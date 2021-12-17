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Новини Політика України
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Міноборони (5285) ПВК "Вагнер" (1476) Резніков (1386) Бурба (82)

Ексглава ГУР Міноборони Бурба звільнився з військової служби

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексглава ГУР Міноборони Бурба звільнився з військової служби

Ексглаву Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу звільнено зі Збройних сил України на підставі поданого ним рапорту.

Про це Бурба повідомив у коментарі LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

За словами розвідника, міністр оборони Олексій Резніков підписав його рапорт на звільнення вчора, 15 грудня. Це був повторний рапорт. Перший рапорт про звільнення відмовився підписувати на той момент голова Міноборони Андрій Таран.

"Він (Резніков, – ред.) звільнив мене за моїм рапортом, який був написаний ще у вересні 2021 року," – сказав Бурба.

На той час, нагадав він, мало відбутися засідання тимчасової слідчої комісії парламенту у справі про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера, на якому планували заслухати його показання. Але засідання перенесли нібито через відсутність кворуму.

"Тобто вони перенесли, я так думаю, тому що просто не хотіли слухати. І в цей час мене набрав міністр оборони (Таран, – ред.) і сказав, щоб я прийшов до нього в кабінет. Під час розмови я не погодився з його позицією щодо моєї участі у ТСК. Я написав рапорт на звільнення. У зв'язку з тим, що міністра було звільнено, я написав новий рапорт, і станом на вчора його міністр (Резніков, – ред.) задовольнив, наказ підписано", – сказав Бурба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ТСК не враховує або фальсифікує мої свідчення про спецоперацію по "вагнерівцях", - Бурба. ВIДЕО

На запитання, чому Таран не підписував рапорт, Бурба відповів: "Можу сказати, що я маю неперевірені оперативні дані: нібито це був один із важелів впливу на мене, що я військовослужбовець, і таким чином, можливо, міністр чи хтось із ОП думав, що це вплив на мене, тому, вислухавши міністра, я вирішив написати рапорт, я не погодився з його позицією щодо моєї участі (у ТСК, – ред.)".

Навіщо він написав новий рапорт на звільнення, Бурба не пояснив.

Також читайте: "Я змушений звернутися до суду", - ексголова ГУР Бурба буде позиватися до Зеленського

Резніков у коментарі LIGA.net повідомив, що провів розмову з Бурбою і підписав його рапорт до свого відрядження до Швеції. Пізніше міністр уточнив, що наказ №660 про звільнення Бурби видано 9 грудня. Сьогодні був інший наказ – про виключення його зі списків частини та направлення до військкомату.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
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17.12.2021 00:16
+32
От так під час війни з самим підступним ворогом наші розвідники звільняються, або їх просто викидають на смітник. Зекодло за все це ще кривавою піною вмиється.
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17.12.2021 00:19
+27
43 роки, генерал-полковник, профі !

військових кадрів у нас до-хре-на !!!!!
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17.12.2021 00:13
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43 роки, генерал-полковник, профі !

військових кадрів у нас до-хре-на !!!!!
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17.12.2021 00:13 Відповісти
МОЛОДЕЦ ! Что ему делать в филиале ФСБ ,под руководством наркоманов гомосятников ?НАРКОТРАФИК С БУДАНОВЫМ КРЫШЕВАТЬ ????
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17.12.2021 08:42 Відповісти
В нас вже треба полк заснувати с генералів-полковників, це ж за які заслуги їм ті звання роздають і скільки коштує їх пожиттєве утримання?
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17.12.2021 09:07 Відповісти
Пффф. У нас квартальным клоунам звания раздают
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17.12.2021 09:41 Відповісти
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17.12.2021 00:16 Відповісти
Тепер не дивуюсь його призначення ЗЕленським - він йхній, таке ж ЗЕ-лайно !

Розчарування в Буданові жорстке!
Але одразу ж виникають питання по операції в Криму - тут є чим зайнятись контрозвідці Хунти !
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17.12.2021 01:28 Відповісти
У правильному напрямку розмірковуєте. Дуже ймовірно що буданов може виявитись засланим казачком від параші.
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17.12.2021 10:10 Відповісти
От так під час війни з самим підступним ворогом наші розвідники звільняються, або їх просто викидають на смітник. Зекодло за все це ще кривавою піною вмиється.
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17.12.2021 00:19 Відповісти
Плісняві, під час війни, знищують розвідку.
Уряд ліквідував академію зовнішньої розвідки
9 листопада 2021 г
Не варто питати кому вони служать. Очевидно, що кацапам.
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17.12.2021 00:28 Відповісти
Це ж очевидно, що виконали наказ *******.
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17.12.2021 00:37 Відповісти
Как такое ВОЗМОЖНО ? ПОЧЕМУ НЕ ТРЕБУЮТ ИМПИЧМЕНТА ?
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17.12.2021 08:45 Відповісти
Кто? Сметуны?
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17.12.2021 09:42 Відповісти
Клоун звільнив всіх хто займався операцією вагнерівців з міністерства оборони, з СБУ, з зовнішньої розвідки, з Генеральної прокуратури.
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17.12.2021 00:31 Відповісти
Чотири години тому вийшов черговий новий випуск програми "Соромно!" Яніни Соколової, який вона назвала Нові є@ала влади: хто насправді керує країною?
Там є дуже цікаве інтерв'ю з відомим позаштатним агентом НАБУ Євгеном Шевченко, який зробив камінг-аут - зізнався, що він ще є й агентом ГУР. Ця частина програми називається Російська агентура зайняла високі керівні посади. Шевченко каже, що після зміни влади потрібно буде допитати в першу чергу Баканова, Венедиктову, Єрмака. Від себе додам: а найперше - допитати Зе. Якщо не встигне здриснути до Ізраїлю або Ростова.
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17.12.2021 01:48 Відповісти
Дякую, ще не дивилась цей випуск.

Допитати з пристрастю треба усіх, але ПреЗЕдент 74 рази Миздобул буде брехати, як він звик це робити. Зараз він міг би і до Італії здриснути, а от через рік його вже навіть Ростов не прийме.
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17.12.2021 02:19 Відповісти
Який рік ? Нема в країни такого часу !
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17.12.2021 08:49 Відповісти
ФСБ РФ завжди вербувало всіх, хто в майбутньому може принести бодай якусь користь. Я не думаю що вони пропустили молодого, запального єврея з великими амбіціями і вихованням в шані до ссср.
Тепер. Зеленський роками жив в Москві. Нагадайте, скільки можна там жити без московської прописки?
Вілла в Криму. Квартплата сплачується, отже- з рахунку в російському банку. Тепер. Вони заборонили мати нерухомість громадянам інших держав, особливо України. В той же час нерухомість перереєстрована згідно російських законів. Так, на Лєнку, отже вона 100% має російське громадянство.
Зебіли, що ви наробили?
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17.12.2021 07:55 Відповісти
Поздно пить "Боржоми" СЕЙЧАС НУЖНО СРОЧНО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ
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17.12.2021 08:48 Відповісти
Давно вже пізно пити боржомі, тільки ні пересічні, ні ті що на службі нічого робити не хочуть.
От СБУ та ГРУ мали б навести лад тишком-нишком самі, це їхній обов'язок тим паче в нас війна!!!!!!!!
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17.12.2021 10:24 Відповісти
Навіщо їх допитувати, вони вже ділами своїми все показали та підтвердили, розстріляти-повісити-прикопати та й усе
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17.12.2021 10:18 Відповісти
З одного боку так. А з іншого - має бути встановлене все коло кротів Кремля у держорганах, які завдання їм ставились та інше.
А вже потім і прикопати можна.
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17.12.2021 10:37 Відповісти
Так СБУ повинно усіх знати. Воно ж проводить перевірку і зна що хто за людина, та хто рекомендує і хто просуває. А завдання які так і це зрозуміло - шкодити і розвалювати усе де можна і що можна.
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17.12.2021 10:47 Відповісти
СБУ повинно... Але його очолює Баканов з команди-95 Верховного крота, який і ставить йому завдання. І можливо, що за вказівками з ОПи СБУ навіть не перевіряло Гогілашвілі.
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17.12.2021 10:55 Відповісти
Не захотів маратись об зелене лайно.
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17.12.2021 00:22 Відповісти
Цікаво спостерігати, як ті хто ще рік назад вихвалялись своєю персональною заслугою, що переміг Зе-клоун, сьогодні намагаються врятувати себе.
Інтер'ю гордона з богданом. Гордон сказав, що сидів у Лукашенка, коли таракану дзвонив віслюк по вагнерівцях.

Відео на хв. 1:41:46

Богдан: А хто звонил? Дима, ты же в это время у Лакашенка брал интервью?

Гордон: Конечно.

Б. Кто звонил?

Г. Владимир Александрович. Прямо во время моего разговора. Несколько раз. Мы с Лукашенко были заняты, Лукашенко сказал: «Чуть позже». Пришла помошница, говорит: «Он просит сейчас. Очень срочно. Лукашенко пошел разговаривать».

Б. Вагнергейт?

Г. Вагнергейт.

Б. А там еще посмотри на сайте. Офис президента. Там фотографии за этот период и даже телефонние разговоры андрея ермака с главой администрации президента Белоруссии. Если это месенджери в телефоне, то американцы точно знают.

хв. 1:36:00
Это ж как себя надо было девальвироть? Это ж как надо было из ситуации когда тебе звонит президент Америки Трамп и поздравляет с избранием. Как можно было девальвировать своей тупой актерской игрой высокое звание Президента Украины? Тебя народ избрал. Что ты сделал из этого високого звания?

Есть такая поговорка украинская ласкаве теля двух маток ссе. А наглое, безпардонное тоже сосе, но там другая конструкция.

хв. 2:39:45

Ты вообще представляешь, если бы Порошенко накладывал санкции в 19-м году, за факи или за критику или за троллинг, возбуждал уголовные дела где бы был владимир александрович и вся труппа?

хв. 3:10:00

Не воспринимают у нас в стране сумашедшего диктатора, которий обещает всех посадить. Чтож ты багаешь как этот… на всех столбах кукурікаєш, того посажу, этого посажу…

хв. 3:12:20

Дети лейтенанта арахамии. Уникальное животное. Он присуствует во всех каких то бизнес терках.

Я со многими, даже президентами воевал, но я никогда не видел дна такого морального падения. Никогда. И у януковича даже. Мы все его будем ненавидеть через короткое время.

https://www.youtube.com/watch?v=QBZM_LBT0QM&t=6940s
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17.12.2021 01:12 Відповісти
В нього теж ремонт в хаті, а наркоман до себе не взяв жити, прийшлось на вільні хліба йти...
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17.12.2021 03:30 Відповісти
Comandante Burba bienvenidos a junta ✌🏻
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17.12.2021 04:51 Відповісти
Жаль.
Хочеться вірити, що ця людина ще послужить Україні: такими не можна розкидатися.

Щасти Вам наразі. Бережіть себе.
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17.12.2021 05:22 Відповісти
Где сейчас Бурба ? Бьіла инфа , что данньій "полководец" покинул Украину ...
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17.12.2021 06:09 Відповісти
Інфа з опівської методички? 😊
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17.12.2021 08:21 Відповісти
Инфа от "Цензора" . Так где сейчас хенераль-полковник ?
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17.12.2021 08:46 Відповісти
А посилання на інформацію від "Цензора" про те, що Бурба за кордон виїхав даси? 😊
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17.12.2021 08:54 Відповісти
Не увиливай , а скажи , где Бурба . Если он в Украине , получишь ссьілку .
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17.12.2021 09:08 Відповісти
Буданов, ти? 😁
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17.12.2021 09:12 Відповісти
Вопросом на вопрос отвечают тролли , не ?
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17.12.2021 09:18 Відповісти
Тобі видніше! 😁Тролі окрім того на свої твердження ніколи не дають посилання. Нє? 😊
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17.12.2021 09:21 Відповісти
В Украине.
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17.12.2021 09:54 Відповісти
Єта пабеда! Фсб над гур.
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17.12.2021 06:53 Відповісти
Бурбі справжньому воїну-респект.Тримайся генерале...
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17.12.2021 06:58 Відповісти
Йдуть найкращі і патріоти, а залишаються "какая разница", антимайданівці і малороси, які руйнують інститути влади, створені різними політичними силами на протязі 30 років. Вперше - малорос познущався над розвідкою, над СБУ і поліцією. Вперше всі тайни України знають завхози, тітки із "кварталу" і раніше засуджені промічники провладної партії ворога.
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17.12.2021 08:11 Відповісти
Любой офицер имеющий честь и достоинство, уволился бы после Вагнергейта,и это честный поступок...Браво Пане Генерале
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17.12.2021 08:17 Відповісти
В чем честность поступка, в том что мы лишились честного хорошего спеца которого растили не один десяток лет, заменить есть кем? У нас война вообще то идет - не забыли? Враг у порога силы наращивает!!! Вот по окончании войны можно себе позволить делать красивые жесты, а сейчас нужно драться до последнего, на любом посту.
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17.12.2021 10:36 Відповісти
Это разведка. Продолжи он там работать, сольют всех агентов.
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17.12.2021 23:21 Відповісти
От етго всего гавном за квартал прет или кварталом за гавно
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17.12.2021 08:26 Відповісти
Нормальних Професіоналів звільняють, а зрадники тим часом обіймають керівні посади паралельно проживаючи у кремлівськими агентами у нерухомості що належить кримінальному елементу, ось воно "ВЕЛИКЕ ДОВ,БОЙОБСТВО" імбецильного клоуна в дії!
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17.12.2021 08:29 Відповісти
Зеленскому уже не надо Путлеру в глаза заглядывать. Достаточно Патрушева. Страна готова к тому чтобы Патрушев заехал на Банковскую и там давал указания Ермаку и Зеле.
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17.12.2021 08:45 Відповісти
Наркомафия у власти...,я вам ничего не должен...
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17.12.2021 08:52 Відповісти
якщо він цілий генерал, то має знати, що треба виконувати письмові накази, а не усні розпорядження високопосадовця з ОП про припинення операції, а то виходить, що все на довірі - хтось комусь щось сказав, а де докази
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17.12.2021 10:27 Відповісти
И так еле разведку восстановили и вот к власти пришли клоуны.
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17.12.2021 10:50 Відповісти
Как, его до сих пор ещё не уволили, этого "разведчика", делающего "бизнес" на торговле гостайной???
Какой бесславный конец... 😆 Жаль только, что на нары он не присядет...
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17.12.2021 17:26 Відповісти
На кол сядет. Твоя крыса зеленожопая.
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17.12.2021 23:22 Відповісти
Ой не кажи гоп. "Майдан" 1 декабря вы уже "собрали". Как и "бессрочный протест" "сделали".
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17.12.2021 23:37 Відповісти
Прости, "переворот" в голове главзебила, к нему и вопросы.
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17.12.2021 23:40 Відповісти
Да нет, не скажи. Достаточно послушать, что истерично кричал Турчинов со сцены, чтобы ещё раз убедиться в том, что это правда!
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18.12.2021 05:00 Відповісти
Достаточно послушать, как истерично кричал Зеленский на прессухе, чтобы ещё раз убедиться в том, что мелкий крыс - больной на голову мудак.
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18.12.2021 11:02 Відповісти
И что же он "кричал"? Можно ссыль с таймером в подтверждение твоих слов?
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18.12.2021 21:38 Відповісти
ветольот, бутирброды. Ищите сами, у нищих слуг нет
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19.12.2021 01:01 Відповісти
Так ссыль будет, где "кричал"? Я так понимаю, нет.
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19.12.2021 06:11 Відповісти
Ты туповат? Только после -"истерично кричал Турчинов со сцены". Тебя ведь не затруднит, начать отвечать за свои говновбросы?
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19.12.2021 09:49 Відповісти
"Туповат" ты. Открой трансляцию ПепАхмэт-"майдана" и насладись пополной. 😂
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20.12.2021 10:45 Відповісти
"Можно ссыль с таймером в подтверждение твоих слов?"
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20.12.2021 12:59 Відповісти
Так там и тайм-кода не надо. Открывай видео и наслаждайся!
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21.12.2021 12:33 Відповісти
И что же он "кричал"? Можно ссыль с таймером в подтверждение твоих слов?
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21.12.2021 12:38 Відповісти
Понял, Юзер Юзер не читатель. А писатель. Ну-ну.
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21.12.2021 12:41 Відповісти
Понял. Unknown User 1f07c237 - слился. Протрепался без пруфов, ну как все зебилы. Ну-ну.
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21.12.2021 13:09 Відповісти
Достаточно послушать, как истерично кричал Зеленский на прессухе, чтобы ещё раз убедиться в том, что мелкий крыс - больной на голову мудак.
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18.12.2021 11:01 Відповісти
Ещё раз: ссыль с таймкодом, где "кричал"- в студию!
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19.12.2021 06:12 Відповісти
Не вопрос. Сразу после тебя
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19.12.2021 09:51 Відповісти
Что "после меня"? 😆 Там, где Петя верещал? 😆 Ну так посмотри здесь, на ЦН. 😆 Правда, без тайм-кода, потому что видео на несколько секунд. Зато даже не записанное. 😆
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19.12.2021 12:31 Відповісти
Ты туповат? Только после -"истерично кричал Турчинов со сцены". Тебя ведь не затруднит, начать отвечать за свои говновбросы?
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19.12.2021 14:05 Відповісти
А, ты хочешь послушать истерику Турчинова? 😂 Ну так включай трансляцию "бессрочного" ПепАхмэт-"майдана", там и услышишь.😂😂😂
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20.12.2021 10:42 Відповісти
"Ещё раз: ссыль с таймкодом, где "кричал"- в студию!"
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20.12.2021 13:00 Відповісти
 
 