СБУ ликвидировала крупнейшую в Украине сеть по производству фальшивых COVID-сертификатов. Ежемесячно дельцы "зарабатывали" более 5 млн грн. ФОТОрепортаж
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СБУ продолжает комплексные меры по противодействию системным угрозам в сфере здравоохранения граждан Украины. В ходе следственно-оперативных действий в Киеве разоблачена еще одна схема незаконного получения международных свидетельств о вакцинации от COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
За деньги дельцы предлагали оформить соответствующие медицинские документы без фактической прививки.
Как свидетельствуют предварительные данные, "прибыль" злоумышленников составила более 5 млн грн ежемесячно. Сейчас это самая большая по количеству изготовленная COVID-фальшивка сеть в Украине.
Установлено, что противоправную деятельность организовали два жителя столицы. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и 6 семейных врачей из разных регионов страны.
За разные суммы денег они вносили данные "клиентов" в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дія".
Для передачи "списков" на оформление фиктивных документов организаторы сделки привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги.
По материалам СБУ, решается вопрос по сообщению организаторам схемы о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.
В рамках уголовного производства идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками кибердепартамента СБУ совместно со следователями Национальной полиции и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
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мудрі лікарі,
мудрий нарід
......
яка мудра у нас країна !!!
А сертификат уже является "официальным документом" имеющим юридическую силу?
Причина одна - отсутствие мозгов и образования. Всё.
Как минимум, новость про огромные прибыли торговцев левыми сертификатами выглядит комично на фоне страданий антиваксеров на тему прибылей фармы, которая поэтому, якобы, хочет всех поработить. Т.е. государство платить деньги из налогов на вакцину не может, это фу-фу-фу, а нести свои деньги (5 млн гривень в месяц только в одной "точке") за липовую бумажку это нормас. "Вы не понимаете, это другое" (с)
не уплата налогов
Большой устойчивый спрос?
ортами Росії і сумнівним минулим,, призначають міністрами
Тишина, стоящая в этот день на улицах Мельбурна - мирового рекордсмена по локдаунам и вакцинации - можно описать одним словом: гробовая.
Мельбурн производит сюррелистическое впечатление курортного города в несезон, когда на улицах никого нет: ни местных жителей, ни отдыхающих.
С 7 утра по моей улице нет машин, вообще нет, совсем, никто не поехал ни по делам, ни на работу.
На магистралях в 8 утра было ощущение утра выходного дня: нет траффика. Но самое потрясающее впечатление было в 8:30 утра от торговой улицы Бёрк стрит (Bourke Street): на ней полностью отсутствовали пешеходы.
В "раньшее время" я вместе с другими оффисными работниками киздовала быстренько вверх по улице к стации Кэмбэруэлл, чтобы к 9 утра, как штык, быть на работе (и лабать софтверную нетленку).
Сейчас пешеходов нет.
Вообще нет, совсем.
Никто не стоит в очереди за кофе, поглядывая на часы, чтобы получить привычную дозу кофеина перед началом рабочего дня.
Вы понимаете, что это такое, когда от работающих заняты 20%?
Это означает, что 80% экономики Мельбурна умерла.
А что же такое случилось сегодня?
А закончилось "чрезвычайное состояние" (вместо него введено другое), и ПОТОМУ ЗАКОНЧИЛИСЬ ВСЕ ВЫПЛАТЫ.
Население испытывает шок.
А ведь у местных проституток по призванию, занятых в должностях слуг народа на гос службе, было ЦЕЛЫХ 2 ГОДА ЧТОБЫ СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ.
У них было два года, когда им шли выплаты от федерального правительства, они могли потратить эти 2 года на обучение, на получение новой профессии.
Австралийские слуги народа - дебилы.
Локдауны обходятся экономике очень, очень дорого.
У убийства экономики Мельбурна есть ценник: 1 триллион 400 миллиардов долларов, потому что основным получателем этих денег от федерального правительства является штат Виктория.
Очень смеялась увидев, что в мастерскую по ремонту обуви вход разрешен только вакцинированным.
Вы поняли?
Набойку на каблук поставить дозволялось только вакцинированным.
Дикари - они не в Африке, о нет.
Дикари - они в лейбористском правительстве штата Виктория.
Оно бы и ладно, живут же в Африке?
Только дикарям не то что инвестиций, а и пожертвований не дают.
Введут в Украине обязательную вакцинацию для работников и покупателей торговых точек - и в Украине ритейл умрет.
Побольше треша, я так считаю.
Бандарлогам следовало бы знать, что премьерша штата Квинсленд, Настя Палащюк, отличается большим пристрастием к садизму, и что продержав 5 месяцев (!) жителей штата на границе (с палтиковыми "надолбами"), не давая им разрешения на въезд домой (один человек не дождался разрешения въехать домой и умер), Настя что-нибудь доверчивым придуркам обязательно отсыпет.
Вчера, в первый день открытия Квинсленда, пассажиров аж двух рейсов самолетов из Ньюкасла (это где придурки дважды-проколотые ночной клуб посетили, да и инфестировались) отправили в карантин на 2 недели за их счет.
И дело тут не только в садизме премьерши Квинсленда.
Просто Настя только что отстроила карантинные бараки и ей нужно отбить их стоимость.
Как думаете, с такими властями, как Педалик и Премьер Виктории, Эндрюс, увидим мы коз, пасущихся на улицах Киева и Мельбурна?
Как насчет кур, клюющих травку на газонах вдоль центральных улиц города?
Сегоднящняя ситуация в Мельбурне обещает, что мы будем воистину жить "в единении с природой", питаясь от натурального хозяйства, которое будем вести в большом городе.
Иными словами, к нам идут 90-е с их переделом имущества.
Козу видела, не поэтесса Одоевцева, а писательница Берберова, Нина Берберова.
О ее встрече с козой на улицах Питера написано в ее мемуарах "Курсив мой".
Времена гражданской войны, между прочим.