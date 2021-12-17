Дорослу та дитячу обласні лікарні реконструюють на Київщині, - ОДА
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У Київській області буде реконструйовано дві обласні лікарні - доросла та дитяча.
Про це повідомляє Київська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про реконструкцію та капітальний ремонт дев’яти корпусів обласної клінічної лікарні, що розташовується у Києві, та восьми корпусів обласної дитячої лікарні у Боярці.
Роботи проводитимуться в рамках програми "Велике будівництво".
Щодо обласної дитячої лікарні наразі проводяться публічні торги на розробку проєктно-кошторисної документації.
"Упродовж цього року ми модернізували приймальні відділення в наших опорних медзакладах, а також будували нові сільські амбулаторії. Таким чином ми посилили медичну мережу по області. Наступного року зробимо її ефективнішою ще більше, адже реконструюємо наші обласні лікарні — і дорослу, і дитячу", - повідомив голова ОДА Василь Володін.
Саме до цих лікарень, за словами очільника ОДА, потрапляють важкі пацієнти з усього регіону, тому умови для людей там мають бути на найвищому рівні.
Нагадаємо, за програмою "Велике будівництво" вже відремонтовано 600 сільських амбулаторій та близько 200 приймальних відділень, а у 2022 році розпочнеться реконструкція 48 обласних багатопрофільних клінічних лікарень - 24 для дорослих, 24 для дітей.
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Але зебіли починають нові крадівництва, замість того, щоб подумати про розкрадання ліків, які НІБИ-ТО виділяються державою, а до пацієнтів не доходять.