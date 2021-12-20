Зеленський хоче покласти край критиці на телеканалах Ахметова, - Financial Times
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Президент України Володимир Зеленський хоче домогтися припинення критики дій влади на телеканалах "Україна" та "Україна24", які належать бізнесменові Рінату Ахметову.
Про це у своїй статті "Президент України бореться з олігархом у тилу на тлі навислої загрози з боку Росії", пише видання Financial Times.
"Зеленський хоче покласти край масовій критиці, яка транслюється каналами Ахметова", - повідомляє видання з посиланням на слова українського політолога Володимира Фесенка.
Financial Times зазначає, що рейтинги довіри Володимира Зеленського серед виборців різко впали.
"Недавнє опитування показало, що він може зазнати невдачі у переобранні, оскільки колишній союзник Дмитра Разумкова, який восени цього року був зміщений з посади спікера парламенту, був готовий перемогти його у другому турі президентських виборів", - пишуть автори статті.
Експерти кажуть, що заяви Разумкова висвітлюються на телеканалі Ахметова, а своєю чергою депутати Зеленського бойкотують його, вважаючи "ворожим ЗМІ".
Для вирішення цього завдання та припинення критики в телеефірі Зеленський проштовхнув через парламент закон про олігархів, який змушує великий бізнес позбавлятися медіа-активів через загрозу потрапляння до "реєстру олігархів" з подальшим обмеженням прав.
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то Ахмєтка влаштує йому свято урєзанія
Офис президента вообще проигнорировал последний выпуск шоу Шустера на канале Ахметова, где по рейтингу Зеленского привычно катались на танках и бульдозерах. Объясняется это просто, все медийные и силовые ресурсы сейчас власть бросила против Петра Порошенко.
Офис Зеленского сейчас больше всего напоминает ставку Гитлера образца 1944 г. Находясь в угрожающем положении, там думают не о сохранении своих шкур, а о новом победоносном наступлении, и потому разглагольствуют исключительно о тотальной войне и о чудо-оружии. Тотальную войну, так же как Гитлеровская Германия, Офис Зеленского ведет сейчас на нескольких фронтах. Его кусают независимо друг от друга фан-клуб Порошенко, холдинг Ахметова с прикормленными им проектами, и часть ОПЗЖ, ориентированная на Медведчука. Главным медиа-ресурсом Медведчука сейчас стал испанский авантюрист Шарий, чьи тезисы с радостью подхватывает существующая парламентская оппозиция.
Роль вундерваффе (чудо-оружия) сейчас выполняет ДБР приятеля Олега Татарова Алексея Сухачева. О нем и о паранойе ОП, возжелавшей посадить всех, достаточно ярко высказался бывший глава ОП Андрей Богдан. Добавить нечего.
Бороться с ними всеми в Офисе президента решили опять-таки по лекалам Гитлеровского вермахта. То есть, громить их по очереди, концентрируя против одного противника максимум сил.
Поскольку Ахметову отведена роль главного виновного в провале отопительного сезона, сейчас все силы брошены против Петра Порошенко. Конечная цель оригинальностью не блещет, Сухачеву поставлена задача Порошенко посадить любой ценой. После нейтрализации Порошенко ОП планирует бросить все свои медийные и силовые ресурсы против Ахметова, как против наиболее опасного из всех противников.
Однако. Ситуацию осложняет активность самого Порошенко. Мы уже писали, что Зеленский просто болезненно себялюбив. Тот факт что Порошенко регулярно посещает международные политические мероприятия как действующий политик, Зеленского бесит кошмарно. Именно поэтому ОП дошла до шантажа западных политиков, мол если вы говорите с Порошенко, вы не получите встречу с Зеленским. Проигрывает от этого сам Зеленский, это очевидно.
Новость об очередном вояже Порошенко (встреча с патриархом Варфоломеем и конференция в Польше) заставила подчиненных Сухачева форсировать события, Порошенко попытались вручить повестку. Не вручили. Сейчас с этой повесткой разбираются адвокаты бывшего президента. Этот раунд Сухачевым проигран в сухую.
А времени у Офиса президента уже в обрез. Гитлеровская Германия в 1944 г. пыталась развернуть ситуацию в свою пользу, сконцентрировав максимум сил против одного противника с целью разгромить их по очереди. Результат известен - Германия не смогла переломить ситуацию ни на одном из фронтов, съела свои резервы и была перепахана советскими, британскими и американскими танками. Офис Зеленского сейчас в той же самой ситуации.
Пока силовые и медийные ресурсы ОП пытались добить Порошенко, медийный фронт против Ахметова и Шария-Медведчука остался голый. Ахметов и Шарий этим уже воспользовались, выдав новые дозы компромата против власти. В истории очень мало примеров войн, выигранных сразу на нескольких фронтах.
С него вырастит мстительное, обидчивое, трусливое, брехливое чмо с замашками Наполеона....
Ваві критика не потрібна , бо вона заважає розвалювати Україну ...
За брехню - в спам.
73%ные жлобы-экспериментаторы, вы хотя бы сейчас поняли, какое оно пустое - это чмо болотное?