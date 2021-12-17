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Новости Экономика
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ТЭС (240) ДТЭК (407)

Бурштынская ТЭС более чем на треть уменьшила выбросы

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Бурштынская ТЭС более чем на треть уменьшила выбросы

Бурштынская ТЭС сократила выбросы в атмосферный воздух на 35%.

Об этом говорится в пресс-релизе предприятия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"ДТЭК Энерго много инвестирует в развитие Бурштынской ТЭС, а особенно в экологические улучшения. После установки новых электрофильтров на блоке №7 и блоке №5 - выбросы твердых частиц в атмосферный воздух уменьшились в 29 раз. Реконструкция и техническое переоснащение электрофильтров энергоблока ст. №10 позволили сократить выбросы в атмосферный воздух твердых суспендированных частиц в 8 раз. Кроме указанных инвестиций мы ежегодно производим капитальные, средние и текущие ремонты электрофильтров, в которые вкладываем немалые средства", - сообщил и.о. директора ДТЭК Бурштынской ТЭС Максим Шумченко.

На ТЭС сообщили, что в этом году Госэкоинспекцией Карпатского округа проводилась проверка соблюдения предприятием требований природоохранного законодательства и экологами не выявлено превышений предельных норм выбросов и других весомых нарушений.

На предприятии рассказали, что в этом году начали реализацию экологического проекта, который может положительно повлиять на дорожное строительство в Украине и позволить рационально утилизировать золу - отходы производства ТЭС. Недавно было построено 900 метров уникальной для Украины дороги с использованием золошлаков. На этом участке смогли использовать 300 тонн золошлаковых отходов предприятия, которые частично легли в основу под асфальтобетон и саму асфальтобетонную смесь вместо минерального порошка.

На Бурштынской ТЭС также отметили, что за три квартала этого года перечислили в бюджеты разных уровней 313 млн грн эконалога, из них 59 млн грн получила Бурштынская община. Всего с 2012 года сумма эконалогов, уплаченных станцией, превысила 2,7 млрд грн.

Напомним, Бурштынская ТЭС является одной из самых мощных электростанций в Украине уже более 55 лет. От работы зависит энергоснабжение миллионов украинцев, проживающих в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.

На фоне простоя других ТЭС и ТЭЦ из-за нехватки угля, Бурштынская ТЭС работает на максимуме. За 11 месяцев предприятие отпустило в сеть более 6,4 млрд кВт-ч. Это на 29% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
нема вугілля- нема й викидів...
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17.12.2021 17:09
+3
Фильтры ставить денежное дело... не каждый Коломойский жлоб выбросит бабло
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17.12.2021 17:28
+2
Забули написати "реклама"
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17.12.2021 17:06
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Забули написати "реклама"
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17.12.2021 17:06 Ответить
реклама

На озеро Вирлиця прибула пара чорних лебедів.
Вигляд - як-от герцог з герцогинею на помийниці...
Птахи явно втекли з якогось кончазаспівського маєтку слуг.

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17.12.2021 17:35 Ответить
Це з Крыму, там кацапы их геноцидят.
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17.12.2021 17:50 Ответить
тоді вже від китайців утікали - щоб на стіл їм не попасти

Arthur Kharytonov


@ArthurKei_UA



- окупований Крим, а не анексований
- КНР заливає мільярди у бюджет рф (на війну)
- КНР має долю в газових схемах рф, включаючи ПП2
- КНР укладає договори про військове побратимство з рф і Лукашенко

Дивно - це не говорити про китайську загрозу в Україні.
Бо рф - це КНР.
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17.12.2021 18:11 Ответить
Як гарну справу зробили, то реклама, а коли "розслідувачі" начеб-то щось накопають, то гуд.
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17.12.2021 18:43 Ответить
нема вугілля- нема й викидів...
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17.12.2021 17:09 Ответить
Скоріше тільки на папері...
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17.12.2021 17:11 Ответить
Потому что во время перекуров персонал перешел на элктронные сигареты.
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17.12.2021 17:23 Ответить
Хіба що в пяних очах чиновників... просто не працює третина енергоблоків
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17.12.2021 17:25 Ответить
Не, такое тока на каазлабаде быват...
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17.12.2021 17:31 Ответить
Типо из-за дефицита угля скоро остановится совсем?
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17.12.2021 17:26 Ответить
Видно на третину менше залишилося вугілля.
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17.12.2021 17:28 Ответить
Фильтры ставить денежное дело... не каждый Коломойский жлоб выбросит бабло
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17.12.2021 17:28 Ответить
То-та Буратина окружил себя пыниной шоблой и пытается нас втянуть в тiснi стосунки до слияния с драныкоедо-ягелеядией, там им на всякие фильтры будет похнах, тем самым улучшить камильфо для Карабаса-Барабаса. Ох , Мальвина не зря не хотела, шобы неученый Буратина шел из грязи в князи , ох, не зря...Каарочи, Попандопуло потирает руки перед грядущим шухером...
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17.12.2021 17:43 Ответить
Если остановят все шахты Мира и агрегаты по сжиганию это дерьма...Пандемия исчезнет...,а количество астматиков задыхающихся от этой заразы совсем исчезнет...
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17.12.2021 17:31 Ответить
А астматики (і не тільки) згодні жити без електрики?
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17.12.2021 21:45 Ответить
Отсутствие выбросов,это -утилизация дыма,золы,углекислого газа и тд.Ничего этого нет.Как и экологов посылают на 3 буквы или 5.Илон Маск собирается добывать Ракетное топливо из атмосферного углекислого газа,а тут его - пруд пруди.Концентрация в сотни раз выше ,а из золы можно делать тучу всевозможных стройматериалов..
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17.12.2021 17:32 Ответить
що вугілля закінчилося та потухла....
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17.12.2021 17:35 Ответить
Маргарет Тэтчер закрыла шахты Британии не просто так...это анекдо тянулся аж до декабря 2015 года эти британские шахтеры последними в Британии добыли последнюю тонну угля в 2015 году в конце декабря...
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17.12.2021 17:40 Ответить
А нам то что с того. Та електрика на максимуме в на внутренний рынок кукиш.
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17.12.2021 18:09 Ответить
Вот! А отдали бы ТЭЦ комбату Насиння, то он бы сократил выбросы до 0!
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17.12.2021 22:56 Ответить
Местность после установки фильтров))))))))))))

https://suspilne.media/190185-u-galici-poblizu-burstinskoi-tes-vipav-cornij-snig-golova-gromadi-iniciue-zvernenna-do-zelenskogo/
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18.12.2021 04:38 Ответить
 
 