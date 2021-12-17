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Новини Політика України
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Рада може розглянути законопроєкт про множинне громадянство на початку наступної сесії: звернення до КС не стане перешкодою, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада може розглянути законопроєкт про множинне громадянство на початку наступної сесії: звернення до КС не стане перешкодою, - Стефанчук

Спікер Руслан Стефанчук вважає, що парламент може розглянути законопроєкт про множинне громадянство на початку наступної сесії.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам на пресконференції в п’ятницю.

"Законопроєкт про множинне громадянство – це обіцянка президента та партії – усіх, хто йшов (на вибори. – Ред.). Коли ця обіцянка була, усі з нею погоджувалися та йшли у цьому напрямку. Крім цього, пропрацювали багато речей, пов’язаних з даним законопроєктом. Ви знаєте, президент його вніс. І як тільки будуть завершені усі процеси в комітеті, тоді обговорюватиметься, коли він потрапить в зал, тому що без комітетів цього зробити не можна", - зауважив голова Верховної Ради.

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За словами Стефанчука, звернення народних депутатів до Конституційного Суду щодо законопроєкту не може стати перешкодою для його розгляду у парламенті.

"Окрім того, я хочу нагадати усім, хто хоче внести зміни до ст. 4 Конституції України, що вона знаходиться у першому розділі Конституції і для її прийняття нам потрібен всеукраїнський референдум. Я не знаю, чи готові сьогодні українці витратити 2 млрд грн для того, щоб зрозуміти, як тлумачить слово "єдине" і як треба його змінити в Конституції України", - наголосив політик.

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Топ коментарі
+20
Ніякого подвійного громадянства в Україні бути не може! Крапка. Інакше це чергова зрада і ще один крок до ослаблення держави та її руйнації з середини!
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17.12.2021 16:58
+13
Если в законе будет разрешено гражданство РФ, значит хотят легализовать вату даунбасскую из ордло
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17.12.2021 16:56
+11
Це ж гопота і кидали. Їх головне завдання, обійти Закон. Якщо заборонене подвійне, потрібно протягти множинне.
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17.12.2021 17:17
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Если в законе будет разрешено гражданство РФ, значит хотят легализовать вату даунбасскую из ордло
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17.12.2021 16:56 Відповісти
Ніякого подвійного громадянства в Україні бути не може! Крапка. Інакше це чергова зрада і ще один крок до ослаблення держави та її руйнації з середини!
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17.12.2021 16:58 Відповісти
так вони й ішли в раду щоб допомогти зєлє здату Україну пуцє.
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17.12.2021 17:05 Відповісти
Хочу громадянство усіх планет Сонячної системи та зовнішнього поясу астероїдів! А ще танунахів і рептилоїдів!
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17.12.2021 19:07 Відповісти
Блін, а яке може бути інше тлумачення у слова "єдине"?
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17.12.2021 16:59 Відповісти
Це ж гопота і кидали. Їх головне завдання, обійти Закон. Якщо заборонене подвійне, потрібно протягти множинне.
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17.12.2021 17:17 Відповісти
а не страшно, що всіх, хто за це проголосує, через рік-два перевішають як собак?
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17.12.2021 17:04 Відповісти
А за "Харьковские угоди" перевешали?
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17.12.2021 17:16 Відповісти
КС вам не указ, вам вообще все и все по барабану. Вы решили и точка.
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17.12.2021 17:04 Відповісти
Може пора вже імпічмент розглядати?
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17.12.2021 17:06 Відповісти
Вы правы - народный "импичмент" Линча. Не хотелось, но придётся удобрить украинскую землю прокремлёвской зеленью...
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17.12.2021 17:12 Відповісти
Для зелених скотів жоден Закон України не є перешкодою. Їх головне завдяння виконання хотілок 43 річного мальчіка Янелоха.
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17.12.2021 17:15 Відповісти
Зелена шобла з кожним днем все більше і більше обсирається і злобствує з цього приводу 😡
Які ж вони гидотні падлюки і неземні потвори !
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17.12.2021 17:22 Відповісти
Спешат! Пока не изменилась обстановка и всех предателей не расстреляли.
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17.12.2021 17:26 Відповісти
вы забываете одну очень важную вещь. для чего и придумали этот законопроект.
если у "слуги" два паспорта, и между второй страной и Украиной существует договор об избежании двойного налогообложения, то такой "слуга" может заплатить налоги во второй стране и не платить их в Украине.
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17.12.2021 17:48 Відповісти
Будем считать, что Беня платит свои налоги в США.
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17.12.2021 20:07 Відповісти
там он платит налоги, не сомневайтесь. и в израиле и в швейцарии. это только в Украине не по понятиям.
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17.12.2021 20:13 Відповісти
Це все для євреїв.
Євреїв на всі посади не вистачає, треба завозити з ізраїлю, а відтак треба запровадити подвійне громадянство.
А що там думають гої богообраних не цікавить!
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17.12.2021 18:16 Відповісти
Хотят узаконить российское гражданство президента Зеленского?
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17.12.2021 20:25 Відповісти
Як можуть ""слуги народу"" (подвійні лапки) навіть говорити про це????? Яке множинне громадянство????? А таке слово як Конституція їм не про що не говорить???
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17.12.2021 21:45 Відповісти
зрада погодиться на подвійне громадянство
якщо воно буде расійским
треба своїх прикривати
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18.12.2021 14:00 Відповісти
 
 