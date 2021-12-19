Схема незаконного виготовлення та розповсюдження COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів ліквідована на Львівщині та Закарпатті, - Нацполіція
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Масштабну схему незаконного виготовлення та розповсюдження Covid-сертифікатів та ПЛР-тестів викрили прикордонники спільно з поліцейськими.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі Нацполіції.
"Зокрема, заходи проводили оперативні співробітники Львівського та Чопського прикордонних загонів спільно зі слідчими Ужгородського РУП ГУНП у Закарпатській області за матеріалами кримінального провадження, розпочатого за ст. 358 КК України, яке мало місце в одному з пунктів пропуску на Закарпатті.
В одному з н.п. Львівської області у двох павільйонах, які надають послуги зі страхування, проведено санкціоновані обшуки", - відзначається у повідомленні.
В результаті, правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку та флеш-носії, на яких містились відомості щодо виготовлення сертифікатів про вакцинацію та результатів тестування, а також недійсні бланки міжнародних COVID- сертифікатів та негативні результати ПЛР-тестів.
За попередньою інформацією вартість недійсного документа складала 50 євро. Наразі встановлюють всіх причетних осіб до вчинення даного правопорушення. Слідчі дії тривають.
Будь ласка, зачекайте...
-- Абонент поза зоною досяжності.
Твою?
Значит я прав.
Андрей Нешевченко
Я прекратил всякие контакты с вакцинированными. На всякий случай. Жена- тоже. Общественным транспортом не пользуемся, короткие визиты в супермаркет и всё. Поглядим, что из этого всего получится..
Наконец. Хоть новых букв решил добавить.
Хотя раньше писюкал, что с ваксами не общаешься. А тут такой крамболь.
Соврал. Впрочем. Как всегда.
Наверное. Перекрестное заражение. Бото-ваксо-бредом.
Контакты. Так и прут.
А ведь писал:
Андрей Нешевченко
Я прекратил всякие контакты с вакцинированными. На всякий случай. Жена- тоже. Общественным транспортом не пользуемся, короткие визиты в супермаркет и всё. Поглядим, что из этого всего получится..
И ???