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громадянство (908) КС (1153) подвійне громадянство (123) Совгиря (52)

99 нардепів звернулись до КС щодо можливості подвійного громадянства в Україні, - Совгиря

Новини Цензор.НЕТ Політика України

99 нардепів звернулись до КС щодо можливості подвійного громадянства в Україні, - Совгиря

До Конституційного Суду надійшло подання групи народних депутатів про офіційне тлумачення Конституції щодо громадянства України.

Про це повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря, передає Цензор.НЕТ.

"До Конституційного Суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів (99) щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України (в контексті можливості визнання в Україні на законодавчому рівні подвійного громадянства)", - написала Совгиря.

Наразі конституційне подання депутатів розподілено судді-доповідачу для вирішення колегією суддів КС питання про відкриття провадження.

Згідно із законом "Про КСУ" питання про відкриття провадження у справі має бути вирішено протягом одного місяця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада може розглянути законопроєкт про множинне громадянство на початку наступної сесії: звернення до КС не стане перешкодою, - Стефанчук

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду низку законопроєктів про множинне громадянство.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
ні подвійному громадянству!!хочеш громадянство другої країни чемодан вокзал нехай шастать!!!!
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20.12.2021 21:54
+23
Ст. 4: В Україні існує єдине громадянство.

Що, блін, тут трактувати?
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20.12.2021 21:50
+16
Це ті в кого воно є, чи ті в кого його ще нема?
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20.12.2021 21:48
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Це ті в кого воно є, чи ті в кого його ще нема?
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20.12.2021 21:48 Відповісти
Бот Савчука 25%@ihor108

1 ч



В жовтні з'явилась дуже тривожна та ганебна інформація. Вперше з 2014 року - виробник протитанкових ракет «Корсар» та «Стугна-П» КБ «Луч» не отримало жодного замовлення на 2022 рік.
Я сьогодні ще раз перевірив цю інформацію. Може щось змінилося. Нічого не змінилося. Міноборони не замовляє протитанкові комплекси - про це повідомив голова КБ 16 грудня. Зрозуміло що в цьому році вже ніхто нічого не замовить.
На нашому кордоні стоїть ворог, і керівництву МО прекрасно відомо що у нас недостатня кількість протитанкових ракет для відбиття агресії. На армію зелена влада реально поклала болт. Мало того що зарплата у військових з 2019 року не збільшувалась, та ще і заборгованість Міноборони щодо виплати військовослужбовцям обов'язкових видів грошового забезпечення вже більше 2,325 млрд грн!!! І борг постійно росте.
Сьогодні говорив з знайомим підполковником. Сказав що такого трешака ще не було ніколи! Тобто гниди роблять все, щоб ослабити українську армію. Саме цікаве, що ці "зелені" кроти не рівно дишуть саме до українських виробників ракет.
Весь 2020 рік не було фінансування виробництва твердого ракетного палива яке виробляють на Павлоградському хімічному заводі (ПХЗ) тобто було зупинено виробництво та випробовування ракет Вільха та Нептун.
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20.12.2021 22:25 Відповісти
Естественно, что зелёные кремлёвские слуги не будут производить оружие, которое сможет уничтожать путинскую нечисть. Именно для этого кремлёвская крыса пропихнула в украинскую власть своих кротов на всех уровнях...
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20.12.2021 23:08 Відповісти
Прикольно.Этому вас новая методичка в Ольгино😂😂😂Пиши украинскою мовою,тролль.Так будет правдоподобнее.
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21.12.2021 02:15 Відповісти
Надо пути отхода готовить лакеям народа.
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20.12.2021 21:49 Відповісти
А то їх не було у "нелакеєв" народа?
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20.12.2021 21:55 Відповісти
Они больше любят,чтобы их называли "путинской прислугой."или "ФСБшными шестёрками"....
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20.12.2021 23:11 Відповісти
От нехай туди і їдудь на депутатську роботу (якщо візьмуть.)
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20.12.2021 21:49 Відповісти
зємразє.
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20.12.2021 21:50 Відповісти
Ст. 4: В Україні існує єдине громадянство.

Що, блін, тут трактувати?
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20.12.2021 21:50 Відповісти
Тут як раз є що трактувати і зараз трактується так -
Якщо у людини є громадянство іншої країни то на момент перебування цієї людини в Україні держава не визнає громадянство іншої країни а визнає цю людину виключно громадянином України.
Ну і набуття громадянином України громадянства іншої країни хоч і є підставою для втрати громадянства України але автоматично воно не втрачається - потрібно подати заяву а президент підписати. А якщо людина не хоче подавати заяву то і позбути її не можна.
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20.12.2021 23:25 Відповісти
Н-да ... Казуістика ...
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21.12.2021 00:22 Відповісти
Чувак, ти ріниці між словами "існує" і "визнається" не бачиш???
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21.12.2021 10:01 Відповісти
В Україні існує одне а за її межами може існувати декілька. При перетинанні державного кордону України їх існування припиняється а коли людина залишає Україну їх існування відповідно відновлюється і це не суперечить Констітуції.
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21.12.2021 19:01 Відповісти
Брєд! При перетині кордону у людини дематеріалізується її другий паспорт? На атоми розпадається? Громадянство існує НЕЗАЛЕЖНО від країни перебування! При в'їзді в Україну людина не позбавляється другого громадянства...
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21.12.2021 20:32 Відповісти
My point exactly. Як в мене було два громаданства так після в'їзду в Україну в мене і залишилось два громадянства. А Конституція каже що існує едине. Ми тільки що довели за результатами експеріменту що Конституція помиляється, суперечить фактам і тому потребує змін
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21.12.2021 21:00 Відповісти
Если поставят вопрос ребром какое гражданство выбирать: ЕС или Украины то конечно большинство выберет ЕС. И тогда люди начнут меньше ездить в Украину, так как будет ограниченный срок пребывания и соответсвенно тратить меньше в Украине денег, что пагубно скажется на экономике. Да и в принципе потом забудут Украину как Родину. Зачем еще это усугублять? Многие страны разрешают двойное гражданство и в этом нет ничего плохого. Думаю уже половина западной Украины имеет венгерское или румынское гражданство, так что, давайте их выселим?
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20.12.2021 23:13 Відповісти
Ясно. Що з іншими країнами де єдине громадянство ?? Пустеля ?
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21.12.2021 00:24 Відповісти
100% .. в КУ есть статья на эту тему - и КРАПКА !!! а тут некоторых ******* с украинским гражданством нужно выдавать паспорта не-гражданина Украины а не разрешать *** двойное...
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20.12.2021 23:45 Відповісти
ні подвійному громадянству!!хочеш громадянство другої країни чемодан вокзал нехай шастать!!!!
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20.12.2021 21:54 Відповісти
Запитай у свого кумира: є в нього друге громадянство? Чи не має? І чи дотримується він і його діти вимог Конституції України про громадянство.
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20.12.2021 22:00 Відповісти
Тут не в цьому питання, а у самій процедурі. Хочуть вводити подвійне громадянство - хай діють за законом. А за законом - це 300 голосів у раді ПЛЮС всеукраїнський референдум (бо Ст. 4 це Розділ 1 Конституції, а його міняти можна лише з референдумом) ПЛЮС 300 голосів вже після референдуму.
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20.12.2021 22:54 Відповісти
Закон на продаж землі прийняли без усякого референдуму, так і цей приймуть - зберуться вночі, конверти з грішми принесуть, і продажна рада проголосує за що захочете
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20.12.2021 23:04 Відповісти
По землі референдум був обіцяний Зе. По громадянству - записаний у Конституції.
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21.12.2021 00:25 Відповісти
Чего ты референдум тычешь везде, кто его проводить будет?
Ерунда какая то
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20.12.2021 23:57 Відповісти
Ну и правильно делают!
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20.12.2021 22:04 Відповісти
Двойное гражданство ето типо как на две семьи жить? Кто больше даст за того и воюю? Проститутки
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20.12.2021 22:04 Відповісти
Кстати про двойное гражданство, вспомнилась комедия *Маски-Шоу* как бабка портрет одной стороной Сталина на другой стороне Гитлера меняла сторонами в зависимости кто в хату вошел. Так и здесь будут доставать веер паспортов, мол какой вам пашпорт надо....
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20.12.2021 23:56 Відповісти
Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть тільки громадяни України. ...
... Іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам заборонено набувати частки у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, членство у юридичних особах (крім як у статутному (складеному) капіталі банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення.
Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України, учасниками (засновниками) або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, які не є громадянами України, може здійснюватися з дня та за умови схвалення такого рішення на референдумі.
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20.12.2021 22:12 Відповісти
от сцьікуньі. треб прям без обіняков. требую кацапське гражданство.
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20.12.2021 22:20 Відповісти
Прокоментують як Беня- подвійне заборонено,тройне - можна!
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20.12.2021 22:35 Відповісти
Давно пора ввести двойное гражданство. 21 век на носу.
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20.12.2021 23:00 Відповісти
Хочуть вводити подвійне громадянство - хай діють за законом. А за законом - це 300 голосів у раді ПЛЮС всеукраїнський референдум (бо Ст. 4 це Розділ 1 Конституції, а його міняти можна лише з референдумом) ПЛЮС 300 голосів вже після референдуму.
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20.12.2021 23:05 Відповісти
У нас референдумы не проводятся. Пора это понять.
А в раде конечно наберут нужное количество голосов, без вариантов.
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20.12.2021 23:18 Відповісти
У вас, кацапів, може і проводяться...
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20.12.2021 23:43 Відповісти
Кацапы не заморачиваться насчёт двойного гражданства, как и многие другие. В отличии от таких как ты, которые собственной тени боятся
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20.12.2021 23:52 Відповісти
Это те, кто в Рашу собрался бежать?
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20.12.2021 23:15 Відповісти
Во время войны с паРашей двойное гражданство в Украине нужно только кремлёвским мразям и пропутинским коллаборантам .... Пусть закатают свои зелёные губищи - никакого двойного гражданства в Украине в ближайшие годы не будет... Возможно, не будет никогда....
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20.12.2021 23:18 Відповісти
Ты хочешь с кремлёвскими мразями и коллаборантами и далее жить с одной стране и называться украинцами?
Таких как ты надо лишать украинского гражданства и выселять в Польшу.
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20.12.2021 23:31 Відповісти
Читай , хоть иногда, что пишешь....Какая-то муть.... Или ты из лугандона?
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20.12.2021 23:38 Відповісти
Это ты муть пишешь. Не хочешь двойное гражданство - не получай , но другим не мешай.
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20.12.2021 23:41 Відповісти
Сер, Ви також не пишіть єрунди - подвійного громадянства не буває. Буває 1-2-3-4-5 ... Множинне.
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21.12.2021 00:29 Відповісти
зекоманда має сидіти ще за зруйнований територіально-адміністративний устрій влітку 2020-ого року!
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21.12.2021 00:25 Відповісти
До адмін. реформи команда Зе непричетна. Її готували років 10.
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21.12.2021 00:30 Відповісти
Кремль пропихивает двойное гражданство,чтобы узаконить российские паспорта на Донбассе 😂😂😂😂😂Кому это не понятно??!Кто-то покупает депутатов....Кто-то...
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21.12.2021 02:17 Відповісти
Сто пудов! А отом протолкнут электронное голосование, чтобы вся тамошняя ********* с кацапскими паспорттами голосовала за бойков, пушилиных и мураевых. И войны не нужно.
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21.12.2021 11:41 Відповісти
Поки в Україні війна,поки економіка україни після війни не буде стабільною та не почне зростати до тих пір про двійне громаданство в країні не може йти і мови.
А хто вже має подвійне громадянство мають бути відсторонені від любої керівної посади як потенційний зрадник не зацікавлений в обороні та рості економики в країні.
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21.12.2021 06:27 Відповісти
Забули що венгри на Закарпатті недавно свої паспорти паспорти роздавали і по суті домагались "венгеризації" Закарпаття ? Те ж робить Путін в ДНР. Потім платити територіями за легалізацію чиїхось других паспортів під гуманним прикриттям?
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21.12.2021 07:08 Відповісти
 
 