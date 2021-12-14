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Рада спростила надання громадянства іноземцям, які захищали Україну. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №5630 про спрощене набуття українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність та недоторканність України.

Як інформує Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 285 нардепів.

Так, проєкт закону дозволить спростити порядок набуття громадянства України:

- громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання;
- іноземцями та особами без громадянства, які проходили (проходять) військову службу за контрактом у Збройних силах України;
- особами, які брали безпосередню участь в АТО/ООС.

Послаблення також стосуватимуться громадян, які мають заслуги перед Україною.

Умовами набуття громадянства України є визнання і дотримання Конституції та законів. Особа повинна це засвідчити у заяві.

Умовою є подання людиною без громадянства декларації про відсутність іноземного громадянства, а іноземцем - зобов’язання відмовитися від іноземного громадянства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жителі окупованих Донбасу та Криму, яких змусили отримати паспорти РФ, не втратять громадянство України, - "слуга народа" Веніславський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
гогилашвили убд уже получил?
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14.12.2021 11:57
+12
Щас ЗЕля с Билецким и аваковым еще кротов завезут и легализируют через Азов и нацполицию, как это было с тем же сергеем Коротких
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14.12.2021 11:49
+11
не пройшло і сім років ...- нарешті спромоглися
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14.12.2021 11:26
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не пройшло і сім років ...- нарешті спромоглися
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14.12.2021 11:26 Відповісти
З якої там вівці бодай шерсті клок?
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14.12.2021 11:30 Відповісти
Щас ЗЕля с Билецким и аваковым еще кротов завезут и легализируют через Азов и нацполицию, как это было с тем же сергеем Коротких
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14.12.2021 11:49 Відповісти
гогилашвили убд уже получил?
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14.12.2021 11:57 Відповісти
Не треба гадати,з якої країни найбільше легалізується .
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14.12.2021 12:05 Відповісти
Це помілька, як би скзали москалі.
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14.12.2021 12:21 Відповісти
Кожному , хто застрелив 10 російсько-фашистських загарбників і здав екзамен на знання української мови - громадянство позачергово
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14.12.2021 13:16 Відповісти
Ви правду пишете, сам хотів це дописати... а ще обов'язкове знання історії потрібно, та приносити присягу на вірність Україні.
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15.12.2021 08:25 Відповісти
які захищали територіальну цілісність та недоторканність України - це вірно . А до чого тут "- громадянам Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання ??????????? "Джерело: https://censor.net/ua/n3305091
Нам свого говніща мало , яке заважає жити , то хай ще приїде підсилення 5 колони агентурою від фсб ????
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14.12.2021 13:57 Відповісти
Гогішвілі так переслідували. так переслідували. що ледь втік Тому в нього така нервова реакція на поліцію.
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14.12.2021 16:43 Відповісти
Ото ж ... Там їх цілий ешелон кожного дня таких як гігішвілі ...
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14.12.2021 17:32 Відповісти
Дуже гарні новини
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14.12.2021 15:55 Відповісти
Вам понравился Саакашвили и Маша Гайдар? Да не вопрос,получите ещё реформаторов.
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14.12.2021 16:59 Відповісти
Прямо аж дивно,що це зборище невігласів та пристосуванців спроможне щось нормальне прийняти.
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14.12.2021 18:43 Відповісти
НАШІ ПУХНАСТІ ЗАХІСНИКИ...
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14.12.2021 22:59 Відповісти
мы все от Адама и Евы. Границы вообще надо убрать
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14.12.2021 23:02 Відповісти
"мы все от Адама и Евы."

Та авжеж. Від Ул'янова та від Джугашвілі ви.
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15.12.2021 04:28 Відповісти
...учитывая вал "липовых" чернобыльцев (страна был раньше такой, где судички и прокурорчики крышевали эти вопросы для топ-чиновничков... она и сейчас есть, но называеться по другому и размером поменьше. но гной никуда не делся), можно предположить вал Новых Украинцев от Этнических группировок
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15.12.2021 03:52 Відповісти
Зєлупа нічого не ухвалює на користь України, бо не для того його ФСБ та ГРУ завербувало , щоб він ухвалював будь-що проти РФ.
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15.12.2021 04:34 Відповісти
А ты из австралии? Я так и думал щто ты абаригген. Мы в школе это учили в 7-м класе
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14.01.2022 23:36 Відповісти
 
 