РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13287 посетителей онлайн
Новости Происшествия
1 562 26
Львовщина (2684) сертификат (224)

Схема незаконного изготовления и распространения COVID-сертификатов и ПЦР-тестов ликвидирована на Львовщине и Закарпатье, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Масштабную схему незаконного изготовления и распространения Covid-сертификатов и ПЦР-тестов разоблачили пограничники совместно с полицейскими.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Нацполиции.

В частности, мероприятия проводили оперативные сотрудники Львовского и Чопского пограничных отрядов совместно со следователями Ужгородского РУП ГУНП в Закарпатской области по материалам уголовного производства, начатого по ст. 358 УК Украины, которое имело место в одном из пунктов пропуска в Закарпатье.

В одном из н.п. Львовской области в двух павильонах, предоставляющих услуги по страхованию, проведены санкционированные обыски", - отмечается в сообщении.

В результате правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и флэш-носители, на которых содержались сведения о изготовлении сертификатов о вакцинации и результатах тестирования, а также недействительные бланки международных COVID-сертификатов и отрицательные результаты ПЦР-тестов.

По предварительной информации, стоимость недействительного документа составляла 50 евро. В настоящее время устанавливают всех причастных лиц к совершению данного правонарушения. Следственные действия продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве разоблачили полицейского и медика, продававших COVID-сертификаты за 4-5 тыс. грн за штуку, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Схема незаконного изготовления и распространения COVID-сертификатов и ПЦР-тестов ликвидирована на Львовщине и Закарпатье, - Нацполиция 01
Схема незаконного изготовления и распространения COVID-сертификатов и ПЦР-тестов ликвидирована на Львовщине и Закарпатье, - Нацполиция 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
допоки буде попит-будуть й пропозиції...
показать весь комментарий
19.12.2021 09:50
+3
Може,чим корисним,зайнялися,б, борцуни?
показать весь комментарий
19.12.2021 10:02
+2
Шо,з рангу,під газом? Чи,по життю загажений? Лягаш смердючий
показать весь комментарий
19.12.2021 10:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
допоки буде попит-будуть й пропозиції...
показать весь комментарий
19.12.2021 09:50 Ответить
Злочинці,створили попит!!! Й,тепер знімають вершки,з пропохиції
показать весь комментарий
19.12.2021 10:22 Ответить
-- Алё, Сара, ты ещё сертификаты рисуешь?
-- Абонент поза зоною досяжності.
показать весь комментарий
19.12.2021 09:54 Ответить
Раніше вона жила навпроти тюрми. Тапер живе навпроти свого дому.
показать весь комментарий
19.12.2021 10:15 Ответить
Може,чим корисним,зайнялися,б, борцуни?
показать весь комментарий
19.12.2021 10:02 Ответить
Кормушку прикрыли.
Твою?
показать весь комментарий
19.12.2021 10:15 Ответить
Шо,з рангу,під газом? Чи,по життю загажений? Лягаш смердючий
показать весь комментарий
19.12.2021 10:19 Ответить
Перевозбудился.
Значит я прав.
показать весь комментарий
19.12.2021 10:22 Ответить
Ага! Так это чудо не только тупое, а ещё и бухое! Понятно...
показать весь комментарий
19.12.2021 10:23 Ответить
Насчет "чуда" . Я пожалуй соглашусь. Только не в одном. А в двух экземплярах. Ты и твоя женка.

Андрей Нешевченко

Я прекратил всякие контакты с вакцинированными. На всякий случай. Жена- тоже. Общественным транспортом не пользуемся, короткие визиты в супермаркет и всё. Поглядим, что из этого всего получится..
показать весь комментарий
19.12.2021 11:50 Ответить
Ты тупое, ты очень тупое, ты запредельно тупое, а ещё и бухое, оказывается.
показать весь комментарий
19.12.2021 11:55 Ответить

Наконец. Хоть новых букв решил добавить.
Хотя раньше писюкал, что с ваксами не общаешься. А тут такой крамболь.
Соврал. Впрочем. Как всегда.
показать весь комментарий
19.12.2021 12:04 Ответить
Ты тупое, ты очень тупое, ты запредельно тупое, а ещё и бухое, оказывается.
показать весь комментарий
19.12.2021 12:06 Ответить
Чуствуется. Тлетворное влияние пастора. Вот и "Привет" все время под нос себе бубонит. Бустеры. Да бустеры.
Наверное. Перекрестное заражение. Бото-ваксо-бредом.
показать весь комментарий
19.12.2021 12:10 Ответить
Ты тупое, ты очень тупое, ты запредельно тупое, а ещё и бухое, оказывается.
показать весь комментарий
19.12.2021 12:14 Ответить

Контакты. Так и прут.
А ведь писал:

Андрей Нешевченко

Я прекратил всякие контакты с вакцинированными. На всякий случай. Жена- тоже. Общественным транспортом не пользуемся, короткие визиты в супермаркет и всё. Поглядим, что из этого всего получится..
показать весь комментарий
19.12.2021 12:18 Ответить
Ты тупое, ты очень тупое, ты запредельно тупое, а ещё и бухое, оказывается.
показать весь комментарий
19.12.2021 12:19 Ответить
А твоя жена это знает?
показать весь комментарий
19.12.2021 12:23 Ответить
Ты тупое, ты очень тупое, ты запредельно тупое, а ещё и бухое, оказывается.
показать весь комментарий
19.12.2021 12:24 Ответить

И ???
показать весь комментарий
19.12.2021 12:34 Ответить
И Бобик опять сдох. В очередной раз.
показать весь комментарий
19.12.2021 18:02 Ответить
Мсора- нелюди...
показать весь комментарий
19.12.2021 10:20 Ответить
Ой, гадючник прикрыли.... Обидно, да?
показать весь комментарий
19.12.2021 10:28 Ответить
Патриоты -колядники..Из 25%
показать весь комментарий
19.12.2021 11:51 Ответить
подивимось: скільки тим "бізнесменам" дадуть років тюрьми. Якщо взагалі посадять.
показать весь комментарий
19.12.2021 12:07 Ответить
При таком количестве идиотов проще жить . А я никак не мог понять , как народец ,вёлся на МММ и Реонкосмет,
показать весь комментарий
19.12.2021 12:27 Ответить
 
 