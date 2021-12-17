Компанія Коломойського отримає ще 650 млн гривень на ремонт доріг

Компанія "ПБС" з оточення олігарха Ігоря Коломойського 16 грудня визнана переможцем щодо двох тендерів на ремонт доріг із загальною вартістю 645 млн грн.

Про це свідчать дані системи ProZoro за тендерами ДП "Дороги Прикарпаття", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"ПБС" з оточення Коломойського визнано переможцем у двох тендерах з інтервалом у 2 години.

За перший тендер на дрібний ремонт дорожнього покриття в Івано-Франківському районі компанія "ПБС" отримає 422 млн грн., за другий - 222 млн грн.

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За даними державного порталу публічних фінансів spending.gov.ua, лише з початку грудня компанія Коломойського одержала з бюджету 807 млн грн.

Для порівняння, у листопаді компанія "ПБС" одержала з бюджету 989 млн грн.

Нагадаємо, компанія "ПБС" х оточення олігарха Ігоря Коломойського початку 2021 року отримала з бюджету 5,7 млрд грн, повідомляли "Наші Гроші".

У 2020 році компанія "ПБС" збільшила доходи вчетверо завдяки участі в програмі президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".