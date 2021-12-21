99 нардепов обратились в КС по поводу двойного гражданства в Украине, - Совгиря
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Конституционный Суд поступило представление группы народных депутатов об официальном толковании Конституции по гражданству Украины.
Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря, передает Цензор.НЕТ.
"В Конституционный Суд поступило конституционное представление группы народных депутатов (99) по поводу официального толкования статьи 4 Конституции Украины (в контексте возможности признания в Украине на законодательном уровне двойного гражданства)", - написала Совгиря.
Конституционное представление депутатов распределено судье-докладчику для решения коллегией судей КС вопроса об открытии производства.
Согласно закону "О КСУ", вопрос об открытии производства по делу должен быть решен в течение одного месяца.
Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду ряд законопроектов о множественном гражданстве.
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В жовтні з'явилась дуже тривожна та ганебна інформація. Вперше з 2014 року - виробник протитанкових ракет «Корсар» та «Стугна-П» КБ «Луч» не отримало жодного замовлення на 2022 рік.
Я сьогодні ще раз перевірив цю інформацію. Може щось змінилося. Нічого не змінилося. Міноборони не замовляє протитанкові комплекси - про це повідомив голова КБ 16 грудня. Зрозуміло що в цьому році вже ніхто нічого не замовить.
На нашому кордоні стоїть ворог, і керівництву МО прекрасно відомо що у нас недостатня кількість протитанкових ракет для відбиття агресії. На армію зелена влада реально поклала болт. Мало того що зарплата у військових з 2019 року не збільшувалась, та ще і заборгованість Міноборони щодо виплати військовослужбовцям обов'язкових видів грошового забезпечення вже більше 2,325 млрд грн!!! І борг постійно росте.
Сьогодні говорив з знайомим підполковником. Сказав що такого трешака ще не було ніколи! Тобто гниди роблять все, щоб ослабити українську армію. Саме цікаве, що ці "зелені" кроти не рівно дишуть саме до українських виробників ракет.
Весь 2020 рік не було фінансування виробництва твердого ракетного палива яке виробляють на Павлоградському хімічному заводі (ПХЗ) тобто було зупинено виробництво та випробовування ракет Вільха та Нептун.
Що, блін, тут трактувати?
Якщо у людини є громадянство іншої країни то на момент перебування цієї людини в Україні держава не визнає громадянство іншої країни а визнає цю людину виключно громадянином України.
Ну і набуття громадянином України громадянства іншої країни хоч і є підставою для втрати громадянства України але автоматично воно не втрачається - потрібно подати заяву а президент підписати. А якщо людина не хоче подавати заяву то і позбути її не можна.
Ерунда какая то
... Іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам заборонено набувати частки у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, членство у юридичних особах (крім як у статутному (складеному) капіталі банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення.
Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України, учасниками (засновниками) або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, які не є громадянами України, може здійснюватися з дня та за умови схвалення такого рішення на референдумі.
А в раде конечно наберут нужное количество голосов, без вариантов.
Таких как ты надо лишать украинского гражданства и выселять в Польшу.
А хто вже має подвійне громадянство мають бути відсторонені від любої керівної посади як потенційний зрадник не зацікавлений в обороні та рості економики в країні.