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Дніпропетровщина (2359) школа (1824) Велике будівництво (718)

У Томаківці на Дніпропетровщині створили "школу майбутнього", - ОДА. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У смт Томаківка після реконструкції, яка проводилась за програмою "Велике будівництво", запрацював опорний ліцей. Його капітально оновили вперше за пів століття. При цьому дітей забезпечили новітньою технікою зі спеціальним ліцензійним програмним забезпеченням.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

У Томаківці на Дніпропетровщині створили школу майбутнього, - ОДА 01

"Школа майбутнього. Саме так тепер називають томаківські учні та вчителі свій опорний ліцей. Після реконструкції навчальний заклад змінився до невпізнанності. Будівля – стильна та яскрава. Уроки – інтерактивні", - інформує обласна адміністрація з посиланням на голову ОДА Валентина Резніченка.

На уроках педагоги користуються мультимедійними панелями. Діти працюють з ноутбуками та планшетами. Є електронні мікроскопи, зображення з яких можна виводити на екран.

У Томаківці на Дніпропетровщині створили школу майбутнього, - ОДА 02
У Томаківці на Дніпропетровщині створили школу майбутнього, - ОДА 03

"Після реконструкції ми повернулися в неймовірно гарний заклад. Оснащений новітньою технікою зі спеціальним ліцензійним програмним забезпеченням. Діти зараз – покоління Z. Їм легше сприймати інформацію, коли вона транслюється з екранів, комп’ютерів або планшетів", – розповіла вчителька інформатики Ганна Врубльовська.

У ліцеї також облаштували ресурсну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами. Вона розділена на зони навчання та гри. Там є інтерактивна підлога. Це спеціальний проєктор із датчиком руху: діти можуть грати у футбол, створювати музику на різнокольорових клавішах, перестрибувати з камінця на камінець.

У Томаківці на Дніпропетровщині створили школу майбутнього, - ОДА 04

"Школа стала зовсім не схожа на ту стару. Раніше тести робили в зошитах, а зараз на комп’ютерах. Писали раніше крейдою по дошці, а зараз спеціальним маркером по інтерактивній панелі. Математика вже не здається такою складною", – поділився враженнями 8-класник Валерій Галко.

У Томаківці на Дніпропетровщині створили школу майбутнього, - ОДА 05
У Томаківці на Дніпропетровщині створили школу майбутнього, - ОДА 06

За словами директорки Томаківського опорного ліцею Тамари Філь, у будівлі також встановили нову систему опалення, що дозволяє значно економити енергоресурси. Якщо раніше за добу витрачали на обігрів 700 кубів газу, то зараз в середньому 250.

Серед іншого, у ліцеї Токмаківки облаштували також загальношкільну систему оповіщення, гучномовець є у кожному класі.

У Томаківці на Дніпропетровщині створили школу майбутнього, - ОДА 07

У Томаківському опорному ліцеї загалом навчається 525 дітей.

Раніше повідомлялося, що за програмою "Велике будівництво" у 2022 році на Київщині почнеться будівництво одразу п’яти дитячих садочків у різних населених пунктах.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Це ніби зеля з свого карману платив-така логіка????? школу ремонтували за наші податки, але такому як ти телепню це ніколи не зрозуміти)))
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16.12.2021 17:23
+6
Велике школівництво.
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16.12.2021 16:57
+6
Дужа гарна школа...
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16.12.2021 16:57
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Велике школівництво.
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16.12.2021 16:57 Відповісти
В кинозалах школы будут показывать лучшие фильмы с участием Бздиленского
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16.12.2021 17:19 Відповісти
Дужа гарна школа...
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16.12.2021 16:57 Відповісти
це добре, але без "велике"...
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16.12.2021 17:06 Відповісти
Це ніби зеля з свого карману платив-така логіка????? школу ремонтували за наші податки, але такому як ти телепню це ніколи не зрозуміти)))
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16.12.2021 17:23 Відповісти
Таких шкіл в Україні можна порахувати на пальцях. В чому ДОСЯГНЕННЯ?
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16.12.2021 18:17 Відповісти
Школа как школа. Ничего героического там нет, чисто и опрятно. Что в этом такого, что нужно выносить в заголовки? Таких десятками строились у нас в 60-70-е в городе. Хорошо хоть не остановку в заголовок загнали, или сортир. Решая ту или иную проблему не стоит орать на весь свет, если это не показуха. С остальными школами-то как?
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16.12.2021 17:09 Відповісти
А сколько у вас строилось за последние 10-15 лет таких школ, расскажете?
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16.12.2021 18:33 Відповісти
одна-две.
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16.12.2021 19:04 Відповісти
например, где и какие? хоть ОДНА.
и вообще - почему про говно всякое нужно рассказывать а про хорошее - нет.
Тем более что реконструкции школ и детсадов начались при Порошенко.
Чем это плохо? что продолжил это Зеля?
покажи мне хоть одну школу 80=х с проекторами, 1-местными столиками и компами.
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16.12.2021 19:06 Відповісти
Показуха - это зло. Абсолютное. От нее вреда больше, чем от самого вреда. Еще немного, и можно будет возрождать "прожектор перестройки". У зеленского в голове остались урывки из разных передач того времени и с помощью этих урывков он пытается рулить: даешь, внедрешь, вперед, достроим, улучшим, вступим и т.д. Чем заканчивается показуха известно, не стоит идти по этому пути. Опыт СССР да и других стран доказывает эту истину.
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16.12.2021 19:16 Відповісти
Не соглашусь! Это хоть позитив какой то. А то на тв одно мрачное в новостях… убийства, изнасилования и тп, тв смотреть невозможно! А на трк Украине сейчас как глянешь - так все прям хреново, полностью. Ну так же не бывает, есть и позитивные моменты! Но это не в их формате сейчас
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16.12.2021 19:26 Відповісти
Позитив пытайтесь найти в чем-то личном: семья, дети, работа. А на уровне того, о чем пишут - все плохо. У власти гиены, они пришли пожирать все, что еще шевелится. Там по определению ничего хорошего быть не может.
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16.12.2021 19:37 Відповісти
точно сказано! не могу не согласиться.... но хочется верить в будущее! детям же нашим этот мир останется... и будет он таким же мрачным??
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16.12.2021 20:31 Відповісти
Респект этому...
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16.12.2021 17:17 Відповісти
В мене поруч ліцей є... Не для бідних, і то не такий хайтек
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16.12.2021 17:19 Відповісти
А рядом на снимке развалюха с зияющими окнами,очень опасная для маленьких шалунов.ОТГ могла бы позаботиться.Черешневые края неплохо живут.Зе на всех не хватит.
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16.12.2021 17:22 Відповісти
У них нету задачи заботиться о детях,там главное бабло намыть и чтобы журналистам картинка была.
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16.12.2021 18:01 Відповісти
За ремонт и постройку школ и садов плюс!Так держать!
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16.12.2021 17:41 Відповісти
а я чего то прочитал....в Томагавке
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16.12.2021 17:42 Відповісти
Столовку не показали - низачет!
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16.12.2021 17:55 Відповісти
А чего дети на снимках такие испуганые?Узнали сколько их родителям придется выложить за этот зеленый "ремон" ?
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16.12.2021 18:00 Відповісти
Это очень дорогой пиар.
Например, школа где я работаю, постройка 80х годов прошлого века.
Попала по вжлике крадивныцтво.
Люди в шоке, вбузали в оборудование классов р самой школы большие деньги. Теперь это все будет зерится ради пиара.
Хотя есть намного старые объекты, которые требуют капитального ремонта.
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16.12.2021 18:00 Відповісти
Дуже багато зелених кольорів. Випадковість,не думаю!?
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16.12.2021 18:44 Відповісти
"Діти зараз - покоління Z" - про що ця вчителька каже?! "Писали раніше крейдою по дошці, а зараз спеціальним маркером по інтерактивній панелі. Математика вже не здається такою складною", - поділився враженнями 8-класник Валерій Галко." Во, блін, а ми й не знали, що робити, щоб математика не була складною, маркер потрібен був, маркер!
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17.12.2021 02:15 Відповісти
Обычная типовушка. Только обшитая. И назвать это будущим....
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17.12.2021 05:07 Відповісти
Сейчас совсем не обязательно ходить в такую школу чтобы пройти к примеру адекватное обучение немецкому языку тому же https://youhelp.ru/german-language-tutor/. Любые курсы и любые программы осваиваются в онлайн режиме.
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20.12.2021 22:55 Відповісти
 
 