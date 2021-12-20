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Новости Общество
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смертность (262) статистика (2307) население (145) Госстат (220)

В октябре смертность в Украине выросла на 25,8%, - Госстат

Новости Цензор.НЕТ Общество

В октябре смертность в Украине выросла на 25,8%, - Госстат

В октябре 2021 года общая смертность по сравнению с прошлым годом выросла на 25,8%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные о демографической ситуации в Украине за январь-октябрь 2021 года, опубликованные Государственной службой статистики.

В октябре умерло 74 282 человека, что на 15 235 человек больше, чем в октябре 2020 года (59 047 человек).

Всего с начала года в Украине умерли 562 137 человек. Это на 76 403 смертей больше, чем за январь-сентябрь 2020 года, когда умерли 426 687 человек.

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 229 209 человек (в прошлом году 247 278), миграционный прирост составил 15 473 человек (в прошлом году – 6 852).

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По оценке статистического ведомства, численность населения в Украине на 1 ноября 2021 составила 41 270 899 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 317 455 человек (в том числе за сентябрь – на 48 939 человек).

Как сообщалось ранее, за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек, что на 35 721 смерть больше, чем за 2019 год (тогда умерло 581 114 человек). Численность населения в Украине на 1 января 2021 составила 41 588 354 человека.
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Топ комментарии
+9
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20.12.2021 16:07
+5
А вы асфальтобетоном лечить больных не пробовали? Может поможет вместо денег и лекарств?
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20.12.2021 16:07
+4
Це прикре співпадіння! - так панове ковідіоти?!
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20.12.2021 16:06
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Це прикре співпадіння! - так панове ковідіоти?!
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20.12.2021 16:06 Ответить
При том, что это по отношению к 2020 году, который уже был с аномальной избыточной смертностью к 2019 году.
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20.12.2021 16:09 Ответить
Правління ПФУ радо потирає руки.
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20.12.2021 16:15 Ответить
Это миф, что от короны умирают одни старики. Из моего окружения только одна тетка была 60+, из того, что я знаю, в среднем это 40-50 лет. Нужно учитывать наше общее состояние здоровья у населения, наплевательское отношение к себе в среднем преобладает. Да и вообще, как ни посмотри, большинство украинцев в 50 выглядят гораздо хуже, чем какой-нибудь англичанин в 80. А сорокалетнему ещё 25 лет в ПФУ деньги надо носить, так что зря руководство ПФУ руки потирает, у них и так дыра в бюджете.
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20.12.2021 16:40 Ответить
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20.12.2021 16:18 Ответить
і шо?
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20.12.2021 16:26 Ответить
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20.12.2021 16:31 Ответить
ой тут циферки букавки графички всякие. Не напрягай головку лопух-антиваксер. То очень сложно. Без чипа в голове не разберешься.
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20.12.2021 16:31 Ответить
так там не к прошлому году сравнивается, а к предыдущим годам, антиваксер) А смертность такая потому что:

1) Последствия после болезни. Никто не напишет, что умерт от Ковида, если ты умрешь от осложнений на сердце, диабета, онкологии, потому что твой организм не смог восстановиться после болезни ни смотря на все старания медицины в Европе.
2) Загруженность медицинской системы все также происходит, что мешает другим больным с другими диагнозами нормально лечиться. Мест для них попросту нет и система выдохлась за 2 года, вот и дополнительные смерти.

Поэтому, лопухи, вакцинируйтесь, максимально разгрузите систему и не мешайте другим нормальным людям лечиться от других болезней в хоть как-то работающих разгруженных больницах.
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20.12.2021 16:57 Ответить
забыл к первому пункту добавить сроки через пол года-год.
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20.12.2021 16:59 Ответить
работая в больнице , мне смешно читать ваш бред....но надо молчать ....
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20.12.2021 18:15 Ответить
И ничего. Там все четко подписано.
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20.12.2021 17:20 Ответить
Зате тепер ходять горді від того що справку мають і їздять в громадському транспорті без маски.
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20.12.2021 16:18 Ответить
дебилы
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20.12.2021 23:21 Ответить
Какая корреляция между статами избыточной смертности и смертями вакцинированных кроме ее отсутствия? (это не вопрос на самом деле 🤣)

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20.12.2021 16:22 Ответить
шо ты там мямлишь, я тебя спросил какая корреляция? шо ты высрал стат избыточной смертности пытаясь его представить как будто это смертность вакцинированных.

Избыточная смертность это люди умершие по разным причинам сверх прогнозируемой нормы. В данный момент большинство таких случае это КОВИД.

Так как 95% тяжелых ( госпитализированных) это не вакцинированные, то и 95% от КОВИДной части жмуров в избыточной смертности ( я бы сказал 80% от общего объема) это не вакцинированные, среди которых и антиваксерные олени

Ты понял шо такое корреляция?
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20.12.2021 16:37 Ответить
Дядя, ты дурак? Или у тебя просто каловый камень в глотке застрял? Так проч исть себе прямую кишку здоровым негритянским членом!
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20.12.2021 16:54 Ответить
давай тут без своих набутылочных свиноруских фантазий и так всем уже известно что в жизни рюкзе тема жопа и черных членов занимает очень важное место, помню ватную ***** про "натовских негров танцующих на бтрах в Харькове" - фиксированный биомусор с одинаковыми стереотипами, отползай овощ
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20.12.2021 17:01 Ответить
Ну, ты даешь, паря! Я же просто посоветовал что тебе делать, чтобы мысль текла ясно и гладко, а ты, вроде даже оскорблять начинаешь. Давай, вали в Биробиджан, там русских нет! А в Украине из-п од каждой второй кровати. лыковые лапти выглядывают! И все норовят тебя по жопе опнуть, если чуток вздремнешь! Не ссы, мужик! Воно попусте, як кажуть в Украине!
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20.12.2021 17:49 Ответить
Надо думать прежде чем ты даешь советы из собственного опыта, то что тебе помогает сование черных членов в жопу не значит что это поможет другим.

Не ссы рюзке программа по утилизации нищих русаков уже запущена - ожидается прирост алко- и нарколыг сразу после сдыхания *****(благо тварь уже старая) и впадания свиноруского быдла в новую депрессию, как в 90ых сколько биомусора спилось и скололось, нужно повторить!!!
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20.12.2021 18:13 Ответить
А вы асфальтобетоном лечить больных не пробовали? Может поможет вместо денег и лекарств?
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20.12.2021 16:07 Ответить
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20.12.2021 16:07 Ответить
Вимираємо. Але все ж не так швидко, як про це мріє Мордор.
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20.12.2021 16:11 Ответить
Если верить статистике (если верить) от ковида в этом октябре умерло 11455, в прошлом - 3067, разница 8388.

Отсюда выходит, что от борьбы с ковидом умерло 6847.

Такто.
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20.12.2021 16:12 Ответить
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20.12.2021 16:19 Ответить
Хорошая у тебя трава. Хотя, тут у нас с такой железной логикой и президентов выбирают, я уже устал удивляться.
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20.12.2021 16:43 Ответить
Это зеленый геноцид.
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20.12.2021 16:13 Ответить
Треба термыново розпочати велике оздоровництво.
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20.12.2021 16:13 Ответить
И списать туда сотню-другую миллиардов. А заодно также простить долги одной бородатой бабушке.
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20.12.2021 16:45 Ответить
Спасибо Зеленскому! Если б не он, то было бы еще хуже!
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20.12.2021 16:15 Ответить
так а чё? вкладываете бабло в пенсионеров, и в ордовских особенно...

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20.12.2021 16:17 Ответить
Нормально дії реклама файзера та модерни. Вкупі з скасуванням медичної допомоги всім, хто не має Ковіду.
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20.12.2021 16:35 Ответить
Хорош уже нас "оздоравливать" такими темпами.
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20.12.2021 17:15 Ответить
большинство от страха после двух летнего психоза!
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20.12.2021 18:17 Ответить
результат царствования зели и слуг😡 зато дороги строит! просто страшно, сколько людей умерло...
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21.12.2021 03:37 Ответить
 
 