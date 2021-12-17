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Російські війська на Донбасі двічі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Російські війська на Донбасі двічі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Травневого окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Новотошківського війська РФ здійснили обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Також читайте: З початку агресії РФ проти України військова контррозвідка затримала 1096 учасників НЗФ і припинила діяльність 6 терористичних груп, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Взагалі то "режим припинення вогню" - то як дівоча цнота. Його можна порушити лише один раз. А далі вже лічильник ні до чого.
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17.12.2021 17:22 Відповісти
Не у випадку з пліснявою владо.
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17.12.2021 17:24 Відповісти
Для этого есть гименопластика ... и тогда каждый раз как первый
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17.12.2021 19:07 Відповісти
команда квартала95, руководимая гавнокомандующим, перед вторжением путена занимаются саботажем:

Хай воюють без касок і броніків. "Я вам ничего не должен"
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17.12.2021 18:44 Відповісти
Пожару на корвете «Проворный» присвоен наивысший, четвертый ранг сложности,
Площадь возгорания увеличилась до 800 квадратных метров, огонь охватил почти весь корабль.
Корпус строящегося корвета проекта 20385 «Проворный» при пожаре на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге повреждений не получил, однако серьезно пострадала надстройка и главное антенно-мачтовое устройство корабля.
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17.12.2021 20:57 Відповісти
 
 