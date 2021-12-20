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Литва готова надати Україні летальну зброю, - міністр національної оборони Анушаускас
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Литва готова передати Україні летальну зброю. На такий крок Вільнюс може піти через зосередження російських військових біля українського кордону.
Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
"Необхідно всіляко підтримати Україну, і Литва готова до цього, зокрема, передати Україні летальну зброю", - заявив він.
Міністр оборони не уточнив, яку саме зброю можуть передати офіційному Києву. Анушаускас зазначив, що це питання - багатосторонньої угоди.
"Залучені кілька держав, не тільки постачальник і одержувач озброєнь, але також виробник і постачальник", - пояснив міністр.
Топ коментарі
+55 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар19.12.2021 19:18
+37 саша паламарчук
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+36 iMedvedeff
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Belgium
FN SCAR-H PR
7.62 mm
Standard marksman rifle.[13]
M14
EO_M14_***.jpg" target="_BLANK">
United States
Lithuania
M14M14L1M14 *** SOPM14 MDV
7.62 mm
M14 *** SOP version used by Lithuanian Special Operations Force[14]
FR F2 sniper rifle
France
7.62 mm
[15]
GOL Sniper Magnum
Germany
7.62 mm
[16]
Heckler & Koch PSG1
Germany
MSG90A1
7.62 mm
[17]
Sako TRG
Finland
Sako TRG-22
7.62 mm
[18]
Accuracy International Arctic Warfare
Germany
G36KA4G36KV1G36C
5.56 mm
Lithuanian version of G36. Standard assault rifle.G36C, G36KA4M1, G36KV1, G36KA4.[8]
Heckler & Koch HK416
Germany
HK416A5
5.56 mm
Used by Lithuanian Special Operations Force
Machine guns
FN Minimi
Belgium
Minimi Para
5.56 mm
Is being used by Special Operations Force.[citation needed]
FN MAG
Belgium
Sweden
Ksp 58B and other variants
7.62 mm
Standard issue general-purpose machine gun. Typically mounted on lightly armoured vehicles, or armoured personnel carriers, as first or second weapons in parallel with M2 Browning machine gun and GMG automatic grenade launcher.[9] To be replaced.[10]
Rheinmetall MG 3
Germany
MG 3
7.62 mm
About 4000 MG3 in wartime reserve. Purchased from German surplus. To be replaced.[11]
M2 Browning
EO_Browning_M2E2_QCB.jpg" target="_BLANK">
United States
M2HB, M2H QCB
12.7&nb
M72 LAW
United States
Single-shot anti-tank weapon
66 mm
M72A2, M72A7, M72E10 and other modern variants[23]
AT4
Sweden
Single-shot anti-tank weapon
84 mm
[24]
Carl Gustav recoilless rifle
Sweden
Recoilless rifle
84 mm
M2 and M3 variants.[25]
FGM-148 Javelin
United States
Anti-tank missile
127 mm
[26]
Spike
Israel
Anti-tank missile
152 mm
Spike-LR variant, mounted on IFV Vilkas.[27]
кацапы просто мечтают дохнуть
от таких..
Щиро дякуємо Литві !!!
Підозрюю, що прибалтійські країни переозброюються. Потихеньку.
Багато навряд чи буде.
помню ночь штурма телецентра в Вильнюсе - очень дорого кацапне Литва обойдётся,если что..
А беда у нас одна: большевистский кремль.
И его прихвостни - такие рыжие, с мордой Гитлера и корочкой штази.
Ніколи не забудемо!
🇱🇹💪💪💪
Стосовно новини, Литва хоче впарити "спадок СРСР", і не думаю, що безкоштовно.