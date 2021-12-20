Зеленский хочет положить конец критике на телеканалах Ахметова, - Financial Times

Президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться прекращения критики действий власти на телеканалах "Украина" и "Украина24", принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову.

Об этом в своей статье "Президент Украины борется с олигархом в тылу на фоне нависшей угрозы со стороны России" пишет издания Financial Times.

"Зеленский хочет положить конец массовой критике, которая транслируется по каналам Ахметова", - сообщает издание со ссылкой на слова украинского политолога Владимира Фесенко.

Financial Times отмечает, что рейтинги доверия Владимира Зеленского среди избирателей резко упали.

"Недавний опрос показал, что он может претерпеть неудачу в переизбрании, поскольку бывший союзник Дмитрия Разумкова, который осенью этого года был смещен с поста спикера парламента, был готов победить его во втором туре президентских выборов", - пишут авторы статьи.

Эксперты говорят, что заявления Разумкова освещаются на телеканале Ахметова, а в свою очередь, депутаты Зеленского бойкотируют его, считая "враждебным СМИ".

Для решения этой задачи и прекращения критики в телеэфире, Зеленский протолкнул через парламент закон об олигархах, который вынуждает крупный бизнес избавляться от медиа-активов из-за угрозы попадания в "реестр олигархов" с последующим ущемлением прав.