СБУ ліквідувала найбільшу в Україні мережу із виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів. Щомісяця ділки "заробляли" понад 5 млн грн. ФОТОрепортаж
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СБУ продовжує комплексні заходи щодо протидії системним загрозам у сфері охорони здоров’я громадян України. У ході слідчо-оперативних дій у Києві викрито ще одну схему незаконного одержання міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За гроші ділки пропонували оформити відповідні медичні документи без фактичного проведення щеплень.
Як свідчать попередні дані, "прибуток" зловмисників становив понад 5 млн грн щомісяця. Наразі це найбільша за кількістю виготовлених COVID-фальшивок мережа в Україні.
Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для реалізації схеми вони залучили декількох керівників медзакладів та 6 сімейних лікарів із різних регіонів країни.
За різні суми грошей вони вносили дані "клієнтів" до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг "Дія".
Для передачі "списків" на оформлення фіктивних документів організатори оборудки залучали посередників. Крім того, через них підтримували зв'язок та передавали гроші.
За матеріалами СБУ, вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу.
У межах кримінального провадження триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.
Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники кібердепартаменту СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
мудрі лікарі,
мудрий нарід
......
яка мудра у нас країна !!!
А сертификат уже является "официальным документом" имеющим юридическую силу?
Причина одна - отсутствие мозгов и образования. Всё.
Как минимум, новость про огромные прибыли торговцев левыми сертификатами выглядит комично на фоне страданий антиваксеров на тему прибылей фармы, которая поэтому, якобы, хочет всех поработить. Т.е. государство платить деньги из налогов на вакцину не может, это фу-фу-фу, а нести свои деньги (5 млн гривень в месяц только в одной "точке") за липовую бумажку это нормас. "Вы не понимаете, это другое" (с)
не уплата налогов
Большой устойчивый спрос?
ортами Росії і сумнівним минулим,, призначають міністрами
Тишина, стоящая в этот день на улицах Мельбурна - мирового рекордсмена по локдаунам и вакцинации - можно описать одним словом: гробовая.
Мельбурн производит сюррелистическое впечатление курортного города в несезон, когда на улицах никого нет: ни местных жителей, ни отдыхающих.
С 7 утра по моей улице нет машин, вообще нет, совсем, никто не поехал ни по делам, ни на работу.
На магистралях в 8 утра было ощущение утра выходного дня: нет траффика. Но самое потрясающее впечатление было в 8:30 утра от торговой улицы Бёрк стрит (Bourke Street): на ней полностью отсутствовали пешеходы.
В "раньшее время" я вместе с другими оффисными работниками киздовала быстренько вверх по улице к стации Кэмбэруэлл, чтобы к 9 утра, как штык, быть на работе (и лабать софтверную нетленку).
Сейчас пешеходов нет.
Вообще нет, совсем.
Никто не стоит в очереди за кофе, поглядывая на часы, чтобы получить привычную дозу кофеина перед началом рабочего дня.
Вы понимаете, что это такое, когда от работающих заняты 20%?
Это означает, что 80% экономики Мельбурна умерла.
А что же такое случилось сегодня?
А закончилось "чрезвычайное состояние" (вместо него введено другое), и ПОТОМУ ЗАКОНЧИЛИСЬ ВСЕ ВЫПЛАТЫ.
Население испытывает шок.
А ведь у местных проституток по призванию, занятых в должностях слуг народа на гос службе, было ЦЕЛЫХ 2 ГОДА ЧТОБЫ СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ.
У них было два года, когда им шли выплаты от федерального правительства, они могли потратить эти 2 года на обучение, на получение новой профессии.
Австралийские слуги народа - дебилы.
Локдауны обходятся экономике очень, очень дорого.
У убийства экономики Мельбурна есть ценник: 1 триллион 400 миллиардов долларов, потому что основным получателем этих денег от федерального правительства является штат Виктория.
Очень смеялась увидев, что в мастерскую по ремонту обуви вход разрешен только вакцинированным.
Вы поняли?
Набойку на каблук поставить дозволялось только вакцинированным.
Дикари - они не в Африке, о нет.
Дикари - они в лейбористском правительстве штата Виктория.
Оно бы и ладно, живут же в Африке?
Только дикарям не то что инвестиций, а и пожертвований не дают.
Введут в Украине обязательную вакцинацию для работников и покупателей торговых точек - и в Украине ритейл умрет.
Побольше треша, я так считаю.
Бандарлогам следовало бы знать, что премьерша штата Квинсленд, Настя Палащюк, отличается большим пристрастием к садизму, и что продержав 5 месяцев (!) жителей штата на границе (с палтиковыми "надолбами"), не давая им разрешения на въезд домой (один человек не дождался разрешения въехать домой и умер), Настя что-нибудь доверчивым придуркам обязательно отсыпет.
Вчера, в первый день открытия Квинсленда, пассажиров аж двух рейсов самолетов из Ньюкасла (это где придурки дважды-проколотые ночной клуб посетили, да и инфестировались) отправили в карантин на 2 недели за их счет.
И дело тут не только в садизме премьерши Квинсленда.
Просто Настя только что отстроила карантинные бараки и ей нужно отбить их стоимость.
Как думаете, с такими властями, как Педалик и Премьер Виктории, Эндрюс, увидим мы коз, пасущихся на улицах Киева и Мельбурна?
Как насчет кур, клюющих травку на газонах вдоль центральных улиц города?
Сегоднящняя ситуация в Мельбурне обещает, что мы будем воистину жить "в единении с природой", питаясь от натурального хозяйства, которое будем вести в большом городе.
Иными словами, к нам идут 90-е с их переделом имущества.
Козу видела, не поэтесса Одоевцева, а писательница Берберова, Нина Берберова.
О ее встрече с козой на улицах Питера написано в ее мемуарах "Курсив мой".
Времена гражданской войны, между прочим.