Ексглава ГУР Міноборони Бурба звільнився з військової служби
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Ексглаву Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу звільнено зі Збройних сил України на підставі поданого ним рапорту.
Про це Бурба повідомив у коментарі LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.
За словами розвідника, міністр оборони Олексій Резніков підписав його рапорт на звільнення вчора, 15 грудня. Це був повторний рапорт. Перший рапорт про звільнення відмовився підписувати на той момент голова Міноборони Андрій Таран.
"Він (Резніков, – ред.) звільнив мене за моїм рапортом, який був написаний ще у вересні 2021 року," – сказав Бурба.
На той час, нагадав він, мало відбутися засідання тимчасової слідчої комісії парламенту у справі про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера, на якому планували заслухати його показання. Але засідання перенесли нібито через відсутність кворуму.
"Тобто вони перенесли, я так думаю, тому що просто не хотіли слухати. І в цей час мене набрав міністр оборони (Таран, – ред.) і сказав, щоб я прийшов до нього в кабінет. Під час розмови я не погодився з його позицією щодо моєї участі у ТСК. Я написав рапорт на звільнення. У зв'язку з тим, що міністра було звільнено, я написав новий рапорт, і станом на вчора його міністр (Резніков, – ред.) задовольнив, наказ підписано", – сказав Бурба.
На запитання, чому Таран не підписував рапорт, Бурба відповів: "Можу сказати, що я маю неперевірені оперативні дані: нібито це був один із важелів впливу на мене, що я військовослужбовець, і таким чином, можливо, міністр чи хтось із ОП думав, що це вплив на мене, тому, вислухавши міністра, я вирішив написати рапорт, я не погодився з його позицією щодо моєї участі (у ТСК, – ред.)".
Навіщо він написав новий рапорт на звільнення, Бурба не пояснив.
Резніков у коментарі LIGA.net повідомив, що провів розмову з Бурбою і підписав його рапорт до свого відрядження до Швеції. Пізніше міністр уточнив, що наказ №660 про звільнення Бурби видано 9 грудня. Сьогодні був інший наказ – про виключення його зі списків частини та направлення до військкомату.
Будь ласка, зачекайте...
військових кадрів у нас до-хре-на !!!!!
Розчарування в Буданові жорстке!
Але одразу ж виникають питання по операції в Криму - тут є чим зайнятись контрозвідці Хунти !
Уряд ліквідував академію зовнішньої розвідки
9 листопада 2021 г
Не варто питати кому вони служать. Очевидно, що кацапам.
Там є дуже цікаве інтерв'ю з відомим позаштатним агентом НАБУ Євгеном Шевченко, який зробив камінг-аут - зізнався, що він ще є й агентом ГУР. Ця частина програми називається Російська агентура зайняла високі керівні посади. Шевченко каже, що після зміни влади потрібно буде допитати в першу чергу Баканова, Венедиктову, Єрмака. Від себе додам: а найперше - допитати Зе. Якщо не встигне здриснути до Ізраїлю або Ростова.
Допитати з пристрастю треба усіх, але ПреЗЕдент 74 рази Миздобул буде брехати, як він звик це робити. Зараз він міг би і до Італії здриснути, а от через рік його вже навіть Ростов не прийме.
Тепер. Зеленський роками жив в Москві. Нагадайте, скільки можна там жити без московської прописки?
Вілла в Криму. Квартплата сплачується, отже- з рахунку в російському банку. Тепер. Вони заборонили мати нерухомість громадянам інших держав, особливо України. В той же час нерухомість перереєстрована згідно російських законів. Так, на Лєнку, отже вона 100% має російське громадянство.
Зебіли, що ви наробили?
От СБУ та ГРУ мали б навести лад тишком-нишком самі, це їхній обов'язок тим паче в нас війна!!!!!!!!
А вже потім і прикопати можна.
Інтер'ю гордона з богданом. Гордон сказав, що сидів у Лукашенка, коли таракану дзвонив віслюк по вагнерівцях.
Відео на хв. 1:41:46
Богдан: А хто звонил? Дима, ты же в это время у Лакашенка брал интервью?
Гордон: Конечно.
Б. Кто звонил?
Г. Владимир Александрович. Прямо во время моего разговора. Несколько раз. Мы с Лукашенко были заняты, Лукашенко сказал: «Чуть позже». Пришла помошница, говорит: «Он просит сейчас. Очень срочно. Лукашенко пошел разговаривать».
Б. Вагнергейт?
Г. Вагнергейт.
Б. А там еще посмотри на сайте. Офис президента. Там фотографии за этот период и даже телефонние разговоры андрея ермака с главой администрации президента Белоруссии. Если это месенджери в телефоне, то американцы точно знают.
хв. 1:36:00
Это ж как себя надо было девальвироть? Это ж как надо было из ситуации когда тебе звонит президент Америки Трамп и поздравляет с избранием. Как можно было девальвировать своей тупой актерской игрой высокое звание Президента Украины? Тебя народ избрал. Что ты сделал из этого високого звания?
Есть такая поговорка украинская ласкаве теля двух маток ссе. А наглое, безпардонное тоже сосе, но там другая конструкция.
хв. 2:39:45
Ты вообще представляешь, если бы Порошенко накладывал санкции в 19-м году, за факи или за критику или за троллинг, возбуждал уголовные дела где бы был владимир александрович и вся труппа?
хв. 3:10:00
Не воспринимают у нас в стране сумашедшего диктатора, которий обещает всех посадить. Чтож ты багаешь как этот… на всех столбах кукурікаєш, того посажу, этого посажу…
хв. 3:12:20
Дети лейтенанта арахамии. Уникальное животное. Он присуствует во всех каких то бизнес терках.
Я со многими, даже президентами воевал, но я никогда не видел дна такого морального падения. Никогда. И у януковича даже. Мы все его будем ненавидеть через короткое время.
https://www.youtube.com/watch?v=QBZM_LBT0QM&t=6940s
Хочеться вірити, що ця людина ще послужить Україні: такими не можна розкидатися.
Щасти Вам наразі. Бережіть себе.
Какой бесславный конец... 😆 Жаль только, что на нары он не присядет...