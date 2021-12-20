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Маріуполь (2821) ялинка (104)

Головну ялинку Маріуполя відновлять найближчим часом, - міськрада

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Головну ялинку Маріуполя відновлять найближчим часом, - міськрада

Головну ялинку Маріуполя, що впала через сильний вітер, відновлять найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради у фейсбуці.

"Головну ялинку Маріуполя відновлять найближчим часом. Підрядна організація найближчим часом посилить конструкцію. Незабаром знову головна ялинка засяє новорічними вогнями", - повідомили у 

У міськраді зазначили, що падіння дерева напередодні сталося через сильний вітер.

Також повідомляється, що решта святкових локацій продовжує працювати: ярмарок, ковзанка, резиденція Святого Миколая.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Головна ялинка Маріуполя зламалася через кілька годин після відкриття. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Головну ялинку Маріуполя відновлять найближчим часом, - міськрада 01
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Запросіть туди Бубачку, нехай воно побігає по фонтану.
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20.12.2021 08:20 Відповісти
Через часок съезжу туда, погляжу на фронт работ. Как у нас горисполком хвастался: "эта ёлка является почти точной копией елки в Рокфеллеровском центре"(с). Как выяснилось, ключевое слово тут- "почти".
Хорошо хоть дождь прекратился, работягам будет чуток полегче.
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20.12.2021 08:27 Відповісти
Так )) бо щось не чути про падіння йолки у Рокфелерівському центрі ))
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20.12.2021 08:30 Відповісти
Йолка у нас знакова рослина. Чине так?
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20.12.2021 08:30 Відповісти
упала йолка - это очевидный знак
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20.12.2021 08:43 Відповісти
В Мариуполе народ говорит так: "какой год- такая и ёлка"(с).
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20.12.2021 08:49 Відповісти
Всё плохое уйдёт в этом году, у Вас там на территории областной больницы так и стоит здание РПЦ, будет как то по дурному если после Нового года 1 января 2022года, там будут 7 января 2022г Рождество праздновать с мирянами
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20.12.2021 09:02 Відповісти
Та стоит, вроде как. Честно говоря, меня это меньше всего интересует, я абсолютный атеист. Верю только в снятие всех угроз мне- Добрыми Котами.
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20.12.2021 09:05 Відповісти
Просто московские попы впаривают старшему поколению всякую московско ордынскую чушь ,а старики в радиусе 20 -30 км разносят её по всему городу потом эта масса у вас выбирает партию Медведчука в Верховную раду.
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20.12.2021 09:10 Відповісти
Не. Так не получается. Этот объект стоит чисто на западе Мариуполя, до западной городской черты- около 1 км. А до восточной- 18 км. Потому, разнесение заразы таки радиусом поменьше будет.
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20.12.2021 09:14 Відповісти
Рукожопы ЙОЛКУ ставили
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20.12.2021 08:48 Відповісти
Там 5 конечная звезда не упала.Ватность головного мозга пренебрегла ТБ.25 % ждут бомбилу .Вся медведчуковская кодла.
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20.12.2021 08:54 Відповісти
Мы за ценой не постоим.
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20.12.2021 09:27 Відповісти
Знак очевидный - не поздоровиться в 2022 году Мариуполю, хотя вате многочисленной местной оно может и в радость.
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20.12.2021 11:07 Відповісти
Еловый заговор в действии! янык тайком мимо проходил, что ли...
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20.12.2021 11:15 Відповісти
 
 