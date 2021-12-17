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Новини Економіка
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ТЕС (219) ДТЕК (547)

Бурштинська ТЕС більш ніж на третину зменшила викиди

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Бурштинська ТЕС більш ніж на третину зменшила викиди

Бурштинська ТЕС скоротила викиди в атмосферне повітря на 35%.

Про це йдеться у прес-релізі підприємства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"ДТЕК Енерго багато інвестує у розвиток Бурштинської ТЕС, а особливо в екологічні покращення. Після встановлення нових електрофільтрів на блоці №7 та блоці №5 - викиди твердих частинок в атмосферне повітря зменшились в 29 разів. Реконструкція і технічне переоснащення електрофільтрів енергоблоку ст. №10 дозволили скоротити викиди в атмосферне повітря твердих суспендованих частинок у 8 разів. Окрім зазначених інвестицій ми щороку проводимо капітальні, середні та поточні ремонти електрофільтрів, в які вкладаємо чималі кошти", - повідомив в.о. директора ДТЕК Бурштинської ТЕС Максим Шумченко.

На ТЕС повідомили, що цього року Держекоінспекцією Карпатського округу проводилася перевірка дотримання підприємством вимог природоохоронного законодавства і екологами не було виявлено перевищень граничних норм викидів та інших вагомих порушень.

На підприємстві розповіли, що цього року почали реалізацію екологічного проєкту, який може позитивно вплинути на дорожнє будівництво в Україні і дати змогу раціонально утилізувати золу - відходи виробництва ТЕС. Нещодавно було побудувано 900 метрів унікальної для України дороги із використанням золошлаків. На цій ділянці змогли використати 300 тонн золошлакових відходів підприємства, які частково лягли в основу під асфальтобетон та в саму асфальтобетонну суміш замість мінерального порошку.

У Бурштинській ТЕС також зазначили, що за три квартали цього року перерахували до бюджетів різних рівнів 313 млн грн екоподатку, з них 59 млн. грн отримала Бурштинська громада. Всього з 2012 року сума екоподатків, сплачених станцією перевищила 2,7 млрд грн.

Нагадаємо, Бурштинська ТЕС є однією з найпотужніших електростанцій в Україні, котрій вже понад 55 років. Від її роботи залежить енергопостачання мільйонів українців, що проживають у Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях.

На тлі простою інших ТЕС та ТЕЦ через нестачу вугілля, Бурштинська ТЕС працює на максимумі. За 11 місяців підприємство відпустило в мережу понад 6,4 млрд кВт-год. Це на 29% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.
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Топ коментарі
+9
нема вугілля- нема й викидів...
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17.12.2021 17:09
+3
Фильтры ставить денежное дело... не каждый Коломойский жлоб выбросит бабло
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17.12.2021 17:28
+2
Забули написати "реклама"
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17.12.2021 17:06
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17.12.2021 17:06 Відповісти
реклама

На озеро Вирлиця прибула пара чорних лебедів.
Вигляд - як-от герцог з герцогинею на помийниці...
Птахи явно втекли з якогось кончазаспівського маєтку слуг.

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17.12.2021 17:35 Відповісти
Це з Крыму, там кацапы их геноцидят.
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17.12.2021 17:50 Відповісти
тоді вже від китайців утікали - щоб на стіл їм не попасти

Arthur Kharytonov


@ArthurKei_UA



- окупований Крим, а не анексований
- КНР заливає мільярди у бюджет рф (на війну)
- КНР має долю в газових схемах рф, включаючи ПП2
- КНР укладає договори про військове побратимство з рф і Лукашенко

Дивно - це не говорити про китайську загрозу в Україні.
Бо рф - це КНР.
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17.12.2021 18:11 Відповісти
Як гарну справу зробили, то реклама, а коли "розслідувачі" начеб-то щось накопають, то гуд.
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17.12.2021 18:43 Відповісти
нема вугілля- нема й викидів...
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17.12.2021 17:09 Відповісти
Скоріше тільки на папері...
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17.12.2021 17:11 Відповісти
Потому что во время перекуров персонал перешел на элктронные сигареты.
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17.12.2021 17:23 Відповісти
Хіба що в пяних очах чиновників... просто не працює третина енергоблоків
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17.12.2021 17:25 Відповісти
Не, такое тока на каазлабаде быват...
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17.12.2021 17:31 Відповісти
Типо из-за дефицита угля скоро остановится совсем?
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17.12.2021 17:26 Відповісти
Видно на третину менше залишилося вугілля.
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17.12.2021 17:28 Відповісти
Фильтры ставить денежное дело... не каждый Коломойский жлоб выбросит бабло
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17.12.2021 17:28 Відповісти
То-та Буратина окружил себя пыниной шоблой и пытается нас втянуть в тiснi стосунки до слияния с драныкоедо-ягелеядией, там им на всякие фильтры будет похнах, тем самым улучшить камильфо для Карабаса-Барабаса. Ох , Мальвина не зря не хотела, шобы неученый Буратина шел из грязи в князи , ох, не зря...Каарочи, Попандопуло потирает руки перед грядущим шухером...
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17.12.2021 17:43 Відповісти
Если остановят все шахты Мира и агрегаты по сжиганию это дерьма...Пандемия исчезнет...,а количество астматиков задыхающихся от этой заразы совсем исчезнет...
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17.12.2021 17:31 Відповісти
А астматики (і не тільки) згодні жити без електрики?
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17.12.2021 21:45 Відповісти
Отсутствие выбросов,это -утилизация дыма,золы,углекислого газа и тд.Ничего этого нет.Как и экологов посылают на 3 буквы или 5.Илон Маск собирается добывать Ракетное топливо из атмосферного углекислого газа,а тут его - пруд пруди.Концентрация в сотни раз выше ,а из золы можно делать тучу всевозможных стройматериалов..
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17.12.2021 17:32 Відповісти
що вугілля закінчилося та потухла....
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17.12.2021 17:35 Відповісти
Маргарет Тэтчер закрыла шахты Британии не просто так...это анекдо тянулся аж до декабря 2015 года эти британские шахтеры последними в Британии добыли последнюю тонну угля в 2015 году в конце декабря...
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17.12.2021 17:40 Відповісти
А нам то что с того. Та електрика на максимуме в на внутренний рынок кукиш.
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17.12.2021 18:09 Відповісти
Вот! А отдали бы ТЭЦ комбату Насиння, то он бы сократил выбросы до 0!
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17.12.2021 22:56 Відповісти
Местность после установки фильтров))))))))))))

https://suspilne.media/190185-u-galici-poblizu-burstinskoi-tes-vipav-cornij-snig-golova-gromadi-iniciue-zvernenna-do-zelenskogo/
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18.12.2021 04:38 Відповісти
 
 