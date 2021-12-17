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Зеленский назначил стипендии имени Левка Лукьяненко 14 политзаключенным Кремля

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский назначил стипендии имени Левка Лукьяненко 14 политзаключенным Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 14 украинским политзаключенным в России государственные стипендии имени Левка Лукьяненко.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №662/2021 и №663/2021 опубликованы на сайте главы государства.

Президент назначил стипендии на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после увольнения Эмиру-Усеину Куку, Серверу Мустафаеву, Сейрану Салиеву, Владиславу Есипенко.

Кроме того, сроком один год стипендии будут получать Станислав Асеев, Виталий Буянов, Анатолий Ковальский, Игорь Козловский, Игорь Мовенко, Анастасия Мухиний, Елена Сорокина, Александр Тимофеев, Марина Чуйкова, Андрей Щекун.

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В ноябре Кабинет Министров согласовал назначение государственной стипендии имени Левка Лукьяненко журналисту Владиславу Есипенко, незаконно удерживаемому Российской Федерацией в связи с его общественно-политической деятельностью.

Государственная стипендия имени Левка Лукьяненко назначается в размере трех прожиточных минимумов ежемесячно для украинских граждан, незаконно задержанных и удерживаемых Российской Федерацией или оккупационной администрацией РФ, осуществляющей общий контроль на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и АР Крым в связи с общественной или политической деятельностью этих лиц.
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Лук"яненко був патріотом України, а ти зрадник.
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17.12.2021 00:33 Ответить
Зеленський - великий побєздун, щедрун та брехун.
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17.12.2021 00:41 Ответить
Это правильно.
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17.12.2021 01:46 Ответить
Какое отношение имеет Зеленский к Левку Лукъяненко ? Вместе сидели или вместе воевали ?
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17.12.2021 08:40 Ответить
чего-то думаю оно и не знает кто такой Левко Лукьяненко...
ему поставили карандашом галочку где надо подписать - оно подписало... даже не читая..
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17.12.2021 09:57 Ответить
Надо же чем то отмазать скандал с Вагнерами...,простой способ ...иллюзия бурной деятельной в турборежиме...
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17.12.2021 09:54 Ответить
 
 