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Головну ялинку Маріуполя відновлять найближчим часом, - міськрада
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Головну ялинку Маріуполя, що впала через сильний вітер, відновлять найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради у фейсбуці.
"Головну ялинку Маріуполя відновлять найближчим часом. Підрядна організація найближчим часом посилить конструкцію. Незабаром знову головна ялинка засяє новорічними вогнями", - повідомили у
У міськраді зазначили, що падіння дерева напередодні сталося через сильний вітер.
Також повідомляється, що решта святкових локацій продовжує працювати: ярмарок, ковзанка, резиденція Святого Миколая.
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Хорошо хоть дождь прекратился, работягам будет чуток полегче.