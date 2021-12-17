Ексглава ГУР Міноборони Бурба звільнився з військової служби

Ексглаву Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу звільнено зі Збройних сил України на підставі поданого ним рапорту.

Про це Бурба повідомив у коментарі LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

За словами розвідника, міністр оборони Олексій Резніков підписав його рапорт на звільнення вчора, 15 грудня. Це був повторний рапорт. Перший рапорт про звільнення відмовився підписувати на той момент голова Міноборони Андрій Таран.

"Він (Резніков, – ред.) звільнив мене за моїм рапортом, який був написаний ще у вересні 2021 року," – сказав Бурба.

На той час, нагадав він, мало відбутися засідання тимчасової слідчої комісії парламенту у справі про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера, на якому планували заслухати його показання. Але засідання перенесли нібито через відсутність кворуму.

"Тобто вони перенесли, я так думаю, тому що просто не хотіли слухати. І в цей час мене набрав міністр оборони (Таран, – ред.) і сказав, щоб я прийшов до нього в кабінет. Під час розмови я не погодився з його позицією щодо моєї участі у ТСК. Я написав рапорт на звільнення. У зв'язку з тим, що міністра було звільнено, я написав новий рапорт, і станом на вчора його міністр (Резніков, – ред.) задовольнив, наказ підписано", – сказав Бурба.

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На запитання, чому Таран не підписував рапорт, Бурба відповів: "Можу сказати, що я маю неперевірені оперативні дані: нібито це був один із важелів впливу на мене, що я військовослужбовець, і таким чином, можливо, міністр чи хтось із ОП думав, що це вплив на мене, тому, вислухавши міністра, я вирішив написати рапорт, я не погодився з його позицією щодо моєї участі (у ТСК, – ред.)".

Навіщо він написав новий рапорт на звільнення, Бурба не пояснив.

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Резніков у коментарі LIGA.net повідомив, що провів розмову з Бурбою і підписав його рапорт до свого відрядження до Швеції. Пізніше міністр уточнив, що наказ №660 про звільнення Бурби видано 9 грудня. Сьогодні був інший наказ – про виключення його зі списків частини та направлення до військкомату.