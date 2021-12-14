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Допуск іноземних військ на навчання до України: Рада ухвалила закон

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Допуск іноземних військ на навчання до України: Рада ухвалила закон

Верховна Рада схвалила рішення Президента Володимира Зеленського щодо допуску підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", за відповідний закон №6359 проголосували 318 народних депутатів.

Так, у документі йдеться про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях з підготовки підрозділів збройних сил, багатонаціональному навчанні "Об'єднані зусилля - 2022", українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2022", українсько-британському навчанні "Козак Мейс - 2022", багатонаціональному навчанні "Світла лавина - 2022", українсько-польському навчанні "Сільвер Сейбер - 2022", українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2022", українсько-румунському навчанні "Ріверайн - 2022", багатонаціональному навчанні "Кленова арка - 2022" та багатонаціональному навчанні "Вікінг - 2022".

Фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням навчань на території України та поза її межами, у 2022 році становитиме 106 548, 33 тис. гривень (52 072,59 тис. гривень на території України).

Фінансування планується здійснити в межах асигнувань Міністерства оборони України на 2022 рік за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Сделайте военно- морскую базу Британии в Мариуполе , для изучения английского языка мариупольцами .

и вторым региональным языком - английский - после украинского .
Возможно это неординарное решение вытолкнет Украину в разряд цивиллизованных стран
Кстати , дети Ахметова должны хорошо владеть английским
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14.12.2021 15:08
+11
Свій пай у 6 гектарів у Миколаївській області даю безкоштовно під базу НАТО.
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14.12.2021 15:25
+5
А кто это отрицает ? Я подчёркиваю , что мариупольцы должны тоже общаться на английском прямо в Мариуполе , т к хозяин Мариуполя дал хорошее образование детям ЗАСЧЕТ ТРУДА МАРИУПОЛЬЦЕВ
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14.12.2021 15:16
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Правила форума Рада форумчан
Сделайте военно- морскую базу Британии в Мариуполе , для изучения английского языка мариупольцами .

и вторым региональным языком - английский - после украинского .
Возможно это неординарное решение вытолкнет Украину в разряд цивиллизованных стран
Кстати , дети Ахметова должны хорошо владеть английским
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14.12.2021 15:08 Відповісти
Діти Ахметова вчились у Британії, там живуть і ведуть там бізнес, який для них створив папа.
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14.12.2021 15:10 Відповісти
А кто это отрицает ? Я подчёркиваю , что мариупольцы должны тоже общаться на английском прямо в Мариуполе , т к хозяин Мариуполя дал хорошее образование детям ЗАСЧЕТ ТРУДА МАРИУПОЛЬЦЕВ
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14.12.2021 15:16 Відповісти
Не виключаю, що маріупольці вивчать англійську для того, щоб не говорити українською.
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14.12.2021 23:54 Відповісти
Тимчасовий допуск іноземних військ на навчання, не одне й те саме, що постійні воєнні бази іноземних військ. Достатньо дві США і Великобританії.
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14.12.2021 15:14 Відповісти
нет, а как же капитализм, конкуренция и т.п., 21 век же? японцев надо бы пригласить как минимум - те хотя бы что-то приличное привезут\сделают, может и наших научат. главное, правда, чтобы "наши" их не научили, правда японцев продажа краденного, засирание экологии и по сути копеечные откаты за это все наверное не прельстят, все-таки вроде приличные люди. китайцев тоже можно, маленькую туристическую группу тысяч в 200, но там очень аккуратно надо, сразу с ракетами если только.
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14.12.2021 18:54 Відповісти
Западу надо действовать как кацапия--максимально тупо и нагло--настамнет.
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14.12.2021 15:22 Відповісти
Хотят гибридной войны,пусть получают
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14.12.2021 16:22 Відповісти
а смысл? краденные ресурсы - всегда дешевле, а кто там у кого украл покупателя не интересует, пока, конечно, его самого не начнут бомбить по инерции. а история как мы знаем всегда повторяется и никого ничему (пока) не учит, к сожалению.
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14.12.2021 18:58 Відповісти
Свій пай у 6 гектарів у Миколаївській області даю безкоштовно під базу НАТО.
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14.12.2021 15:25 Відповісти
Саме час когось навчити, як поводитись. То за навчання піде ?
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14.12.2021 15:32 Відповісти
потому и возбудились крысы уже на канле Ахметова (видать ублажил его вова) торпедировать переговоры вовы с карликом
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14.12.2021 15:43 Відповісти
навчимо британців і москаликів стріляти,
і самогоночку пити і "Батько наш Бендера"- співати...
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14.12.2021 15:58 Відповісти
 
 