Литва готова надати Україні летальну зброю, - міністр національної оборони Анушаускас

Литва готова передати Україні летальну зброю. На такий крок Вільнюс може піти через зосередження російських військових біля українського кордону.

Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Необхідно всіляко підтримати Україну, і Литва готова до цього, зокрема, передати Україні летальну зброю", - заявив він.

Міністр оборони не уточнив, яку саме зброю можуть передати офіційному Києву. Анушаускас зазначив, що це питання - багатосторонньої угоди.

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"Залучені кілька держав, не тільки постачальник і одержувач озброєнь, але також виробник і постачальник", - пояснив міністр.