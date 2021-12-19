Схема незаконного изготовления и распространения COVID-сертификатов и ПЦР-тестов ликвидирована на Львовщине и Закарпатье, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Масштабную схему незаконного изготовления и распространения Covid-сертификатов и ПЦР-тестов разоблачили пограничники совместно с полицейскими.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Нацполиции.
В частности, мероприятия проводили оперативные сотрудники Львовского и Чопского пограничных отрядов совместно со следователями Ужгородского РУП ГУНП в Закарпатской области по материалам уголовного производства, начатого по ст. 358 УК Украины, которое имело место в одном из пунктов пропуска в Закарпатье.
В одном из н.п. Львовской области в двух павильонах, предоставляющих услуги по страхованию, проведены санкционированные обыски", - отмечается в сообщении.
В результате правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и флэш-носители, на которых содержались сведения о изготовлении сертификатов о вакцинации и результатах тестирования, а также недействительные бланки международных COVID-сертификатов и отрицательные результаты ПЦР-тестов.
По предварительной информации, стоимость недействительного документа составляла 50 евро. В настоящее время устанавливают всех причастных лиц к совершению данного правонарушения. Следственные действия продолжаются.
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Твою?
Значит я прав.
Андрей Нешевченко
Я прекратил всякие контакты с вакцинированными. На всякий случай. Жена- тоже. Общественным транспортом не пользуемся, короткие визиты в супермаркет и всё. Поглядим, что из этого всего получится..
Наконец. Хоть новых букв решил добавить.
Хотя раньше писюкал, что с ваксами не общаешься. А тут такой крамболь.
Соврал. Впрочем. Как всегда.
Наверное. Перекрестное заражение. Бото-ваксо-бредом.
Контакты. Так и прут.
А ведь писал:
Андрей Нешевченко
Я прекратил всякие контакты с вакцинированными. На всякий случай. Жена- тоже. Общественным транспортом не пользуемся, короткие визиты в супермаркет и всё. Поглядим, что из этого всего получится..
И ???