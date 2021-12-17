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Новости Политика Украины
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Российские войска на Донбассе дважды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Российские войска на Донбассе дважды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Майского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Новотошковского войска РФ произвели обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

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Автор: Анастасія Потіха
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Взагалі то "режим припинення вогню" - то як дівоча цнота. Його можна порушити лише один раз. А далі вже лічильник ні до чого.
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17.12.2021 17:22 Ответить
Не у випадку з пліснявою владо.
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17.12.2021 17:24 Ответить
Для этого есть гименопластика ... и тогда каждый раз как первый
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17.12.2021 19:07 Ответить
команда квартала95, руководимая гавнокомандующим, перед вторжением путена занимаются саботажем:

Хай воюють без касок і броніків. "Я вам ничего не должен"
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17.12.2021 18:44 Ответить
Пожару на корвете «Проворный» присвоен наивысший, четвертый ранг сложности,
Площадь возгорания увеличилась до 800 квадратных метров, огонь охватил почти весь корабль.
Корпус строящегося корвета проекта 20385 «Проворный» при пожаре на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге повреждений не получил, однако серьезно пострадала надстройка и главное антенно-мачтовое устройство корабля.
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17.12.2021 20:57 Ответить
 
 