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Литва готова надати Україні летальну зброю, - міністр національної оборони Анушаускас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Литва готова надати Україні летальну зброю, - міністр національної оборони Анушаускас

Литва готова передати Україні летальну зброю. На такий крок Вільнюс може піти через зосередження російських військових біля українського кордону.

Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Необхідно всіляко підтримати Україну, і Литва готова до цього, зокрема, передати Україні летальну зброю", - заявив він.

Міністр оборони не уточнив, яку саме зброю можуть передати офіційному Києву. Анушаускас зазначив, що це питання - багатосторонньої угоди.

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"Залучені кілька держав, не тільки постачальник і одержувач озброєнь, але також виробник і постачальник", - пояснив міністр.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+55
Спасибі Литві. По братськи.
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19.12.2021 19:18
+37
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19.12.2021 19:27
+36
Литва, в отличии от некоторых стран, понимает почему это надо делать ...
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19.12.2021 19:21
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Litve sto imejet nemeckaja armija toze i zdes imejetsia nasej armiji,bolsinstvo nemeckoje oruzyja i texnika u nas
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19.12.2021 19:50 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_equipment_of_the_Lithuanian_Land_Force
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19.12.2021 20:12 Відповісти
N SCAR

Belgium
FN SCAR-H PR
7.62 mm
Standard marksman rifle.[13]

M14

EO_M14_***.jpg" target="_BLANK">

United States
Lithuania
M14M14L1M14 *** SOPM14 MDV
7.62 mm
M14 *** SOP version used by Lithuanian Special Operations Force[14]

FR F2 sniper rifle

France

7.62 mm
[15]

GOL Sniper Magnum

Germany

7.62 mm
[16]

Heckler & Koch PSG1

Germany
MSG90A1
7.62 mm
[17]

Sako TRG

Finland
Sako TRG-22
7.62 mm
[18]

Accuracy International Arctic Warfare
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19.12.2021 20:20 Відповісти
ckler & Koch G36

Germany
G36KA4G36KV1G36C
5.56 mm
Lithuanian version of G36. Standard assault rifle.G36C, G36KA4M1, G36KV1, G36KA4.[8]

Heckler & Koch HK416

Germany
HK416A5
5.56 mm
Used by Lithuanian Special Operations Force

Machine guns

FN Minimi

Belgium
Minimi Para
5.56 mm
Is being used by Special Operations Force.[citation needed]

FN MAG

Belgium
Sweden
Ksp 58B and other variants
7.62 mm
Standard issue general-purpose machine gun. Typically mounted on lightly armoured vehicles, or armoured personnel carriers, as first or second weapons in parallel with M2 Browning machine gun and GMG automatic grenade launcher.[9] To be replaced.[10]

Rheinmetall MG 3

Germany
MG 3
7.62 mm
About 4000 MG3 in wartime reserve. Purchased from German surplus. To be replaced.[11]

M2 Browning
EO_Browning_M2E2_QCB.jpg" target="_BLANK">
United States
M2HB, M2H QCB
12.7&nb
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19.12.2021 20:22 Відповісти
Anti-tank weapons

M72 LAW

United States
Single-shot anti-tank weapon
66 mm
M72A2, M72A7, M72E10 and other modern variants[23]

AT4

Sweden
Single-shot anti-tank weapon
84 mm
[24]

Carl Gustav recoilless rifle

Sweden
Recoilless rifle
84 mm
M2 and M3 variants.[25]

FGM-148 Javelin

United States
Anti-tank missile
127 mm
[26]

Spike

Israel
Anti-tank missile
152 mm
Spike-LR variant, mounted on IFV Vilkas.[27]
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19.12.2021 20:26 Відповісти
Патрони до мг ,їх у нас багато але без патронів
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19.12.2021 21:57 Відповісти
Patroni zdes u nas delajut,jest zavod
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19.12.2021 22:21 Відповісти
eсть у вас еще такие машинки
кацапы просто мечтают дохнуть
от таких..
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19.12.2021 22:45 Відповісти
преемственность поколений,они говорят..
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19.12.2021 22:49 Відповісти
Спасибі Литві. По братськи.
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19.12.2021 19:18 Відповісти
Арсеній Петрович на телеканалі 24 Україна вже як приписаний. Батрачить як нєгра на плантаціях.
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19.12.2021 19:20 Відповісти
Мочить Бубачку?
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19.12.2021 19:21 Відповісти
Аж шерсть летить. І за одно критикує Шмигаля .
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19.12.2021 19:36 Відповісти
Бо порівняно с головзебілом вже і Ахметов виглядає як майданівець.
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20.12.2021 09:00 Відповісти
Glory to Lithuania, shame on cowardly Germany and France.
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19.12.2021 19:21 Відповісти
Шо є, те є.
Щиро дякуємо Литві !!!
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19.12.2021 19:29 Відповісти
Литва, в отличии от некоторых стран, понимает почему это надо делать ...
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19.12.2021 19:21 Відповісти
Спасибо братской Литве! Боже, Храни Литву!
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19.12.2021 19:23 Відповісти
Дякуємо нашим надійним друзям литовцям!
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19.12.2021 19:24 Відповісти
Беремо що дають. Снаряди теж згодяться.
Підозрюю, що прибалтійські країни переозброюються. Потихеньку.
Багато навряд чи буде.
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19.12.2021 19:24 Відповісти
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19.12.2021 19:27 Відповісти
по місцях стояти - до розбору ре фе на суб'єкти псевдофєдєрациї наготуватися
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19.12.2021 20:01 Відповісти
на 37м году жизни я наконец-то этого дождался!
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19.12.2021 21:49 Відповісти
Мы готовы дать вам кое-какое оружие, в случае если вас разбомбят,разграбят и убьют.После этого мы потребуем принятия санкций против агрессора,и пусть ему будет стыдно...
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19.12.2021 19:37 Відповісти
возьмем все.
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19.12.2021 19:40 Відповісти
Сразу видно у кого на самом деле есть яйца.
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19.12.2021 19:42 Відповісти
Вони розуміють, що якщо впаде Україна то їм теж не жити. Бо не певні, що НАТО їх захистить.
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19.12.2021 19:47 Відповісти
Мені здається, що в інтересах Заходу озброїти нас і як найшвидше.
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19.12.2021 19:42 Відповісти
Германия и прочие "европейцы" из ЕС ссут Украине напрямую летальное вооружение поставлять, даже то оружие, что уже Украина оплатила, Ангела Меркель сделала все возможное, чтобы заблокировать поставки (дружба с оккупантом и конченой тварью, хером путиным, ей оказалась дороже)... А маленькая Литва не боится поставлять нам оружие ибо хорошо помнит что такое советская оккупация, да к тому же является членом НАТО. Labai ačiū Lietuvai! Labai ačiū Lietuvos žmonėms už palaikymą!
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19.12.2021 19:47 Відповісти
Ох, хлопцы...Вы не понимаете, с чем имеете дело. Через очень короткий промежуток времени, африканские беженцы с этим оружием будут штурмовать ваши границы. Остановитесь и не вздумайте дурить.
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19.12.2021 19:50 Відповісти
Кацап, иди домой, водки нет!
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19.12.2021 19:55 Відповісти
судя по энтузиазму, зебобик, ты ею уже залился по самое "не могу".
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19.12.2021 20:00 Відповісти
Кацап ,иди домой , водки нет!
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19.12.2021 20:07 Відповісти
Конечно нет, она вся с тобой.
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19.12.2021 20:09 Відповісти
А чего приперся? Водки нет!
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19.12.2021 20:15 Відповісти
Не волнуйся, водку оставь себе, она мне не нужна
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19.12.2021 20:46 Відповісти
типа не пьешь на службе, портянка?
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19.12.2021 21:54 Відповісти
Не, валенок. Я в принципе не пью.
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19.12.2021 21:54 Відповісти
то соси дальше гебнявий хер, руссосвін дирявий
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19.12.2021 21:59 Відповісти
Чорт ти,я б оце тобі тупорилому прямим текстом розповів ,але тут це неодобряється ,іди на бутилку,там твоє місце
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19.12.2021 22:03 Відповісти
Не стесняйся, мне будет любопытно. Тип сверху пытался, но у него получилось как курица лапой. Может у тебя выйдет поинтересней. ну забанят на пару дней, это не смертельно. Валяй
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19.12.2021 22:09 Відповісти
Усі прибалтійські країни добре відносилися до українців у часи совка. Дякуємо!
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19.12.2021 19:51 Відповісти
Спасибо Литва!
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19.12.2021 19:53 Відповісти
А что, кроме летального оружия есть " не летальное" ?
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19.12.2021 19:54 Відповісти
А то ты не знал? РЭБ, знаешь что такое? Ну загуглись причитай. А у тебя наверное инета нет…
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19.12.2021 19:57 Відповісти
Не успели убрать эту гэдээровскую комсомолку Меркель так и оружие появилось.
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19.12.2021 20:01 Відповісти
Маленькая Литва не боится *обидеть путена*, а большие страны НАТО продолжают думать что если не обороняться то ***** не нападет
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19.12.2021 20:04 Відповісти
А вы не знали что Литва, Польша и Беларусь наши братья, а не москали ипучие
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19.12.2021 20:10 Відповісти
Вряд ли они считают украинцев братьями.) Может белорусы, они не такие гонорливые.
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19.12.2021 20:18 Відповісти
Тут не про братьев, а про москалей ипучих
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19.12.2021 20:27 Відповісти
В администрации Байдена работают 2 Штирлица Путлера,Салливан и Керри...,эти два окурка ну очень наседают на президента...это типа дЕрмак и Демченко в Украине...
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19.12.2021 20:27 Відповісти
Движение Саюдис и Витаутас Ландсбергис по факту развалили сраную РАБссию и ССср дохояк начиная с 1988 года,причем не стреляя в рюсскае быдло... дятел ты тупой...
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19.12.2021 20:38 Відповісти
было дело..
помню ночь штурма телецентра в Вильнюсе - очень дорого кацапне Литва обойдётся,если что..
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19.12.2021 22:48 Відповісти
Якщо промовляти постійно твоє прізвище, коти позбігаються ще швидше.
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19.12.2021 21:13 Відповісти
Ви свою доблєсть продемонстрували - втікши у Німеччину.
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19.12.2021 20:40 Відповісти
Пригожинский тролль....такого дерьма в Германии хватает и без него...
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19.12.2021 20:52 Відповісти
Эту туфту я слышал на телеканале РАБссия-1,когда Порошенко еще не был президентом....Пургамет плин..
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19.12.2021 21:02 Відповісти
В Ютьюбе даже Ольга ********* есть для такого дерьма как ты...и Сикелев и Салавьев и Коротченко....жри не хочу...
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19.12.2021 21:09 Відповісти
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19.12.2021 21:05 Відповісти
Прочитай эту книжечку и ты поймешь сам...да я дурак типа из Германии..
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19.12.2021 21:06 Відповісти
Куди їм до вашої раши..
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19.12.2021 21:03 Відповісти
Voruzenyje u Litvi nemeckaja,ili vi nemcev voruzenyje cytajete ploxim?Ona samaja lucaja vo svojix kategorijax
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19.12.2021 21:14 Відповісти
Более подробно обо всем блогер из США Юрий Швец...подпишитесь в Ютьюбе и будете знать все свежайшее...
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19.12.2021 20:34 Відповісти
Спасибо Литва !
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19.12.2021 20:39 Відповісти
В 2014 году Даля Грибаускайте по факту спасла ситуацию в Украине поставляе аккумуляторы для вертолеов самолетов танков БТРов и прочие запчасти советского дерьма которые успешно распрродал в Украине Павел Лебедев типа рюсский министр обороны дважды не сидевшего Хряка из Енакиева...позже подключились Чехия и Болгария...
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19.12.2021 20:44 Відповісти
За що й отримали диверсії на своїх складах...
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19.12.2021 21:56 Відповісти
Тут фишка открылась в другом аспекте...группа Биллингкэт и Христо Грозев очень заинтеросовались взрывами внезапными в Украине Чехии и Болгарии...идет расследование журналисткое по полному тарифу....,но я там участия не принимаю... разве что косвенно...иногда...
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19.12.2021 21:00 Відповісти
Вони брати по зброї та справжні союзники. А не вічно занепокоєні та зажрані німаки та австріяки. Нам потрібен Балто-Чорноморський військовий союз із підтримкою США, Канади та Великої Британії.
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19.12.2021 21:04 Відповісти
Литва решительнее супер-пупер Германии. Хоть кто то реальнее понимает ситуацию адекватно
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19.12.2021 21:44 Відповісти
Литовские "лесние братья" в свое время мочили вонючую русню не хуже УПА.
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19.12.2021 21:58 Відповісти
PzH 2000 можно. Пару десятков.
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19.12.2021 22:09 Відповісти
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19.12.2021 22:11 Відповісти
После того как КНР её нагнул), распродает, что залежалось, на бывшей СА!Это какой-то позор
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19.12.2021 22:38 Відповісти
Настоящий друг познаётся в беде.
А беда у нас одна: большевистский кремль.
И его прихвостни - такие рыжие, с мордой Гитлера и корочкой штази.
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19.12.2021 22:54 Відповісти
Той випадок коли маленька за розміром країна має серце лева й справжнє братерське бажання допомогти.
Ніколи не забудемо!
🇱🇹💪💪💪
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19.12.2021 23:13 Відповісти
... дайте латышских стрелков
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20.12.2021 04:32 Відповісти
Подивіться на Ютуб і"військовий парад в Латвії "Там ржака не втриматися Там до сліз))). "А это наши надувные лодки с моторами, аж шесть штук! Никто не подойдет к нашему побережью". "А это разведчики, почему - то в белых маск халатах, хотя все уже зеленое"
Стосовно новини, Литва хоче впарити "спадок СРСР", і не думаю, що безкоштовно.
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20.12.2021 08:26 Відповісти
МП 39 та МГ-42 ???
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20.12.2021 09:21 Відповісти
НАТО нужно Литву тоже вооружать, как можно, ибо над Прибалтами всеми тоже висит угроза. Но Литва понимает, что она защищая Украину, защищает себя. То бишь пока РФ не прошла Украину, тем меньше вероятности, что РФ налетит на Литву.
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20.12.2021 11:15 Відповісти
Це, мабуть, найбільш відважна заява з-поміж усіх європейських країн Альянсу.
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20.12.2021 11:50 Відповісти
 
 