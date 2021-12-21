РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5197 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
11 714 115
Зеленский (16627) Порошенко (19353) Европейская Солидарность (999) подозрение (251)

Для объявления политически мотивированного подозрения Порошенко Зеленский сознательно выбрал момент загранкомандировки лидера оппозиции, - заявление "ЕС"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для объявления политически мотивированного подозрения Порошенко Зеленский сознательно выбрал момент загранкомандировки лидера оппозиции, - заявление

Для оглашения политически мотивированного фейкового подозрения Петру Порошенко Зеленский сознательно избрал момент заграничной командировки лидера оппозиции, когда пятый президент в разных столицах мира работает над укреплением международной коалиции в поддержку Украины на фоне агрессивных намерений Кремля.

Об этом говорится в заявлении партии "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Вместо того чтобы укреплять оборону страны, Зеленский усиливает преследование оппозиционной партии, которая становится самой популярной политической силой страны. Это – комплекс его собственной президентской неполноценности и типичный припадок политической паранойи, которую у ничтожества Зеленского провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике", - отмечается в заявлении.

"Под командованием Порошенко новая армия освободила две трети Донбасса. Порошенко отвоевал безвиз и Томос, Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и энергетическую независимость от России, создал международную коалицию в поддержку Украины и обеспечил санкции против России. Он вместе с армией и обществом сохранил и защитил государство. Если Зеленский при этом клеймит его как "государственного изменника", то кто тогда сам Зеленский?" - удивляются "ЕС".

Читайте также: ГБР: Подозрение Порошенко касается поставок угля из ОРДЛО

Не Порошенко, а Зеленский снимал кино в Москве и фоткался на Красной площади, когда зеленые человечки захватывали Крым. Не Порошенко, а Зеленский в апреле четырнадцатого давал корпоратив сепарам в Горловке. Не Порошенко, а Зеленский четыре раза уклонялся от повестки, когда сын Порошенко служил в армии. Не Порошенко, а Зеленский играл на рояле, пока армия освобождала две трети Донбасса. Не Порошенко, а Зеленский слил Путину спецоперацию по задержанию военных преступников из группы Вагнера. Не Порошенко, а Зеленский завозит уголь из ОРДЛО под видом российского на миллиарды и миллиарды долларов", - добавили в партии.

"Фейковое подозрение Порошенко – это еще один дешевый видосик обанкротившейся власти. Это все, что она может дать вместо "конца эпохи бедности". Сплошные провалы – результат деятельности некомпетентного коррумпированного Зе. Феерические, но невыполненные обещания, безумный рост цен на товары первой необходимости, кризис в энергетике, почти сто тысяч украинцев, умерших от коронавируса, в то время как львиную долю антиковидного фонда потратили на "Большое воровство". Громкие скандалы, причастность Зеленского к отмыванию грязных средств", "Большое воровство" как мегакоррупционный инструмент персонального обогащения", - подчеркнули в политсиле.

Читайте также: Порошенко готовятся вручить подозрение. Венедиктова не подписывала документ, это сделал ее заместитель, - Турчинов

"Зеленский отчаянно ищет любые шоу-бизнес трюки для спасения остатков своей прежней популярности, используя преследование оппозиции и ее лидера как способ отвлечь внимание от своих провалов и предлагая людям очередное шоу "подозрений и арестов". Уже скоро три года как сотни прокуроров Офиса генерального прокурора, следователей ГБР и СБУ совершают десятки незаконных уголовных производств против пятого президента на многочисленные прямые требования Владимира Зеленского. Всем уже давно понятно - действия правоохранительных органов не имеют ничего общего с правом. Это политический заказ Зеленского, маниакально одержимого идеей расправы над своим главным оппонентом. За это время Порошенко с десяток раз отбывал в загранкомандировки и возвращался из них. Так же будет и в этот раз. Как бы Зеленский не мечтал избавиться от лидера оппозиции, Петр Порошенко вернется после визитов на Фанар к Вселенскому Патриарху, поездки в Польшу со встречами высокого уровня, после новогодне-рождественских каникул и планируемой после них еще одной заграничной командировки. К сожалению, для Зеленского, Порошенко вернется. Но вернется по своему собственному графику, а не по сценарию новогодних видосиков Зеленского", - констатировали в ЕС.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+33
Та ваша бубочка ображеною народилася.
показать весь комментарий
20.12.2021 17:43
+31
ЗЕбіли, не расслабляйте булки потому, что именно действия Зеленского тянут на определение «государственная измена». И именно они вкупе с другими тяжкими обвинениями, будут предъявлены Зеленскому.
показать весь комментарий
20.12.2021 17:46
+28
зебил, ты тупее зеленского) О визитах известно было еще месяц назад, как и про то - что твоя зелена шмаркля все три года только и думает о Порошенко..
комплекс неполноценности что у твоего клоуна, что у вас, зебилов)
показать весь комментарий
20.12.2021 18:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
показать весь комментарий
20.12.2021 22:11 Ответить
походу, ты обнимаешь не руку и не рукой
показать весь комментарий
21.12.2021 00:13 Ответить
Бо для нього наша люба Україна - шльондра, що "приймає з усіх сторін". Як у 73% тільки рука ворухнулась за це Зе Лайно проголосувати??? Тьху!!!
показать весь комментарий
20.12.2021 22:21 Ответить
сколько пафоса. уряяя.
показать весь комментарий
20.12.2021 23:20 Ответить
это ты, про бубочкины видосики? Таки да, но дебилизма там гораздо больше, как раз для тебя
показать весь комментарий
21.12.2021 00:15 Ответить
не обзывай своего потужненького рабовладельца бубочкой. хотя... обзывай. ну и дальше ты сам лишь про себя "Таки да, но дебилизма там гораздо больше, как раз для тебя"
показать весь комментарий
21.12.2021 00:21 Ответить
в тех джерелах про мамку твою ничего нет?
показать весь комментарий
21.12.2021 00:14 Ответить
У него мамки нет---он клонированный дебил)))
показать весь комментарий
21.12.2021 01:17 Ответить
Для оголошення політично вмотивованої підозри Порошенку Зеленський свідомо обрав момент закордонного відрядження лідера опозиції, - заява "ЄС" Джерело: https://censor.net/ua/n3306270

показать весь комментарий
21.12.2021 00:45 Ответить
Хорошо написано, вероломно ждали когда уедет заграницу, 17.12.21 правоохраниели не смогли вручить повестку, 20.12 о новость объявили подозрение, кто бы мог догадаться
показать весь комментарий
21.12.2021 01:28 Ответить
Порохло тот ещё оппозиционер.
показать весь комментарий
21.12.2021 08:15 Ответить
В очередной раз ньІнешняя власть подставила Украину. Хотят чтобьІ Запад отвернулся от нас на потеху пуйлу.
показать весь комментарий
21.12.2021 09:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 