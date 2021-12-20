Главную елку Мариуполя восстановят в ближайшее время, - горсовет

Главную елку Мариуполя, упавшую из-за сильного ветра, восстановят в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета в Фейсбуке.

"Главную елку Мариуполя восстановят в ближайшее время. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями", - сообщили в

В горсовете отметили, что падение дерева накануне произошло из-за сильного ветра.

Также сообщается, что остальные праздничные локации продолжают работать: ярмарка, каток, резиденция Святого Николая.

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