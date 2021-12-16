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Днепропетровщина (2885) школа (2886) Большая стройка (722)

В Томаковке на Днепропетровщине создали "школу будущего", - ОГА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В пгт Томаковка после реконструкции, которая проводилась по программе "Большая стройка", заработал опорный лицей. Его капитально обновили впервые за полвека. При этом детей обеспечили новейшей техникой со специальным лицензионным программным обеспечением.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

В Томаковке на Днепропетровщине создали школу будущего, - ОГА 01

"Именно так теперь называют томаковские ученики и учителя свой опорный лицей. После реконструкции учебное заведение изменилось до неузнаваемости. Здание – стильное и яркое. Уроки – интерактивные", - информирует областная администрация со ссылкой на главу ОГА Валентина Резниченко.

На уроках педагоги пользуются мультимедийными панелями. Дети работают с ноутбуками и планшетами. Имеются электронные микроскопы, изображения с которых можно выводить на экран.

 В Томаковке на Днепропетровщине создали школу будущего, - ОГА 02

В Томаковке на Днепропетровщине создали школу будущего, - ОГА 03

"После реконструкции мы вернулись в невероятно хорошее заведение. Оснащенное новейшей техникой со специальным лицензионным программным обеспечением. Дети сейчас – поколение Z. Им легче воспринимать информацию, когда она транслируется с экранов, компьютеров или планшетов", – рассказала учительница информатики Анна Врублевская.

В лицее также обустроили ресурсную комнату для детей с особыми образовательными потребностями. Она разделена на зоны обучения и игры. Там есть интерактивный пол. Это специальный проектор с датчиком движения: дети могут играть в футбол, создавать музыку на разноцветных клавишах, перепрыгивать с камешка на камешек.

В Томаковке на Днепропетровщине создали школу будущего, - ОГА 04

"Школа стала совсем не похожа на ту старую. Раньше тесты проводились в тетрадях, а сейчас на компьютерах. Писали раньше мелом по доске, а сейчас специальным маркером по интерактивной панели. Математика уже не кажется такой сложной", – поделился впечатлениями 8-классник Валерий Галко.

В Томаковке на Днепропетровщине создали школу будущего, - ОГА 05
В Томаковке на Днепропетровщине создали школу будущего, - ОГА 06

По словам директора Томаковского опорного лицея Тамары Филь, в здании также установили новую систему отопления, позволяющую значительно экономить энергоресурсы. Если раньше в сутки тратили на обогрев 700 кубов газа, то сейчас в среднем 250.

Среди прочего, в лицее Токмаковки обустроили также общешкольную систему оповещения, громкоговоритель есть в каждом классе. 

В Томаковке на Днепропетровщине создали школу будущего, - ОГА 07

В Томаковском опорном лицее в общей сложности учится 525 детей.

Ранее сообщалось, что по программе "Большая стройка" в 2022 году на Киевщине начнется строительство сразу пяти детских садов в разных населенных пунктах.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Це ніби зеля з свого карману платив-така логіка????? школу ремонтували за наші податки, але такому як ти телепню це ніколи не зрозуміти)))
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16.12.2021 17:23
+6
Велике школівництво.
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16.12.2021 16:57
+6
Дужа гарна школа...
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16.12.2021 16:57
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Велике школівництво.
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16.12.2021 16:57 Ответить
В кинозалах школы будут показывать лучшие фильмы с участием Бздиленского
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16.12.2021 17:19 Ответить
Дужа гарна школа...
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16.12.2021 16:57 Ответить
це добре, але без "велике"...
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16.12.2021 17:06 Ответить
Це ніби зеля з свого карману платив-така логіка????? школу ремонтували за наші податки, але такому як ти телепню це ніколи не зрозуміти)))
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16.12.2021 17:23 Ответить
Таких шкіл в Україні можна порахувати на пальцях. В чому ДОСЯГНЕННЯ?
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16.12.2021 18:17 Ответить
Школа как школа. Ничего героического там нет, чисто и опрятно. Что в этом такого, что нужно выносить в заголовки? Таких десятками строились у нас в 60-70-е в городе. Хорошо хоть не остановку в заголовок загнали, или сортир. Решая ту или иную проблему не стоит орать на весь свет, если это не показуха. С остальными школами-то как?
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16.12.2021 17:09 Ответить
А сколько у вас строилось за последние 10-15 лет таких школ, расскажете?
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16.12.2021 18:33 Ответить
одна-две.
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16.12.2021 19:04 Ответить
например, где и какие? хоть ОДНА.
и вообще - почему про говно всякое нужно рассказывать а про хорошее - нет.
Тем более что реконструкции школ и детсадов начались при Порошенко.
Чем это плохо? что продолжил это Зеля?
покажи мне хоть одну школу 80=х с проекторами, 1-местными столиками и компами.
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16.12.2021 19:06 Ответить
Показуха - это зло. Абсолютное. От нее вреда больше, чем от самого вреда. Еще немного, и можно будет возрождать "прожектор перестройки". У зеленского в голове остались урывки из разных передач того времени и с помощью этих урывков он пытается рулить: даешь, внедрешь, вперед, достроим, улучшим, вступим и т.д. Чем заканчивается показуха известно, не стоит идти по этому пути. Опыт СССР да и других стран доказывает эту истину.
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16.12.2021 19:16 Ответить
Не соглашусь! Это хоть позитив какой то. А то на тв одно мрачное в новостях… убийства, изнасилования и тп, тв смотреть невозможно! А на трк Украине сейчас как глянешь - так все прям хреново, полностью. Ну так же не бывает, есть и позитивные моменты! Но это не в их формате сейчас
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16.12.2021 19:26 Ответить
Позитив пытайтесь найти в чем-то личном: семья, дети, работа. А на уровне того, о чем пишут - все плохо. У власти гиены, они пришли пожирать все, что еще шевелится. Там по определению ничего хорошего быть не может.
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16.12.2021 19:37 Ответить
точно сказано! не могу не согласиться.... но хочется верить в будущее! детям же нашим этот мир останется... и будет он таким же мрачным??
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16.12.2021 20:31 Ответить
Респект этому...
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16.12.2021 17:17 Ответить
В мене поруч ліцей є... Не для бідних, і то не такий хайтек
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16.12.2021 17:19 Ответить
А рядом на снимке развалюха с зияющими окнами,очень опасная для маленьких шалунов.ОТГ могла бы позаботиться.Черешневые края неплохо живут.Зе на всех не хватит.
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16.12.2021 17:22 Ответить
У них нету задачи заботиться о детях,там главное бабло намыть и чтобы журналистам картинка была.
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16.12.2021 18:01 Ответить
За ремонт и постройку школ и садов плюс!Так держать!
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16.12.2021 17:41 Ответить
а я чего то прочитал....в Томагавке
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16.12.2021 17:42 Ответить
Столовку не показали - низачет!
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16.12.2021 17:55 Ответить
А чего дети на снимках такие испуганые?Узнали сколько их родителям придется выложить за этот зеленый "ремон" ?
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16.12.2021 18:00 Ответить
Это очень дорогой пиар.
Например, школа где я работаю, постройка 80х годов прошлого века.
Попала по вжлике крадивныцтво.
Люди в шоке, вбузали в оборудование классов р самой школы большие деньги. Теперь это все будет зерится ради пиара.
Хотя есть намного старые объекты, которые требуют капитального ремонта.
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16.12.2021 18:00 Ответить
Дуже багато зелених кольорів. Випадковість,не думаю!?
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16.12.2021 18:44 Ответить
"Діти зараз - покоління Z" - про що ця вчителька каже?! "Писали раніше крейдою по дошці, а зараз спеціальним маркером по інтерактивній панелі. Математика вже не здається такою складною", - поділився враженнями 8-класник Валерій Галко." Во, блін, а ми й не знали, що робити, щоб математика не була складною, маркер потрібен був, маркер!
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17.12.2021 02:15 Ответить
Обычная типовушка. Только обшитая. И назвать это будущим....
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17.12.2021 05:07 Ответить
Сейчас совсем не обязательно ходить в такую школу чтобы пройти к примеру адекватное обучение немецкому языку тому же https://youhelp.ru/german-language-tutor/. Любые курсы и любые программы осваиваются в онлайн режиме.
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20.12.2021 22:55 Ответить
 
 