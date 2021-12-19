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Завершение войны на Донбассе возможно политико-дипломатическим путем, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Завершение войны на Донбассе возможно политико-дипломатическим путем, - Резников

Завершение войны возможно политико-дипломатическим путем, однако в случае угроз территориальной целостности страна не пойдет ни на какие уступки.

Такое мнение высказал Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "АрмияИнформ", передает Цензор.НЕТ.

"Завершение этой войны возможно именно политико-дипломатическим путем. Это очевидно. Не агрессией. Но мы четко понимаем, что не пойдем на какие-либо уступки, если это будет угрожать нашей территориальной целостности или суверенитету", - сказал Резников.

По его словам, возвращение оккупированных территорий и их реинтеграция возможны в условиях полной безопасности. "Если это будет ультиматум Кремля, что мы должны получить очередной федеральный округ или автономию, о которой они мечтают, это невозможно", - подчеркнул глава Минобороны.

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Резников заявил, что согласно социологическим исследованиям в Украине, 70% украинцев согласны на возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на условиях до 2014 года. "Завершение конфликта должно происходить в очередности возобновления контроля между Украиной и Россией на границе, проведения полного тотального разоружения на оккупированных временных территориях, демилитаризации, введения туда правоохранительных органов Украины, подготовка к местным выборам, когда будет понятно, что копенгагенские стандарты ОБСЕ позволят проводить там, прозрачные местные выборы. Другого варианта быть не может", - отметил он.
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Топ комментарии
+13
Что ты нам впариваешь. Войну можно или выиграть или проиграть. Нам же предлогают завершить. Завершение болезни- смерть. Завершение войны- капитуляция и полное уничтожение.
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19.12.2021 21:42
+13
Резніков , якщо б до тебе в квартиру вломилося б якесь п'яне бидло і почало жерти з твого холодильника , то що б ти робив ? Впевнений , що на твоє " питання потрібно вирішити політико- правовим шляхом .." твоя дружина сказала б що ти просто сцикливий мудак .
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19.12.2021 21:43
+11
Опять 25 ! Этот министр обороны сразу сдастся! Ему было бы в Израиле спокойней, там бы его под ружьё никто не поставид.
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19.12.2021 21:34
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Опять 25 ! Этот министр обороны сразу сдастся! Ему было бы в Израиле спокойней, там бы его под ружьё никто не поставид.
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19.12.2021 21:34 Ответить
Усі курви,намагаються погріти,лапи на продажу,й знищенні України!
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19.12.2021 22:28 Ответить
7 років поспіль Україна втрачає території, а зараз все йде до того, що після 25 грудня будуть примусово втюхувати території з колаборантами назад.
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19.12.2021 21:36 Ответить
З кацапським лайном,на кацапських умовах
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19.12.2021 22:26 Ответить
там в условиях близкой войнухи и комендантского часа подросло суровое поколение. как говорил известный пролетарский поэт - гвозди бы делать из этих людей!
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19.12.2021 22:29 Ответить
Что ты нам впариваешь. Войну можно или выиграть или проиграть. Нам же предлогают завершить. Завершение болезни- смерть. Завершение войны- капитуляция и полное уничтожение.
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19.12.2021 21:42 Ответить
Слава богу от него ничего не зависит.
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19.12.2021 21:45 Ответить
Який компроміс. Давай озвуч.
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19.12.2021 22:02 Ответить
Шо, сциш навіть озвучити чи написати?
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19.12.2021 22:45 Ответить
Интересно просто - а кого Вы считаете "всеми сторонами конфликта"? Кто эти стороны?
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19.12.2021 22:21 Ответить
Не відповість.Бо потрібно,світитися з лу-гандонами
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19.12.2021 22:24 Ответить
Про,що,ти,верзеш? Будь,який компрміс між антагоністичними рішеннями веде до прірви
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19.12.2021 22:22 Ответить
Резніков , якщо б до тебе в квартиру вломилося б якесь п'яне бидло і почало жерти з твого холодильника , то що б ти робив ? Впевнений , що на твоє " питання потрібно вирішити політико- правовим шляхом .." твоя дружина сказала б що ти просто сцикливий мудак .
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19.12.2021 21:43 Ответить
враньё
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19.12.2021 21:46 Ответить
Хватит уже самих себя обманывать
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19.12.2021 21:50 Ответить
Завершення цієї війни можливе саме політико-дипломатичним шляхом. при умові успішного лікування Імперського бреда у повелителя ядерної кнопки
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19.12.2021 21:52 Ответить
Сначала нужно вылечить наших колаборантов и предателей чтобы они не несли бред о завершении войны политическим путем. А врага только пуля в голову вылечит.
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19.12.2021 21:57 Ответить
Жаль,якщо ми втратим шанс позбутись ціеї пухлини,яка задушить всю Україну!
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19.12.2021 21:53 Ответить
Ну если министр обороны желает заниматься дипломатией, то кому тогда заниматься армией?
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19.12.2021 21:56 Ответить
Дипломатией безопаснее. Ей занимается, учитель математики Клименко, бухгалтер Маркарова, которая отказалась от американского союзничества, и многие другие кого ещё поставит дипломатом шмаркля.
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19.12.2021 22:00 Ответить
це процитував слова свого корифана з юнацьких часів Єрмака. Той поговорив із салівеном, і знову біг по колу. Недарма в рейху хвалять салівена за "вдумливість" до того ж сам Микола Платонович повідомляв, що вони з Наришкіним не бажають війниі не готуються до неї. Юрій Швець висловив здорову думку, що вся ця авантюра затівається Пукіним тільки для товариша Сі і пацан з пітерської підворотні бере на слабо. А в ОПі не знають до кого прихилитися в рейху.
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19.12.2021 22:17 Ответить
Дебільне трепло, чи запроданець?
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19.12.2021 22:04 Ответить
Можливо. Макшанія виводить свої війська з Криму та з Довбасу, підписуємо мирний договір, Макшанія платить компенсацію завданої шкоди.
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19.12.2021 22:04 Ответить
Святий Миколай
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19.12.2021 22:06 Ответить
Верзе,замість готувати країну до захисту.Це,казна,що,а не міністр оборони!
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19.12.2021 22:19 Ответить
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19.12.2021 22:19 Ответить
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19.12.2021 22:20 Ответить
Я вот не пойму такого словосочетания " война на Донбассе". У нас война между Россией и Украиной в результате агрессии со стороны России в результате которой оккупирован Крым, Севастополь, акватория Азовского и частично Черного морей и значительная часть Луганской и Донецкой областей Украины. Не может идти война на одном фронте, а на другом быть мир или даже перемирие. Это не возможно. Поэтому вещи нужно называть своими именами, даже если по факту в настоящее время боевые действия ведутся лишь на востоке Украины. ( Слово Донбасс вообще нужно убрать из лексикона - только восток Украины). Любое политико- дипломатическое решение ( если оно в принципе возможно) должно касаться не только востока Украины но и всех остальных вопросов. Иначе это не мир.. это как максимум перемирие.
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19.12.2021 22:20 Ответить
у нас непонятно что с роССией. во всяком случае при существующем положении вещей,не может быть априори никаких посольств и консульств как их у нас,так и наших там!
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19.12.2021 22:26 Ответить
Хто там ближче, стукніть його по його тупій мармизі.
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19.12.2021 22:21 Ответить
закройте КПП,перестаньте поставлять туда свет,воду,газ,и перестаньте платить тем кто там,пенсии!
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19.12.2021 22:22 Ответить
Ага, разогнались, они лучше нам перестанут поставлять и платить.
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19.12.2021 22:25 Ответить
"Політико-дипломатичним шляхом" - і де це я вже чув цей фантастико-нікчемний вираз?

А-а-а, це ж сивочолий гетьман після ганьби Іловайська носився по світах з тим гнидним слоганом, а тепер і новітній МО заспівав тієї ж безнадійної пісні на слова і музику мінського договорняка?
Який є для нас мало того що юридично нікчемним, невикональним фізично, але й коштуе мало не щоденно вбитого, чи пораненого українця без жодної перспективи поліпшення.

Ганебна заява - знов жуйка ні про що, а люди гинуть за те ні про що...

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19.12.2021 22:23 Ответить
пруфы. без линок на рашкованские помойки
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19.12.2021 22:48 Ответить
Ну так иди в дипломаты, какого хера, придурок, делаешь в минобороне? Опять какая-то потеряшка заблудилась. Очередной представитель обосравшейся от страха элитки. Бо ми козацького роду, ну, кроме всех наших министров, хенералов и Верховных Главнокомандующих. Эти рода не пойми кого. Пора гимн менять.
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19.12.2021 22:29 Ответить
Перекройте воду, свет, газ и пенсии.
И тогда может и получиться.
А так это трындобольство вечное.
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19.12.2021 22:29 Ответить
Голуб миру в країні на кордоні,якої зоереддені війська вторгнення. Де межа жидівського цинізму й лицемірства
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19.12.2021 22:32 Ответить
Політикам - говорити, а нам своє робити. Боронити свою країну, бити ворога, не зважати на базікання ідіотів і псевдосоюзників.
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19.12.2021 22:37 Ответить
Дохлый СССр победил братскую Германию...,где сегодня ссср?
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19.12.2021 22:40 Ответить
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19.12.2021 22:43 Ответить
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19.12.2021 22:49 Ответить
Ну так че ж вы тогда призыв не отменяете, а?
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19.12.2021 22:54 Ответить
https://youtu.be/CIu2J143mFY
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19.12.2021 22:55 Ответить
Живой Дудаев в 1995 году о войне РАБссии с Украиной...
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19.12.2021 22:56 Ответить
Два знаменитых китайских Мудреца Лао Цзы и Конфуций беседуют...

Дорогой Лао,кто освободит РАБссию из повального тысячелетнего РАБства?

Дрогой Конфуций,а зачем?это их естесственая среда обитания,жить в повальном вечном дерьме...

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19.12.2021 23:05 Ответить
Надобраніч,Панове
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19.12.2021 23:07 Ответить
Да вы уже 2,5 года в позе страуса стоите, пока только жарят
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19.12.2021 23:22 Ответить
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19.12.2021 23:32 Ответить
https://youtu.be/kAZvRHBrBW8
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19.12.2021 23:38 Ответить
возможно политико-дипломатическим путем /Резников перед назначением министром обороны отметился в стране-союзнице Путина: Украинская делегация во главе с Резниковым посетила Израиль.12.04.2021. Это означает что Резников выполняет волю кодлана Коломойского, гражданина Израиля. Заявлявшего: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян,- Коломойский / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.- Шефир. Вопреки заявлениям представителей стран- союзниц Украины: Кремль не заинтересован в разрешении конфликта на Донбассе, - Кент/ Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится, - атташе по вопросам армии и обороны Воффорд./ Я не верю, что Россия намерена завершить войну, - Волкер.
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19.12.2021 23:43 Ответить
І це говорить міністр оборони???

Скільки хоча б квадратних метрів української землі звільнив Клоун та його Шапіто, заглядаючи в очко Ху#ла??? 😡
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19.12.2021 23:44 Ответить
все правильно, пан міністр
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20.12.2021 00:33 Ответить
Пусть приведет хоть один пример завершения войны политико-дипломатическим путем! Войны завершаются или победой или поражением! Политико-дипломатическим путем победитель оформляет свою победу , а проигравший - капитуляцию! Это собралась оформлять эта зевлада?Учитывая невыполнение оборонного заказа , роспуск внешней разведки , провал подготовки к отопительному периоду и остальные "достижения" зевлады - она собралась оформлять капитуляцию! И мы ей это дадим ?
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20.12.2021 01:12 Ответить
Вершина военной мысли это победить противника не вступая в открытую схватку. Как США совок, когда надумали перестать искать себе грабли в Азии. Поэтому пока это самый оптимальный вариант, это лучше чем положить огромное количество людей вместе с экономикой, если есть возможность ту нужно избегать этого, политическое руководство противника неспособно к развитию это уже давно ясно, поэтому дипломатия+наведения порядка дома. Израиль тоже может например разбить Сектор Газа, но пока это политически невыгодно не суется туда, хотя там ситуация не легче, ракетами могут лупить из сектора вплоть по агломерации Тель-Авива, и постоянно держат ЦАХАЛ в готовности, и жертвы есть, но влазит туда наражаясь на новое горячее противостояние с арабским миром сейчас по их мнению неразумно.
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20.12.2021 03:38 Ответить
"она собралась оформлять капитуляцию"

Ситуацию Вы понимаете абсолютно правильно.
Особенно принимая во внимание, что Бубочка ведь едет на олимпиаду в Пекин?
Царь российский там тоже будет, вот и договорятся.

Самому существованию Украины есть угроза, а Бубочка - в Пекин, от греха подальше, к Оману (с кошельком Бени) поближе.
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20.12.2021 06:47 Ответить
... миротворчество?
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20.12.2021 06:40 Ответить
Можно и дипломатически, отчего же нет?

Например, удобнее всего документ о капитуляции подписать в Китае.
Подпишет сам Бубочка, потому что не припомню, чтобы власти Украины приняли решение о политическом бойкоте олимпийских игр в Пекине.
Так что Царь российский в Пекине будет, Бубочке в Пекине будет, и лидеры из континетальной Европы тоже будут, так что Макрон завизирует.

Это вполне может случится; а может и не случится, как пойдет.
Только ясно одно: в самый опасный для Украины момент ни Бубочки, ни его подельников в Украине не будет, они будут в Китае.
Шмыгаль может поехать подписывать что-нибудь экономическое с ЦК КПК, Резников - что-нибудь об обороне с китайскими товарищами, Ляшко - о новых дозах китайского шмурдяка договариваться.
И по всему получается, что на хозяйстве в Украине останется санитарный врач Кузин .

В случае неблагоприятного расклада событий намечается аж целых два правительства Украины в изгнании:
- Азирова с золотой лопатой (не помню где он там, В Ростове на Дону или в Барвихе)
- Бубочки в Омане (в Италию перебраться не удастся, башни Кремля наметили отжать всю Европу, читайте на эту тему выхлоп обозревателя Ищенко в российской прессе).
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20.12.2021 06:45 Ответить
Давайте будем реалистами и реально оценим, а сколько в Украине потенциальных (и кинетических) сепаров.
Возьмем, например, Полтаву.
Последний раз я была в Полтаве у родсвенников моего мужа (ныне давно уже мертвых) то ли в 1988, то ло в 1989 году, не помню точно.
Мне очень кажется, что:
- коллекторы канализационные (это такие очень большие трубы) в Полтаве не менялись с 20-х годов прошлого века, то есть им почти сто лет, это артифакты, только используемые
- воды проточной в доме прямо рядом с Полтавским краеведческим музеем, как не было, так и нет, правда там хоть кран во дворе
- а вот на Подоле за водой до сих пор на колонку идти нужно.
То есть как жили во времена СССР, так и живут, и мысленно там же.

И учитываю выхлопы главы Полтавы "о братоубийственной войне русских с американцами", как вы думаете, флаги российские власти полтавские уже пошили или им российский Военторг из ЛДНР завез?

"Мэр Полтавы заявил, что в войне на Донбассе "брат идет на брата" в интересах США и РФ"
https://focus.ua/politics/499823-mer-poltavy-zayavil-chto-v-voyne-na-donbasse-brat-idet-na-brata-v-interesah-ssha-i-rf

Должна признать, что сепары водятся не только в Украине.
Так, в соседнем со мной районе города Мельбурна, Box Hill, 2 года назад, на здании полицейскогоуправления вывесили китайский флаг.
Что нибудь последовало за такие действия?
Ничего.
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20.12.2021 07:32 Ответить
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20.12.2021 10:20 Ответить
 
 