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Новости Политика Украины
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Арьев о преследовании Порошенко: Это кремлевский сценарий, Путин открывает шампанское

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арьев о преследовании Порошенко: Это кремлевский сценарий, Путин открывает шампанское

Политическое преследование пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко происходит в угоду Путину.

Об этом на брифинге заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Ничего общего с правовым процессом это не имеет. В Кремле аплодируют этому решению. Когда Верховного Главнокомандующего, который в 2014 году, получив совершенно разрушенную и небоеспособную армию, восстановил ее и остановил Россию в ее наступлении не только на Донецкую и Луганскую области, уволив большую часть Донетчины и Луганщины, но и остановил так называемую "русскую весну", которая тянулась по всему Югу и Востоку Украины, начиная с Харьковской области и заканчивая Одесской", - напомнил Арьев.

"И этого человека сегодня обвиняют в государственной измене. Человека, который восстановил Вооруженные Силы Украины, сделал максимально для того, чтобы сопротивление Москве на всех фронтах гибридной войны против Украины было максимальным. Это – чистый кремлевский сценарий. Это прекрасная новость сегодня для Путина и его окружения. Кремль открывает шампанское", – отмечает народный депутат.

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Топ комментарии
+28
Ну тут дело не в сценарии, просто для зелёных дебилов это самая важная задача, важнее экономики, обороны и всего остального, а это реально уже бесит😁
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20.12.2021 20:31
+27
Зверніть увагу: зараз довкола України ведеться колосальна робота, вона не сходить з провідних шпальт, щомісяця мінімум два великих форуми з українського питання - і вся ця активність не зачіпає Вову. Він нікому не цікавий.
Директор ЦРУ ганяє у Москву через загрозу вторгення росіян в Україну - а Зе про це навіть не повідомляють.

"Ні слова про Україну без України" часів Порошенка перетворилося на "Ні слова про Україну у присутності Президента України" за якихось два роки.

Вова дострибався зі своїм маніакальним бажанням посадити ПП. І все одно продовжує копати вниз.
Не розуміючи, що копає яму насамперед собі. І що ми загалом дійшли до моменту, коли персональні проблеми Вови більше не є проблемами України, для всього світу Зе тепер - це щось одне, а Україна - зовсім інше.
Я не здивуюся,коли ми доживемося до санкцій проти чинного Президента, і УКРАЇНА ПРИ ЦЬОМУ НЕ ПОСТРАЖДАЄ. - https://t.me/nuts_roses/443
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20.12.2021 20:39
+24
Ненависть торчка перевершила його тупість!
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20.12.2021 20:33
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А хто відкривав шампанське, коли у 2017 - 2018 пресували Саакашвілі на замовлення хуjла?
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21.12.2021 09:33 Ответить
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