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лікарня (1098) Київська область (3133) Велике будівництво (718)

Дорослу та дитячу обласні лікарні реконструюють на Київщині, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Дорослу та дитячу обласні лікарні реконструюють на Київщині, - ОДА

У Київській області буде реконструйовано дві обласні лікарні - доросла та дитяча.

Про це повідомляє Київська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про реконструкцію та капітальний ремонт дев’яти корпусів обласної клінічної лікарні, що розташовується у Києві, та восьми корпусів обласної дитячої лікарні у Боярці.

Роботи проводитимуться в рамках програми "Велике будівництво".

Щодо обласної дитячої лікарні наразі проводяться публічні торги на розробку проєктно-кошторисної документації.

"Упродовж цього року ми модернізували приймальні відділення в наших опорних медзакладах, а також будували нові сільські амбулаторії. Таким чином ми посилили медичну мережу по області. Наступного року зробимо її ефективнішою ще більше, адже реконструюємо наші обласні лікарні — і дорослу, і дитячу", - повідомив голова ОДА Василь Володін.

Саме до цих лікарень, за словами очільника ОДА, потрапляють важкі пацієнти з усього регіону, тому умови для людей там мають бути на найвищому рівні.

Нагадаємо, за програмою "Велике будівництво" вже відремонтовано 600 сільських амбулаторій та близько 200 приймальних відділень, а у 2022 році розпочнеться реконструкція 48 обласних багатопрофільних клінічних лікарень - 24 для дорослих, 24 для дітей.

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Автор: Богдан Гуньковський
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в Боярці в дитячій обласній з ремонтом все нормально, а от жодних ліків там не дають, тільки списки покупок.
Але зебіли починають нові крадівництва, замість того, щоб подумати про розкрадання ліків, які НІБИ-ТО виділяються державою, а до пацієнтів не доходять.
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17.12.2021 11:02 Відповісти
Таково положение во всех больницах. При воможности понаблюдайте, что происходит, когда в больницу привозят бесплатные лекарства. Врачи ещё те воры !
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17.12.2021 12:11 Відповісти
я знаю, що до простих лікарів майже нічого не доходить, головні лікарі перенаправляють ці ліки в аптеки
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17.12.2021 12:48 Відповісти
Как раз рядовые врачи подкармливаются из списков бесплатных лекарств в мгновение ока ставших платными, так как они эти списки и составляют.
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17.12.2021 14:07 Відповісти
 
 