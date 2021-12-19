Завершение войны на Донбассе возможно политико-дипломатическим путем, - Резников
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Завершение войны возможно политико-дипломатическим путем, однако в случае угроз территориальной целостности страна не пойдет ни на какие уступки.
Такое мнение высказал Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "АрмияИнформ", передает Цензор.НЕТ.
"Завершение этой войны возможно именно политико-дипломатическим путем. Это очевидно. Не агрессией. Но мы четко понимаем, что не пойдем на какие-либо уступки, если это будет угрожать нашей территориальной целостности или суверенитету", - сказал Резников.
По его словам, возвращение оккупированных территорий и их реинтеграция возможны в условиях полной безопасности. "Если это будет ультиматум Кремля, что мы должны получить очередной федеральный округ или автономию, о которой они мечтают, это невозможно", - подчеркнул глава Минобороны.
Резников заявил, что согласно социологическим исследованиям в Украине, 70% украинцев согласны на возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на условиях до 2014 года. "Завершение конфликта должно происходить в очередности возобновления контроля между Украиной и Россией на границе, проведения полного тотального разоружения на оккупированных временных территориях, демилитаризации, введения туда правоохранительных органов Украины, подготовка к местным выборам, когда будет понятно, что копенгагенские стандарты ОБСЕ позволят проводить там, прозрачные местные выборы. Другого варианта быть не может", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
А-а-а, це ж сивочолий гетьман після ганьби Іловайська носився по світах з тим гнидним слоганом, а тепер і новітній МО заспівав тієї ж безнадійної пісні на слова і музику мінського договорняка?
Який є для нас мало того що юридично нікчемним, невикональним фізично, але й коштуе мало не щоденно вбитого, чи пораненого українця без жодної перспективи поліпшення.
Ганебна заява - знов жуйка ні про що, а люди гинуть за те ні про що...
И тогда может и получиться.
А так это трындобольство вечное.
Дорогой Лао,кто освободит РАБссию из повального тысячелетнего РАБства?
Дрогой Конфуций,а зачем?это их естесственая среда обитания,жить в повальном вечном дерьме...
Скільки хоча б квадратних метрів української землі звільнив Клоун та його Шапіто, заглядаючи в очко Ху#ла??? 😡
Ситуацию Вы понимаете абсолютно правильно.
Особенно принимая во внимание, что Бубочка ведь едет на олимпиаду в Пекин?
Царь российский там тоже будет, вот и договорятся.
Самому существованию Украины есть угроза, а Бубочка - в Пекин, от греха подальше, к Оману (с кошельком Бени) поближе.
Например, удобнее всего документ о капитуляции подписать в Китае.
Подпишет сам Бубочка, потому что не припомню, чтобы власти Украины приняли решение о политическом бойкоте олимпийских игр в Пекине.
Так что Царь российский в Пекине будет, Бубочке в Пекине будет, и лидеры из континетальной Европы тоже будут, так что Макрон завизирует.
Это вполне может случится; а может и не случится, как пойдет.
Только ясно одно: в самый опасный для Украины момент ни Бубочки, ни его подельников в Украине не будет, они будут в Китае.
Шмыгаль может поехать подписывать что-нибудь экономическое с ЦК КПК, Резников - что-нибудь об обороне с китайскими товарищами, Ляшко - о новых дозах китайского шмурдяка договариваться.
И по всему получается, что на хозяйстве в Украине останется санитарный врач Кузин .
В случае неблагоприятного расклада событий намечается аж целых два правительства Украины в изгнании:
- Азирова с золотой лопатой (не помню где он там, В Ростове на Дону или в Барвихе)
- Бубочки в Омане (в Италию перебраться не удастся, башни Кремля наметили отжать всю Европу, читайте на эту тему выхлоп обозревателя Ищенко в российской прессе).
Возьмем, например, Полтаву.
Последний раз я была в Полтаве у родсвенников моего мужа (ныне давно уже мертвых) то ли в 1988, то ло в 1989 году, не помню точно.
Мне очень кажется, что:
- коллекторы канализационные (это такие очень большие трубы) в Полтаве не менялись с 20-х годов прошлого века, то есть им почти сто лет, это артифакты, только используемые
- воды проточной в доме прямо рядом с Полтавским краеведческим музеем, как не было, так и нет, правда там хоть кран во дворе
- а вот на Подоле за водой до сих пор на колонку идти нужно.
То есть как жили во времена СССР, так и живут, и мысленно там же.
И учитываю выхлопы главы Полтавы "о братоубийственной войне русских с американцами", как вы думаете, флаги российские власти полтавские уже пошили или им российский Военторг из ЛДНР завез?
"Мэр Полтавы заявил, что в войне на Донбассе "брат идет на брата" в интересах США и РФ"
https://focus.ua/politics/499823-mer-poltavy-zayavil-chto-v-voyne-na-donbasse-brat-idet-na-brata-v-interesah-ssha-i-rf
Должна признать, что сепары водятся не только в Украине.
Так, в соседнем со мной районе города Мельбурна, Box Hill, 2 года назад, на здании полицейскогоуправления вывесили китайский флаг.
Что нибудь последовало за такие действия?
Ничего.