Дорослу та дитячу обласні лікарні реконструюють на Київщині, - ОДА

У Київській області буде реконструйовано дві обласні лікарні - доросла та дитяча.

Про це повідомляє Київська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про реконструкцію та капітальний ремонт дев’яти корпусів обласної клінічної лікарні, що розташовується у Києві, та восьми корпусів обласної дитячої лікарні у Боярці.

Роботи проводитимуться в рамках програми "Велике будівництво".

Щодо обласної дитячої лікарні наразі проводяться публічні торги на розробку проєктно-кошторисної документації.

"Упродовж цього року ми модернізували приймальні відділення в наших опорних медзакладах, а також будували нові сільські амбулаторії. Таким чином ми посилили медичну мережу по області. Наступного року зробимо її ефективнішою ще більше, адже реконструюємо наші обласні лікарні — і дорослу, і дитячу", - повідомив голова ОДА Василь Володін.

Саме до цих лікарень, за словами очільника ОДА, потрапляють важкі пацієнти з усього регіону, тому умови для людей там мають бути на найвищому рівні.

Нагадаємо, за програмою "Велике будівництво" вже відремонтовано 600 сільських амбулаторій та близько 200 приймальних відділень, а у 2022 році розпочнеться реконструкція 48 обласних багатопрофільних клінічних лікарень - 24 для дорослих, 24 для дітей.

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