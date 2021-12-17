Російські війська на Донбасі двічі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Травневого окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Новотошківського війська РФ здійснили обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

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