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У жовтні смертність в Україні зросла на 25,8%, - Держстат

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У жовтні смертність в Україні зросла на 25,8%, - Держстат

У жовтні 2021 року загальна смертність порівняно минулим роком зросла на 25,8%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-жовтень 2021 року, які оприлюднила Державна служба статистики.  

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У жовтні померло 74 282 осіб, що на 15 235 осіб більше, ніж у жовтні 2020 року (59 047 осіб).

Всього з початку року в Україні померло 562 137 осіб. Це на 76 403 смертей більше, ніж за січень-вересень 2020 року, коли померло 426 687 осіб.

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 229 209 осіб (минулого року 247 278), міграційний приріст склав 15 473 осіб (минулого року - 6 852).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 листопада 2021 року становила 41 270 899 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 317 455 осіб (у тому числі за вересень - на 48 939 осіб).

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Як повідомлялося раніше, за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб, що на 35 721 смерть більше, ніж за 2019 рік (тоді померло 581 114 осіб). Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб. 
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Топ коментарі
+9
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20.12.2021 16:07
+5
А вы асфальтобетоном лечить больных не пробовали? Может поможет вместо денег и лекарств?
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20.12.2021 16:07
+4
Це прикре співпадіння! - так панове ковідіоти?!
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20.12.2021 16:06
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Це прикре співпадіння! - так панове ковідіоти?!
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20.12.2021 16:06 Відповісти
При том, что это по отношению к 2020 году, который уже был с аномальной избыточной смертностью к 2019 году.
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20.12.2021 16:09 Відповісти
Правління ПФУ радо потирає руки.
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20.12.2021 16:15 Відповісти
Это миф, что от короны умирают одни старики. Из моего окружения только одна тетка была 60+, из того, что я знаю, в среднем это 40-50 лет. Нужно учитывать наше общее состояние здоровья у населения, наплевательское отношение к себе в среднем преобладает. Да и вообще, как ни посмотри, большинство украинцев в 50 выглядят гораздо хуже, чем какой-нибудь англичанин в 80. А сорокалетнему ещё 25 лет в ПФУ деньги надо носить, так что зря руководство ПФУ руки потирает, у них и так дыра в бюджете.
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20.12.2021 16:40 Відповісти
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20.12.2021 16:18 Відповісти
і шо?
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20.12.2021 16:26 Відповісти
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20.12.2021 16:31 Відповісти
ой тут циферки букавки графички всякие. Не напрягай головку лопух-антиваксер. То очень сложно. Без чипа в голове не разберешься.
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20.12.2021 16:31 Відповісти
так там не к прошлому году сравнивается, а к предыдущим годам, антиваксер) А смертность такая потому что:

1) Последствия после болезни. Никто не напишет, что умерт от Ковида, если ты умрешь от осложнений на сердце, диабета, онкологии, потому что твой организм не смог восстановиться после болезни ни смотря на все старания медицины в Европе.
2) Загруженность медицинской системы все также происходит, что мешает другим больным с другими диагнозами нормально лечиться. Мест для них попросту нет и система выдохлась за 2 года, вот и дополнительные смерти.

Поэтому, лопухи, вакцинируйтесь, максимально разгрузите систему и не мешайте другим нормальным людям лечиться от других болезней в хоть как-то работающих разгруженных больницах.
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20.12.2021 16:57 Відповісти
забыл к первому пункту добавить сроки через пол года-год.
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20.12.2021 16:59 Відповісти
работая в больнице , мне смешно читать ваш бред....но надо молчать ....
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20.12.2021 18:15 Відповісти
И ничего. Там все четко подписано.
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20.12.2021 17:20 Відповісти
Зате тепер ходять горді від того що справку мають і їздять в громадському транспорті без маски.
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20.12.2021 16:18 Відповісти
дебилы
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20.12.2021 23:21 Відповісти
Какая корреляция между статами избыточной смертности и смертями вакцинированных кроме ее отсутствия? (это не вопрос на самом деле 🤣)

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20.12.2021 16:22 Відповісти
шо ты там мямлишь, я тебя спросил какая корреляция? шо ты высрал стат избыточной смертности пытаясь его представить как будто это смертность вакцинированных.

Избыточная смертность это люди умершие по разным причинам сверх прогнозируемой нормы. В данный момент большинство таких случае это КОВИД.

Так как 95% тяжелых ( госпитализированных) это не вакцинированные, то и 95% от КОВИДной части жмуров в избыточной смертности ( я бы сказал 80% от общего объема) это не вакцинированные, среди которых и антиваксерные олени

Ты понял шо такое корреляция?
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20.12.2021 16:37 Відповісти
Дядя, ты дурак? Или у тебя просто каловый камень в глотке застрял? Так проч исть себе прямую кишку здоровым негритянским членом!
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20.12.2021 16:54 Відповісти
давай тут без своих набутылочных свиноруских фантазий и так всем уже известно что в жизни рюкзе тема жопа и черных членов занимает очень важное место, помню ватную ***** про "натовских негров танцующих на бтрах в Харькове" - фиксированный биомусор с одинаковыми стереотипами, отползай овощ
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20.12.2021 17:01 Відповісти
Ну, ты даешь, паря! Я же просто посоветовал что тебе делать, чтобы мысль текла ясно и гладко, а ты, вроде даже оскорблять начинаешь. Давай, вали в Биробиджан, там русских нет! А в Украине из-п од каждой второй кровати. лыковые лапти выглядывают! И все норовят тебя по жопе опнуть, если чуток вздремнешь! Не ссы, мужик! Воно попусте, як кажуть в Украине!
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20.12.2021 17:49 Відповісти
Надо думать прежде чем ты даешь советы из собственного опыта, то что тебе помогает сование черных членов в жопу не значит что это поможет другим.

Не ссы рюзке программа по утилизации нищих русаков уже запущена - ожидается прирост алко- и нарколыг сразу после сдыхания *****(благо тварь уже старая) и впадания свиноруского быдла в новую депрессию, как в 90ых сколько биомусора спилось и скололось, нужно повторить!!!
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20.12.2021 18:13 Відповісти
А вы асфальтобетоном лечить больных не пробовали? Может поможет вместо денег и лекарств?
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20.12.2021 16:07 Відповісти
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20.12.2021 16:07 Відповісти
Вимираємо. Але все ж не так швидко, як про це мріє Мордор.
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20.12.2021 16:11 Відповісти
Если верить статистике (если верить) от ковида в этом октябре умерло 11455, в прошлом - 3067, разница 8388.

Отсюда выходит, что от борьбы с ковидом умерло 6847.

Такто.
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20.12.2021 16:12 Відповісти
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20.12.2021 16:19 Відповісти
Хорошая у тебя трава. Хотя, тут у нас с такой железной логикой и президентов выбирают, я уже устал удивляться.
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20.12.2021 16:43 Відповісти
Это зеленый геноцид.
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20.12.2021 16:13 Відповісти
Треба термыново розпочати велике оздоровництво.
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20.12.2021 16:13 Відповісти
И списать туда сотню-другую миллиардов. А заодно также простить долги одной бородатой бабушке.
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20.12.2021 16:45 Відповісти
Спасибо Зеленскому! Если б не он, то было бы еще хуже!
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20.12.2021 16:15 Відповісти
так а чё? вкладываете бабло в пенсионеров, и в ордовских особенно...

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20.12.2021 16:17 Відповісти
Нормально дії реклама файзера та модерни. Вкупі з скасуванням медичної допомоги всім, хто не має Ковіду.
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20.12.2021 16:35 Відповісти
Хорош уже нас "оздоравливать" такими темпами.
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20.12.2021 17:15 Відповісти
большинство от страха после двух летнего психоза!
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20.12.2021 18:17 Відповісти
результат царствования зели и слуг😡 зато дороги строит! просто страшно, сколько людей умерло...
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21.12.2021 03:37 Відповісти
 
 