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Зеленський хоче покласти край критиці на телеканалах Ахметова, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський хоче покласти край критиці на телеканалах Ахметова, - Financial Times

Президент України Володимир Зеленський хоче домогтися припинення критики дій влади на телеканалах "Україна" та "Україна24", які належать бізнесменові Рінату Ахметову.

Про це у своїй статті "Президент України бореться з олігархом у тилу на тлі навислої загрози з боку Росії", пише видання Financial Times. 

"Зеленський хоче покласти край масовій критиці, яка транслюється каналами Ахметова", - повідомляє видання з посиланням на слова українського політолога Володимира Фесенка.

Financial Times зазначає, що рейтинги довіри Володимира Зеленського серед виборців різко впали.

"Недавнє опитування показало, що він може зазнати невдачі у переобранні, оскільки колишній союзник Дмитра Разумкова, який восени цього року був зміщений з посади спікера парламенту, був готовий перемогти його у другому турі президентських виборів", - пишуть автори статті.

Експерти кажуть, що заяви Разумкова висвітлюються на телеканалі Ахметова, а своєю чергою депутати Зеленського бойкотують його, вважаючи "ворожим ЗМІ".

Для вирішення цього завдання та припинення критики в телеефірі Зеленський проштовхнув через парламент закон про олігархів, який змушує великий бізнес позбавлятися медіа-активів через загрозу потрапляння до "реєстру олігархів" з подальшим обмеженням прав.
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Топ коментарі
+23
Печерский холм
​​Офис президента вообще проигнорировал последний выпуск шоу Шустера на канале Ахметова, где по рейтингу Зеленского привычно катались на танках и бульдозерах. Объясняется это просто, все медийные и силовые ресурсы сейчас власть бросила против Петра Порошенко.
Офис Зеленского сейчас больше всего напоминает ставку Гитлера образца 1944 г. Находясь в угрожающем положении, там думают не о сохранении своих шкур, а о новом победоносном наступлении, и потому разглагольствуют исключительно о тотальной войне и о чудо-оружии. Тотальную войну, так же как Гитлеровская Германия, Офис Зеленского ведет сейчас на нескольких фронтах. Его кусают независимо друг от друга фан-клуб Порошенко, холдинг Ахметова с прикормленными им проектами, и часть ОПЗЖ, ориентированная на Медведчука. Главным медиа-ресурсом Медведчука сейчас стал испанский авантюрист Шарий, чьи тезисы с радостью подхватывает существующая парламентская оппозиция.
Роль вундерваффе (чудо-оружия) сейчас выполняет ДБР приятеля Олега Татарова Алексея Сухачева. О нем и о паранойе ОП, возжелавшей посадить всех, достаточно ярко высказался бывший глава ОП Андрей Богдан. Добавить нечего.
Бороться с ними всеми в Офисе президента решили опять-таки по лекалам Гитлеровского вермахта. То есть, громить их по очереди, концентрируя против одного противника максимум сил.
Поскольку Ахметову отведена роль главного виновного в провале отопительного сезона, сейчас все силы брошены против Петра Порошенко. Конечная цель оригинальностью не блещет, Сухачеву поставлена задача Порошенко посадить любой ценой. После нейтрализации Порошенко ОП планирует бросить все свои медийные и силовые ресурсы против Ахметова, как против наиболее опасного из всех противников.
Однако. Ситуацию осложняет активность самого Порошенко. Мы уже писали, что Зеленский просто болезненно себялюбив. Тот факт что Порошенко регулярно посещает международные политические мероприятия как действующий политик, Зеленского бесит кошмарно. Именно поэтому ОП дошла до шантажа западных политиков, мол если вы говорите с Порошенко, вы не получите встречу с Зеленским. Проигрывает от этого сам Зеленский, это очевидно.
Новость об очередном вояже Порошенко (встреча с патриархом Варфоломеем и конференция в Польше) заставила подчиненных Сухачева форсировать события, Порошенко попытались вручить повестку. Не вручили. Сейчас с этой повесткой разбираются адвокаты бывшего президента. Этот раунд Сухачевым проигран в сухую.
А времени у Офиса президента уже в обрез. Гитлеровская Германия в 1944 г. пыталась развернуть ситуацию в свою пользу, сконцентрировав максимум сил против одного противника с целью разгромить их по очереди. Результат известен - Германия не смогла переломить ситуацию ни на одном из фронтов, съела свои резервы и была перепахана советскими, британскими и американскими танками. Офис Зеленского сейчас в той же самой ситуации.
Пока силовые и медийные ресурсы ОП пытались добить Порошенко, медийный фронт против Ахметова и Шария-Медведчука остался голый. Ахметов и Шарий этим уже воспользовались, выдав новые дозы компромата против власти. В истории очень мало примеров войн, выигранных сразу на нескольких фронтах.
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20.12.2021 15:44
+23
Маменькин сынок, которого в детстве чмырили всем двором, никогда не станет мужиком.
С него вырастит мстительное, обидчивое, трусливое, брехливое чмо с замашками Наполеона....
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20.12.2021 15:49
+11
А Ахметов хочет покласти край Зеленскому.
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20.12.2021 15:41
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А Ахметов хочет покласти край Зеленскому.
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20.12.2021 15:41 Відповісти
а що, ЗЕ-лєнський ще не обрізаний ?
то Ахмєтка влаштує йому свято урєзанія
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20.12.2021 15:46 Відповісти
То такий. Той все може при 5 президентах живе як сир в маслі. А на 24 каналі виступають всі екс-гранди української політики. І всі мочать злочинного Зє. От ще б Ющенка запросили. Ото була б сила.
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20.12.2021 15:56 Відповісти
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20.12.2021 16:03 Відповісти
Критикувати владу не можна, а то фуйло нападе!
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20.12.2021 15:42 Відповісти
"Ви тільки подумайте, - каже психолог Дмитро Різниченко, - які ресурси цей уламок імперії викидає на боротьбу з нами. Пропаганда, підкупи політиків, нарешті пряма військова агресія. І що вони отримали? Ми живі й будемо жити! Ніхто нас не здав, у нас світова підтримка й світле майбутнє. А що у них? Пристарілий диктатор і загроза громадянської війни, як він помре? Вони були членом G8, гравцем на світовій арені. А зараз? Виключені звідусіль. Погані хлопці, яким не подадуть руку в пристойній компанії. У них немає шансів проти нас". - https://texty.org.ua/articles/105177/zahroza-rosijskoho-vtorhnennya-yak-peremohty-strah-koly-voroh-bilya-vorit/?src=main
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20.12.2021 15:43 Відповісти
Печерский холм
​​Офис президента вообще проигнорировал последний выпуск шоу Шустера на канале Ахметова, где по рейтингу Зеленского привычно катались на танках и бульдозерах. Объясняется это просто, все медийные и силовые ресурсы сейчас власть бросила против Петра Порошенко.
Офис Зеленского сейчас больше всего напоминает ставку Гитлера образца 1944 г. Находясь в угрожающем положении, там думают не о сохранении своих шкур, а о новом победоносном наступлении, и потому разглагольствуют исключительно о тотальной войне и о чудо-оружии. Тотальную войну, так же как Гитлеровская Германия, Офис Зеленского ведет сейчас на нескольких фронтах. Его кусают независимо друг от друга фан-клуб Порошенко, холдинг Ахметова с прикормленными им проектами, и часть ОПЗЖ, ориентированная на Медведчука. Главным медиа-ресурсом Медведчука сейчас стал испанский авантюрист Шарий, чьи тезисы с радостью подхватывает существующая парламентская оппозиция.
Роль вундерваффе (чудо-оружия) сейчас выполняет ДБР приятеля Олега Татарова Алексея Сухачева. О нем и о паранойе ОП, возжелавшей посадить всех, достаточно ярко высказался бывший глава ОП Андрей Богдан. Добавить нечего.
Бороться с ними всеми в Офисе президента решили опять-таки по лекалам Гитлеровского вермахта. То есть, громить их по очереди, концентрируя против одного противника максимум сил.
Поскольку Ахметову отведена роль главного виновного в провале отопительного сезона, сейчас все силы брошены против Петра Порошенко. Конечная цель оригинальностью не блещет, Сухачеву поставлена задача Порошенко посадить любой ценой. После нейтрализации Порошенко ОП планирует бросить все свои медийные и силовые ресурсы против Ахметова, как против наиболее опасного из всех противников.
Однако. Ситуацию осложняет активность самого Порошенко. Мы уже писали, что Зеленский просто болезненно себялюбив. Тот факт что Порошенко регулярно посещает международные политические мероприятия как действующий политик, Зеленского бесит кошмарно. Именно поэтому ОП дошла до шантажа западных политиков, мол если вы говорите с Порошенко, вы не получите встречу с Зеленским. Проигрывает от этого сам Зеленский, это очевидно.
Новость об очередном вояже Порошенко (встреча с патриархом Варфоломеем и конференция в Польше) заставила подчиненных Сухачева форсировать события, Порошенко попытались вручить повестку. Не вручили. Сейчас с этой повесткой разбираются адвокаты бывшего президента. Этот раунд Сухачевым проигран в сухую.
А времени у Офиса президента уже в обрез. Гитлеровская Германия в 1944 г. пыталась развернуть ситуацию в свою пользу, сконцентрировав максимум сил против одного противника с целью разгромить их по очереди. Результат известен - Германия не смогла переломить ситуацию ни на одном из фронтов, съела свои резервы и была перепахана советскими, британскими и американскими танками. Офис Зеленского сейчас в той же самой ситуации.
Пока силовые и медийные ресурсы ОП пытались добить Порошенко, медийный фронт против Ахметова и Шария-Медведчука остался голый. Ахметов и Шарий этим уже воспользовались, выдав новые дозы компромата против власти. В истории очень мало примеров войн, выигранных сразу на нескольких фронтах.
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20.12.2021 15:44 Відповісти
Правду ще нікому та ніколи не вдалося зупинити...
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20.12.2021 15:46 Відповісти
Путлер боїться що не вспіє почати військові дії, поки зеля при владі.
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20.12.2021 15:46 Відповісти
Маменькин сынок, которого в детстве чмырили всем двором, никогда не станет мужиком.
С него вырастит мстительное, обидчивое, трусливое, брехливое чмо с замашками Наполеона....
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20.12.2021 15:49 Відповісти
Оно уже выросло
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20.12.2021 20:38 Відповісти
Критика - розгляд якогось явища, предмета, особи; його аналіз та оцінка згідно з існуючими нормами, масштабами, цінностями.] Аналіз і оцінка когось чи чогось із метою виявлення та усунення вад, хиб.[ Використовується в мовленні як вказівка на вади, хиби, або виступає як негативне судження про щось.
Ваві критика не потрібна , бо вона заважає розвалювати Україну ...
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20.12.2021 15:50 Відповісти
Шустера гнал Порох, а сейчас Зеленский погонит...
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20.12.2021 15:54 Відповісти
избавляйтесь от привычки сосать - вы уже проецируете свои пристрастия на окружающих
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20.12.2021 16:26 Відповісти
То в них скрєпи такі. Без того ніяк.
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20.12.2021 18:42 Відповісти
Шустрого в 2015-му вигнав з України Закон і МВС (Аваков) як інституція, яка мала виконувати Закон в частині, що стосується безробітнього іноземця Шустера.
За брехню - в спам.
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20.12.2021 16:36 Відповісти
Не намьокуй на Цензор. Тут йде щиронародна критика.
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20.12.2021 16:01 Відповісти
и только ты работаешь
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20.12.2021 16:28 Відповісти
вот их Крысе Верховной и прижимают
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20.12.2021 16:27 Відповісти
В туалеті.
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20.12.2021 21:42 Відповісти
Зараз Ахметов виглядає найбільш потужно і поводить себе адекватно на відміну від декого, має розум і все інше.
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20.12.2021 16:03 Відповісти
Не всерайсь. Тут не катить.
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20.12.2021 16:06 Відповісти
плохо тока, шо в его жопке ручка Каломойши
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20.12.2021 16:30 Відповісти
З двох типів: Зеля та Ахметов, Зеля більше схожий на гопника.
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20.12.2021 16:29 Відповісти
В целом народ стал жить лучше, тарифы помирковани, пенсии добавил с зарплатами, за цены молчу, воюет, но почему то не верят ему, а верят каким то каналам, одну брэхню гонят против него, уменьшают рейтинг. Газу море, уголь везут, все в тепле и не голодают, ну иногда планово свет отключают, так планово.А какое радужное майбутне обещает, так нет, эти каналы все навыворот освещают.
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20.12.2021 16:06 Відповісти
Бенефис Патриота Украины Ахметова!.Шустер его разглядел еще при Януковиче,когда тот по пенькам скакал....Шустер - великий демократ с Большой Буквы.Как только его Пор0шенко не совсем разлядел? Ошибался ,видно....
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20.12.2021 16:20 Відповісти
.....и это тело до прездобольства всем свистело (помимо всех других обещалок, абы только пролезть на трон), что не пойдёт на второй срок президентить народ Украины...
73%ные жлобы-экспериментаторы, вы хотя бы сейчас поняли, какое оно пустое - это чмо болотное?
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20.12.2021 16:30 Відповісти
сам пришел к власти через критику пороха во всем утюгам и специально снятый под него сериал (за чей счет) - а теперь не нравится ему...
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20.12.2021 16:45 Відповісти
Це не критика- це відверта антипрезидентська війна, в яку вкючився весь непотріб!
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20.12.2021 16:52 Відповісти
Бідний Зєля ,тільки нехай пригадає долю Аліка Грєка ,Євгена Щербаня і т.д. і краще помовчить ,а то буде там де вище названі особи.
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20.12.2021 17:21 Відповісти
О..., які в тебе замашки! Ну, ну!
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20.12.2021 17:40 Відповісти
На Украину 24 перехал почти весь ватный петушатник из медведчуковских каналов так что смело можно закрывать эти помойки.
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20.12.2021 17:46 Відповісти
или на ЗЕлин канал "Рада" ?
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20.12.2021 19:37 Відповісти
чушь.
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20.12.2021 23:02 Відповісти
 
 