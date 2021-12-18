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В следующем году в Украине пройдут 10 международных военных учений - Резников

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В следующем году в Украине пройдут 10 международных военных учений - Резников

Министр обороны Алексей Резников во время встречи с послами иностранных государств в Украине и аккредитованными в Украине атташе по обороне заверил в поддержании и расширении военно-политического диалога с руководством НАТО и ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны.

Министр обороны поблагодарил представителей государств-партнеров за непреклонную поддержку Украины в различных сферах, отметив неизменность избранного стратегического курса и подчеркнув важность стратегических отношений.

Он проинформировал иностранных гостей о приоритетах министерства на пути реформ в условиях как гибридного противоборства с РФ, так и противостояния России на восточных рубежах Украины.

По словам Резникова, единственный способ предотвратить эскалацию - показать Кремлю, что цена этой эскалации будет неприемлемо высокой. Не только в военном, но и социальном и экономическом плане.

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Общаясь с представителями дипломатического корпуса, глава Минобороны заверил их в поддержании и расширении военно-политического диалога с руководством НАТО и ЕС и выполнении всех международных обязательств и программ сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и стран-партнеров.

Министр отметил приоритеты деятельности и главные задачи трансформации оборонного ведомства, отметив важность углубления оборонных аспектов сотрудничества в контексте евроатлантической интеграции Украины. В частности, в 2022 году на территории Украины состоится 10 международных учений, кроме этого, наши воины примут участие в 16 учениях за рубежом.

"Постоянный обмен опытом - это один из лучших способов повышения профессионализма. Уже со следующего года планируется активизировать взаимодействие по программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны ЕС в интересах усиления возможностей Вооруженных сил Украины", - сказал глава оборонного ведомства.

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Как пример актуального углубления сотрудничества с нашими партнерами, министр привел опыт сотрудничества с литовскими и польскими партнерами в рамках ЛитПолУкрбриг (Литовско-Польско-Украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского. - Ред.).

Кроме того, министр с благодарностью отметил усилия специалистов, работающих в тренировочных миссиях. Это JMTG-U, ORBITAL, UNIFIER, а также литовская тренировочная миссия. По словам Резникова, Украина заинтересована увеличить количество инструкторов и расширить их присутствие на территории Украины.

Автор: Наталя Джума
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хорошо.
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18.12.2021 03:47 Ответить
стріляй, коли, души, бий кацапа як він в Украіні...
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18.12.2021 04:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4bPRVgnFEn0
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18.12.2021 04:41 Ответить
Ореста жiнка-кацапка "кинула" от вiн i зациклився.
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18.12.2021 10:13 Ответить
В следующем году пацанам в ВСУ надо зарплату поднять , а то на тех учениях им стыдно будет рассказать , колегам из НАТО , что получают они меньше грузчика в супермаркете Киева . Бо у Осла Оманского , бабло есть на все его маразматические идеи , а на ВСУ которое воюет , ну не хрена нет.
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18.12.2021 07:27 Ответить
Так разбежались крысы зРадные, на каникулы!!! Следующая пленарка в конце января. И бюджет уже наслюнявили, без поддержки ЗСУ, и что открысятничать уже наметили, гниды!!!
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18.12.2021 10:23 Ответить
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18.12.2021 11:00 Ответить
 
 