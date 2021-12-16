В Томаковке на Днепропетровщине создали "школу будущего", - ОГА. ФОТО

В пгт Томаковка после реконструкции, которая проводилась по программе "Большая стройка", заработал опорный лицей. Его капитально обновили впервые за полвека. При этом детей обеспечили новейшей техникой со специальным лицензионным программным обеспечением.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Именно так теперь называют томаковские ученики и учителя свой опорный лицей. После реконструкции учебное заведение изменилось до неузнаваемости. Здание – стильное и яркое. Уроки – интерактивные", - информирует областная администрация со ссылкой на главу ОГА Валентина Резниченко.

На уроках педагоги пользуются мультимедийными панелями. Дети работают с ноутбуками и планшетами. Имеются электронные микроскопы, изображения с которых можно выводить на экран.

"После реконструкции мы вернулись в невероятно хорошее заведение. Оснащенное новейшей техникой со специальным лицензионным программным обеспечением. Дети сейчас – поколение Z. Им легче воспринимать информацию, когда она транслируется с экранов, компьютеров или планшетов", – рассказала учительница информатики Анна Врублевская.

В лицее также обустроили ресурсную комнату для детей с особыми образовательными потребностями. Она разделена на зоны обучения и игры. Там есть интерактивный пол. Это специальный проектор с датчиком движения: дети могут играть в футбол, создавать музыку на разноцветных клавишах, перепрыгивать с камешка на камешек.

"Школа стала совсем не похожа на ту старую. Раньше тесты проводились в тетрадях, а сейчас на компьютерах. Писали раньше мелом по доске, а сейчас специальным маркером по интерактивной панели. Математика уже не кажется такой сложной", – поделился впечатлениями 8-классник Валерий Галко.





По словам директора Томаковского опорного лицея Тамары Филь, в здании также установили новую систему отопления, позволяющую значительно экономить энергоресурсы. Если раньше в сутки тратили на обогрев 700 кубов газа, то сейчас в среднем 250.

Среди прочего, в лицее Токмаковки обустроили также общешкольную систему оповещения, громкоговоритель есть в каждом классе.

В Томаковском опорном лицее в общей сложности учится 525 детей.

Ранее сообщалось, что по программе "Большая стройка" в 2022 году на Киевщине начнется строительство сразу пяти детских садов в разных населенных пунктах.