50% українців проти запровадження подвійного громадянства, 47% - за, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
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53% громадян позитивно ставляться до ініціативи запровадження економічного паспорту українця, 28% - нейтрально, 16% - негативно.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 6-8 грудня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.
"Ідею запровадження в Україні подвійного громадянства, як і минулі опитування, підтримують близько половини опитаних (47%). Приблизно стільки ж проти цього (50%)", - йдеться у дослідженні.
"Водночас, про ініціативу запровадження економічного паспорту українця респонденти поінформовані значно краще (32% добре обізнані про ідею, 40% – щось чули про це. 28% – нічого не відомо про цю ініціативу). При цьому, більшість (53%) позитивно ставляться до такого починання, 28% – нейтрально, 16% – негативно. Серед тих, хто добре поінформовані про ініціативу, підтримка становить 62%, чверть – не підтримують", - додали автори дослідження.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.
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дальше продолжать ?
"Рейтинг" опять болтает ерундой
Бо зараз більшості громадян, які живуть за кордоном доводиться відмовлятись від українського громадянства щоб отримати громадянство країни проживання. Доречі, там процедура неадекватна також.
Ось нарід достатньо поінформують і наступний рейтинг буде з показниками в 73% - "ЗА" множинне громадянство.
Лишить всех, с двойным и более гражданств, украинского.
В первую очередь с гражданством Панамы, Гондураса и других офшоров.
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Бред про якобы запрет второго гражданства Конституцией и другими законами высосан из пальца людьми, плохо понимающими детали украинского языка (ну и у которых плохо с логикой).
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави
- Хочу позбутись громадянства України, дайте мені зразок заяви.
- А яка підстава для клопотання?
- Ось, я добровільно набув громадянства іншої країни.
- Добре, тримайте зразок.
Так дійшо? Питання про заборону другого громадянства Україною підіймалось багато разів, в тому числі у консульствах України за кордоном (люди питали). Відповідь завжди одна: Україна не забороняє другий паспорт та не має механізмів для автоматичної втрати громадянства при набутті другого паспору.
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави
Цей маразм про нібито заборонене друге громадянство та автоматичне позбавлення українського колись був вброшений туповатими журнашлюшками, та швидко розповсюджений, тому що люди помилково трактували Закони саме так, як їх зараз трактуєте ви. Це питання підіймалось багато разів, в тому числі в консульствах, які офіційно роз'яснювали, що ніякої відповідальності (не кажучи вже про позбавлення громадянства) за другий паспорт не передбачено. Задовбали вже тупізною. Ви, часом, не антиваксер?..
Bullshit! Не повторюйте чуджі дурниці. Ані чинний варіант конституції України, ані жоден закон України не забороняють громадянам України мати громадянства інших країн. 99% громадян України, що набули громадянства інших країн, й надалі залишаються громадянами України доти, доки вони самостійно не вирішать, і не пройдуть процедуру виходу із Українського громадянства. Процедура виходу з громадянства України - це геморой найвищого гатунку, виконати всі умови якого більшості людей просто неможливо. Тому ніхто не париться із виходом.
Тим паче, що з подвійним громадянством в житті більшості людей немає жодних проблем.
В законі України лише зазначено те, що Україна визнає українських громадян, які мають інші громадянства, лише виключно громадянами України, і все.
"Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави"
Втрата громадянства - це не позбавлення його.
Це громадянин України, який добровільно набув інше громадянство, може застосувати цю причину при поданні заяви на вихід з українського громадянства, а не навпаки.
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