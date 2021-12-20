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Мариуполь (5563) елка (179)

Главную елку Мариуполя восстановят в ближайшее время, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Главную елку Мариуполя восстановят в ближайшее время, - горсовет

Главную елку Мариуполя, упавшую из-за сильного ветра, восстановят в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета в Фейсбуке.

"Главную елку Мариуполя восстановят в ближайшее время. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями", - сообщили в

В горсовете отметили, что падение дерева накануне произошло из-за сильного ветра.

Также сообщается, что остальные праздничные локации продолжают работать: ярмарка, каток, резиденция Святого Николая.

Также смотрите: Главная елка Мариуполя сломалась спустя несколько часов после открытия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Главную елку Мариуполя восстановят в ближайшее время, - горсовет 01

Автор: Наталя Джума
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Запросіть туди Бубачку, нехай воно побігає по фонтану.
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20.12.2021 08:20 Ответить
Через часок съезжу туда, погляжу на фронт работ. Как у нас горисполком хвастался: "эта ёлка является почти точной копией елки в Рокфеллеровском центре"(с). Как выяснилось, ключевое слово тут- "почти".
Хорошо хоть дождь прекратился, работягам будет чуток полегче.
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20.12.2021 08:27 Ответить
Так )) бо щось не чути про падіння йолки у Рокфелерівському центрі ))
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20.12.2021 08:30 Ответить
Йолка у нас знакова рослина. Чине так?
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20.12.2021 08:30 Ответить
упала йолка - это очевидный знак
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20.12.2021 08:43 Ответить
В Мариуполе народ говорит так: "какой год- такая и ёлка"(с).
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20.12.2021 08:49 Ответить
Всё плохое уйдёт в этом году, у Вас там на территории областной больницы так и стоит здание РПЦ, будет как то по дурному если после Нового года 1 января 2022года, там будут 7 января 2022г Рождество праздновать с мирянами
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20.12.2021 09:02 Ответить
Та стоит, вроде как. Честно говоря, меня это меньше всего интересует, я абсолютный атеист. Верю только в снятие всех угроз мне- Добрыми Котами.
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20.12.2021 09:05 Ответить
Просто московские попы впаривают старшему поколению всякую московско ордынскую чушь ,а старики в радиусе 20 -30 км разносят её по всему городу потом эта масса у вас выбирает партию Медведчука в Верховную раду.
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20.12.2021 09:10 Ответить
Не. Так не получается. Этот объект стоит чисто на западе Мариуполя, до западной городской черты- около 1 км. А до восточной- 18 км. Потому, разнесение заразы таки радиусом поменьше будет.
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20.12.2021 09:14 Ответить
Рукожопы ЙОЛКУ ставили
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20.12.2021 08:48 Ответить
Там 5 конечная звезда не упала.Ватность головного мозга пренебрегла ТБ.25 % ждут бомбилу .Вся медведчуковская кодла.
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20.12.2021 08:54 Ответить
Мы за ценой не постоим.
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20.12.2021 09:27 Ответить
Знак очевидный - не поздоровиться в 2022 году Мариуполю, хотя вате многочисленной местной оно может и в радость.
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20.12.2021 11:07 Ответить
Еловый заговор в действии! янык тайком мимо проходил, что ли...
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20.12.2021 11:15 Ответить
 
 