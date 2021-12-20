Ар’єв про переслідування Порошенка: Це кремлівський сценарій, Путін відкриває шампанське

Політичне переслідування п’ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка відбувається на догоду Путіну.

Про це на брифінгу заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Нічого спільного з правовим процесом це не має. В Кремлі аплодують цьому рішенню. Коли Верховного Головнокомандувача, який в 2014 році, отримавши абсолютно зруйновану і небоєздатну армію, відновив її і зупинив Росію в її наступі не тільки на Донецьку і Луганську області, звільнивши більшу частину Донеччини і Луганщини. А й зупинив так звану "русскую весну", яка тривала по всьому Півдню і Сходу України, починаючи з Харківської області і закінчуючи Одеською", – нагадав Ар’єв.

"І цю людину сьогодні звинувачують у державній зраді. Людину, яка відновила Збройні Сили України, зробила максимально для того, щоб опір Москві на всіх фронтах гібридної війни проти України був максимальним. Це – чистий кремлівський сценарій. Це прекрасна новина сьогодні для Путіна і його оточення. Кремль відкриває шампанське", – наголошує народний депутат.

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