. И у януковича даже. Мы все его будем ненавидеть через короткое время.

https://www.youtube.com/watch?v=QBZM_LBT0QM&t=6940s
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17.12.2021 01:12 Ответить
В нього теж ремонт в хаті, а наркоман до себе не взяв жити, прийшлось на вільні хліба йти...
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17.12.2021 03:30 Ответить
Comandante Burba bienvenidos a junta ✌🏻
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17.12.2021 04:51 Ответить
Жаль.
Хочеться вірити, що ця людина ще послужить Україні: такими не можна розкидатися.

Щасти Вам наразі. Бережіть себе.
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17.12.2021 05:22 Ответить
Где сейчас Бурба ? Бьіла инфа , что данньій "полководец" покинул Украину ...
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17.12.2021 06:09 Ответить
Інфа з опівської методички? 😊
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17.12.2021 08:21 Ответить
Инфа от "Цензора" . Так где сейчас хенераль-полковник ?
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17.12.2021 08:46 Ответить
А посилання на інформацію від "Цензора" про те, що Бурба за кордон виїхав даси? 😊
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17.12.2021 08:54 Ответить
Не увиливай , а скажи , где Бурба . Если он в Украине , получишь ссьілку .
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17.12.2021 09:08 Ответить
Буданов, ти? 😁
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17.12.2021 09:12 Ответить
Вопросом на вопрос отвечают тролли , не ?
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17.12.2021 09:18 Ответить
Тобі видніше! 😁Тролі окрім того на свої твердження ніколи не дають посилання. Нє? 😊
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17.12.2021 09:21 Ответить
В Украине.
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17.12.2021 09:54 Ответить
Єта пабеда! Фсб над гур.
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17.12.2021 06:53 Ответить
Бурбі справжньому воїну-респект.Тримайся генерале...
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17.12.2021 06:58 Ответить
Йдуть найкращі і патріоти, а залишаються "какая разница", антимайданівці і малороси, які руйнують інститути влади, створені різними політичними силами на протязі 30 років. Вперше - малорос познущався над розвідкою, над СБУ і поліцією. Вперше всі тайни України знають завхози, тітки із "кварталу" і раніше засуджені промічники провладної партії ворога.
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17.12.2021 08:11 Ответить
Любой офицер имеющий честь и достоинство, уволился бы после Вагнергейта,и это честный поступок...Браво Пане Генерале
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17.12.2021 08:17 Ответить
В чем честность поступка, в том что мы лишились честного хорошего спеца которого растили не один десяток лет, заменить есть кем? У нас война вообще то идет - не забыли? Враг у порога силы наращивает!!! Вот по окончании войны можно себе позволить делать красивые жесты, а сейчас нужно драться до последнего, на любом посту.
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17.12.2021 10:36 Ответить
Это разведка. Продолжи он там работать, сольют всех агентов.
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17.12.2021 23:21 Ответить
От етго всего гавном за квартал прет или кварталом за гавно
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17.12.2021 08:26 Ответить
Нормальних Професіоналів звільняють, а зрадники тим часом обіймають керівні посади паралельно проживаючи у кремлівськими агентами у нерухомості що належить кримінальному елементу, ось воно "ВЕЛИКЕ ДОВ,БОЙОБСТВО" імбецильного клоуна в дії!
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17.12.2021 08:29 Ответить
Зеленскому уже не надо Путлеру в глаза заглядывать. Достаточно Патрушева. Страна готова к тому чтобы Патрушев заехал на Банковскую и там давал указания Ермаку и Зеле.
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17.12.2021 08:45 Ответить
Наркомафия у власти...,я вам ничего не должен...
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17.12.2021 08:52 Ответить
якщо він цілий генерал, то має знати, що треба виконувати письмові накази, а не усні розпорядження високопосадовця з ОП про припинення операції, а то виходить, що все на довірі - хтось комусь щось сказав, а де докази
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17.12.2021 10:27 Ответить
И так еле разведку восстановили и вот к власти пришли клоуны.
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17.12.2021 10:50 Ответить
Как, его до сих пор ещё не уволили, этого "разведчика", делающего "бизнес" на торговле гостайной???
Какой бесславный конец... 😆 Жаль только, что на нары он не присядет...
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17.12.2021 17:26 Ответить
На кол сядет. Твоя крыса зеленожопая.
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17.12.2021 23:22 Ответить
Ой не кажи гоп. "Майдан" 1 декабря вы уже "собрали". Как и "бессрочный протест" "сделали".
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17.12.2021 23:37 Ответить
Прости, "переворот" в голове главзебила, к нему и вопросы.
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17.12.2021 23:40 Ответить
Да нет, не скажи. Достаточно послушать, что истерично кричал Турчинов со сцены, чтобы ещё раз убедиться в том, что это правда!
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18.12.2021 05:00 Ответить
Достаточно послушать, как истерично кричал Зеленский на прессухе, чтобы ещё раз убедиться в том, что мелкий крыс - больной на голову мудак.
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18.12.2021 11:02 Ответить
И что же он "кричал"? Можно ссыль с таймером в подтверждение твоих слов?
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18.12.2021 21:38 Ответить
ветольот, бутирброды. Ищите сами, у нищих слуг нет
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19.12.2021 01:01 Ответить
Так ссыль будет, где "кричал"? Я так понимаю, нет.
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19.12.2021 06:11 Ответить
Ты туповат? Только после -"истерично кричал Турчинов со сцены". Тебя ведь не затруднит, начать отвечать за свои говновбросы?
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19.12.2021 09:49 Ответить
"Туповат" ты. Открой трансляцию ПепАхмэт-"майдана" и насладись пополной. 😂
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20.12.2021 10:45 Ответить
"Можно ссыль с таймером в подтверждение твоих слов?"
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20.12.2021 12:59 Ответить
Так там и тайм-кода не надо. Открывай видео и наслаждайся!
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21.12.2021 12:33 Ответить
И что же он "кричал"? Можно ссыль с таймером в подтверждение твоих слов?
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21.12.2021 12:38 Ответить
Понял, Юзер Юзер не читатель. А писатель. Ну-ну.
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21.12.2021 12:41 Ответить
Понял. Unknown User 1f07c237 - слился. Протрепался без пруфов, ну как все зебилы. Ну-ну.
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21.12.2021 13:09 Ответить
Достаточно послушать, как истерично кричал Зеленский на прессухе, чтобы ещё раз убедиться в том, что мелкий крыс - больной на голову мудак.
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18.12.2021 11:01 Ответить
Ещё раз: ссыль с таймкодом, где "кричал"- в студию!
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19.12.2021 06:12 Ответить
Не вопрос. Сразу после тебя
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19.12.2021 09:51 Ответить
Что "после меня"? 😆 Там, где Петя верещал? 😆 Ну так посмотри здесь, на ЦН. 😆 Правда, без тайм-кода, потому что видео на несколько секунд. Зато даже не записанное. 😆
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19.12.2021 12:31 Ответить
Ты туповат? Только после -"истерично кричал Турчинов со сцены". Тебя ведь не затруднит, начать отвечать за свои говновбросы?
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19.12.2021 14:05 Ответить
А, ты хочешь послушать истерику Турчинова? 😂 Ну так включай трансляцию "бессрочного" ПепАхмэт-"майдана", там и услышишь.😂😂😂
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20.12.2021 10:42 Ответить
"Ещё раз: ссыль с таймкодом, где "кричал"- в студию!"
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20.12.2021 13:00 Ответить
 
 