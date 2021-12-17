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Российские войска на Донбассе дважды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Российско-оккупационные войска с начала суток дважды открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Майского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Новотошковского войска РФ произвели обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
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