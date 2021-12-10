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50% українців проти запровадження подвійного громадянства, 47% - за, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

50% українців проти запровадження подвійного громадянства, 47% - за, - опитування

53% громадян позитивно ставляться до ініціативи запровадження економічного паспорту українця, 28% - нейтрально, 16% - негативно.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 6-8 грудня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"Ідею запровадження в Україні подвійного громадянства, як і минулі опитування, підтримують близько половини опитаних (47%). Приблизно стільки ж проти цього (50%)", - йдеться у дослідженні.

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"Водночас, про ініціативу запровадження економічного паспорту українця респонденти поінформовані значно краще (32% добре обізнані про ідею, 40% – щось чули про це. 28% – нічого не відомо про цю ініціативу). При цьому, більшість (53%) позитивно ставляться до такого починання, 28% – нейтрально, 16% – негативно. Серед тих, хто добре поінформовані про ініціативу, підтримка становить 62%, чверть – не підтримують", - додали автори дослідження.

50% українців проти запровадження подвійного громадянства, 47% - за, - опитування Рейтингу 01
50% українців проти запровадження подвійного громадянства, 47% - за, - опитування Рейтингу 02
50% українців проти запровадження подвійного громадянства, 47% - за, - опитування Рейтингу 03

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.
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Топ коментарі
+6
Подвійне громадянство ,це елемент гібридної війни Московії за Україну , асиміляція українців московитами триває !!!)))
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10.12.2021 13:24
+6
Вначале нужно начать выполнять Конституцию!
Лишить всех, с двойным и более гражданств, украинского.
В первую очередь с гражданством Панамы, Гондураса и других офшоров.
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10.12.2021 13:38
+5
А что думают пересичные громадяны про тройное гражданство Бени и зекрысы?
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10.12.2021 13:13
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Цікаво було б знати результати по подвійному громадянству у розрізі регіонів.
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10.12.2021 13:08 Відповісти
есть отдельно социология, пропаганда и группа "Рейтинг".

дальше продолжать ?
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10.12.2021 15:41 Відповісти
нет. я все же продолжу:

"Рейтинг" опять болтает ерундой
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10.12.2021 15:42 Відповісти
А что думают пересичные громадяны про тройное гражданство Бени и зекрысы?
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10.12.2021 13:13 Відповісти
Снова под Коломойшу закон продвигают. В США он осуждён и жду его турма. Хотелось бы видеть их вместе с гундосой и портновай, ерьмачкой в одной камере .
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10.12.2021 13:16 Відповісти
Cовок в мозгах ще нікуди не подівся. заборонити завжди легше ніж подумати і зробити логічний висновок. нащастя наявність або відсутність цього закону аж ніяк не змінює той факт, кому потрібно двойне громадянство, у тих воно вже є, а кому не потрібно, у них його ніколи й не буде.
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10.12.2021 13:21 Відповісти
Подвійне громадянство ,це елемент гібридної війни Московії за Україну , асиміляція українців московитами триває !!!)))
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10.12.2021 13:24 Відповісти
ну моглиб і дозволити, але заборонити з росією.
Бо зараз більшості громадян, які живуть за кордоном доводиться відмовлятись від українського громадянства щоб отримати громадянство країни проживання. Доречі, там процедура неадекватна також.
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10.12.2021 13:33 Відповісти
В країні війна, яке подвійне громадянство?
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10.12.2021 13:37 Відповісти
О, "рейтинг". Сама маніпулятивна контора пліснявої влади.
Ось нарід достатньо поінформують і наступний рейтинг буде з показниками в 73% - "ЗА" множинне громадянство.
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10.12.2021 13:35 Відповісти
Вначале нужно начать выполнять Конституцию!
Лишить всех, с двойным и более гражданств, украинского.
В первую очередь с гражданством Панамы, Гондураса и других офшоров.
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10.12.2021 13:38 Відповісти
Кіпру, Белізу, Вергінських островів та островів Самоа.
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10.12.2021 13:44 Відповісти
Вначале неплохо бы научиться читать законы, в том числе Конституцию Украины, где нет никаких запретов на наличие у человека второго (третьего и тд) паспорта.
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10.12.2021 14:06 Відповісти
Зачем давать советы, которые сами считаете неправильными?
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
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10.12.2021 14:11 Відповісти
"Єдине" НЕ означает единственно возможное, а остальные запрещены. Статья 4 говорит о том, что в Украине есть одно гражданство - украинское. Соответствующие законы, на которые ссылается статья 4, НЕ запрещают второй паспорт. В правовой системе Украины гражданин с паспортом Украины остаётся только им, другие паспорта попросту не учитваются.

Бред про якобы запрет второго гражданства Конституцией и другими законами высосан из пальца людьми, плохо понимающими детали украинского языка (ну и у которых плохо с логикой).
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10.12.2021 14:17 Відповісти
Спеціально, для маніпуляторів, які намагаються втюхати, що біле, це на біле, а світло сіре.

Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави
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10.12.2021 14:39 Відповісти
Фух. Ця стаття існує для того, щоб була підстава для подання на втрату громадянства України. Так би мовити, прийшли ви до відповідної установи:

- Хочу позбутись громадянства України, дайте мені зразок заяви.
- А яка підстава для клопотання?
- Ось, я добровільно набув громадянства іншої країни.
- Добре, тримайте зразок.

Так дійшо? Питання про заборону другого громадянства Україною підіймалось багато разів, в тому числі у консульствах України за кордоном (люди питали). Відповідь завжди одна: Україна не забороняє другий паспорт та не має механізмів для автоматичної втрати громадянства при набутті другого паспору.
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10.12.2021 14:43 Відповісти
Ми про Закон чи про ваші художні дописи на тему?

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави
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10.12.2021 15:12 Відповісти
Я вже вище пояснив про статтю 4 Конституції, яка означає, що на территорії України громадянин України є виключно ним, з усіма правами та обов'язками. Інші громадянства не враховуються та не заборонені. Якщо Ви не вірите мені, то проконсультуйтесь с будь-яким юристом, будь-ласка.

Цей маразм про нібито заборонене друге громадянство та автоматичне позбавлення українського колись був вброшений туповатими журнашлюшками, та швидко розповсюджений, тому що люди помилково трактували Закони саме так, як їх зараз трактуєте ви. Це питання підіймалось багато разів, в тому числі в консульствах, які офіційно роз'яснювали, що ніякої відповідальності (не кажучи вже про позбавлення громадянства) за другий паспорт не передбачено. Задовбали вже тупізною. Ви, часом, не антиваксер?..
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10.12.2021 15:20 Відповісти
Й так, тут є певна колізія між Конституцією та Законом. Це вже питання до Ради. Але "підстава" не є автоматичним позбавленням.
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10.12.2021 15:32 Відповісти
"Спеціально, для маніпуляторів, які намагаються втюхати, що біле, це на біле, а світло сіре."

Bullshit! Не повторюйте чуджі дурниці. Ані чинний варіант конституції України, ані жоден закон України не забороняють громадянам України мати громадянства інших країн. 99% громадян України, що набули громадянства інших країн, й надалі залишаються громадянами України доти, доки вони самостійно не вирішать, і не пройдуть процедуру виходу із Українського громадянства. Процедура виходу з громадянства України - це геморой найвищого гатунку, виконати всі умови якого більшості людей просто неможливо. Тому ніхто не париться із виходом.
Тим паче, що з подвійним громадянством в житті більшості людей немає жодних проблем.

В законі України лише зазначено те, що Україна визнає українських громадян, які мають інші громадянства, лише виключно громадянами України, і все.


"Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави"

Втрата громадянства - це не позбавлення його.

Це громадянин України, який добровільно набув інше громадянство, може застосувати цю причину при поданні заяви на вихід з українського громадянства, а не навпаки.

"
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10.12.2021 15:42 Відповісти
Смысл затеи Коломойского с двойным гражданством тот же что и возни с КС: продажа украинской земли Израилю и палестинизация Украины.
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10.12.2021 13:40 Відповісти
я за двойное гражданство потому что большинство в раде а может быть и все имеют два и более паспортов.Чем я хуже их.И не надо говорить о патриотизме разворовывая и грабя Украину.
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10.12.2021 13:42 Відповісти
То відмовляйся від українського і вперед на всі чотири боки !!))
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10.12.2021 13:56 Відповісти
У меня здесь квартира, зачем отказываться? Пока оно не мешает.
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10.12.2021 14:01 Відповісти
А як бути з громадянським обов"язком громадянина боронити країну ,громадянином якої ти є !!!)))
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10.12.2021 14:04 Відповісти
Тоді не дивуйся ,що колись в двері твоєї оселі загупає чийсь солдатській чобіт !!!)))
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10.12.2021 14:13 Відповісти
Можливо через те що дехто не спроможен визначити власну позицію ,щодо власної країни !!)))
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10.12.2021 14:18 Відповісти
Саме тому !!! Україна отримала величезну ганебну спадщину багатовікової асиміляції українців московитами ,як результат розбрат по мовному питанню,по напрямку розвитку держави та т. ін. !!!))
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10.12.2021 14:32 Відповісти
Даремно витрачаєте час на полеміку з таким бидлом
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10.12.2021 14:52 Відповісти
А як це пов'язано з другим громадянством? Що, усі ті, хто на даний момент не виконують громадянский обов'язок, мають другий паспорт?
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10.12.2021 14:11 Відповісти
Дуже просто ,маючи громадянство України та Росії на чиєму боці будеш виконувати громадянський обов"язок ???)))
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10.12.2021 14:15 Відповісти
Гаразд, я згоден щодо Расєйского паспорта як другого. Але, по-перше, мова йшла про будь-які громадянстваю. По-друге, що заважає юніту перейти на бік Расєї, не маючи паспорта Расєї. По-третє, я згоден з тим, що перш ніж вводитм заборони другого громадянства з метою посилення країни проти Расеї, непогано б зменшити торгівлю, контролювати пересування людей (візи? нє, не чули), щось зробити з дирявим кордоном і так далі.
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10.12.2021 14:21 Відповісти
Я категорически против.. Получается человек пользуются гражданством как прокладкой.. Что ему тогда страна.. да он опа на и поехал в другую да еще и на законных основаниях.. если что. Второе гражданство может и было бы возможным в Украине если бы Украина была членом НАТО и ЕС. не раньше. Вот и пропишите это в законе.
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10.12.2021 13:55 Відповісти
Яке тyпе наsелення яке підтримyє vиплати за надра, це піар Зе перед vиборами, а потім х- хто полyче Зебарани, а за ці гроші здерyть y три рази більше з батькіv, а Коломойsький плате за Електроенергію v 4 рази менше чим проsті підприємці
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10.12.2021 13:58 Відповісти
Да хрен с ним, с гражданством. Пусть будет. НО, с автоматическим лишением такого "гражданина" права голоса на выборах и запретом ему занимать любые государственные должности. А если он на такой должности работает на момент получения второго гражданства, то должен быть уволен НЕМЕДЛЕННО.
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10.12.2021 15:43 Відповісти
Остальные уже второе гражданство получили..
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10.12.2021 17:49 Відповісти
 
 