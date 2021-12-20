У жовтні смертність в Україні зросла на 25,8%, - Держстат
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У жовтні 2021 року загальна смертність порівняно минулим роком зросла на 25,8%.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-жовтень 2021 року, які оприлюднила Державна служба статистики.
У жовтні померло 74 282 осіб, що на 15 235 осіб більше, ніж у жовтні 2020 року (59 047 осіб).
Всього з початку року в Україні померло 562 137 осіб. Це на 76 403 смертей більше, ніж за січень-вересень 2020 року, коли померло 426 687 осіб.
Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 229 209 осіб (минулого року 247 278), міграційний приріст склав 15 473 осіб (минулого року - 6 852).
За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 листопада 2021 року становила 41 270 899 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 317 455 осіб (у тому числі за вересень - на 48 939 осіб).
Як повідомлялося раніше, за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб, що на 35 721 смерть більше, ніж за 2019 рік (тоді померло 581 114 осіб). Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
1) Последствия после болезни. Никто не напишет, что умерт от Ковида, если ты умрешь от осложнений на сердце, диабета, онкологии, потому что твой организм не смог восстановиться после болезни ни смотря на все старания медицины в Европе.
2) Загруженность медицинской системы все также происходит, что мешает другим больным с другими диагнозами нормально лечиться. Мест для них попросту нет и система выдохлась за 2 года, вот и дополнительные смерти.
Поэтому, лопухи, вакцинируйтесь, максимально разгрузите систему и не мешайте другим нормальным людям лечиться от других болезней в хоть как-то работающих разгруженных больницах.
Избыточная смертность это люди умершие по разным причинам сверх прогнозируемой нормы. В данный момент большинство таких случае это КОВИД.
Так как 95% тяжелых ( госпитализированных) это не вакцинированные, то и 95% от КОВИДной части жмуров в избыточной смертности ( я бы сказал 80% от общего объема) это не вакцинированные, среди которых и антиваксерные олени
Ты понял шо такое корреляция?
Не ссы рюзке программа по утилизации нищих русаков уже запущена - ожидается прирост алко- и нарколыг сразу после сдыхания *****(благо тварь уже старая) и впадания свиноруского быдла в новую депрессию, как в 90ых сколько биомусора спилось и скололось, нужно повторить!!!
Отсюда выходит, что от борьбы с ковидом умерло 6847.
Такто.