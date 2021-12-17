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Компания Коломойского получит еще 650 млн гривен на ремонт дорог

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Компания Коломойского получит еще 650 млн гривен на ремонт дорог

Компания "ПБС" из окружения олигарха Игоря Коломойского 16 декабря признана победителем по двум тендерам на ремонт дорог с общей стоимостью 645 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные системы ProZoro по тендерам ГП "Дороги Прикарпатья", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Компания "ПБС" из окружения олигарха Игоря Коломойского 16 декабря признана победителем по двум тендерам на ремонт дорог с общей стоимостью 645 млн грн.

"ПБС" из окружения Коломойского признана победителем в двух тендерах с интервалом в 2 часа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский не будет платить 4,7 млрд грн штрафа, плюс ему подарили 800 млн грн в год от ренты на руду. Как вам деолигархизация? - ЦПК

За первый тендер на мелкий ремонт дорожного покрытия в Ивано-Франковском районе компания "ПБС" получит 422 млн грн, за второй - 222 млн грн.

По данным государственного портала публичных финансов spending.gov.ua, только с начала декабря компания Коломойского получила с бюджета 807 млн грн.

Для сравнения, в ноябре компания "ПБС" получила из бюджета 989 млн грн.

Напомним, компания "ПБС" окружения олигарха Игоря Коломойского начала 2021 года получила из бюджета 5,7 млрд грн, сообщало здание "Наши Гроші".

В 2020 году компания "ПБС" увеличила доходы в 4 раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
когда США наложила на тебя санкции, но ты живешь в Украине и имеешь ручного президента...
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17.12.2021 14:23
+4
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17.12.2021 14:19
+4
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17.12.2021 14:21
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Велике коломництво
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17.12.2021 14:14 Ответить
единственное что не много утешает - это струя мочи не только в глаза малоросьне, но и самим США - их госдепу и Байдену лично..
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17.12.2021 14:16 Ответить
Скоріше велике дерибанництво...
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17.12.2021 14:19 Ответить
Если рассуждать обезличенно, исключительно с точки зрения экономической терминологии, то "тендер" это аукцион наоборот - то есть, кто за свои услуги\работы\товары запросил наиМЕНЬШУЮ сумму, тот и выиграл.
Сколько там будет реально закатано в асфальт, а сколько раздербанино, это уже второй вопрос. Но по факту получается что Беня в запросе на дерибан, оказался самым скромным парнем.
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17.12.2021 18:01 Ответить
Очередная зрада...
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17.12.2021 14:16 Ответить
Подоляцкий бот - пнх!
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17.12.2021 14:23 Ответить
Только следом за тобой...
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17.12.2021 14:27 Ответить
Нет, дамы шлюхи вперёд.
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17.12.2021 14:29 Ответить
Мы же тупенькие, дороги не найдём, так уж будьте любезны!
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17.12.2021 14:31 Ответить
Тебе, шлюха, искать нет необходимости, ты там живёшь "работаешь".
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17.12.2021 14:33 Ответить
Всё, заканчиваю... Если долго общаться с коричневым...) у меня получается БАН!
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17.12.2021 14:37 Ответить
А ти кацап, чи троляка подоляки?))) Бо наративи однакові)
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17.12.2021 16:23 Ответить
Ты чехол для швабры.
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17.12.2021 15:42 Ответить
Очередной коричневый эрудит по.....л!
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17.12.2021 15:52 Ответить
Под шконку пошла,мразь.
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17.12.2021 15:56 Ответить
Тіпа "боротьба з олігархами".
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17.12.2021 14:19 Ответить
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17.12.2021 14:19 Ответить
Вже просто неможливо чути це кляте прізвище! А ще огидніше чути, що цій бородатій курві добренький президентик розпорядився відвалити ще мільйони народних грошей! Економіка у сраці, а воно банкує наліво і направо! Є думка, що у них з ШАПКОКРАДОМ парі, хто меньше грошей може залишити у держ. скарбниці перед втечею.
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17.12.2021 14:19 Ответить
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17.12.2021 14:21 Ответить
А ця варанья морда не лусне від такоі кількості капусти , яка йому капає в офшори ? 😡
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17.12.2021 14:23 Ответить
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17.12.2021 14:25 Ответить
когда США наложила на тебя санкции, но ты живешь в Украине и имеешь ручного президента...
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17.12.2021 14:23 Ответить
Уже давно пора нашим цифрогигантам соорудить приложение "е-БенЯ", в котором ежесекундно отражались бы все новые победы игоря валирича...
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17.12.2021 14:21 Ответить
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17.12.2021 14:24 Ответить
Накінець-то, ВПЕРШЕ, пішла реальна боротьба з цим олігархом.
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17.12.2021 14:26 Ответить
_Армии Украины на оружие - 333млн, которые отняли у воинов ВСУ, лишив надежды получить жильё!
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17.12.2021 14:27 Ответить
Главное Бене угодить, а армия с дизтопливом подождет.
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17.12.2021 14:27 Ответить
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17.12.2021 14:29 Ответить
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17.12.2021 14:30 Ответить
А сколько это в РРО будет !
ФОПы аплодируют стоя.....
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17.12.2021 14:53 Ответить
Владімір Алєксандровіч, нізя так жорстко боротись з олігархами!
пощадіть!
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17.12.2021 15:42 Ответить
Зеленский поблагодарил США за введение санкций против Коломойского. 06.03.2021. -Еврейский юмор.
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17.12.2021 15:54 Ответить
ну это же отлично! исчо 5 ********** от голосовальников за Заленского!
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17.12.2021 15:58 Ответить
Борьба с олигархами в полном разгаре,
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17.12.2021 16:09 Ответить
Ты при Порохе от военкома в подвале прятался? Не заметил как дороги строили? С той разницей, что бабло из военных и медицинских фондов на это не вытягивали.
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17.12.2021 16:36 Ответить
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17.12.2021 16:21 Ответить
 
 