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Ар'єв (311) Порошенко (13192) Європейська Солідарність (1020)

Ар’єв про переслідування Порошенка: Це кремлівський сценарій, Путін відкриває шампанське

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ар’єв про переслідування Порошенка: Це кремлівський сценарій, Путін відкриває шампанське

Політичне переслідування п’ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка відбувається на догоду Путіну.

Про це на брифінгу заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Нічого спільного з правовим процесом це не має. В Кремлі аплодують цьому рішенню. Коли Верховного Головнокомандувача, який в 2014 році, отримавши абсолютно зруйновану і небоєздатну армію, відновив її і зупинив Росію в її наступі не тільки на Донецьку і Луганську області, звільнивши більшу частину Донеччини і Луганщини. А й зупинив так звану "русскую весну", яка тривала по всьому Півдню і Сходу України, починаючи з Харківської області і закінчуючи Одеською", – нагадав Ар’єв.

"І цю людину сьогодні звинувачують у державній зраді. Людину, яка відновила Збройні Сили України, зробила максимально для того, щоб опір Москві на всіх фронтах гібридної війни проти України був максимальним. Це – чистий кремлівський сценарій. Це прекрасна новина сьогодні для Путіна і його оточення. Кремль відкриває шампанське", – наголошує народний депутат.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Ну тут дело не в сценарии, просто для зелёных дебилов это самая важная задача, важнее экономики, обороны и всего остального, а это реально уже бесит😁
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20.12.2021 20:31
+27
Зверніть увагу: зараз довкола України ведеться колосальна робота, вона не сходить з провідних шпальт, щомісяця мінімум два великих форуми з українського питання - і вся ця активність не зачіпає Вову. Він нікому не цікавий.
Директор ЦРУ ганяє у Москву через загрозу вторгення росіян в Україну - а Зе про це навіть не повідомляють.

"Ні слова про Україну без України" часів Порошенка перетворилося на "Ні слова про Україну у присутності Президента України" за якихось два роки.

Вова дострибався зі своїм маніакальним бажанням посадити ПП. І все одно продовжує копати вниз.
Не розуміючи, що копає яму насамперед собі. І що ми загалом дійшли до моменту, коли персональні проблеми Вови більше не є проблемами України, для всього світу Зе тепер - це щось одне, а Україна - зовсім інше.
Я не здивуюся,коли ми доживемося до санкцій проти чинного Президента, і УКРАЇНА ПРИ ЦЬОМУ НЕ ПОСТРАЖДАЄ. - https://t.me/nuts_roses/443
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20.12.2021 20:39
+24
Ненависть торчка перевершила його тупість!
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20.12.2021 20:33
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А хто відкривав шампанське, коли у 2017 - 2018 пресували Саакашвілі на замовлення хуjла?
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21.12.2021 09:33 Відповісти
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