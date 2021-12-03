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Коломойський (1420) Велике будівництво (718)

Компанія з орбіти Коломойського збільшила доходи вчетверо завдяки "Великому будівництву"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Компанія з орбіти Коломойського збільшила доходи вчетверо завдяки

У 2020-2021 роках компанія ПБС з оточення Коломойського отримала від держави 9,88 млрд грн

Компанія "ПБС", що належить найближчим соратникам олігарха Ігоря Коломойського, у 2020 році збільшила доходи вчетверо завдяки участі у програмі президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це свідчать дані фінансової звітності компанії, яку вона оприлюднила 23 листопада 2021 року в системі ProZorro.

Чистий дохід компанії у 2020 році становив 4,5 млрд грн проти 1,2 млрд грн у 2019 році.

Компанія з орбіти Коломойського збільшила доходи вчетверо завдяки Великому будівництву 01
Компанія з орбіти Коломойського збільшила доходи вчетверо завдяки Великому будівництву 02
Компанія з орбіти Коломойського збільшила доходи вчетверо завдяки Великому будівництву 03

За даними видання "Українська правда", компанія ПБС оточення Коломойського входить до топ-5 головних вигодонабувачів президентської програми "Велике будівництво".

У 2020-2021 роках ця компанія отримала від держави 9,88 млрд. грн.

Згідно з інформацією на ProZorro, 1 грудня 2021 року ПБС стала єдиним претендентом на черговий контракт на суму 94 млн грн у рамках програми "Велике будівництво"

Організатор тендеру ДП "Дороги Прикарпаття" 1 грудня відхилило дешевшу пропозицію компанії "Алов-Буд", залишивши єдиним претендентом фірму ПБС.

ТОВ "БПС" записано на робітницю курорту "Буковель" Іванну Непік. ЗМІ пов'язують компанію з Олександром Шевченком (директором курорту) та Ігорем Палицею (бізнес-партнер Коломойського).
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Топ коментарі
+25
Барыга! Апшоры! Торговля на крови! С такими лозунгами голосовали за Беню?
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03.12.2021 13:00
+20
Зелена "деолігархізація"
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03.12.2021 13:02
+14
Гірше не буде™

3 роки тому:

- Аааа! Б@риги грабують! Рятуйте!

Бензин-28, цукор-10, гречка-20, олія-25, мойва-70, сало-60.

Вчора:

- Тссс. Ототот покращенння.

Бензин-35, цукор-30, гречка-45, олія-65, мойва-105, сало-170.

Дай-тє єму ісчо.

Вороневич Ігор
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03.12.2021 13:13
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Барыга! Апшоры! Торговля на крови! С такими лозунгами голосовали за Беню?
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03.12.2021 13:00 Відповісти
Це ж Велике Каломойскітство!
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03.12.2021 13:09 Відповісти
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03.12.2021 13:27 Відповісти
"Слуга" Арахамія пов'язаний з компаніями, які імпортують електроенергію з Білорусі - ЗМІ

https://prm.ua/sluha-arakhamiia-pov-iazanyy-z-kompaniiamy-iaki-importuiut-***************-z-bilorusi-zmi/
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03.12.2021 13:45 Відповісти
Богообраним все а гоям закон!
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03.12.2021 13:02 Відповісти
заправлял танки, отстоял Днепр.
ну и просто хороший бабушка, кто против - злой
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03.12.2021 13:02 Відповісти
які танки заправив Беня? Ніяких і ніколи. Були тільки бігборди. Зато викачав всю нафту з трубопрорвродів і пограбував банк на 5,5 млрд доларів США.
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03.12.2021 13:28 Відповісти
синагогу он самую большую в Европе отстаивал , чтобы орки мрамор и унитазы не растащили , а Днепр так , прицепом пошёл
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03.12.2021 13:29 Відповісти
то же самое лепят из Бурбы - типо очень бобр, против всех Зол.
то же и с Сравченко было - тупо для пипла - хавает, так почему бы и не да?
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03.12.2021 13:43 Відповісти
Навіщо порівнювати гнид з героїм-генералом Бурбою, це просто не порівнюється.
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03.12.2021 14:14 Відповісти
савченко теж була.
Арестович, 2дн. тому - з лещенком говорили про Бурбу.
я не то шо все вірю, але.... ну немає тим більше у нас шо хтось - очєнь бобр, а другий(інший) - уууу, рєдіска.
ніколи не роби собі ... ну, так як "там "пише.
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03.12.2021 14:29 Відповісти
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03.12.2021 14:48 Відповісти
СМИ: Венедиктова активизирует уголовные дела против окружения Ахметова

200відсоткова подарувала вчасно для шоу Мосейчук пост про 200 справ на владєлца каналов- шахт- заводов , щоб та поставила Серьожу до мікрофону мочити одного немилого, забувши про милогоолігарха.Шкода було бачити у студії присутніх Безсмертного й Рахманіна
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03.12.2021 13:42 Відповісти
хоча від тихої але вбивчої критики Рахманіна верещучочк з арахаміями добряче покарьожило
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03.12.2021 13:43 Відповісти
Така велика кількість компаній Ахметова по Україні і тільки 200 кримінальних справ на працівників цих компаній - то це навіть не капля в морі. Ці справи не проти Ахметова і не проти Шмагаля, який від Ахметова керує урядом Зеленського. Скільки можна пісяти баранам 73% в очі?
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03.12.2021 14:17 Відповісти
Зелена "деолігархізація"
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03.12.2021 13:02 Відповісти
И брата замочил. Жестоко
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03.12.2021 13:03 Відповісти
Перед наступними виборами додадуть ще й маму.
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03.12.2021 13:40 Відповісти
Ви не екперти, ви просто не розумієте - це боротьба з олігархами.
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03.12.2021 13:06 Відповісти
Іще Беня за допомогою своєї маріонетки зараз деребанить Укрнафту, 10 млрд. куб м газу хоче відібрати, ну, і, звісно, Приватбанк Ну, і для Бені Закон Про множинне громадянство у подарунок
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03.12.2021 13:07 Відповісти
#НиДняБезКоломойши

Ета другой ротердам, правильный!


Компания олигарха Игоря Коломойского "Оил Трейд 2018" начала поставки дизельного топлива Кременчугского НПЗ для государственной компании "Укрзализныця".

Контракт по рамочному тендеру подписан 1 декабря. Первую партию 5 тыс. тонн на сумму 150 млн грн Коломойский поставит в ближайшую неделю по цене 29 932 грн/тонна. Цена определена по формуле с привязкой к стоимости топлива в порту Роттердам плюс доставка в Украину. Наценка к котировкам в Роттердаме составит 59 долларов/тонна.

Напомним, "бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+" которая действовала с 2016 по 2019 год. При этом единственным потерпевшим от этой формулы в стране себя считают два ферросплавных завода Игоря Коломойского.

источник
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03.12.2021 13:07 Відповісти
ЗЕпридурки, це про вас.
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03.12.2021 13:10 Відповісти
Гірше не буде™

3 роки тому:

- Аааа! Б@риги грабують! Рятуйте!

Бензин-28, цукор-10, гречка-20, олія-25, мойва-70, сало-60.

Вчора:

- Тссс. Ототот покращенння.

Бензин-35, цукор-30, гречка-45, олія-65, мойва-105, сало-170.

Дай-тє єму ісчо.

Вороневич Ігор
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03.12.2021 13:13 Відповісти
«2019 р.

"ЄС":
- Ви правда не бачите, що вам брешуть? Це ж маріонетки Коломойського! У Зеленського ж офшори, які "баригі"? За Зє ж жодного державника-професіонала, його підтримують реваншисти! Який в сраку Рейган? Чого кінець епохи? Гідності?

Всі такі:
- Ура! Ні обіцянок, ні пробачень! 10% за баригу! 40% ВВП! Порог економічного прорива! Вєшать порохоботов! Какая разніца??? Конєц войнє і діскотєка!! Олімпіада і Лас-Вєгас!

2020 р.

"ЄС" така:
- Які розведення? Які перемир'я? Війна триває і триватиме! Коломойський з олігархами підминає енергетику, призначаються люди Януковича, хіба не видно? Моновлада бреше про економіку і ковід, заарештовує військових! Ви правда не бачите??

Всі:
- Успокойтєсь, парахаботікі! Он стараєтся! Лавіна інвестицій з Оману! Зниження таріфов вдвоє! Майстри спорту з короновіруса! Нє туда полєзлі! Забудут кровь! Воінствєнноє меньшинство! Діснейленд і украінская вакцина!!!

Початок 2021 р.

"ЄС":
- Ну знаєте, все гірше ніж здавалося. Армію деморалізують, ковідний фонд пограбували, міжнародну підтримку просрали, Путін готує наступ.
Ви правда не бачите, що ОП зливає спецоперації, Зеленський готує узурпацію, та веде країну до краху? Ви шо, лохі?

Всі:
- Он стараєтся! А прі вашем Порошенко лучше было?! 1000 000 000 дерев зато! Повне і всеосяжне! Комсомольци, нікакіх виводов! Позітів надо іскать! Простиє рєшєнія! Рєзультати! Сексі-партія! Нє то шо ви! Спутнік в нєбє!

Кінець 2021 р.
..... Всі (ну, майже):
- Нам брехали! Це популізм! У Зеленського офшори! Влада краде і підіграє Кремлю! Путін готує наступ! ОП зливає спецоперації! Переслідує журналістів! Моновлада готує узурпацію та веде країну до краху!
Ми лохі, Зеленський гріб!

"ЄС":
....... - Бо-оожее-е-е-е-е.... (фото бабусі, за вікном якої перебуває якесь кончене)»
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03.12.2021 13:15 Відповісти
Не всі. Мудрий нарід чекає тепер на купу грошей "від надр". Аж слина біжить!
Те що 4,5 млрд на 7,5млн дітей це 600грн на рік, що 600грн. на рік за 18 років з капіталізацією при 6-12 (упересічно 9) річних це десь 27тис. грн, аж 1000 баксів, що використати їх можна буде до 25 років, а інакше у бюджет, що на 1000 баксів не вивчишся у платному вузі і їх не вистачить на перший внсок при оформлені іпотеки (ьреба до цієї 1000 ще мінімум 15), а отже ті, хто дійсно бідний просто не зможуть цими грошима скористатися їм пояснити не можна! Занадто багато слів та цифр...
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03.12.2021 14:02 Відповісти
Пріквел: 1991 р

27%: Давайте голосувати за Чорновола. Він нова людина, дисидент, вичистить комуняк і люструє владу. Це український Лєх Валєнса. Будемо жити як Польща і Чехія!

73%: та шо ви панімаєте, бандєровки развалілі саюз, єта изза ніх магазіни пустые, если их выберут то они перережут всех рускаязычных мальчикав в трусиках которые понапр ехали в 1989 из ГДР и фашистскай Прибалтики! Давайте галасаватьтза новые лица- перекрашенава комуняку Кравчука
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03.12.2021 14:47 Відповісти
Чорновіл був опонентом Кучми, а не Кравчука. І не в 1991, а в 1999. В 1991 навіть мови не було, щоб за Чорновола проголосували. Тоді заправляли всім комуняки.
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03.12.2021 20:23 Відповісти
У бени серого вещества в голове больше, чем у миллионов идиотов за него проголосовавших. Как причудливо тасуется колода…
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03.12.2021 13:20 Відповісти
Подяка виборцям:
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03.12.2021 13:22 Відповісти
Кінець епохи бідності для друзів Зеленського вже настав.... а народу роздадуть по тисячі гривень у спортзали, щоб були в хорошій фізичній формі для роботи "на галерах" ...
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03.12.2021 13:35 Відповісти
Беня мошенник с большой буквы,а тот кто с комплексом неполноценности из-за маленького роста, тошнотворной гундосости и к тому полный невежества и хамства находится в его руках для употребления.
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03.12.2021 13:41 Відповісти
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03.12.2021 13:45 Відповісти
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03.12.2021 13:47 Відповісти
Я поставив лайк цій чудовій новині!
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03.12.2021 13:56 Відповісти
А продажи велосипедов увеличились?
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03.12.2021 14:15 Відповісти
А мэр Чернигова Атрошенко придумал "Велике крадивництво" еще когда это не было мейнстримом))
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03.12.2021 14:39 Відповісти
ты в чернигове был? у нас же депрессивный район))))) если бы так вся украина крала то европейцы ехали бы к нам
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03.12.2021 15:40 Відповісти
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03.12.2021 14:56 Відповісти
а для чего создавалась эта большая стройка?)))) денег нет ни на что, кроме стройки))))
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03.12.2021 15:37 Відповісти
 
 