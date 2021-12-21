99 нардепов обратились в КС по поводу двойного гражданства в Украине, - Совгиря

В Конституционный Суд поступило представление группы народных депутатов об официальном толковании Конституции по гражданству Украины.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря, передает Цензор.НЕТ.

"В Конституционный Суд поступило конституционное представление группы народных депутатов (99) по поводу официального толкования статьи 4 Конституции Украины (в контексте возможности признания в Украине на законодательном уровне двойного гражданства)", - написала Совгиря.

Конституционное представление депутатов распределено судье-докладчику для решения коллегией судей КС вопроса об открытии производства.

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Согласно закону "О КСУ", вопрос об открытии производства по делу должен быть решен в течение одного месяца.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду ряд законопроектов о множественном гражданстве.