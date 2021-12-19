Завершення війни на Донбасі можливе політико-дипломатичним шляхом, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Завершення війни можливе політико-дипломатичним шляхом, однак у разі загроз територіальній цілісності країна не йтиме на жодні поступки.
Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю "АрміяІнформ", передає Цензор.НЕТ.
"Завершення цієї війни можливе саме політико-дипломатичним шляхом. Це очевидно. Не агресією. Але ми чітко розуміємо, що не підемо на будь-які поступки, якщо це загрожуватиме нашій територіальній цілісності або суверенітету", - сказав Резніков.
За його словами, повернення окупованих територій та їх реінтеграція можливі в умовах повної безпеки. "Якщо це буде ультиматум Кремля, що ми маємо отримати черговий федеральний округ або автономію, про яку вони мріють, це неможливо", - наголосив глава Міноборони.
Резніков заявив, що, згідно з соціологічними дослідженнями в Україні, 70% українців згодні на повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей на умовах до 2014 року. "Завершення конфлікту має відбуватись у черговості відновлення контролю між Україною та Росією на кордоні, проведення повного тотального роззброєння на окупованих тимчасових територіях, демілітаризація, введення туди правоохоронних органів України, підготовка до місцевих виборів, коли буде зрозуміло, що копенгагенські стандарти ОБСЄ дозволять проводити там відкриті, прозорі місцеві вибори. Іншого варіанту бути не може", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
А-а-а, це ж сивочолий гетьман після ганьби Іловайська носився по світах з тим гнидним слоганом, а тепер і новітній МО заспівав тієї ж безнадійної пісні на слова і музику мінського договорняка?
Який є для нас мало того що юридично нікчемним, невикональним фізично, але й коштуе мало не щоденно вбитого, чи пораненого українця без жодної перспективи поліпшення.
Ганебна заява - знов жуйка ні про що, а люди гинуть за те ні про що...
И тогда может и получиться.
А так это трындобольство вечное.
Дорогой Лао,кто освободит РАБссию из повального тысячелетнего РАБства?
Дрогой Конфуций,а зачем?это их естесственая среда обитания,жить в повальном вечном дерьме...
Скільки хоча б квадратних метрів української землі звільнив Клоун та його Шапіто, заглядаючи в очко Ху#ла??? 😡
Ситуацию Вы понимаете абсолютно правильно.
Особенно принимая во внимание, что Бубочка ведь едет на олимпиаду в Пекин?
Царь российский там тоже будет, вот и договорятся.
Самому существованию Украины есть угроза, а Бубочка - в Пекин, от греха подальше, к Оману (с кошельком Бени) поближе.
Например, удобнее всего документ о капитуляции подписать в Китае.
Подпишет сам Бубочка, потому что не припомню, чтобы власти Украины приняли решение о политическом бойкоте олимпийских игр в Пекине.
Так что Царь российский в Пекине будет, Бубочке в Пекине будет, и лидеры из континетальной Европы тоже будут, так что Макрон завизирует.
Это вполне может случится; а может и не случится, как пойдет.
Только ясно одно: в самый опасный для Украины момент ни Бубочки, ни его подельников в Украине не будет, они будут в Китае.
Шмыгаль может поехать подписывать что-нибудь экономическое с ЦК КПК, Резников - что-нибудь об обороне с китайскими товарищами, Ляшко - о новых дозах китайского шмурдяка договариваться.
И по всему получается, что на хозяйстве в Украине останется санитарный врач Кузин .
В случае неблагоприятного расклада событий намечается аж целых два правительства Украины в изгнании:
- Азирова с золотой лопатой (не помню где он там, В Ростове на Дону или в Барвихе)
- Бубочки в Омане (в Италию перебраться не удастся, башни Кремля наметили отжать всю Европу, читайте на эту тему выхлоп обозревателя Ищенко в российской прессе).
Возьмем, например, Полтаву.
Последний раз я была в Полтаве у родсвенников моего мужа (ныне давно уже мертвых) то ли в 1988, то ло в 1989 году, не помню точно.
Мне очень кажется, что:
- коллекторы канализационные (это такие очень большие трубы) в Полтаве не менялись с 20-х годов прошлого века, то есть им почти сто лет, это артифакты, только используемые
- воды проточной в доме прямо рядом с Полтавским краеведческим музеем, как не было, так и нет, правда там хоть кран во дворе
- а вот на Подоле за водой до сих пор на колонку идти нужно.
То есть как жили во времена СССР, так и живут, и мысленно там же.
И учитываю выхлопы главы Полтавы "о братоубийственной войне русских с американцами", как вы думаете, флаги российские власти полтавские уже пошили или им российский Военторг из ЛДНР завез?
"Мэр Полтавы заявил, что в войне на Донбассе "брат идет на брата" в интересах США и РФ"
https://focus.ua/politics/499823-mer-poltavy-zayavil-chto-v-voyne-na-donbasse-brat-idet-na-brata-v-interesah-ssha-i-rf
Должна признать, что сепары водятся не только в Украине.
Так, в соседнем со мной районе города Мельбурна, Box Hill, 2 года назад, на здании полицейскогоуправления вывесили китайский флаг.
Что нибудь последовало за такие действия?
Ничего.