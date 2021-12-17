Рада може розглянути законопроєкт про множинне громадянство на початку наступної сесії: звернення до КС не стане перешкодою, - Стефанчук
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Спікер Руслан Стефанчук вважає, що парламент може розглянути законопроєкт про множинне громадянство на початку наступної сесії.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам на пресконференції в п’ятницю.
"Законопроєкт про множинне громадянство – це обіцянка президента та партії – усіх, хто йшов (на вибори. – Ред.). Коли ця обіцянка була, усі з нею погоджувалися та йшли у цьому напрямку. Крім цього, пропрацювали багато речей, пов’язаних з даним законопроєктом. Ви знаєте, президент його вніс. І як тільки будуть завершені усі процеси в комітеті, тоді обговорюватиметься, коли він потрапить в зал, тому що без комітетів цього зробити не можна", - зауважив голова Верховної Ради.
За словами Стефанчука, звернення народних депутатів до Конституційного Суду щодо законопроєкту не може стати перешкодою для його розгляду у парламенті.
"Окрім того, я хочу нагадати усім, хто хоче внести зміни до ст. 4 Конституції України, що вона знаходиться у першому розділі Конституції і для її прийняття нам потрібен всеукраїнський референдум. Я не знаю, чи готові сьогодні українці витратити 2 млрд грн для того, щоб зрозуміти, як тлумачить слово "єдине" і як треба його змінити в Конституції України", - наголосив політик.
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Які ж вони гидотні падлюки і неземні потвори !
если у "слуги" два паспорта, и между второй страной и Украиной существует договор об избежании двойного налогообложения, то такой "слуга" может заплатить налоги во второй стране и не платить их в Украине.
Євреїв на всі посади не вистачає, треба завозити з ізраїлю, а відтак треба запровадити подвійне громадянство.
А що там думають гої богообраних не цікавить!
якщо воно буде расійским
треба своїх прикривати