Для объявления политически мотивированного подозрения Порошенко Зеленский сознательно выбрал момент загранкомандировки лидера оппозиции, - заявление "ЕС"

Для оглашения политически мотивированного фейкового подозрения Петру Порошенко Зеленский сознательно избрал момент заграничной командировки лидера оппозиции, когда пятый президент в разных столицах мира работает над укреплением международной коалиции в поддержку Украины на фоне агрессивных намерений Кремля.

Об этом говорится в заявлении партии "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Вместо того чтобы укреплять оборону страны, Зеленский усиливает преследование оппозиционной партии, которая становится самой популярной политической силой страны. Это – комплекс его собственной президентской неполноценности и типичный припадок политической паранойи, которую у ничтожества Зеленского провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике", - отмечается в заявлении.

"Под командованием Порошенко новая армия освободила две трети Донбасса. Порошенко отвоевал безвиз и Томос, Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и энергетическую независимость от России, создал международную коалицию в поддержку Украины и обеспечил санкции против России. Он вместе с армией и обществом сохранил и защитил государство. Если Зеленский при этом клеймит его как "государственного изменника", то кто тогда сам Зеленский?" - удивляются "ЕС".

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Не Порошенко, а Зеленский снимал кино в Москве и фоткался на Красной площади, когда зеленые человечки захватывали Крым. Не Порошенко, а Зеленский в апреле четырнадцатого давал корпоратив сепарам в Горловке. Не Порошенко, а Зеленский четыре раза уклонялся от повестки, когда сын Порошенко служил в армии. Не Порошенко, а Зеленский играл на рояле, пока армия освобождала две трети Донбасса. Не Порошенко, а Зеленский слил Путину спецоперацию по задержанию военных преступников из группы Вагнера. Не Порошенко, а Зеленский завозит уголь из ОРДЛО под видом российского на миллиарды и миллиарды долларов", - добавили в партии.

"Фейковое подозрение Порошенко – это еще один дешевый видосик обанкротившейся власти. Это все, что она может дать вместо "конца эпохи бедности". Сплошные провалы – результат деятельности некомпетентного коррумпированного Зе. Феерические, но невыполненные обещания, безумный рост цен на товары первой необходимости, кризис в энергетике, почти сто тысяч украинцев, умерших от коронавируса, в то время как львиную долю антиковидного фонда потратили на "Большое воровство". Громкие скандалы, причастность Зеленского к отмыванию грязных средств", "Большое воровство" как мегакоррупционный инструмент персонального обогащения", - подчеркнули в политсиле.

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"Зеленский отчаянно ищет любые шоу-бизнес трюки для спасения остатков своей прежней популярности, используя преследование оппозиции и ее лидера как способ отвлечь внимание от своих провалов и предлагая людям очередное шоу "подозрений и арестов". Уже скоро три года как сотни прокуроров Офиса генерального прокурора, следователей ГБР и СБУ совершают десятки незаконных уголовных производств против пятого президента на многочисленные прямые требования Владимира Зеленского. Всем уже давно понятно - действия правоохранительных органов не имеют ничего общего с правом. Это политический заказ Зеленского, маниакально одержимого идеей расправы над своим главным оппонентом. За это время Порошенко с десяток раз отбывал в загранкомандировки и возвращался из них. Так же будет и в этот раз. Как бы Зеленский не мечтал избавиться от лидера оппозиции, Петр Порошенко вернется после визитов на Фанар к Вселенскому Патриарху, поездки в Польшу со встречами высокого уровня, после новогодне-рождественских каникул и планируемой после них еще одной заграничной командировки. К сожалению, для Зеленского, Порошенко вернется. Но вернется по своему собственному графику, а не по сценарию новогодних видосиков Зеленского", - констатировали в ЕС.