РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13807 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 690 14
война (46696) ВР (28728) военные учения (3281)

Допуск иностранных войск на обучение в Украину: Рада приняла закон

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Допуск иностранных войск на обучение в Украину: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла решение Президента Владимира Зеленского относительно допуска подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", за соответствующий закон №6359 проголосовали 318 народных депутатов.

Так, в документе говорится о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, многонациональном учении "Объединенные усилия – 2022", украинско-американском учении "Репид Трайдент – 2022" , украинско-британском учении "Казак Мейс – 2022", многонациональном учении "Светлая лавина – 2022", украинско-польском учении "Сильвер Сейбер – 2022", украинско-американском учении "Си Бриз – 2022", украинско-румынском учении "Риверайн – 2022", многонациональном учении "Кленовая арка – 2022" и многонациональном учении "Викинг – 2022".

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением учений на территории Украины и за ее пределами, в 2022 году составит 106 548,33 тыс. гривень (52 072,59 тыс. гривень на территории Украины).

Финансирование планируется осуществить в рамках ассигнований Министерства обороны Украины на 2022 год по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны".

Также читайте: Оккупанты на Донбассе провели тренировку по приведению подразделений войск РФ в высшую степень боевой готовности, - разведка

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Сделайте военно- морскую базу Британии в Мариуполе , для изучения английского языка мариупольцами .

и вторым региональным языком - английский - после украинского .
Возможно это неординарное решение вытолкнет Украину в разряд цивиллизованных стран
Кстати , дети Ахметова должны хорошо владеть английским
показать весь комментарий
14.12.2021 15:08
+11
Свій пай у 6 гектарів у Миколаївській області даю безкоштовно під базу НАТО.
показать весь комментарий
14.12.2021 15:25
+5
А кто это отрицает ? Я подчёркиваю , что мариупольцы должны тоже общаться на английском прямо в Мариуполе , т к хозяин Мариуполя дал хорошее образование детям ЗАСЧЕТ ТРУДА МАРИУПОЛЬЦЕВ
показать весь комментарий
14.12.2021 15:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сделайте военно- морскую базу Британии в Мариуполе , для изучения английского языка мариупольцами .

и вторым региональным языком - английский - после украинского .
Возможно это неординарное решение вытолкнет Украину в разряд цивиллизованных стран
Кстати , дети Ахметова должны хорошо владеть английским
показать весь комментарий
14.12.2021 15:08 Ответить
Діти Ахметова вчились у Британії, там живуть і ведуть там бізнес, який для них створив папа.
показать весь комментарий
14.12.2021 15:10 Ответить
А кто это отрицает ? Я подчёркиваю , что мариупольцы должны тоже общаться на английском прямо в Мариуполе , т к хозяин Мариуполя дал хорошее образование детям ЗАСЧЕТ ТРУДА МАРИУПОЛЬЦЕВ
показать весь комментарий
14.12.2021 15:16 Ответить
Не виключаю, що маріупольці вивчать англійську для того, щоб не говорити українською.
показать весь комментарий
14.12.2021 23:54 Ответить
Тимчасовий допуск іноземних військ на навчання, не одне й те саме, що постійні воєнні бази іноземних військ. Достатньо дві США і Великобританії.
показать весь комментарий
14.12.2021 15:14 Ответить
нет, а как же капитализм, конкуренция и т.п., 21 век же? японцев надо бы пригласить как минимум - те хотя бы что-то приличное привезут\сделают, может и наших научат. главное, правда, чтобы "наши" их не научили, правда японцев продажа краденного, засирание экологии и по сути копеечные откаты за это все наверное не прельстят, все-таки вроде приличные люди. китайцев тоже можно, маленькую туристическую группу тысяч в 200, но там очень аккуратно надо, сразу с ракетами если только.
показать весь комментарий
14.12.2021 18:54 Ответить
Западу надо действовать как кацапия--максимально тупо и нагло--настамнет.
показать весь комментарий
14.12.2021 15:22 Ответить
Хотят гибридной войны,пусть получают
показать весь комментарий
14.12.2021 16:22 Ответить
а смысл? краденные ресурсы - всегда дешевле, а кто там у кого украл покупателя не интересует, пока, конечно, его самого не начнут бомбить по инерции. а история как мы знаем всегда повторяется и никого ничему (пока) не учит, к сожалению.
показать весь комментарий
14.12.2021 18:58 Ответить
Свій пай у 6 гектарів у Миколаївській області даю безкоштовно під базу НАТО.
показать весь комментарий
14.12.2021 15:25 Ответить
Саме час когось навчити, як поводитись. То за навчання піде ?
показать весь комментарий
14.12.2021 15:32 Ответить
потому и возбудились крысы уже на канле Ахметова (видать ублажил его вова) торпедировать переговоры вовы с карликом
показать весь комментарий
14.12.2021 15:43 Ответить
навчимо британців і москаликів стріляти,
і самогоночку пити і "Батько наш Бендера"- співати...
показать весь комментарий
14.12.2021 15:58 Ответить
 
 