Закон об олигархах нужен Зеленскому для преследования нелояльного бизнеса, - Financial Times
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Западные дипломаты подвергают сомнению украинский закон об олигархах, который может стать инструментом преследования нелояльных к президенту страны представителей бизнеса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье британской газеты Financial Times.
"Закон об олигархах - "не самое лучшее решение", - сказал западный дипломат в Киеве.
"Чтобы дать отпор олигархам, нужно улучшить антимонопольное законодательство, ускорить судебную реформу и создать антикоррупционные учреждения", - говорится в статье.
Опрошенные Financial Times эксперты и дипломаты сошлись во мнении, что закон об олигархах позволит президенту Владимиру Зеленскому выборочно преследовать тех представителей бизнеса, которые нелояльны к нему.
"Эксперты и дипломаты опасаются, что Зеленский может использовать закон об олигархах для выборочного преследования нелояльных представителей бизнеса", - отмечают в Financial Times.
В первую очередь, это касается близкого к президенту олигарха Игоря Коломойского.
"Вопрос о том, применяется ли одинаковый подход ко всем олигархам", - сказала Дарья Каленюк, директор "Центра противодействия коррупции". Она указала на положительное освещение Зеленского на каналах Игоря Коломойского, олигарха, поддерживавшего предвыборную кампанию президента", - говорится в статье.
Напомним, закон об олигархах был принят 23 сентября, а подписан 5 ноября. Он находится на проверке в Венецианской комиссии из-за подозрений в нарушении положений о правах человека. Вывод комиссии ожидается в середине января 2022 года.
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Financial Times не имею желания.
Помни также , что и именованый " олигархат" и все остальные админ-корытные просто так не сдадутся ....- они уже в проекте кто следующий.... - и их логин "НАСрать" актуален и силен ...
Или ты не олигарх а безработный, кукарекающий для ЗЕбанутых идиотов из ОПы за фанфурик бояры? Тебе больше подходит второй вариант.
1. Вплив на політиків та фракцію зелених є? Є.
2. Монополія не тільки на "Велике крадівництво", а й на цілу країну - є? Є.
3. Офшори - є . Є.
4, Вплив на медіа (Привласнив собі "Раду" і "Дом", та підгрібає під себе Суспільне.) - є? Є
Иловайск -- что не понятно?
Или и там уже Ахметка бабосиков отсыпал? 😏