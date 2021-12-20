В октябре смертность в Украине выросла на 25,8%, - Госстат
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В октябре 2021 года общая смертность по сравнению с прошлым годом выросла на 25,8%.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные о демографической ситуации в Украине за январь-октябрь 2021 года, опубликованные Государственной службой статистики.
В октябре умерло 74 282 человека, что на 15 235 человек больше, чем в октябре 2020 года (59 047 человек).
Всего с начала года в Украине умерли 562 137 человек. Это на 76 403 смертей больше, чем за январь-сентябрь 2020 года, когда умерли 426 687 человек.
Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 229 209 человек (в прошлом году 247 278), миграционный прирост составил 15 473 человек (в прошлом году – 6 852).
По оценке статистического ведомства, численность населения в Украине на 1 ноября 2021 составила 41 270 899 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 317 455 человек (в том числе за сентябрь – на 48 939 человек).
Как сообщалось ранее, за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек, что на 35 721 смерть больше, чем за 2019 год (тогда умерло 581 114 человек). Численность населения в Украине на 1 января 2021 составила 41 588 354 человека.
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1) Последствия после болезни. Никто не напишет, что умерт от Ковида, если ты умрешь от осложнений на сердце, диабета, онкологии, потому что твой организм не смог восстановиться после болезни ни смотря на все старания медицины в Европе.
2) Загруженность медицинской системы все также происходит, что мешает другим больным с другими диагнозами нормально лечиться. Мест для них попросту нет и система выдохлась за 2 года, вот и дополнительные смерти.
Поэтому, лопухи, вакцинируйтесь, максимально разгрузите систему и не мешайте другим нормальным людям лечиться от других болезней в хоть как-то работающих разгруженных больницах.
Избыточная смертность это люди умершие по разным причинам сверх прогнозируемой нормы. В данный момент большинство таких случае это КОВИД.
Так как 95% тяжелых ( госпитализированных) это не вакцинированные, то и 95% от КОВИДной части жмуров в избыточной смертности ( я бы сказал 80% от общего объема) это не вакцинированные, среди которых и антиваксерные олени
Ты понял шо такое корреляция?
Не ссы рюзке программа по утилизации нищих русаков уже запущена - ожидается прирост алко- и нарколыг сразу после сдыхания *****(благо тварь уже старая) и впадания свиноруского быдла в новую депрессию, как в 90ых сколько биомусора спилось и скололось, нужно повторить!!!
Отсюда выходит, что от борьбы с ковидом умерло 6847.
Такто.