Компания Коломойского получит еще 650 млн гривен на ремонт дорог
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Компания "ПБС" из окружения олигарха Игоря Коломойского 16 декабря признана победителем по двум тендерам на ремонт дорог с общей стоимостью 645 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные системы ProZoro по тендерам ГП "Дороги Прикарпатья", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Компания "ПБС" из окружения олигарха Игоря Коломойского 16 декабря признана победителем по двум тендерам на ремонт дорог с общей стоимостью 645 млн грн.
"ПБС" из окружения Коломойского признана победителем в двух тендерах с интервалом в 2 часа.
За первый тендер на мелкий ремонт дорожного покрытия в Ивано-Франковском районе компания "ПБС" получит 422 млн грн, за второй - 222 млн грн.
По данным государственного портала публичных финансов spending.gov.ua, только с начала декабря компания Коломойского получила с бюджета 807 млн грн.
Для сравнения, в ноябре компания "ПБС" получила из бюджета 989 млн грн.
Напомним, компания "ПБС" окружения олигарха Игоря Коломойского начала 2021 года получила из бюджета 5,7 млрд грн, сообщало здание "Наши Гроші".
В 2020 году компания "ПБС" увеличила доходы в 4 раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".
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Сколько там будет реально закатано в асфальт, а сколько раздербанино, это уже второй вопрос. Но по факту получается что Беня в запросе на дерибан, оказался самым скромным парнем.
амышлюхи вперёд. живёшь"работаешь".
ФОПы аплодируют стоя.....
пощадіть!