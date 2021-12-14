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Новости Происшествия
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подделка (414) СБУ (18674) сертификат (224)

СБУ ликвидировала крупнейшую в Украине сеть по производству фальшивых COVID-сертификатов. Ежемесячно дельцы "зарабатывали" более 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ продолжает комплексные меры по противодействию системным угрозам в сфере здравоохранения граждан Украины. В ходе следственно-оперативных действий в Киеве разоблачена еще одна схема незаконного получения международных свидетельств о вакцинации от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За деньги дельцы предлагали оформить соответствующие медицинские документы без фактической прививки.

Как свидетельствуют предварительные данные, "прибыль" злоумышленников составила более 5 млн грн ежемесячно. Сейчас это самая большая по количеству изготовленная COVID-фальшивка сеть в Украине.

Установлено, что противоправную деятельность организовали два жителя столицы. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и 6 семейных врачей из разных регионов страны.

СБУ ликвидировала крупнейшую в Украине сеть по производству фальшивых COVID-сертификатов. Ежемесячно дельцы зарабатывали более 5 млн грн 01

За разные суммы денег они вносили данные "клиентов" в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дія".

Для передачи "списков" на оформление фиктивных документов организаторы сделки привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группа врачей в Винницкой области наладила схему продажи фиктивных COVID-сертификатов, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По материалам СБУ, решается вопрос по сообщению организаторам схемы о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.

СБУ ликвидировала крупнейшую в Украине сеть по производству фальшивых COVID-сертификатов. Ежемесячно дельцы зарабатывали более 5 млн грн 02

В рамках уголовного производства идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками кибердепартамента СБУ совместно со следователями Национальной полиции и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

СБУ ликвидировала крупнейшую в Украине сеть по производству фальшивых COVID-сертификатов. Ежемесячно дельцы зарабатывали более 5 млн грн 03
СБУ ликвидировала крупнейшую в Украине сеть по производству фальшивых COVID-сертификатов. Ежемесячно дельцы зарабатывали более 5 млн грн 04
Фото: сайт СБУ
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Топ комментарии
+17
чому ж ви, шановні не викриваєте зрадників так ефективно?
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14.12.2021 14:45
+14
СБУ, погоняйте бабок на базаре, семками торгуют, а кассового аппарата нет!!!
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14.12.2021 14:58
+6
А підробка документів уже віднесена до підвідомчості фсбу?
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14.12.2021 15:03
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Правила форума Совет форумчан
чому ж ви, шановні не викриваєте зрадників так ефективно?
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14.12.2021 14:45 Ответить
Тут респект - хоть чтото- антиваксерский ФСБный тренд нужно купировать - пусть в засрашке кацапью не прививается. Израиль уже давно привился- весь
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14.12.2021 19:39 Ответить
в кожній поліклініці працює подібна банда
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14.12.2021 14:58 Ответить
мудрий ЗЕ-лідент,
мудрі лікарі,
мудрий нарід
......
яка мудра у нас країна !!!
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14.12.2021 14:58 Ответить
И почему такой мудрый нарит не хотят брать в НАТУ?!
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14.12.2021 14:59 Ответить
СБУ, погоняйте бабок на базаре, семками торгуют, а кассового аппарата нет!!!
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14.12.2021 14:58 Ответить
Не упусти момент,пока психиатров не погоняли-постарайся успеть
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14.12.2021 18:33 Ответить
Давно пора...
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14.12.2021 21:23 Ответить
А підробка документів уже віднесена до підвідомчості фсбу?
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14.12.2021 15:03 Ответить
Еще есть "глупый" вопросик:
А сертификат уже является "официальным документом" имеющим юридическую силу?
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14.12.2021 21:47 Ответить
Люди платят деньги , что бы не привиться и большие деньги!!!! А я привился- уже прям думаю ,что они там колят? Пока все ок, но собака моя не пережила!!!!
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14.12.2021 15:09 Ответить
а Ви, перепрошую, собачці ковідну вакцину вкололи??
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14.12.2021 15:16 Ответить
Нет собака не привитая от ковида !!! Просто умерла жалко!!!!
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14.12.2021 15:19 Ответить
співчуваю, я теж у минулому році собаку втратив... 18 років жила з нами
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14.12.2021 15:33 Ответить
А собака каким боком к прививкам?
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14.12.2021 15:17 Ответить
просто собака , просто моя!!!! И никаким боком!!!!
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14.12.2021 15:20 Ответить
Жалко собаку, но в контексте того, как вы написали, можно разного нафантазировать.
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14.12.2021 15:23 Ответить
Вот например. Жестокое поедание собаки после вакцины!

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14.12.2021 15:26 Ответить
ну!!! Народ платит огромные деньги ,что бы не вакцинироваться Файзером бесплатно!!! Наерное есть причины? Посмотрим . Помирать то всем, но не хочется торопить .
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14.12.2021 15:32 Ответить
антивакси існували з моменту, як придумали вакцинацію взагалі, ніщо не нове в цьому світі.
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14.12.2021 17:11 Ответить
это точно
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14.12.2021 17:54 Ответить
> "Наерное есть причины?"

Причина одна - отсутствие мозгов и образования. Всё.

Как минимум, новость про огромные прибыли торговцев левыми сертификатами выглядит комично на фоне страданий антиваксеров на тему прибылей фармы, которая поэтому, якобы, хочет всех поработить. Т.е. государство платить деньги из налогов на вакцину не может, это фу-фу-фу, а нести свои деньги (5 млн гривень в месяц только в одной "точке") за липовую бумажку это нормас. "Вы не понимаете, это другое" (с)
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14.12.2021 18:16 Ответить
В этом виновато государство придумавшее сертификаты и паспорта . Абсолютно бесполезная и бездарная идея .
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14.12.2021 18:56 Ответить
Других идей у меня для вас нет. Раз нарид не врубает сам и не соблюдает простейшие меры, приходится воодить сертификаты и паспорта.
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14.12.2021 19:11 Ответить
инстинкт самосохранения
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14.12.2021 15:50 Ответить
А чё не 5 миллиардов? Или 50000 тысяч миллионов?
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14.12.2021 15:15 Ответить
А можно хоть крамглаза глянуть шотам по делам этим, уже который месяц задерживают когото, а "радостных" посадок нету. Подозреваю шо все дела даже без башляния в суде потихоньку сыпятся.
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14.12.2021 15:15 Ответить
просто тупе "обілечування"...
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14.12.2021 15:39 Ответить
"понад 5млн. грн"
не уплата налогов
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14.12.2021 16:00 Ответить
"Большой фарме" мы платить не будем они наживаются на бедных людях(хотя уже все уплачено), а вот мошенникам и подонкам, это легко, почему мы не в ЕС и НАТО еще я прямо хз...
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14.12.2021 15:38 Ответить
просто прийшли обілетити - борцуни гребані ..., попрацюйте в апараті ОП , УкрОборонпромі, самій Конторі... там кротів що ...
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14.12.2021 15:38 Ответить
Сделали бы зарплату врачам такую, какую обещали.
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14.12.2021 15:47 Ответить
Попались на том что громче всех требовали 1000 гривень.
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14.12.2021 16:28 Ответить
СБУ их душит и душит. А количество не уменьшается.
Большой устойчивый спрос?
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14.12.2021 17:03 Ответить
Не поделились с СБУ - вот и прилетело))) хотя половина СБУ-шников сделала себе "липовые" сертификаты! Черти Вы рогатые и тупые свиньи - ходить и торбить врачей...
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14.12.2021 17:53 Ответить
Це ж треба бути такими конченими, щоб боятись щепитись)))
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14.12.2021 17:54 Ответить
Пора уже просто сделать это официально. И деньги в бюджет.
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14.12.2021 18:06 Ответить
В этой подлой схеме имеется несколько важных моментов. 1. Эти горе-врачи, кроме того, что способствуют распространению опасной заразы, и кладя в свой карман грязные бабки, еще и списывают - (выбрасывают в унитаз) недешевую вакцину, приобретенную на наши налоги ! Ресурсы, которых так не хватает на фронте. 2. Уроды, покупающие фальшивый сертификат и размахивая ним, подвергают опасности заражения окружающих, поскольку невакцинированные имеют куда больший шанс быть носителями короны. Кроме того, бравируя поддельной "бумагой", эта публика путешествует по той же Европе, заражая ее граждан и тем самым дискредитируя нашу страну ! 3. Утешает то, что эти бакланы, хапанув корону и попав в реанимацию, не получат надлежащей помощи, поскольку протоколы для вакцинированных и не - отличаются крепко. Крематорий им в помощь !
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14.12.2021 18:14 Ответить
Иван , ты бы хоть матчасть почитал по короновирусу . Короновирус заражает независимо от статуса вакцинирования . То есть для вируса нет разницы вакцинирован ты или нет . Вакцинированные разносят вирус таким же образом как и обычные люди . Плюс новый вариант омикрон в основном заражает вакцинировнных .
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14.12.2021 18:53 Ответить
Билл, а где ты прочитал, что вакцинированные не могут являться переносчиками вируса ? Я такого не утверждал ! В гораздо меньшей степени - да. Тщательней читай, друже. Тщательней.
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14.12.2021 19:09 Ответить
В том то и дело что вакцинированные несут его в большей степени .
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14.12.2021 19:18 Ответить
Пруф в студию.
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14.12.2021 20:39 Ответить
А звідки вони знають, що вона найбільша?
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14.12.2021 19:24 Ответить
Ну, друже... Тогда человечество в ближайшее время ждет добровольная смерть от чумы, холеры, оспы, полиомиелита..., поскольку мы все от них вакцинированы и, по-твоему, являемся их опасными коллективными разносчиками. Так что, садимся за мат. часть, дружище.
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14.12.2021 19:26 Ответить
Десятку лупіть не вагаючись , з конфіскацією . А покупцям - тисяч 280 штрафу . Акурат на лікування десяти антиваксерів з кожного.
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14.12.2021 20:56 Ответить
Огидно читати за "псевдодіяльність "СБУ-забороняють артистам в,їзд в Україну,а пройдисвіти з пасп
ортами Росії і сумнівним минулим,, призначають міністрами
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14.12.2021 21:45 Ответить
Сегодняшний день в Мельбурне - один из самых странных дней в моей жизни.
Тишина, стоящая в этот день на улицах Мельбурна - мирового рекордсмена по локдаунам и вакцинации - можно описать одним словом: гробовая.
Мельбурн производит сюррелистическое впечатление курортного города в несезон, когда на улицах никого нет: ни местных жителей, ни отдыхающих.
С 7 утра по моей улице нет машин, вообще нет, совсем, никто не поехал ни по делам, ни на работу.
На магистралях в 8 утра было ощущение утра выходного дня: нет траффика. Но самое потрясающее впечатление было в 8:30 утра от торговой улицы Бёрк стрит (Bourke Street): на ней полностью отсутствовали пешеходы.
В "раньшее время" я вместе с другими оффисными работниками киздовала быстренько вверх по улице к стации Кэмбэруэлл, чтобы к 9 утра, как штык, быть на работе (и лабать софтверную нетленку).
Сейчас пешеходов нет.
Вообще нет, совсем.
Никто не стоит в очереди за кофе, поглядывая на часы, чтобы получить привычную дозу кофеина перед началом рабочего дня.
Вы понимаете, что это такое, когда от работающих заняты 20%?
Это означает, что 80% экономики Мельбурна умерла.

А что же такое случилось сегодня?
А закончилось "чрезвычайное состояние" (вместо него введено другое), и ПОТОМУ ЗАКОНЧИЛИСЬ ВСЕ ВЫПЛАТЫ.
Население испытывает шок.
А ведь у местных проституток по призванию, занятых в должностях слуг народа на гос службе, было ЦЕЛЫХ 2 ГОДА ЧТОБЫ СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ.
У них было два года, когда им шли выплаты от федерального правительства, они могли потратить эти 2 года на обучение, на получение новой профессии.
Австралийские слуги народа - дебилы.

Локдауны обходятся экономике очень, очень дорого.
У убийства экономики Мельбурна есть ценник: 1 триллион 400 миллиардов долларов, потому что основным получателем этих денег от федерального правительства является штат Виктория.
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15.12.2021 04:07 Ответить
Фюрер шата Виктория, Австралия, Дэниэл Эндрюс, даже собирается допустить недочеловеков, невакцинированных жителей штата Виктория, в магазины промтоварные (в них никого нет, я же шла сегодня по торговой улице, двери магазинов открыты, все видно, сколько там человек внутри).
Очень смеялась увидев, что в мастерскую по ремонту обуви вход разрешен только вакцинированным.
Вы поняли?
Набойку на каблук поставить дозволялось только вакцинированным.
Дикари - они не в Африке, о нет.
Дикари - они в лейбористском правительстве штата Виктория.
Оно бы и ладно, живут же в Африке?
Только дикарям не то что инвестиций, а и пожертвований не дают.

Введут в Украине обязательную вакцинацию для работников и покупателей торговых точек - и в Украине ритейл умрет.
Побольше треша, я так считаю.
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15.12.2021 04:13 Ответить
Бандарлоги поверили, что дважды проколотые будут жить как раньше, только еще лучше, и закупив билеты в наконец открывшийся для других бантустанов "суверенной" Австралии штат Квнсленд, ломанулись на пляжах отдохнуть.
Бандарлогам следовало бы знать, что премьерша штата Квинсленд, Настя Палащюк, отличается большим пристрастием к садизму, и что продержав 5 месяцев (!) жителей штата на границе (с палтиковыми "надолбами"), не давая им разрешения на въезд домой (один человек не дождался разрешения въехать домой и умер), Настя что-нибудь доверчивым придуркам обязательно отсыпет.
Вчера, в первый день открытия Квинсленда, пассажиров аж двух рейсов самолетов из Ньюкасла (это где придурки дважды-проколотые ночной клуб посетили, да и инфестировались) отправили в карантин на 2 недели за их счет.
И дело тут не только в садизме премьерши Квинсленда.
Просто Настя только что отстроила карантинные бараки и ей нужно отбить их стоимость.

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15.12.2021 04:22 Ответить
Поэтесса Одоевская писала в своих мемуарах, что в послереволюционном Питере (то ли в 1918, то ли в 1919 году) она видела на центральных улицах Питера пасущуюся козу.
Как думаете, с такими властями, как Педалик и Премьер Виктории, Эндрюс, увидим мы коз, пасущихся на улицах Киева и Мельбурна?
Как насчет кур, клюющих травку на газонах вдоль центральных улиц города?
Сегоднящняя ситуация в Мельбурне обещает, что мы будем воистину жить "в единении с природой", питаясь от натурального хозяйства, которое будем вести в большом городе.
Иными словами, к нам идут 90-е с их переделом имущества.
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15.12.2021 04:28 Ответить
Упс, ошиблась.
Козу видела, не поэтесса Одоевцева, а писательница Берберова, Нина Берберова.
О ее встрече с козой на улицах Питера написано в ее мемуарах "Курсив мой".
Времена гражданской войны, между прочим.
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15.12.2021 04:32 Ответить
 
 