Арьев о преследовании Порошенко: Это кремлевский сценарий, Путин открывает шампанское
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Политическое преследование пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко происходит в угоду Путину.
Об этом на брифинге заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.
"Ничего общего с правовым процессом это не имеет. В Кремле аплодируют этому решению. Когда Верховного Главнокомандующего, который в 2014 году, получив совершенно разрушенную и небоеспособную армию, восстановил ее и остановил Россию в ее наступлении не только на Донецкую и Луганскую области, уволив большую часть Донетчины и Луганщины, но и остановил так называемую "русскую весну", которая тянулась по всему Югу и Востоку Украины, начиная с Харьковской области и заканчивая Одесской", - напомнил Арьев.
"И этого человека сегодня обвиняют в государственной измене. Человека, который восстановил Вооруженные Силы Украины, сделал максимально для того, чтобы сопротивление Москве на всех фронтах гибридной войны против Украины было максимальным. Это – чистый кремлевский сценарий. Это прекрасная новость сегодня для Путина и его окружения. Кремль открывает шампанское", – отмечает народный депутат.
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