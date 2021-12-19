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Львівщина (1931) сертифікат (213)

Схема незаконного виготовлення та розповсюдження COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів ліквідована на Львівщині та Закарпатті, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Масштабну схему незаконного виготовлення та розповсюдження Covid-сертифікатів та ПЛР-тестів викрили прикордонники спільно з поліцейськими.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі Нацполіції.

"Зокрема, заходи проводили оперативні співробітники Львівського та Чопського прикордонних загонів спільно зі слідчими Ужгородського РУП ГУНП у Закарпатській області за матеріалами кримінального провадження, розпочатого за ст. 358 КК України, яке мало місце в одному з пунктів пропуску на Закарпатті.

В одному з н.п. Львівської області у двох павільйонах, які надають послуги зі страхування, проведено санкціоновані обшуки", - відзначається у повідомленні.

Дивіться також: У Києві викрили поліцейського та медика, які продавали COVID-сертифікати за 4-5 тис. грн за штуку, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В результаті, правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку та флеш-носії, на яких містились відомості щодо виготовлення сертифікатів про вакцинацію та результатів тестування, а також недійсні бланки міжнародних COVID- сертифікатів та негативні результати ПЛР-тестів.

За попередньою інформацією вартість недійсного документа складала 50 євро. Наразі встановлюють всіх причетних осіб до вчинення даного правопорушення. Слідчі дії тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ ліквідувала найбільшу в Україні мережу із виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів. Щомісяця ділки "заробляли" понад 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Схема незаконного виготовлення та розповсюдження COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів ліквідована на Львівщині та Закарпатті, - Нацполіція 01
Схема незаконного виготовлення та розповсюдження COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів ліквідована на Львівщині та Закарпатті, - Нацполіція 02
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Топ коментарі
+3
допоки буде попит-будуть й пропозиції...
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19.12.2021 09:50
+3
Може,чим корисним,зайнялися,б, борцуни?
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19.12.2021 10:02
+2
Шо,з рангу,під газом? Чи,по життю загажений? Лягаш смердючий
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19.12.2021 10:19
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допоки буде попит-будуть й пропозиції...
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19.12.2021 09:50 Відповісти
Злочинці,створили попит!!! Й,тепер знімають вершки,з пропохиції
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19.12.2021 10:22 Відповісти
-- Алё, Сара, ты ещё сертификаты рисуешь?
-- Абонент поза зоною досяжності.
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19.12.2021 09:54 Відповісти
Раніше вона жила навпроти тюрми. Тапер живе навпроти свого дому.
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19.12.2021 10:15 Відповісти
Може,чим корисним,зайнялися,б, борцуни?
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19.12.2021 10:02 Відповісти
Кормушку прикрыли.
Твою?
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19.12.2021 10:15 Відповісти
Шо,з рангу,під газом? Чи,по життю загажений? Лягаш смердючий
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19.12.2021 10:19 Відповісти
Перевозбудился.
Значит я прав.
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19.12.2021 10:22 Відповісти
Ага! Так это чудо не только тупое, а ещё и бухое! Понятно...
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19.12.2021 10:23 Відповісти
Насчет "чуда" . Я пожалуй соглашусь. Только не в одном. А в двух экземплярах. Ты и твоя женка.

Андрей Нешевченко

Я прекратил всякие контакты с вакцинированными. На всякий случай. Жена- тоже. Общественным транспортом не пользуемся, короткие визиты в супермаркет и всё. Поглядим, что из этого всего получится..
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19.12.2021 11:50 Відповісти
Ты тупое, ты очень тупое, ты запредельно тупое, а ещё и бухое, оказывается.
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19.12.2021 11:55 Відповісти

Наконец. Хоть новых букв решил добавить.
Хотя раньше писюкал, что с ваксами не общаешься. А тут такой крамболь.
Соврал. Впрочем. Как всегда.
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19.12.2021 12:04 Відповісти
Ты тупое, ты очень тупое, ты запредельно тупое, а ещё и бухое, оказывается.
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19.12.2021 12:06 Відповісти
Чуствуется. Тлетворное влияние пастора. Вот и "Привет" все время под нос себе бубонит. Бустеры. Да бустеры.
Наверное. Перекрестное заражение. Бото-ваксо-бредом.
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19.12.2021 12:10 Відповісти
Ты тупое, ты очень тупое, ты запредельно тупое, а ещё и бухое, оказывается.
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19.12.2021 12:14 Відповісти

Контакты. Так и прут.
А ведь писал:

Андрей Нешевченко

Я прекратил всякие контакты с вакцинированными. На всякий случай. Жена- тоже. Общественным транспортом не пользуемся, короткие визиты в супермаркет и всё. Поглядим, что из этого всего получится..
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19.12.2021 12:18 Відповісти
Ты тупое, ты очень тупое, ты запредельно тупое, а ещё и бухое, оказывается.
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19.12.2021 12:19 Відповісти
А твоя жена это знает?
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19.12.2021 12:23 Відповісти
Ты тупое, ты очень тупое, ты запредельно тупое, а ещё и бухое, оказывается.
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19.12.2021 12:24 Відповісти

И ???
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19.12.2021 12:34 Відповісти
И Бобик опять сдох. В очередной раз.
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19.12.2021 18:02 Відповісти
Мсора- нелюди...
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19.12.2021 10:20 Відповісти
Ой, гадючник прикрыли.... Обидно, да?
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19.12.2021 10:28 Відповісти
Патриоты -колядники..Из 25%
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19.12.2021 11:51 Відповісти
подивимось: скільки тим "бізнесменам" дадуть років тюрьми. Якщо взагалі посадять.
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19.12.2021 12:07 Відповісти
При таком количестве идиотов проще жить . А я никак не мог понять , как народец ,вёлся на МММ и Реонкосмет,
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19.12.2021 12:27 Відповісти
 
 