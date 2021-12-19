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Закон про олігархів потрібен Зеленському для переслідування нелояльного бізнесу, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Закон про олігархів потрібен Зеленському для переслідування нелояльного бізнесу, - Financial Times

Західні дипломати ставлять під сумнів український закон про олігархів, який може стати інструментом переслідування нелояльних до президента країни представників бізнесу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті британської газети Financial Times.

"Закон про олігархів – "не найкраще рішення", – сказав західний дипломат у Києві.

"Щоб дати відсіч олігархам, потрібно покращити антимонопольне законодавство, прискорити судову реформу та створити антикорупційні інституції", - йдеться у статті.

Опитані Financial Times експерти та дипломати зійшлися на думці, що закон про олігархів дозволить президенту Володимиру Зеленському вибірково переслідувати тих представників бізнесу, які нелояльні до нього.

"Експерти та дипломати побоюються, що Зеленський може використати закон про олігархів для вибіркового переслідування нелояльних представників бізнесу", - зазначають у Financial Times.

Насамперед це стосується близького до президента олігарха Ігоря Коломойського.

"Питання у тому, чи застосовується однаковий підхід до всіх олігархів", - сказала Дар'я Каленюк, директор "Центру протидії корупції". Вона вказала на позитивне висвітлення Зеленського на каналах Ігоря Коломойського, олігарха, котрий підтримував передвиборчу кампанію президента", - йдеться у статті.

Нагадаємо, закон про олігархів було прийнято 23 вересня, а підписано 5 листопада. Він перебуває на перевірці у Венеціанській комісії через підозри в порушенні положень про права людини. Висновок комісії очікується у середині січня 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський не сплачуватиме 4,7 млрд грн штрафу, плюс йому подарували 800 млн грн на рік від ренти на руду. Як вам деолігархізація? - ЦПК

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+17
Расскажи это "оптимизаторам налогов" шефиру, зеленскому и остальному кодлу из ОП.
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19.12.2021 15:09
+17
Головний ЗелеБобік сам є - олігарх:
1. Вплив на політиків та фракцію зелених є? Є.
2. Монополія не тільки на "Велике крадівництво", а й на цілу країну - є? Є.
3. Офшори - є . Є.
4, Вплив на медіа (Привласнив собі "Раду" і "Дом", та підгрібає під себе Суспільне.) - є? Є
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19.12.2021 15:13
+10
Закон нужен Коломойскому против конкурентов.
Иловайск -- что не понятно?
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19.12.2021 15:16
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Вот это поворот
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19.12.2021 14:57 Відповісти
Ефективне антимонопольне законодавство... А воно Зєлє нада? Такий же кровосісь, як і решта папередників. Потрібна йому влада, а із нею і мільярдне бабло.
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19.12.2021 15:31 Відповісти
Интересно, кто-то читал оригинал, а то платить доллар на пробный период, а потом 40 баксов в месяц, чтобы почитать
Financial Times не имею желания.
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19.12.2021 16:36 Відповісти
Используйте тышшу Зе
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19.12.2021 18:43 Відповісти
Все неплательщикам налогов сразу кричат что их преследуют
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19.12.2021 14:58 Відповісти
Расскажи это "оптимизаторам налогов" шефиру, зеленскому и остальному кодлу из ОП.
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19.12.2021 15:09 Відповісти
Так у нас зекрыса с беней только не платят налоги,зебил)
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19.12.2021 15:38 Відповісти
Факты давай
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19.12.2021 15:54 Відповісти
Факты выкладывай ты, раз такое заявил.
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19.12.2021 15:59 Відповісти
Слив засчитан
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19.12.2021 17:27 Відповісти
До свидания, рашотроллик, в спам.
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19.12.2021 17:32 Відповісти
Ти тут ніхто і нічого не винний, старий маразматик.
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19.12.2021 16:42 Відповісти
"Розетка "Цитрус, "Рошен , м. Ліпецьк, РФ
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19.12.2021 16:44 Відповісти
Инвесторы, вы где? Мы вас ждём😁😁😁
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19.12.2021 14:59 Відповісти
Суцільні інкогніто. Експерти та дипломати мають ім'я?
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19.12.2021 15:02 Відповісти
ти вкого запитуєш? В британської газети Financial Times. запитуєш?
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19.12.2021 16:45 Відповісти
Шо-то мне сдается, что олигархи размажут зеленую навозную муху Зе-Зе и не заметят.
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19.12.2021 15:06 Відповісти
прийде час "розмажуть" - факт ...., але не для того щоб будувати тут " Норвегію" - це 100 відсотково ...
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19.12.2021 15:14 Відповісти
Не для того. Но после этого ЗЕленого шакалья надо будет дооооолго вычищать всю Украину, чтобы хоть какой-то порядок навести.
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19.12.2021 16:30 Відповісти
та тут " вычищальщиков" на Цензорк - за пару недель управятся ...- здесь одних хЭкспертов и всезнающих, что можно весь мир два раза " вычистить..." ...
Помни также , что и именованый " олигархат" и все остальные админ-корытные просто так не сдадутся ....- они уже в проекте кто следующий.... - и их логин "НАСрать" актуален и силен ...
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19.12.2021 16:57 Відповісти
100 %
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19.12.2021 18:10 Відповісти
Не напрягайся ты так. Занеси бубочке в ОПу чумодан баксов, и откупишься от найвелычнишой ЗЕленой дрысли.
Или ты не олигарх а безработный, кукарекающий для ЗЕбанутых идиотов из ОПы за фанфурик бояры? Тебе больше подходит второй вариант.
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19.12.2021 18:05 Відповісти
я вірю в тебе ...- тільки ти та такі спасуть Україну ...
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19.12.2021 18:09 Відповісти
Не,зе уже ничо не надо,пару видософ ему забацает 95-й...на эпитафию...
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19.12.2021 15:35 Відповісти
На надгробном памятнике Зели буде фотография, где он играет на рояле. Все-таки єто был его звёздный час !
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19.12.2021 16:23 Відповісти
на рояле. Своей пипеткой.
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19.12.2021 16:27 Відповісти
Головний ЗелеБобік сам є - олігарх:
1. Вплив на політиків та фракцію зелених є? Є.
2. Монополія не тільки на "Велике крадівництво", а й на цілу країну - є? Є.
3. Офшори - є . Є.
4, Вплив на медіа (Привласнив собі "Раду" і "Дом", та підгрібає під себе Суспільне.) - є? Є
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19.12.2021 15:13 Відповісти
Закон нужен Коломойскому против конкурентов.
Иловайск -- что не понятно?
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19.12.2021 15:16 Відповісти
Ну это как раз можно только приветствовать.
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19.12.2021 15:21 Відповісти
Що, боротьбу з тими, хто платить податки а не відкати бені та Ваві з ********?
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19.12.2021 15:40 Відповісти
Так здесь же комментаторы только и делают, что доказывают, что между одним и другим нет разницы.
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19.12.2021 16:22 Відповісти
там )(уйло ботоксное давит, а тут свое зеленое, вместе того чтоб обьедениться против орков оно бореться с Порошенко ,собралось править тут годами? если )(уйло придет на нашу землю первый же свалиш говнокамндующий ты наш, если в Мордор то это все равно что тюрьма считай, как янукович, а бубочка любит похвалу роскошную жить летать в Оманы и тд на этом будет конец для его жизни
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19.12.2021 15:24 Відповісти
Как и в каждом кто-то шо-то ляпнул, ключевые слова "який може стати"!!!
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19.12.2021 15:25 Відповісти
С самого начала разговоров об этом законе это было очевидным...
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19.12.2021 15:33 Відповісти
А может это оно против Пороха готовит? Сдается мине, что не поможет....
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19.12.2021 15:33 Відповісти
Цезор, пишіть вже «зеленський» як колективне поняття або ОП. Прзедиденту Зеленському нічого такого не потрібно. Його хатєлкі зовсім в іншій площині і в залежності від його розумових здібностей.
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19.12.2021 15:39 Відповісти
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19.12.2021 15:41 Відповісти
Буратин не "может", а точно будет использовать закон в собственных интересах.
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19.12.2021 15:59 Відповісти
А в Британии, простите, есть олигархи?
Или и там уже Ахметка бабосиков отсыпал? 😏
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19.12.2021 16:05 Відповісти
Нехай ЦПК огласит список лояльных к нему олигархов и Зеленский будет иметь дело с Медведчуком,Новинским,Бойко,Ахметовым и другими патриотами..Што им, то не так, и это не эдак.Ткача с Бигусом подключите,они точно знают куда и как вести Украину.Да ивыборы не нужны.ЦПК изберет тройки и будут судить по сралински..
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19.12.2021 16:36 Відповісти
..головна наша біда, що це гівно нелояльне до України, воно тут "проЄздом из села Шишиги в Монте-Карло"(с)..(
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19.12.2021 17:00 Відповісти
Подяка Цензору, якому ще не заткнули рота. Це задирливий корупційний закон у додаток до ідіотського закону про антисемітизм. Україну очікують не веселі часи.
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19.12.2021 19:03 Відповісти
Заказная туфта : "дипломатьі" без фамилий и должностей , любой закон может бьіть вьіборочно применен , общие фразьі о судах и бла-бла-бла. Журналист заработал денег от олигархов(олигарха). Имхо
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19.12.2021 21:46 Відповісти
Скоро и из Венецианки разбор этого дерьма придет на 20 страницах
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19.12.2021 21:51 Відповісти
чушь.
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19.12.2021 22:16 Відповісти
Олігархи,це не бізнесмени,а серцевина корупції,гниди-кровоси на тілі України.
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20.12.2021 00:00 Відповісти
Порошенко,Ахмєтов,Коломойський,Фірташ,Тарута, Ярославскій, це олігархи.
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20.12.2021 00:02 Відповісти
 
 