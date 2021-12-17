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Компанія Коломойського отримає ще 650 млн гривень на ремонт доріг

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Компанія Коломойського отримає ще 650 млн гривень на ремонт доріг

Компанія "ПБС" з оточення олігарха Ігоря Коломойського 16 грудня визнана переможцем щодо двох тендерів на ремонт доріг із загальною вартістю 645 млн грн.

Про це свідчать дані системи ProZoro за тендерами ДП "Дороги Прикарпаття", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"ПБС" з оточення Коломойського визнано переможцем у двох тендерах з інтервалом у 2 години.

За перший тендер на дрібний ремонт дорожнього покриття в Івано-Франківському районі компанія "ПБС" отримає 422 млн грн., за другий - 222 млн грн.

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За даними державного порталу публічних фінансів spending.gov.ua, лише з початку грудня компанія Коломойського одержала з бюджету 807 млн грн.

Для порівняння, у листопаді компанія "ПБС" одержала з бюджету 989 млн грн.

Нагадаємо, компанія "ПБС" х оточення олігарха Ігоря Коломойського початку 2021 року отримала з бюджету 5,7 млрд грн, повідомляли "Наші Гроші".

У 2020 році компанія "ПБС" збільшила доходи вчетверо завдяки участі в програмі президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".
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Топ коментарі
+5
когда США наложила на тебя санкции, но ты живешь в Украине и имеешь ручного президента...
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17.12.2021 14:23
+4
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17.12.2021 14:19
+4
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17.12.2021 14:21
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Велике коломництво
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17.12.2021 14:14 Відповісти
единственное что не много утешает - это струя мочи не только в глаза малоросьне, но и самим США - их госдепу и Байдену лично..
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17.12.2021 14:16 Відповісти
Скоріше велике дерибанництво...
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17.12.2021 14:19 Відповісти
Если рассуждать обезличенно, исключительно с точки зрения экономической терминологии, то "тендер" это аукцион наоборот - то есть, кто за свои услуги\работы\товары запросил наиМЕНЬШУЮ сумму, тот и выиграл.
Сколько там будет реально закатано в асфальт, а сколько раздербанино, это уже второй вопрос. Но по факту получается что Беня в запросе на дерибан, оказался самым скромным парнем.
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17.12.2021 18:01 Відповісти
Очередная зрада...
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17.12.2021 14:16 Відповісти
Подоляцкий бот - пнх!
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17.12.2021 14:23 Відповісти
Только следом за тобой...
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17.12.2021 14:27 Відповісти
Нет, дамы шлюхи вперёд.
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17.12.2021 14:29 Відповісти
Мы же тупенькие, дороги не найдём, так уж будьте любезны!
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17.12.2021 14:31 Відповісти
Тебе, шлюха, искать нет необходимости, ты там живёшь "работаешь".
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17.12.2021 14:33 Відповісти
Всё, заканчиваю... Если долго общаться с коричневым...) у меня получается БАН!
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17.12.2021 14:37 Відповісти
А ти кацап, чи троляка подоляки?))) Бо наративи однакові)
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17.12.2021 16:23 Відповісти
Ты чехол для швабры.
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17.12.2021 15:42 Відповісти
Очередной коричневый эрудит по.....л!
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17.12.2021 15:52 Відповісти
Под шконку пошла,мразь.
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17.12.2021 15:56 Відповісти
Тіпа "боротьба з олігархами".
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17.12.2021 14:19 Відповісти
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17.12.2021 14:19 Відповісти
Вже просто неможливо чути це кляте прізвище! А ще огидніше чути, що цій бородатій курві добренький президентик розпорядився відвалити ще мільйони народних грошей! Економіка у сраці, а воно банкує наліво і направо! Є думка, що у них з ШАПКОКРАДОМ парі, хто меньше грошей може залишити у держ. скарбниці перед втечею.
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17.12.2021 14:19 Відповісти
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17.12.2021 14:21 Відповісти
А ця варанья морда не лусне від такоі кількості капусти , яка йому капає в офшори ? 😡
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17.12.2021 14:23 Відповісти
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17.12.2021 14:25 Відповісти
когда США наложила на тебя санкции, но ты живешь в Украине и имеешь ручного президента...
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17.12.2021 14:23 Відповісти
Уже давно пора нашим цифрогигантам соорудить приложение "е-БенЯ", в котором ежесекундно отражались бы все новые победы игоря валирича...
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17.12.2021 14:21 Відповісти
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17.12.2021 14:24 Відповісти
Накінець-то, ВПЕРШЕ, пішла реальна боротьба з цим олігархом.
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17.12.2021 14:26 Відповісти
_Армии Украины на оружие - 333млн, которые отняли у воинов ВСУ, лишив надежды получить жильё!
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17.12.2021 14:27 Відповісти
Главное Бене угодить, а армия с дизтопливом подождет.
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17.12.2021 14:27 Відповісти
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17.12.2021 14:29 Відповісти
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17.12.2021 14:30 Відповісти
А сколько это в РРО будет !
ФОПы аплодируют стоя.....
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17.12.2021 14:53 Відповісти
Владімір Алєксандровіч, нізя так жорстко боротись з олігархами!
пощадіть!
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17.12.2021 15:42 Відповісти
Зеленский поблагодарил США за введение санкций против Коломойского. 06.03.2021. -Еврейский юмор.
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17.12.2021 15:54 Відповісти
ну это же отлично! исчо 5 ********** от голосовальников за Заленского!
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17.12.2021 15:58 Відповісти
Борьба с олигархами в полном разгаре,
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17.12.2021 16:09 Відповісти
Ты при Порохе от военкома в подвале прятался? Не заметил как дороги строили? С той разницей, что бабло из военных и медицинских фондов на это не вытягивали.
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17.12.2021 16:36 Відповісти
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17.12.2021 16:21 Відповісти
 
 