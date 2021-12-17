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Взрослую и детскую областные больницы реконструируют в Киевской области, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Взрослую и детскую областные больницы реконструируют в Киевской области, - ОГА

В Киевской области будут реконструированы две областные больницы — взрослая и детская.

Об этом сообщает Киевская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о реконструкции и капитальном ремонте девяти корпусов областной клинической больницы, которая находится в Киеве, и восьми корпусов областной детской больницы в Боярке.

По областной детской больнице сейчас проводятся публичные торги на разработку проектно-сметной документации.

"В течение этого года мы модернизировали приемные отделения в наших опорных медучреждениях, а также строили новые сельские амбулатории. Таким образом, мы усилили медицинскую сеть по области. В следующем году сделаем ее более эффективной, ведь реконструируем наши областные больницы — и взрослую, и детскую", — сообщил глава ОГА Василий Володин.

Именно в эти больницы, по словам главы ОГА, попадают тяжелые пациенты со всего региона, поэтому условия для людей там должны быть на самом высоком уровне.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" уже отремонтировано 600 сельских амбулаторий и около 200 приемных отделений, а в 2022 году начнется реконструкция 48 областных многопрофильных клинических больниц для взрослых, 24 детских областных больниц и 24 центров реабилитации ветеранов.

Напомним, по программе "Большая стройка" уже отремонтировано 600 сельских амбулаторий и около 200 приемных отделений, а в 2022 году начнется реконструкция 48 областных многопрофильных клинических больниц - 24 для взрослых, 24 для детей.

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Автор: Анастасія Потіха
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в Боярці в дитячій обласній з ремонтом все нормально, а от жодних ліків там не дають, тільки списки покупок.
Але зебіли починають нові крадівництва, замість того, щоб подумати про розкрадання ліків, які НІБИ-ТО виділяються державою, а до пацієнтів не доходять.
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17.12.2021 11:02 Ответить
Таково положение во всех больницах. При воможности понаблюдайте, что происходит, когда в больницу привозят бесплатные лекарства. Врачи ещё те воры !
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17.12.2021 12:11 Ответить
я знаю, що до простих лікарів майже нічого не доходить, головні лікарі перенаправляють ці ліки в аптеки
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17.12.2021 12:48 Ответить
Как раз рядовые врачи подкармливаются из списков бесплатных лекарств в мгновение ока ставших платными, так как они эти списки и составляют.
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17.12.2021 14:07 Ответить
 
 