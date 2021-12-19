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Закон об олигархах нужен Зеленскому для преследования нелояльного бизнеса, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Закон об олигархах нужен Зеленскому для преследования нелояльного бизнеса, - Financial Times

Западные дипломаты подвергают сомнению украинский закон об олигархах, который может стать инструментом преследования нелояльных к президенту страны представителей бизнеса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье британской газеты Financial Times.

"Закон об олигархах - "не самое лучшее решение", - сказал западный дипломат в Киеве.

"Чтобы дать отпор олигархам, нужно улучшить антимонопольное законодательство, ускорить судебную реформу и создать антикоррупционные учреждения", - говорится в статье.

Опрошенные Financial Times эксперты и дипломаты сошлись во мнении, что закон об олигархах позволит президенту Владимиру Зеленскому выборочно преследовать тех представителей бизнеса, которые нелояльны к нему.

"Эксперты и дипломаты опасаются, что Зеленский может использовать закон об олигархах для выборочного преследования нелояльных представителей бизнеса", - отмечают в Financial Times.

В первую очередь, это касается близкого к президенту олигарха Игоря Коломойского.

"Вопрос о том, применяется ли одинаковый подход ко всем олигархам", - сказала Дарья Каленюк, директор "Центра противодействия коррупции". Она указала на положительное освещение Зеленского на каналах Игоря Коломойского, олигарха, поддерживавшего предвыборную кампанию президента", - говорится в статье.

Напомним, закон об олигархах был принят 23 сентября, а подписан 5 ноября. Он находится на проверке в Венецианской комиссии из-за подозрений в нарушении положений о правах человека. Вывод комиссии ожидается в середине января 2022 года.

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Топ комментарии
+17
Расскажи это "оптимизаторам налогов" шефиру, зеленскому и остальному кодлу из ОП.
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19.12.2021 15:09
+17
Головний ЗелеБобік сам є - олігарх:
1. Вплив на політиків та фракцію зелених є? Є.
2. Монополія не тільки на "Велике крадівництво", а й на цілу країну - є? Є.
3. Офшори - є . Є.
4, Вплив на медіа (Привласнив собі "Раду" і "Дом", та підгрібає під себе Суспільне.) - є? Є
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19.12.2021 15:13
+10
Закон нужен Коломойскому против конкурентов.
Иловайск -- что не понятно?
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19.12.2021 15:16
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Вот это поворот
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19.12.2021 14:57 Ответить
Ефективне антимонопольне законодавство... А воно Зєлє нада? Такий же кровосісь, як і решта папередників. Потрібна йому влада, а із нею і мільярдне бабло.
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19.12.2021 15:31 Ответить
Интересно, кто-то читал оригинал, а то платить доллар на пробный период, а потом 40 баксов в месяц, чтобы почитать
Financial Times не имею желания.
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19.12.2021 16:36 Ответить
Используйте тышшу Зе
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19.12.2021 18:43 Ответить
Все неплательщикам налогов сразу кричат что их преследуют
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19.12.2021 14:58 Ответить
Расскажи это "оптимизаторам налогов" шефиру, зеленскому и остальному кодлу из ОП.
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19.12.2021 15:09 Ответить
Так у нас зекрыса с беней только не платят налоги,зебил)
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19.12.2021 15:38 Ответить
Факты давай
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19.12.2021 15:54 Ответить
Факты выкладывай ты, раз такое заявил.
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19.12.2021 15:59 Ответить
Слив засчитан
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19.12.2021 17:27 Ответить
До свидания, рашотроллик, в спам.
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19.12.2021 17:32 Ответить
Ти тут ніхто і нічого не винний, старий маразматик.
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19.12.2021 16:42 Ответить
"Розетка "Цитрус, "Рошен , м. Ліпецьк, РФ
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19.12.2021 16:44 Ответить
Инвесторы, вы где? Мы вас ждём😁😁😁
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19.12.2021 14:59 Ответить
Суцільні інкогніто. Експерти та дипломати мають ім'я?
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19.12.2021 15:02 Ответить
ти вкого запитуєш? В британської газети Financial Times. запитуєш?
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19.12.2021 16:45 Ответить
Шо-то мне сдается, что олигархи размажут зеленую навозную муху Зе-Зе и не заметят.
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19.12.2021 15:06 Ответить
прийде час "розмажуть" - факт ...., але не для того щоб будувати тут " Норвегію" - це 100 відсотково ...
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19.12.2021 15:14 Ответить
Не для того. Но после этого ЗЕленого шакалья надо будет дооооолго вычищать всю Украину, чтобы хоть какой-то порядок навести.
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19.12.2021 16:30 Ответить
та тут " вычищальщиков" на Цензорк - за пару недель управятся ...- здесь одних хЭкспертов и всезнающих, что можно весь мир два раза " вычистить..." ...
Помни также , что и именованый " олигархат" и все остальные админ-корытные просто так не сдадутся ....- они уже в проекте кто следующий.... - и их логин "НАСрать" актуален и силен ...
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19.12.2021 16:57 Ответить
100 %
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19.12.2021 18:10 Ответить
Не напрягайся ты так. Занеси бубочке в ОПу чумодан баксов, и откупишься от найвелычнишой ЗЕленой дрысли.
Или ты не олигарх а безработный, кукарекающий для ЗЕбанутых идиотов из ОПы за фанфурик бояры? Тебе больше подходит второй вариант.
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19.12.2021 18:05 Ответить
я вірю в тебе ...- тільки ти та такі спасуть Україну ...
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19.12.2021 18:09 Ответить
Не,зе уже ничо не надо,пару видософ ему забацает 95-й...на эпитафию...
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19.12.2021 15:35 Ответить
На надгробном памятнике Зели буде фотография, где он играет на рояле. Все-таки єто был его звёздный час !
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19.12.2021 16:23 Ответить
на рояле. Своей пипеткой.
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19.12.2021 16:27 Ответить
Головний ЗелеБобік сам є - олігарх:
1. Вплив на політиків та фракцію зелених є? Є.
2. Монополія не тільки на "Велике крадівництво", а й на цілу країну - є? Є.
3. Офшори - є . Є.
4, Вплив на медіа (Привласнив собі "Раду" і "Дом", та підгрібає під себе Суспільне.) - є? Є
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19.12.2021 15:13 Ответить
Закон нужен Коломойскому против конкурентов.
Иловайск -- что не понятно?
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19.12.2021 15:16 Ответить
Ну это как раз можно только приветствовать.
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19.12.2021 15:21 Ответить
Що, боротьбу з тими, хто платить податки а не відкати бені та Ваві з ********?
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19.12.2021 15:40 Ответить
Так здесь же комментаторы только и делают, что доказывают, что между одним и другим нет разницы.
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19.12.2021 16:22 Ответить
там )(уйло ботоксное давит, а тут свое зеленое, вместе того чтоб обьедениться против орков оно бореться с Порошенко ,собралось править тут годами? если )(уйло придет на нашу землю первый же свалиш говнокамндующий ты наш, если в Мордор то это все равно что тюрьма считай, как янукович, а бубочка любит похвалу роскошную жить летать в Оманы и тд на этом будет конец для его жизни
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19.12.2021 15:24 Ответить
Как и в каждом кто-то шо-то ляпнул, ключевые слова "який може стати"!!!
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19.12.2021 15:25 Ответить
С самого начала разговоров об этом законе это было очевидным...
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19.12.2021 15:33 Ответить
А может это оно против Пороха готовит? Сдается мине, что не поможет....
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19.12.2021 15:33 Ответить
Цезор, пишіть вже «зеленський» як колективне поняття або ОП. Прзедиденту Зеленському нічого такого не потрібно. Його хатєлкі зовсім в іншій площині і в залежності від його розумових здібностей.
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19.12.2021 15:39 Ответить
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19.12.2021 15:41 Ответить
Буратин не "может", а точно будет использовать закон в собственных интересах.
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19.12.2021 15:59 Ответить
А в Британии, простите, есть олигархи?
Или и там уже Ахметка бабосиков отсыпал? 😏
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19.12.2021 16:05 Ответить
Нехай ЦПК огласит список лояльных к нему олигархов и Зеленский будет иметь дело с Медведчуком,Новинским,Бойко,Ахметовым и другими патриотами..Што им, то не так, и это не эдак.Ткача с Бигусом подключите,они точно знают куда и как вести Украину.Да ивыборы не нужны.ЦПК изберет тройки и будут судить по сралински..
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19.12.2021 16:36 Ответить
..головна наша біда, що це гівно нелояльне до України, воно тут "проЄздом из села Шишиги в Монте-Карло"(с)..(
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19.12.2021 17:00 Ответить
Подяка Цензору, якому ще не заткнули рота. Це задирливий корупційний закон у додаток до ідіотського закону про антисемітизм. Україну очікують не веселі часи.
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19.12.2021 19:03 Ответить
Заказная туфта : "дипломатьі" без фамилий и должностей , любой закон может бьіть вьіборочно применен , общие фразьі о судах и бла-бла-бла. Журналист заработал денег от олигархов(олигарха). Имхо
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19.12.2021 21:46 Ответить
Скоро и из Венецианки разбор этого дерьма придет на 20 страницах
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19.12.2021 21:51 Ответить
чушь.
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19.12.2021 22:16 Ответить
Олігархи,це не бізнесмени,а серцевина корупції,гниди-кровоси на тілі України.
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20.12.2021 00:00 Ответить
Порошенко,Ахмєтов,Коломойський,Фірташ,Тарута, Ярославскій, це олігархи.
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20.12.2021 00:02 Ответить
 
 