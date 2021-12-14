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підробка (339) СБУ (10022) сертифікат (213)

СБУ ліквідувала найбільшу в Україні мережу із виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів. Щомісяця ділки "заробляли" понад 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

СБУ продовжує комплексні заходи щодо протидії системним загрозам у сфері охорони здоров’я громадян України. У ході слідчо-оперативних дій у Києві викрито ще одну схему незаконного одержання міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За гроші ділки пропонували оформити відповідні медичні документи без фактичного проведення щеплень.

Як свідчать попередні дані, "прибуток" зловмисників становив понад 5 млн грн щомісяця. Наразі це найбільша за кількістю виготовлених COVID-фальшивок мережа в Україні.

Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для реалізації схеми вони залучили декількох керівників медзакладів та 6 сімейних лікарів із різних регіонів країни.

СБУ ліквідувала найбільшу в Україні мережу із виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів. Щомісяця ділки заробляли понад 5 млн грн 01

За різні суми грошей вони вносили дані "клієнтів" до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг "Дія".

Для передачі "списків" на оформлення фіктивних документів організатори оборудки залучали посередників. Крім того, через них підтримували зв'язок та передавали гроші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група лікарів на Вінниччині налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За матеріалами СБУ, вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу.

СБУ ліквідувала найбільшу в Україні мережу із виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів. Щомісяця ділки заробляли понад 5 млн грн 02

У межах кримінального провадження триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники кібердепартаменту СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

СБУ ліквідувала найбільшу в Україні мережу із виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів. Щомісяця ділки заробляли понад 5 млн грн 03
СБУ ліквідувала найбільшу в Україні мережу із виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів. Щомісяця ділки заробляли понад 5 млн грн 04
Фото: сайт СБУ
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Топ коментарі
+17
чому ж ви, шановні не викриваєте зрадників так ефективно?
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14.12.2021 14:45
+14
СБУ, погоняйте бабок на базаре, семками торгуют, а кассового аппарата нет!!!
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14.12.2021 14:58
+6
А підробка документів уже віднесена до підвідомчості фсбу?
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14.12.2021 15:03
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чому ж ви, шановні не викриваєте зрадників так ефективно?
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14.12.2021 14:45 Відповісти
Тут респект - хоть чтото- антиваксерский ФСБный тренд нужно купировать - пусть в засрашке кацапью не прививается. Израиль уже давно привился- весь
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14.12.2021 19:39 Відповісти
в кожній поліклініці працює подібна банда
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14.12.2021 14:58 Відповісти
мудрий ЗЕ-лідент,
мудрі лікарі,
мудрий нарід
......
яка мудра у нас країна !!!
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14.12.2021 14:58 Відповісти
И почему такой мудрый нарит не хотят брать в НАТУ?!
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14.12.2021 14:59 Відповісти
СБУ, погоняйте бабок на базаре, семками торгуют, а кассового аппарата нет!!!
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14.12.2021 14:58 Відповісти
Не упусти момент,пока психиатров не погоняли-постарайся успеть
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14.12.2021 18:33 Відповісти
Давно пора...
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14.12.2021 21:23 Відповісти
А підробка документів уже віднесена до підвідомчості фсбу?
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14.12.2021 15:03 Відповісти
Еще есть "глупый" вопросик:
А сертификат уже является "официальным документом" имеющим юридическую силу?
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14.12.2021 21:47 Відповісти
Люди платят деньги , что бы не привиться и большие деньги!!!! А я привился- уже прям думаю ,что они там колят? Пока все ок, но собака моя не пережила!!!!
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14.12.2021 15:09 Відповісти
а Ви, перепрошую, собачці ковідну вакцину вкололи??
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14.12.2021 15:16 Відповісти
Нет собака не привитая от ковида !!! Просто умерла жалко!!!!
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14.12.2021 15:19 Відповісти
співчуваю, я теж у минулому році собаку втратив... 18 років жила з нами
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14.12.2021 15:33 Відповісти
А собака каким боком к прививкам?
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14.12.2021 15:17 Відповісти
просто собака , просто моя!!!! И никаким боком!!!!
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14.12.2021 15:20 Відповісти
Жалко собаку, но в контексте того, как вы написали, можно разного нафантазировать.
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14.12.2021 15:23 Відповісти
Вот например. Жестокое поедание собаки после вакцины!

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14.12.2021 15:26 Відповісти
ну!!! Народ платит огромные деньги ,что бы не вакцинироваться Файзером бесплатно!!! Наерное есть причины? Посмотрим . Помирать то всем, но не хочется торопить .
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14.12.2021 15:32 Відповісти
антивакси існували з моменту, як придумали вакцинацію взагалі, ніщо не нове в цьому світі.
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14.12.2021 17:11 Відповісти
это точно
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14.12.2021 17:54 Відповісти
> "Наерное есть причины?"

Причина одна - отсутствие мозгов и образования. Всё.

Как минимум, новость про огромные прибыли торговцев левыми сертификатами выглядит комично на фоне страданий антиваксеров на тему прибылей фармы, которая поэтому, якобы, хочет всех поработить. Т.е. государство платить деньги из налогов на вакцину не может, это фу-фу-фу, а нести свои деньги (5 млн гривень в месяц только в одной "точке") за липовую бумажку это нормас. "Вы не понимаете, это другое" (с)
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14.12.2021 18:16 Відповісти
В этом виновато государство придумавшее сертификаты и паспорта . Абсолютно бесполезная и бездарная идея .
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14.12.2021 18:56 Відповісти
Других идей у меня для вас нет. Раз нарид не врубает сам и не соблюдает простейшие меры, приходится воодить сертификаты и паспорта.
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14.12.2021 19:11 Відповісти
инстинкт самосохранения
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14.12.2021 15:50 Відповісти
А чё не 5 миллиардов? Или 50000 тысяч миллионов?
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14.12.2021 15:15 Відповісти
А можно хоть крамглаза глянуть шотам по делам этим, уже который месяц задерживают когото, а "радостных" посадок нету. Подозреваю шо все дела даже без башляния в суде потихоньку сыпятся.
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14.12.2021 15:15 Відповісти
просто тупе "обілечування"...
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14.12.2021 15:39 Відповісти
"понад 5млн. грн"
не уплата налогов
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14.12.2021 16:00 Відповісти
"Большой фарме" мы платить не будем они наживаются на бедных людях(хотя уже все уплачено), а вот мошенникам и подонкам, это легко, почему мы не в ЕС и НАТО еще я прямо хз...
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14.12.2021 15:38 Відповісти
просто прийшли обілетити - борцуни гребані ..., попрацюйте в апараті ОП , УкрОборонпромі, самій Конторі... там кротів що ...
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14.12.2021 15:38 Відповісти
Сделали бы зарплату врачам такую, какую обещали.
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14.12.2021 15:47 Відповісти
Попались на том что громче всех требовали 1000 гривень.
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14.12.2021 16:28 Відповісти
СБУ их душит и душит. А количество не уменьшается.
Большой устойчивый спрос?
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14.12.2021 17:03 Відповісти
Не поделились с СБУ - вот и прилетело))) хотя половина СБУ-шников сделала себе "липовые" сертификаты! Черти Вы рогатые и тупые свиньи - ходить и торбить врачей...
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14.12.2021 17:53 Відповісти
Це ж треба бути такими конченими, щоб боятись щепитись)))
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14.12.2021 17:54 Відповісти
Пора уже просто сделать это официально. И деньги в бюджет.
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14.12.2021 18:06 Відповісти
В этой подлой схеме имеется несколько важных моментов. 1. Эти горе-врачи, кроме того, что способствуют распространению опасной заразы, и кладя в свой карман грязные бабки, еще и списывают - (выбрасывают в унитаз) недешевую вакцину, приобретенную на наши налоги ! Ресурсы, которых так не хватает на фронте. 2. Уроды, покупающие фальшивый сертификат и размахивая ним, подвергают опасности заражения окружающих, поскольку невакцинированные имеют куда больший шанс быть носителями короны. Кроме того, бравируя поддельной "бумагой", эта публика путешествует по той же Европе, заражая ее граждан и тем самым дискредитируя нашу страну ! 3. Утешает то, что эти бакланы, хапанув корону и попав в реанимацию, не получат надлежащей помощи, поскольку протоколы для вакцинированных и не - отличаются крепко. Крематорий им в помощь !
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14.12.2021 18:14 Відповісти
Иван , ты бы хоть матчасть почитал по короновирусу . Короновирус заражает независимо от статуса вакцинирования . То есть для вируса нет разницы вакцинирован ты или нет . Вакцинированные разносят вирус таким же образом как и обычные люди . Плюс новый вариант омикрон в основном заражает вакцинировнных .
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14.12.2021 18:53 Відповісти
Билл, а где ты прочитал, что вакцинированные не могут являться переносчиками вируса ? Я такого не утверждал ! В гораздо меньшей степени - да. Тщательней читай, друже. Тщательней.
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14.12.2021 19:09 Відповісти
В том то и дело что вакцинированные несут его в большей степени .
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14.12.2021 19:18 Відповісти
Пруф в студию.
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14.12.2021 20:39 Відповісти
А звідки вони знають, що вона найбільша?
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14.12.2021 19:24 Відповісти
Ну, друже... Тогда человечество в ближайшее время ждет добровольная смерть от чумы, холеры, оспы, полиомиелита..., поскольку мы все от них вакцинированы и, по-твоему, являемся их опасными коллективными разносчиками. Так что, садимся за мат. часть, дружище.
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14.12.2021 19:26 Відповісти
Десятку лупіть не вагаючись , з конфіскацією . А покупцям - тисяч 280 штрафу . Акурат на лікування десяти антиваксерів з кожного.
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14.12.2021 20:56 Відповісти
Огидно читати за "псевдодіяльність "СБУ-забороняють артистам в,їзд в Україну,а пройдисвіти з пасп
ортами Росії і сумнівним минулим,, призначають міністрами
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14.12.2021 21:45 Відповісти
Сегодняшний день в Мельбурне - один из самых странных дней в моей жизни.
Тишина, стоящая в этот день на улицах Мельбурна - мирового рекордсмена по локдаунам и вакцинации - можно описать одним словом: гробовая.
Мельбурн производит сюррелистическое впечатление курортного города в несезон, когда на улицах никого нет: ни местных жителей, ни отдыхающих.
С 7 утра по моей улице нет машин, вообще нет, совсем, никто не поехал ни по делам, ни на работу.
На магистралях в 8 утра было ощущение утра выходного дня: нет траффика. Но самое потрясающее впечатление было в 8:30 утра от торговой улицы Бёрк стрит (Bourke Street): на ней полностью отсутствовали пешеходы.
В "раньшее время" я вместе с другими оффисными работниками киздовала быстренько вверх по улице к стации Кэмбэруэлл, чтобы к 9 утра, как штык, быть на работе (и лабать софтверную нетленку).
Сейчас пешеходов нет.
Вообще нет, совсем.
Никто не стоит в очереди за кофе, поглядывая на часы, чтобы получить привычную дозу кофеина перед началом рабочего дня.
Вы понимаете, что это такое, когда от работающих заняты 20%?
Это означает, что 80% экономики Мельбурна умерла.

А что же такое случилось сегодня?
А закончилось "чрезвычайное состояние" (вместо него введено другое), и ПОТОМУ ЗАКОНЧИЛИСЬ ВСЕ ВЫПЛАТЫ.
Население испытывает шок.
А ведь у местных проституток по призванию, занятых в должностях слуг народа на гос службе, было ЦЕЛЫХ 2 ГОДА ЧТОБЫ СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ.
У них было два года, когда им шли выплаты от федерального правительства, они могли потратить эти 2 года на обучение, на получение новой профессии.
Австралийские слуги народа - дебилы.

Локдауны обходятся экономике очень, очень дорого.
У убийства экономики Мельбурна есть ценник: 1 триллион 400 миллиардов долларов, потому что основным получателем этих денег от федерального правительства является штат Виктория.
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15.12.2021 04:07 Відповісти
Фюрер шата Виктория, Австралия, Дэниэл Эндрюс, даже собирается допустить недочеловеков, невакцинированных жителей штата Виктория, в магазины промтоварные (в них никого нет, я же шла сегодня по торговой улице, двери магазинов открыты, все видно, сколько там человек внутри).
Очень смеялась увидев, что в мастерскую по ремонту обуви вход разрешен только вакцинированным.
Вы поняли?
Набойку на каблук поставить дозволялось только вакцинированным.
Дикари - они не в Африке, о нет.
Дикари - они в лейбористском правительстве штата Виктория.
Оно бы и ладно, живут же в Африке?
Только дикарям не то что инвестиций, а и пожертвований не дают.

Введут в Украине обязательную вакцинацию для работников и покупателей торговых точек - и в Украине ритейл умрет.
Побольше треша, я так считаю.
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15.12.2021 04:13 Відповісти
Бандарлоги поверили, что дважды проколотые будут жить как раньше, только еще лучше, и закупив билеты в наконец открывшийся для других бантустанов "суверенной" Австралии штат Квнсленд, ломанулись на пляжах отдохнуть.
Бандарлогам следовало бы знать, что премьерша штата Квинсленд, Настя Палащюк, отличается большим пристрастием к садизму, и что продержав 5 месяцев (!) жителей штата на границе (с палтиковыми "надолбами"), не давая им разрешения на въезд домой (один человек не дождался разрешения въехать домой и умер), Настя что-нибудь доверчивым придуркам обязательно отсыпет.
Вчера, в первый день открытия Квинсленда, пассажиров аж двух рейсов самолетов из Ньюкасла (это где придурки дважды-проколотые ночной клуб посетили, да и инфестировались) отправили в карантин на 2 недели за их счет.
И дело тут не только в садизме премьерши Квинсленда.
Просто Настя только что отстроила карантинные бараки и ей нужно отбить их стоимость.

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15.12.2021 04:22 Відповісти
Поэтесса Одоевская писала в своих мемуарах, что в послереволюционном Питере (то ли в 1918, то ли в 1919 году) она видела на центральных улицах Питера пасущуюся козу.
Как думаете, с такими властями, как Педалик и Премьер Виктории, Эндрюс, увидим мы коз, пасущихся на улицах Киева и Мельбурна?
Как насчет кур, клюющих травку на газонах вдоль центральных улиц города?
Сегоднящняя ситуация в Мельбурне обещает, что мы будем воистину жить "в единении с природой", питаясь от натурального хозяйства, которое будем вести в большом городе.
Иными словами, к нам идут 90-е с их переделом имущества.
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15.12.2021 04:28 Відповісти
Упс, ошиблась.
Козу видела, не поэтесса Одоевцева, а писательница Берберова, Нина Берберова.
О ее встрече с козой на улицах Питера написано в ее мемуарах "Курсив мой".
Времена гражданской войны, между прочим.
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15.12.2021 04:32 Відповісти
 
 